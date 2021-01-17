Воины ООС совместно с полицейскими провели профилактическую отработку Мелового на Луганщине. ВИДЕО
Военнослужащие ООС совместно с работниками ГУНП в Луганской области провели профилактическую отработку в населенном пункте Меловое на Луганщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные штаба ООС.
"В соответствии с боевым распоряжением командующего Объединенных сил, с целью принятия мер, направленных на прекращение деятельности организованных преступных группировок, профилактики совершения тяжких и особо тяжких преступлений их участниками, недопущения фактов экстремизма и терроризма, стабилизации оперативной обстановки на территории Луганской области, с участием работников ГУНП в Луганской области с привлечением сил ООС, проведена профилактическая отработка в населенном пункте Меловое", - сказано в сообщении.
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Это Меловое.
Если не в курсе, одно из двух окон в ЛДНР (через Россию). Тут трафик движения наработан. Все "палённые" объявления перевозчиков "без загранпаспорта" "без ДІЯ" "без самоизоляции" на Меловое указывают. Перевозка до Мелового, через Меловое за Меловое. Контрабанда из России и в Россию. Там самогонку даже вместо незамерзайки не используют.