Танасевич о предновогодней вечеринке в институте Кивалова: Личного общения с Вовком и Тупицким не было. ВИДЕО

Глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич во время предновогодней вечеринки в одном из вузов 23 декабря не общалась с главой Окружного админсуда Павлом Вовком и главой Конституционного суда Украины Александром Тупицким.

Об этом она рассказала в интервью организации Transparency International Ukraine, информирует Цензор.НЕТ.

Танасевич подчеркнула, что никогда не общалась с Вовком и Тупицким лично и "изначально не видела" их в помещении. Она считает, что во время такой встречи "главное - не выходить за пределы".

"Личного общения моего с теми лицами, которые вы отметили во время этого мероприятия не было. Более того, этого общения никогда не было, я лично не знакома и лично не общаюсь. Но вполне очевидно, что может быть встреча такая. Главное - не выходить за пределы, главное - сохранить свою беспристрастность, независимость и объективность, чтобы в будущем иметь возможность осуществлять правосудие. Эти требования мной соблюдены", - заявила Танасевич.

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23 декабря вечером председатель ВАКС действительно была в помещении вуза, которым руководит Сергей Кивалов. Целью встречи, по ее словам, было обсуждение с руководством серии онлайн-лекций для студентов. Любой вуз Киева, Харькова, Львова, Одессы для Танасевич - это учреждение, которое обеспечивает получение высшего образования, где работают высококвалифицированные специалисты. Она относится ко всем вузам одинаково, с уважением - и к руководству, и к студенчеству.

Танасевич рассказала, что в конце встречи ей предложили посетить мероприятие, где есть "неформальное общение профессионального юридического сообщества". Там она была до 30 минут. По ее словам, она увидела несколько знакомых лиц, пообщалась с собравшимися, сказала приветственное слово и уехала.

Танасевич не видит в сложившейся ситуации, объективных угроз для своей добросовестности и не планирует уходить в отставку, поскольку для этого "нет производных данных", а по закону ей "надо проработать более 20 лет".

Напомним, журналисты "Слідство.Інфо" выяснили, что Танасевич 23 декабря посетила предновогоднюю вечеринку, организованную экс-регионалом Сергеем Киваловым, которая состоялась в киевском представительстве Одесской юридической академии.

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На неформальном мероприятии также присутствовали подозреваемый глава ОАСК Павел Вовк, дело которого рассматривает Антикоррупционный суд, и глава КСУ Александр Тупицкий.

В Антикоррупционном суде заявили, что в тот вечер Танасевич была в вузе "для обсуждения организации онлайн-лекций для студентов".

Директор учебного заведения заявил журналистам, что не знает о проведении судейской вечеринки на территории Одесской юридической академии.