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"Киборги выстояли, не выдержал бетон", - сегодня Всеукраинский день памяти защитников Донецкого аэропорта. ВИДЕО

16 января - Всеукраинский день памяти защитников Донецкого аэропорта - "Киборги выстояли, не выдержал бетон".

Об этом напоминает пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"242 дня мужества и несокрушимости, 242 дня героической обороны Донецкого аэропорта. ДАП. Помним! День памяти защитников Донецкого аэропорта был установлен по инициативе украинских воинов, которые 242 дня защищали этот стратегический объект. За стойкость, бесстрашие и непобедимость украинских защитников ДАПа назвали "киборг", а форпост украинских киборгов стал символом украинского мужества, оплотом украинского духа", - подчеркивается в сообщении.

Оборона Донецкого аэропорта продолжалась 242 дня: с 26 мая 2014 по 22 января 2015 года. 242 дня украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры противостояли нашествию российско-оккупационных войск и российским боевикам-террористам, упорно отстаивая маленький клочок украинской земли.

Бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014 года, когда российско-кремлевские террористы и чеченские боевики захватили здание аэропорта тогда еще мирного Донецка. В этот же день украинские военные, благодаря скоординированным действиям подразделений Воздушных Сил ВСУ, Командования десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, Сухопутных войск ВС Украины, Командования Сил специальных операций ВС Украины нанесли удар по позициям российских террористов и установили контроль над Донецким аэродромом.

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"Позже была полная дестабилизация Российской федерацией Донецка, начало оккупации и бесконечные попытки циничного кремлевского врага отобрать контроль над аэропортом, но наши воины не сдавали позиций и даже под шквальным огнем, держали оборону", - напоминают в Генштабе.

На январь 2015 года приходятся самые кровавые и самые ожесточенные бои. 13 января в результате постоянных массированных танковых и артобстрелов со стороны боевиков рухнула диспетчерская башня, изображение которой стало символом обороны аэропорта. Далее бои шли за этажи нового терминала. 18-20 января украинские воины удерживали первый этаж, а подвал и верхние этажи контролировались противником. Кремлевские террористы вооруженных сил Российской федерации, воспользовавшись перемирием для эвакуации своих убитых и раненых, заминировали перекрытия здания и взорвали их.

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аэропорт (1512) Донецьк (6323) оборона (5252) донецкий аэропорт (540)


