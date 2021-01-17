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Воины ООС совместно с полицейскими провели профилактическую отработку Мелового на Луганщине. ВИДЕО

Воины ООС совместно с полицейскими провели профилактическую отработку Мелового на Луганщине. ВИДЕО

Военнослужащие ООС совместно с работниками ГУНП в Луганской области провели профилактическую отработку в населенном пункте Меловое на Луганщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные штаба ООС.

"В соответствии с боевым распоряжением командующего Объединенных сил, с целью принятия мер, направленных на прекращение деятельности организованных преступных группировок, профилактики совершения тяжких и особо тяжких преступлений их участниками, недопущения фактов экстремизма и терроризма, стабилизации оперативной обстановки на территории Луганской области, с участием работников ГУНП в Луганской области с привлечением сил ООС, проведена профилактическая отработка в населенном пункте Меловое", - сказано в сообщении.

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Автор: 

оборона (5252) Нацполиция (16603) военнослужащие (6204) Луганская область (6517)


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Топ комментарии
+27
Воины ООС совместно с полицейскими провели профилактическую отработку Мелового на Луганщине - Цензор.НЕТ 8048
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17.01.2021 10:19 Ответить
+9
Один з них.

Воины ООС совместно с полицейскими провели профилактическую отработку Мелового на Луганщине - Цензор.НЕТ 1308
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17.01.2021 10:24 Ответить
+5
Чи безпечно залучати поліцію до подібних заходів , адже досвід каже , що "правоохоронці" найбільш схильні до зради держави ?
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17.01.2021 10:24 Ответить
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Воины ООС совместно с полицейскими провели профилактическую отработку Мелового на Луганщине - Цензор.НЕТ 8048
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17.01.2021 10:19 Ответить
руско-челюстные они как собаки: все понимают, но сказать не могут
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17.01.2021 10:22 Ответить
Один з них.

Воины ООС совместно с полицейскими провели профилактическую отработку Мелового на Луганщине - Цензор.НЕТ 1308
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17.01.2021 10:24 Ответить
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17.01.2021 10:32 Ответить
Зранку зайшов в Маркетопт, на касі дівчина так чемно українською розмовляла, отримав гарний настрій з рештою. І це в місті де загалом донедавна російська.
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17.01.2021 11:10 Ответить
И много самогонки отработали?
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17.01.2021 10:20 Ответить

Это Меловое.
Если не в курсе, одно из двух окон в ЛДНР (через Россию). Тут трафик движения наработан. Все "палённые" объявления перевозчиков "без загранпаспорта" "без ДІЯ" "без самоизоляции" на Меловое указывают. Перевозка до Мелового, через Меловое за Меловое. Контрабанда из России и в Россию. Там самогонку даже вместо незамерзайки не используют.
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17.01.2021 12:11 Ответить
Чи безпечно залучати поліцію до подібних заходів , адже досвід каже , що "правоохоронці" найбільш схильні до зради держави ?
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17.01.2021 10:24 Ответить
Так для того до них і додали воїнів ООС
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17.01.2021 11:33 Ответить
Чем отработали, полицейскими дубинками или прикладами?
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17.01.2021 10:25 Ответить
профилактическая работа на донбассе, должна заключаться в одном - это профилактический пестюль раз в месяц, чтобы на поколения вперёд повыбивать из них эти ругательные выражения типо руцъкЫй мЫр и тому подобный бред..
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17.01.2021 10:29 Ответить
Стыдобища! Мусорня сквозь маски ржут, один начальник через пузо едва ноги волочит, второй начальник по бумажке зачитывает приказ, зато жезлом как ловко машут - практика. В том Меловом на каждом углу предлагают паленый бензин, а они бомжатники шмонают. А заметили, как с кацапской стороны двое на лавочке сидят и ногами "границу" подпирают? Интересно, какую посылку в сугробе приховали?
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17.01.2021 10:40 Ответить
гарний настрій роботі - не завада .
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17.01.2021 10:47 Ответить
А якщо начальник ще дав наказ москалів пиз..ти, то настрій взагалі має бути чудовий.
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17.01.2021 13:00 Ответить
Воины ООС совместно с полицейскими провели профилактическую отработку Мелового на Луганщине - Цензор.НЕТ 695
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17.01.2021 10:40 Ответить
Хз,как тут пройдет,но раньше это было так:наловили реальных торгашей наркотой,бандюков и сепаров,а потом-кого просто отпустили,а кого-бабло сбили и отпустили
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17.01.2021 13:56 Ответить
Что тут говорить за Мелове ведь куда не глянь в Украине если не откровенное предательство так на грани предательства еще с 15 года пишу что ещё в 80 х. читал в газете заметку . что в р-не Балаклеи разведаны огромные запасы угля толщина слоя 50м. на сравнительно небольшой глубине 300м. но Пороха больше устраивала схема Ротер- Дам будем возить уголь с Южной Африки с Америки переплачивать лиш-бы можно при этом воровать и вот сейчас читаю новость Украина будет покупать уголь в Казахстана . Берутся руководить странной незная даже в нёй полезных ископаемых.
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17.01.2021 18:31 Ответить
 
 