Воины ООС совместно с полицейскими провели профилактическую отработку Мелового на Луганщине. ВИДЕО

Военнослужащие ООС совместно с работниками ГУНП в Луганской области провели профилактическую отработку в населенном пункте Меловое на Луганщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные штаба ООС.

"В соответствии с боевым распоряжением командующего Объединенных сил, с целью принятия мер, направленных на прекращение деятельности организованных преступных группировок, профилактики совершения тяжких и особо тяжких преступлений их участниками, недопущения фактов экстремизма и терроризма, стабилизации оперативной обстановки на территории Луганской области, с участием работников ГУНП в Луганской области с привлечением сил ООС, проведена профилактическая отработка в населенном пункте Меловое", - сказано в сообщении.

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