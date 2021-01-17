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Проект "Без цензуры": Вата хочет крови. Как Балашов и Бужанский призывают к дракам за "русский язык". ВИДЕО

Моральные травмы Елены Лукаш, городские сумасшедшие Дениса Жарких, а также - неэротические фантазии Геннадия Балашова и Максима Бужанского - в свежем выпуске "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевою.

Пророссийские силы в Украине будут гореть еще больше, ведь со вчерашнего дня, 16 января, вся сфера обслуживания перешла на украинский язык при общении с клиентами и посетителями (разве что те попросят обращаться к ним на другом языке).

Как "русскомирние" товарищи бесятся от того, что Украина все дальше отдаляется от Российской империи с "общепонятным" и движется к украинской Украине? Подборка из медведчуковско-мураевського телевизионного ада!

Что делать, если хотите, чтобы к вам обращались на украинском - инструкция к применению. Но почему украинский язык - лучший способ защититься от России?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты.

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Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский язык в сфере услуг никоим образом не ограничивает права потребителя, - советник главы ОП Подоляк

Напомним, 16 января вступили в силу нормы статьи 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.  При этом, "СН" во главе с Бужанским потребовали первоочередного рассмотрения законопроекта об отмене штрафов за русский язык в сфере обслуживания.

Автор: 

украинский язык (1196) язык (3780) русский язык (582) Балашов Геннадий (12) Бужанский Максим (104)


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+47
Проєкт "Без цензури": Вата хоче крові. Як Балашов і Бужанський закликають до бійок за "російську мову" - Цензор.НЕТ 4223

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17.01.2021 11:26 Ответить
+43
https://amelka.livejournal.com/237194.html Бо така сама біда в моєї корови: має, бідна, язика - І не знає мови!
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17.01.2021 11:13 Ответить
+39
Проєкт "Без цензури": Вата хоче крові. Як Балашов і Бужанський закликають до бійок за "російську мову" - Цензор.НЕТ 4708.
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17.01.2021 11:25 Ответить
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зауваження для працівників ЦЕНЗОРа: Українці в жодному разі не повинні називати москалів / московитів / москвинів - мешканців Московії / Московщини нашими власними назвами: росіяни, рускіє, а також і країну ворога - Росією, а мову - російською. Якщо ми так кажемо, то цим визнаємо їхнє незаконне право претендувати на нашу історію, а отже - на нашу землю! Тому дуже важливо вживати по відношенню до них лише терміни: москалі, московити, москвини; країна їхня - Московія, Московщина, а мова їхня - московська. Українці, поважайте себе, свою історію, культуру і мову!! Вивітрюйте з московських макітр думки про те, що Русь-Україна - то їхня ісконная родіна.
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17.01.2021 13:35 Ответить
Петербург - столиця Московії?...а автор терміну Україна - Русь Грушевський, свої останні роки провів у Москві і не в ув'язненні. Далі (тут вже таке було), що московити вкрали в нас нашу рідну російську мову... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. rus - деревня; «простой», «грубый», «неотёсанный»
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17.01.2021 15:28 Ответить
вы в курсе, что Москву основал Юрий Долгорукий - 6-й сын Владимира Мономаха? И у него было звание - великий князь киевский?
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18.01.2021 22:57 Ответить
На Netflix вышел фильм "Смертельная зона" про войну в Украине и ядерный взрыв в Киеве в 2036 годуПроєкт "Без цензури": Вата хоче крові. Як Балашов і Бужанський закликають до бійок за "російську мову" - Цензор.НЕТ 2041
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17.01.2021 13:37 Ответить
Звісно українська культура погано розвивається, поки весь ютуб забитий всяким непотрібом з ПАраші на рос мові. А книги?Література? А фінансування? Достатьно лише відключити москалів від інтернету та свіфту, як про рос мову та культуру забудуть.
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17.01.2021 13:37 Ответить
ніщо не мішає бути україномовним блогером. а тим часом таких на пальцях порахувати можна
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17.01.2021 14:25 Ответить
Біда не в цьому, біда в споживачах. Нажаль.
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17.01.2021 16:12 Ответить
Чемодан, вокзал, кацапщина!!!
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17.01.2021 13:40 Ответить
Євреї провокують конфлікти із-за мови.
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17.01.2021 13:58 Ответить
Не тільки євреї....Бондаренко, наприклад, купа інших манкуртів, вони не євреї...
Так що справа зовсім не в національності. Манкуртів потрібно знищувати, саджати на цугундер, ніякої до них толерантності, навіть якщо вони українці, вірніше хАхли та інше зкацаплене лайно...
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17.01.2021 17:08 Ответить
Найбільшу відповідальність несуть ті, хто має найбільший вплив.
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17.01.2021 17:23 Ответить
справа зовсім не в національності? але негатив в тебе ТУТ лише стосовно української національності. Просто констатую.
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17.01.2021 17:50 Ответить
в тебе щось з головою.
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17.01.2021 18:02 Ответить
Ти хто по національності? чи такі питання задають ті, в кого щось не те з головою?
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17.01.2021 18:23 Ответить
Але найсильніша істерія саме в євреїв , чомусь .
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18.01.2021 08:59 Ответить
Так захищати можна лише своє, рідне...
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18.01.2021 09:30 Ответить
правильно сказала Фарион в интервью Гордону: " євреї сіють ворожнечу в Україні між украінцями та росіянами, "Гордон і заткнувся.
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17.01.2021 23:33 Ответить
Залишилось лише вияснити, хто такі росіяни.
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18.01.2021 09:59 Ответить
І сьогодні і раніше ніяк не міг зрозуміти,що це за вираз "могучий,великий русский язык".Зякого переляку можна говорити якось по могутньому?По великому тим більше...А ось розмовляти так,неначе співає соловей,що хочеться його слухати і слухати...
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17.01.2021 14:26 Ответить
Мається на увазі, що в них є велика всесвітньовідома література створена в 19 сторіччі в тому числі українцями, чи напів-українцями - Гоголем, Чеховим, Ахматовою-Горенко, нащадком ефіопьских євреїв Пушкіним і так далі і так далі...
В умовах рассєянської імперії писати, стати визнаним письменником, або поетом можна було лише використовуючи кацапський загальноімперський койне.
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17.01.2021 17:14 Ответить
Цитата из стихотворения в прозе И. С. Тургенева "Русский язык" (1882): "Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, - ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!..
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17.01.2021 18:34 Ответить
к чему этот высер?
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17.01.2021 22:46 Ответить
Тургенев по происхожению - татарин _его дед татрин Турген) . нацмены больше всех за рос. империю и язык.
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17.01.2021 23:34 Ответить
«Поскреби русского - найдёшь татарина» (http://lurkmore.to/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 фр . Grattez le russe et vous verrez le Tatare, http://lurkmore.to/ENGLISH_MOTHERFUCKER_DO_YOU_SPEAK_IT англ . Scratch a Russian and you'll find a Tatar)

