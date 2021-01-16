"Киборги выстояли, не выдержал бетон", - сегодня Всеукраинский день памяти защитников Донецкого аэропорта. ВИДЕО

16 января - Всеукраинский день памяти защитников Донецкого аэропорта - "Киборги выстояли, не выдержал бетон".

Об этом напоминает пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"242 дня мужества и несокрушимости, 242 дня героической обороны Донецкого аэропорта. ДАП. Помним! День памяти защитников Донецкого аэропорта был установлен по инициативе украинских воинов, которые 242 дня защищали этот стратегический объект. За стойкость, бесстрашие и непобедимость украинских защитников ДАПа назвали "киборг", а форпост украинских киборгов стал символом украинского мужества, оплотом украинского духа", - подчеркивается в сообщении.

Оборона Донецкого аэропорта продолжалась 242 дня: с 26 мая 2014 по 22 января 2015 года. 242 дня украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры противостояли нашествию российско-оккупационных войск и российским боевикам-террористам, упорно отстаивая маленький клочок украинской земли.

Бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014 года, когда российско-кремлевские террористы и чеченские боевики захватили здание аэропорта тогда еще мирного Донецка. В этот же день украинские военные, благодаря скоординированным действиям подразделений Воздушных Сил ВСУ, Командования десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, Сухопутных войск ВС Украины, Командования Сил специальных операций ВС Украины нанесли удар по позициям российских террористов и установили контроль над Донецким аэродромом.

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"Позже была полная дестабилизация Российской федерацией Донецка, начало оккупации и бесконечные попытки циничного кремлевского врага отобрать контроль над аэропортом, но наши воины не сдавали позиций и даже под шквальным огнем, держали оборону", - напоминают в Генштабе.

На январь 2015 года приходятся самые кровавые и самые ожесточенные бои. 13 января в результате постоянных массированных танковых и артобстрелов со стороны боевиков рухнула диспетчерская башня, изображение которой стало символом обороны аэропорта. Далее бои шли за этажи нового терминала. 18-20 января украинские воины удерживали первый этаж, а подвал и верхние этажи контролировались противником. Кремлевские террористы вооруженных сил Российской федерации, воспользовавшись перемирием для эвакуации своих убитых и раненых, заминировали перекрытия здания и взорвали их.