РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4764 посетителя онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
30 983 108

"Российского агента" Куликова пускают на позиции ВСУ, хотя в своих материалах он постоянно дискредитирует Украину и поддерживает агрессию РФ, - Стерненко. ВИДЕО+ФОТО

Активист Сергей Стерненко призывает собственников издания "Думская" не давать журналистское удостоверение Геннадию Куликову (Сибирцеву), который в своих материалах дискредитирует Украину.

Об этом он пишет в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Российского агента Куликова пускают на позиции ВСУ, хотя в своих материалах он постоянно дискредитирует Украину и поддерживает агрессию РФ, - Стерненко 01

В своем видео он рассказал, что Геннадий Куликов "организует информационные операции против Украины, но не просто находится на свободе, но и беспрепятственно ездит на передовые позиции наших военных".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-"регионалка" Бондаренко в эфире ТК "Наш" обвинила ВСУ в преступлениях. Если не последует реакции от государства, будет реакция от ветеранов и воинов, - офицер Штефан

Стерненко отметил, что даже после "выпуска и информирования командования ВСУ об этом создании, его все равно продолжают пускать на наши позиции". Например, в марте 2020 года Куликов делал фотовидеорепортаж в гостях у 28 ОМБр для одесского издания "Думская".

Российского агента Куликова пускают на позиции ВСУ, хотя в своих материалах он постоянно дискредитирует Украину и поддерживает агрессию РФ, - Стерненко 02

"Куликов (который именует себя Сибирцев) работает на помойку "страна". Но одновременно и на одесский сайт Думская.net. И именно удостоверение "Думской" позволяет ему попадать на фронт. "Думская" принадлежит народному депутату Алексею Гончаренко. И ему не раз говорили о Куликове даже его зрители на ютубе. Он отвечал, что "Думская" на самом деле не его, и он на нее не влияет. Хотя это неправда. А если и так, он мог бы требовать увольнения российского агента, но нет. Алексей также говорил, что "Думская" принадлежит его давнему другу Михаилу Шмушковичу, с которым они вместе были и в "Партии регионов", и в БПП. Шмушкович недавно стал депутатом одесского облсовета от "Евросолидарности". А Куликов работает на "Думской" и получает от Шмушковича-Гончаренко зарплату. Ну и еще от россиян, содержащих "страну", - подчеркнул Стерненко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Журналистка "112" Чирах в 2014 году призывала "спасти Донбасс от украинской армии", теперь ей "неимоверно стыдно". ФОТО

Он пообещал напоминать о деятельности "российского агента".

На фото, опубликованном Стерненко, Куликов во время оккупации Крыма позирует вместе с российским солдатом.

Российского агента Куликова пускают на позиции ВСУ, хотя в своих материалах он постоянно дискредитирует Украину и поддерживает агрессию РФ, - Стерненко 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЕС опубликовали рейтинг провалов российской дезинформации в 2020 году

Автор: 

пропаганда (3703) СМИ (3844) Стерненко Сергей (407)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+80
Стрененко молодець, виводить проросійську нечисть на чисту воду. Чим і заважає їм.
показать весь комментарий
16.01.2021 16:37 Ответить
+71
В окупованій росією армією Макіївці, сьогодні вночі партизани спалили центральний вузол зв'язку «Комтел» на площі Радянській. Зв'язку з москвою не буде)))
Вся апаратура згоріла. Слава Україні! 👍🏼👍🏼👍🏼
показать весь комментарий
16.01.2021 16:45 Ответить
+47
как хорошо, что стерненко вывел на чистую воду зеленского. Прям из грязи в князи, спасибо ему, что помогал выдвинуть эту табуретку на пост президента.
показать весь комментарий
16.01.2021 16:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Для меня стерненко умер в первый раз, когда заявил, что"выходит из Правого сектора---у него есть ДРУГОЙ ПРОЕКТ"!
Второй раз, когда в 15 году призывал в прямом смысле убить Пороха, т.е. обезглавить страну в острой фазе войны!

И третий раз, когда агитировал за зеленых предателей!
Он никто, балабол, фук,делает(думает, что делает) политическую карьеру---ничем кроме нескольких пиар акций в Одессе не отличился, все остальное болтовня и самомнение, такой себе зеля с "патриотическим" уклоном...
Не верю ему!
показать весь комментарий
17.01.2021 00:43 Ответить
Он никогда не агитировал за Зеленых, он их критикует точно также, как критиковал и Рошена.
Вы просто фанатик секты "сывочолого хетьмана" и потому у вас неадекватное восприятие реальности, как и у любого другого сектанта.
показать весь комментарий
17.01.2021 13:10 Ответить
Мальчик! Сектанты---это вы, те кто поверил кацапским фейкам про Пороха и в упор не видят и не ценят того, что он сделал!
показать весь комментарий
17.01.2021 20:48 Ответить
Девочка, лично я никаким кацапским фекам ни про что никогда не верил.
Я верю либо то, что вижу своими глазами - то есть - законопроекты, которые подавал Потрошок в Раду, либо информации от первоисточника - то есть от людей, которых лично знаю и которые работали в его команде.

Вы же - 100%я секта - для вас Потрошок - непогрешимый иисусик и любая СПРАВЕДЛИВАЯ критика в его адрес для вас - преступление.
показать весь комментарий
18.01.2021 10:19 Ответить
"Російського агента" Кулікова пускають на позиції ЗСУ, хоча у своїх матеріалах він постійно дискредитує Україну та підтримує агресію РФ, - Стерненко - Цензор.НЕТ 525
показать весь комментарий
18.01.2021 18:23 Ответить
Месією, месією - саме таке у вас до нього відношення.
Бо Президентів можна і більш того - необхідно критикувати за їх помилки і лише месію критикувати немає за що.
показать весь комментарий
19.01.2021 03:23 Ответить
Есть реальный вопрос, если ты готовишь такого плана видео, то можно его сделать в такой хронологии чтобы там не было и места Песдежу!!!! Видео реально, как из пуйлостана.
показать весь комментарий
17.01.2021 07:58 Ответить
Такі "спецкори", мабуть, з Банкової фінансуються!
показать весь комментарий
17.01.2021 12:19 Ответить
Страница 2 из 2
 
 