та це зрозуміло, ким насправді є так звані рюзьге, але ж головне ким вони самі себе вважають, по їх думці вони всі рюзьге...)

Проєкт "Без цензури": Вата хоче крові. Як Балашов і Бужанський закликають до бійок за "російську мову" - Цензор.НЕТ 3016
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17.01.2021 23:44 Ответить
Треба ще й коріння савєцкіх намалювати...
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18.01.2021 09:16 Ответить
КАЦАПСЬКІ КОНСЕРВИ ВЗРИВАЄ
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17.01.2021 14:26 Ответить
И где этот бизнесмеее Лабашов нашёл 300 млн рюзъгегаварящих?
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17.01.2021 15:16 Ответить
Коли вже кінець кінцем "ОПЗЖ" офіційно визнають ворожою організацією???
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17.01.2021 15:22 Ответить
Колаборантами терористів.
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17.01.2021 15:59 Ответить
мені здається що ніколи
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17.01.2021 16:00 Ответить
Це російськомовні українські патріоти України без українців.
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17.01.2021 15:22 Ответить
Всю шоблу-на плаху! Нет языку уродов путинцев.
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17.01.2021 15:22 Ответить
Владимир Маяковский ДОЛГ УКРАИНЕ.

Говорю себе: товарищ москаль,
на Украину шуток не скаль.
Разучите эту мову на знамёнах
- лексиконах алых, -
эта мова величава и проста:
«Чуешь, сурмы заграли,
час расплаты настав…»......

.................................
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17.01.2021 15:31 Ответить
язик у собаки
язик у свиней
в кожної тварюки
мова у людей
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17.01.2021 15:31 Ответить
Балашов - придурок. Ютуб канал ім. Т.Г. Шевченка має більше 300 тис. підписників. Херовий він бізнесмен. Бізнесменити йому дозволяє непевна ситуація в країні. Воно не може елементарно прогнозувати і аналізувати тренди і тенденції. Язиком теліпач, а не бізнесмен.
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17.01.2021 15:36 Ответить
Спілкуйтесь українською - плюньте в душу ватніку !
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17.01.2021 15:57 Ответить
я пам"ятаю як дивувася тому що у Києві на Хрещатику не чутно української мови, і мені ніколи не відповідали якщо я сам переходив на мову. Окрім західної України єдине иісто в якому я чув і спілкувався українську були Суми. ось недавно попався мені ролік в якому якась вівця на алеї небесної сотні розпинається у любові до рашки І ніхто навіть не пикнув. - не кажучи вже про побиття цієї нелюді. такщо Добродії- не треба ображатися на дзеркало.
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17.01.2021 16:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UfIBJwcP95Y&t=83s дорофєєва
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17.01.2021 16:27 Ответить
Про яке дзеркало мова ?
І взагалі - у вас якісь конкретні претензії до мене ?
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17.01.2021 16:28 Ответить
про звичайне. - до вас в мене ніяких претензій нема - з чого ви це взяли?
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17.01.2021 16:44 Ответить
Гаразд.
Будемо вважати це зверненням до всіх українців.
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17.01.2021 16:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=s8-mircrh90 Ksenia VB Спілкуйтесь українською - плюньте в душу ватніку !
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18.01.2021 06:48 Ответить
Конгломерат "россия" терорист її прихильники є колаборантами терористів їні дії призвели до окупації частини України і вбивсту Українців москалями,так проросійські виродки мають трактуватися законом.
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17.01.2021 15:58 Ответить
зачем так рєзка? нада пастєпєнна. Дайтє нам ісчо 30 лєт.
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17.01.2021 16:07 Ответить
Кацап пассіонарій це що пастух академік ,за свої "права" на пляшку сядуть а за язік загризуть.
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17.01.2021 16:22 Ответить
А давайте всех кто говорит,поет ,защищает Украину на Донбассе на русском, постреляем.Может тогда заработают заводы,фабрики,вернуться "заробитчане"Да и вам крикунам может легче станет. Памятники по сносили,города,улицы переименовали. Не помогло.И не поможет,потому что вы Украину "любите"на словах.
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17.01.2021 16:33 Ответить
https://twitter.com/wulfhere2000
https://twitter.com/wulfhere2000
https://twitter.com/wulfhere2000
https://twitter.com/wulfhere2000 Херс онський Морський Кіт

