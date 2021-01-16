"Российского агента" Куликова пускают на позиции ВСУ, хотя в своих материалах он постоянно дискредитирует Украину и поддерживает агрессию РФ, - Стерненко. ВИДЕО+ФОТО
Активист Сергей Стерненко призывает собственников издания "Думская" не давать журналистское удостоверение Геннадию Куликову (Сибирцеву), который в своих материалах дискредитирует Украину.
Об этом он пишет в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
В своем видео он рассказал, что Геннадий Куликов "организует информационные операции против Украины, но не просто находится на свободе, но и беспрепятственно ездит на передовые позиции наших военных".
Стерненко отметил, что даже после "выпуска и информирования командования ВСУ об этом создании, его все равно продолжают пускать на наши позиции". Например, в марте 2020 года Куликов делал фотовидеорепортаж в гостях у 28 ОМБр для одесского издания "Думская".
"Куликов (который именует себя Сибирцев) работает на помойку "страна". Но одновременно и на одесский сайт Думская.net. И именно удостоверение "Думской" позволяет ему попадать на фронт. "Думская" принадлежит народному депутату Алексею Гончаренко. И ему не раз говорили о Куликове даже его зрители на ютубе. Он отвечал, что "Думская" на самом деле не его, и он на нее не влияет. Хотя это неправда. А если и так, он мог бы требовать увольнения российского агента, но нет. Алексей также говорил, что "Думская" принадлежит его давнему другу Михаилу Шмушковичу, с которым они вместе были и в "Партии регионов", и в БПП. Шмушкович недавно стал депутатом одесского облсовета от "Евросолидарности". А Куликов работает на "Думской" и получает от Шмушковича-Гончаренко зарплату. Ну и еще от россиян, содержащих "страну", - подчеркнул Стерненко.
Он пообещал напоминать о деятельности "российского агента".
На фото, опубликованном Стерненко, Куликов во время оккупации Крыма позирует вместе с российским солдатом.
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Второй раз, когда в 15 году призывал в прямом смысле убить Пороха, т.е. обезглавить страну в острой фазе войны!
И третий раз, когда агитировал за зеленых предателей!
Он никто, балабол, фук,делает(думает, что делает) политическую карьеру---ничем кроме нескольких пиар акций в Одессе не отличился, все остальное болтовня и самомнение, такой себе зеля с "патриотическим" уклоном...
Не верю ему!
Вы просто фанатик секты "сывочолого хетьмана" и потому у вас неадекватное восприятие реальности, как и у любого другого сектанта.
Я верю либо то, что вижу своими глазами - то есть - законопроекты, которые подавал Потрошок в Раду, либо информации от первоисточника - то есть от людей, которых лично знаю и которые работали в его команде.
Вы же - 100%я секта - для вас Потрошок - непогрешимый иисусик и любая СПРАВЕДЛИВАЯ критика в его адрес для вас - преступление.
Бо Президентів можна і більш того - необхідно критикувати за їх помилки і лише месію критикувати немає за що.