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Топ комментарии
+59
"Киборги выстояли, не выдержал бетон", - сегодня Всеукраинский день памяти защитников Донецкого аэропорта - Цензор.НЕТ 2143
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16.01.2021 09:50 Ответить
+50
***
Притисло груди! Боже, як болить!
Не підніму з завалу своє тіло! Я думав, як загину, то в бою,
А все єство в бетоні заніміло…
Де телефон? Дотягнусь, подзвоню,
«Пробач!», - скажу ріднесенькій матусі
За те, що в старості води не піднесу,
Не добудую хату й вже не оженюся…
Прости, що сам пішов у військомат,
Що сам попхався у те жерло смерті,
Я лиш хотів, щоби москальський гад
Не роздирав Вкраїну всю на чверті!
Хотів прогнать з Донецька і Пісків…
Бо ти сама мене колись учила
Любити Бога, край свій і батьків,
Сама героєм ти мене зростила!
За рідну мову, за природу, за любов
Хотів віддати лиш Вкраїні борг,
Свою готовий був пролити кров,
І ось за це назвали словом «кіборг»…
А ми не роботи, ми - люди, ми - живі!
Ми, як могли, любили Україну!
Ми боронили той аеропорт,
Що вже перетворили на руїну…
А ти, рідненька, стільки не сумуй -
Мене покликав Бог в свої палати.
Сказав: «Ти потрудився, друг,
тобі пора за це відпочивати!»
Ти не сама, мамусю, озирнись -
З тобою нині плаче вся країна
Ось на колінах люди, подивись,
Як дякують усі тобі за сина!
Ти не сама. Ти сльози обітри.
Тобі лишаю бойового друга,
З яким ділив я крапельку води,
В нас спільні були радощі і туга.
Я знаю, рідна, він тебе знайде -
Ми тільки вчора з ним про тебе говорили,
А потім був осколок у плече -
Його під вечір до шпиталю вивозили.
А я лишився із його ріжком,
Щоб замість нього в вечір вартувати.
Ти помолись за нього вечірком
І будь від нині ти для нього мати.
Прости, рідненька, я так не хотів,
Хотів життя плекати, як бутон…
Я б не загинув! Землю б я вберіг!
Я б достояв! … НЕ ВИТРИМАВ БЕТОН…
---автор Кеньо Ігор
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16.01.2021 09:52 Ответить
+47
кіборги вистояли, не вистояли зелені шлунки і продались за кабасу по 2.20
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16.01.2021 09:52 Ответить
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Героям України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!!!
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17.01.2021 11:43 Ответить
ПОЧУЙ МЕНЕ, "КІБОРГ"
Пару днів тому їхала в метро!
На Золотих Воротах когось притиснуло в двері!
Довго просили - "відпустіть будь-ласка, двері". Я подумала, що у того що притиснило дверима людини, слабка реакція, тому що, ну вже дуже довго реагує..!
Коли через кілька станцій людей стало менше, я побачила чоловіка у військовій формі з дуже стомленим обличчям.
Я сиділа біля поручня, всі місця були зайняті.
Чоловік підійшов і обперся об поручень поруч зі мною на рюкзак за спиною. Він майже лежав на цьому поручні.
Сумнівів не було - людина їхала прямо з проклятої війни.., це було видно і по обличчю, і по тому, як він морщився, коли переминався з ноги на ногу.
Щось дуже боліло..!
Я боязко доторкнулася до його плеча і запитала: - "Присядіть?"
- "Ні."
Пару станцій я не знала, як заговорити.
Сидячи мені не було видно нашивки на рукаві.
Перед виходом знайшла 200 грн.
Коли піднялася, побачила на рукаві - "Кіборг"..!
Запитала: - "Ви додому?"
- "Так."
- "Важко було?"
- "Так."
Я не знала як продовжити розмову, але дуже хотілося обійняти, дякувати, плакати..!
Всі втупилися на нас і стали слухати!
Я, раптом, почала чистити його забруднену шапку зі словами - "Ой, у Вас шапочка забруднилася"!
Руки Він тримав у кишенях..!
Я засунула Йому в кишеню купюру прямо в руку і сказала: - "Візьміть. Купіть дружині квіти".
Втома з його обличчя миттєво пішла і він голосно випалив:
- "Не треба! У мене є гроші. Ви що! Не можна!"
Я себе відчула нерозумно і винувато..!
Зате, нарешті, знайшлися слова: - "Це єдине, що я можу для Вас зробити!"
Мій Герой виявився правдивішим за мене, втраченої в Києві серед зустрічаються ватNиків і священиків - сепаратистів.
Він сказав прямо з серця: - "Без вас, ми-ніхто"..!
До мене возращался розум і я, ридаючи по-дитячому, видавила з себе: - "Це ми без Вас ніхто!"
Я не змогла стримати ридань і тупо пішла до протилежних дверей, обливаючись соплями і сльозами. А Він говорив і говорив: - "Спасибі Вам. Я куплю дружині квіти".
Я ридала потім ще години дві..!
У сльозах виходили невимовні слова..!
Як багато я хотіла сказати..!
І не сказала..!
Сподіваюся тільки на те, що цей Чоловік почув своїм серцем!
Кому не лінь, репостніте ласка!
Може Цей "Кіборг" прочитає, що Я хотіла Йому сказати багато-багато СПАСИБІ!
Що вони у нас найкращі!
Що ми їх дуже любимо і дуже молимося за НИХ!
Що ми обіймаємо їх!
Що пісня "Землянка" відпочиває в порівнянні з нашою ніжністю і любов'ю до них.
І нехай всі плюються, але я дуже хочу, що б Вони всі повернулися живими переможцями і виховали своїх дітей такими ж правдивими і справжніми як Вони.
Почуй мене, "Кіборг", з метро..!
Ти йдеш захищати мене від орди, а я не змогла навіть обійняти тебе!
Але, я дуже хотіла!
Повертайся живим, будь ласка!
"Кіборги вистояли, не витримав бетон", - сьогодні Всеукраїнський день пам'яті захисників Донецького аеропорту - Цензор.НЕТ 869"Кіборги вистояли, не витримав бетон", - сьогодні Всеукраїнський день пам'яті захисників Донецького аеропорту - Цензор.НЕТ 869
Автор: Anna Blashchuk
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18.01.2021 03:00 Ответить
Киборги были при ПОРОХЕ, а что при зе?!
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18.01.2021 09:50 Ответить
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