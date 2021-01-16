Ткаченко про изменения в "языковом" законе: Штрафы - не самоцель. Надо внедрить культуру общения в Украине на государственном языке. ВИДЕО
Цель изменений в закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые вступили в силу с 16 января 2021 года, - не штрафы, а внедрение культуры общения в Украине на государственном языке.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в видеообращении заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
"Эти изменения касаются в первую очередь субъектов хозяйствования, а не всех украинцев, то есть магазинов, кафе, ресторанов, аптек, заправок и других предприятий, в том числе интернет-магазинов и каталогов. Также на украинском должна предоставляться информация о товарах и услугах заведения. Например, в меню, на билетах, ценниках, инструкциях, маркировках", - рассказал Ткаченко.
Он отметил, что персонал, например, магазинов должен обращаться к посетителям на украинском. Если посетитель продолжит разговор на русском, продавец может общаться на языке, более удобном для посетителя и по его желанию.
Ткаченко отметил, что штрафы за нарушение закона не касаются граждан и не могут применяться к посетителям или клиентам.
"Если говорить о штрафах, то речь идет именно о субъектах хозяйствования и только в случае, если их работники откажутся общаться на украинском. Но важно понять, что штрафы - не самоцель. Накладывать их просто так никто не в праве. Только при условии фиксации случаев нарушений и вынесения сначала предупреждения, которое должно быть исправлено в течение года. Но не факт, что нарушение подтвердится и штраф применят, потому что каждый случай будет рассматриваться отдельно", - подчеркнул министр
По его словам, цель этих изменений - внедрить культуру общения в Украине на государственном языке. "Речь идет об уважении друг к другу, а также к государству. Как граждане в быту вы имеете право продолжать общаться на том языке, который вам более удобен. Только теперь, зайдя в заведение - обязательно будете слышать именно "Вітаю"! Давайте лелеять язык и уважение друг к другу", - призвал Ткаченко.
Напомним, 16 января вступили в силу нормы статьи 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.
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Пэт Люра
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А вы можете себе представить на рос телевидении проукраинские каналы? А проукраинскую фракцию в Госдуме? А требование украинских вождей придать в России украинскому языку статуса второго государственного? А в это время Украина аннексировала Кубань и воюет в Белгороде ихтамнетами