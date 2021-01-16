Танасевич о предновогодней вечеринке в институте Кивалова: Личного общения с Вовком и Тупицким не было. ВИДЕО
Глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич во время предновогодней вечеринки в одном из вузов 23 декабря не общалась с главой Окружного админсуда Павлом Вовком и главой Конституционного суда Украины Александром Тупицким.
Об этом она рассказала в интервью организации Transparency International Ukraine, информирует Цензор.НЕТ.
Танасевич подчеркнула, что никогда не общалась с Вовком и Тупицким лично и "изначально не видела" их в помещении. Она считает, что во время такой встречи "главное - не выходить за пределы".
"Личного общения моего с теми лицами, которые вы отметили во время этого мероприятия не было. Более того, этого общения никогда не было, я лично не знакома и лично не общаюсь. Но вполне очевидно, что может быть встреча такая. Главное - не выходить за пределы, главное - сохранить свою беспристрастность, независимость и объективность, чтобы в будущем иметь возможность осуществлять правосудие. Эти требования мной соблюдены", - заявила Танасевич.
23 декабря вечером председатель ВАКС действительно была в помещении вуза, которым руководит Сергей Кивалов. Целью встречи, по ее словам, было обсуждение с руководством серии онлайн-лекций для студентов. Любой вуз Киева, Харькова, Львова, Одессы для Танасевич - это учреждение, которое обеспечивает получение высшего образования, где работают высококвалифицированные специалисты. Она относится ко всем вузам одинаково, с уважением - и к руководству, и к студенчеству.
Танасевич рассказала, что в конце встречи ей предложили посетить мероприятие, где есть "неформальное общение профессионального юридического сообщества". Там она была до 30 минут. По ее словам, она увидела несколько знакомых лиц, пообщалась с собравшимися, сказала приветственное слово и уехала.
Танасевич не видит в сложившейся ситуации, объективных угроз для своей добросовестности и не планирует уходить в отставку, поскольку для этого "нет производных данных", а по закону ей "надо проработать более 20 лет".
Напомним, журналисты "Слідство.Інфо" выяснили, что Танасевич 23 декабря посетила предновогоднюю вечеринку, организованную экс-регионалом Сергеем Киваловым, которая состоялась в киевском представительстве Одесской юридической академии.
На неформальном мероприятии также присутствовали подозреваемый глава ОАСК Павел Вовк, дело которого рассматривает Антикоррупционный суд, и глава КСУ Александр Тупицкий.
В Антикоррупционном суде заявили, что в тот вечер Танасевич была в вузе "для обсуждения организации онлайн-лекций для студентов".
Директор учебного заведения заявил журналистам, что не знает о проведении судейской вечеринки на территории Одесской юридической академии.
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дуже цікаві!
я вже мовчу про скальну присутність судді із своїми "клієнтами"
чи можна проводити корпоративи під час короновірусу з юридичної та етичної сторін ?
что, настолько пьяная... ?
ле двух белых "дорожек"
А на днях ее подчиненньіе из суда
делали заявлениесвистели, что она бьіла там чисто по работе.
Тільки Суд Лінча!
30 років брехні і використання посад суддів для шаленого збагачення себе усієї рідні, як приклад - тупицький та такі ж інші!!!
І все під контролем ВРУ та Президентів!!!
Совести 0%
У неї, що роботи мало? Лекції онлайн читати.
Сама собі суперечить. То часу у неї не дістає, то лекціїї читати. До лекцій, доречі, готуватися треба. Коли?
D.S.: Бреше.
Вот поэтому Украина ни разу и не видела посадок топ-представителей судейско-прокурорской мафии,что такие вот "решалы-киваловы" были оставлены на свободе и продолжают быть "посредниками".
В италии или других странах.столь же погрязших в мафиозных структурах в правовой сфере,но ведущих не трибунную.а реальную борьбу с мафией такую судью бы "очень попросили" уволиться с занимаемой должности...полагаю,это так и не приждивётся в украине.пока война с коррупцией будет только в предвыборных обещаниях.
Проблема наша в іншому: боротьба з корумованими чиновниками ототожнюється з боротьбою з інституціями, які вони очолюють. От і Танасевич зашкварилася... і тепер будуть знівльовувати весь антикорсуд. Слідом за Конституційним...
Суки, які вони гидотні, до той 1917-й рік!
Мир хатам-війна палацам!
Хоча, можливо, хоч і мало вирогідно, що її спеціально підставили.
раптове залучення до викладацької роботи позаштатного співробітника
дуже нагадує хабар
Вірити в українське правосуддя - собі не вірити.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Какое она вообще имеет отношение к процессу обучения?
тётя до сих пор думает шо надутые 73% прикроют её сраку а не состоявшаяся люстрация пос
ле майдана таки будет а не состоялась она потому под неё попадают очень многие "деятели"
околовсяческих политискусств и к стати петя люля и кролик тожеэ