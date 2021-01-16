РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10196 посетителей онлайн
Новости Видео
17 307 108

Ткаченко про изменения в "языковом" законе: Штрафы - не самоцель. Надо внедрить культуру общения в Украине на государственном языке. ВИДЕО

Цель изменений в закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые вступили в силу с 16 января 2021 года, - не штрафы, а внедрение культуры общения в Украине на государственном языке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в видеообращении заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский язык в сфере услуг никоим образом не ограничивает права потребителя, - советник главы ОП Подоляк

"Эти изменения касаются в первую очередь субъектов хозяйствования, а не всех украинцев, то есть магазинов, кафе, ресторанов, аптек, заправок и других предприятий, в том числе интернет-магазинов и каталогов. Также на украинском должна предоставляться информация о товарах и услугах заведения. Например, в меню, на билетах, ценниках, инструкциях, маркировках", - рассказал Ткаченко.

Он отметил, что персонал, например, магазинов должен обращаться к посетителям на украинском. Если посетитель продолжит разговор на русском, продавец может общаться на языке, более удобном для посетителя и по его желанию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги" и "господа" из ОПЗЖ атакуют закон об украинском языке, - Порошенко

Ткаченко отметил, что штрафы за нарушение закона не касаются граждан и не могут применяться к посетителям или клиентам.

"Если говорить о штрафах, то речь идет именно о субъектах хозяйствования и только в случае, если их работники откажутся общаться на украинском. Но важно понять, что штрафы - не самоцель. Накладывать их просто так никто не в праве. Только при условии фиксации случаев нарушений и вынесения сначала предупреждения, которое должно быть исправлено в течение года. Но не факт, что нарушение подтвердится и штраф применят, потому что каждый случай будет рассматриваться отдельно", - подчеркнул министр

По его словам, цель этих изменений - внедрить культуру общения в Украине на государственном языке. "Речь идет об уважении друг к другу, а также к государству. Как граждане в быту вы имеете право продолжать общаться на том языке, который вам более удобен. Только теперь, зайдя в заведение - обязательно будете слышать именно "Вітаю"! Давайте лелеять язык и уважение друг к другу", - призвал Ткаченко.

Напомним, 16 января вступили в силу нормы статьи 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совместно с Нацсоветом будем наводить порядок в соблюдении языкового закона на ТВ: начинают программу словами "Доброго дня", а затем ведут на другом языке, - Креминь

Автор: 

Ткаченко Александр (429) украинский язык (1196)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
Ткаченко про зміни в "мовному" законі: Штрафи - не самоціль. Треба запровадити культуру спілкування в Україні державною мовою - Цензор.НЕТ 2228
показать весь комментарий
16.01.2021 22:45 Ответить
+18
https://twitter.com/Pet_lyra
https://twitter.com/Pet_lyra

Пэт Люра

@Pet_lyra

·https://twitter.com/Pet_lyra/status/1350468847904690184 5 ч

А вы можете себе представить на рос телевидении проукраинские каналы? А проукраинскую фракцию в Госдуме? А требование украинских вождей придать в России украинскому языку статуса второго государственного? А в это время Украина аннексировала Кубань и воюет в Белгороде ихтамнетами
показать весь комментарий
16.01.2021 22:45 Ответить
+12
Якщо ви не можете викинути з голови цитат Пушкіна, Єсеніна і Висоцького, то хоча б намагайтесь не забруднювати ними мізки своїх дітей та онуків. Акуратно, не розхлюпуючи донесіть це лайно до могили.
показать весь комментарий
16.01.2021 22:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
зкацаплений хАхол калінчук,тобто фактично кацапсіна, зачєм ты жрєш говно?
показать весь комментарий
17.01.2021 13:02 Ответить
кацапсіна,срань лапотная, ти всьо напутало, патаму как ти єсть ідіот, ти жрьош дєрьмо сам,вєдь ти говноєд со свінасабачьім Єзиком,ах,ха,ха...а)))
показать весь комментарий
17.01.2021 13:37 Ответить
якби більшість населення сша були б корінні жителі америки, і якщо б вони прийнявши англійську мову і відмовившись від своєї ідентичності почали б себе вважати англійцями стали успішною країною, то тоді можна було це сказати. А так, це галіма маніпуляція від кацапури, який задля того аби приспати пильність українців пише тексти українською мовою.
показать весь комментарий
17.01.2021 12:14 Ответить
звичайно не сама ціль, але для упоротих штрафів замало
показать весь комментарий
17.01.2021 15:49 Ответить
Якщо відповіли російською, то продавець переходе на російську? Чи продовжує обслуговувати українською?
показать весь комментарий
18.01.2021 07:37 Ответить
Страница 2 из 2
 
 