https://twitter.com/wulfhere2000

Мені от цікаво, а на Землі ще є місця, де мешканці якоїсь країни постійно підкреслюють, що не знають мови цієї країни і не можуть її вивчити
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17.01.2021 16:37 Ответить
Защіщяєт на русском язикє??...його кулемет стріляє російською мовою? Русскій Міръ любішъ? Захист російської мови в Україні під будь яким приводом є антиукраїнською діяльністю, що виправдовує геноцид, який проводили російськомовні в Україні.
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17.01.2021 16:57 Ответить
кацапсіна женьок, проста іді нахєр.
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17.01.2021 17:59 Ответить
вата хоче в рило ...
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17.01.2021 18:31 Ответить
Україні треба відходити від "російського культурного контексту" бо він наскрізь русо-імперський. В самому слові "імперія" нема нічого ворожого : Римська імперія заклала основу цивілізації, а Св. Римська імперія фактично створила про-образ ЄС. І вся так звана "російська культура" звідтіля, з Європи. Тургєнєви, Гоголі, Достоєвскіє писали свою "рускую нєтлєнку" там, в Європі. Євразія не принесла жодного не-європейського культурного контексту. Совіцькі дісіденти на кшталт Галіча "говорили по-рускі", але чи говорили "вони про рускоє"? В основі культури - грецьке громадянство та середньовічне лицарство, а таких явищ в золотій орді попросту не було. Не було їх і в російській імперії, яку зараз відроджують рускіє.
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17.01.2021 19:06 Ответить
Проєкт "Без цензури": Вата хоче крові. Як Балашов і Бужанський закликають до бійок за "російську мову" - Цензор.НЕТ 1033
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17.01.2021 19:07 Ответить
Здається мені, панове українці, що не буде вам життя на рідній землі, так званій Україні. Мордва таки знищить українців до коріння.
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17.01.2021 20:13 Ответить
Яскравим представником мордви в Україні є Бужанський.
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18.01.2021 09:49 Ответить
- Навіщо ти п"єш цю брудну воду з озера, у цю калюжу все лайно з усього села збирається.
- Что-что-что ? Гаварите па русски. я вас не панимаю.
- Я й кажу, то есть говорю, что ты лучше двумя руками или ведром побольше черпай и пей.
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17.01.2021 21:20 Ответить
А в цей час у Харкові..
https://blognews24.info/2021/01/17/%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%ba%d1%96%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%8c%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%96-%d0%b2-%d1%81%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%bf%d0%be-%d0%bb/
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17.01.2021 22:58 Ответить
Дуже добре, повертаємось до основ... Харків, Слобожанщина, взагалі східна Україна не завжди ж були зкацапленими, та й зараз по селам не все так трагічно.
Нічого, прийде час все буде виправлено, рани загоняться.
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17.01.2021 23:36 Ответить
Все буде добре!Україна переможе!
Слава Україні! Героям слава!💛💙🇺🇦
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18.01.2021 00:18 Ответить
Единственный человек, кто занимается важным делом - Маск. Все остальное: языки, религии, кто как говорит и чем занимается - не существенно. Хотите жить идеями XVII-XIX века - флаг вам в руки. Мне вас не переубедить. Но все-таки, скажу один умный вещь (только не обижайтесь)): если хотите привлечь побольше сторонников украинизации, наполните ее новыми смыслами, будущим, если на то пошло. А пока что один нафталин.
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18.01.2021 00:24 Ответить
Російська мова - це нафталін, який не наповнений смислом?
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18.01.2021 09:48 Ответить
If languages don't matter why do we have to read this prophecy in Russian then?
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18.01.2021 13:30 Ответить
Президент Естонії Керсті Кальюлайд оголосила про переведення всіх російських шкіл на естонську мову навчання
І шо, просто так, бєз прітіснєній?
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18.01.2021 02:47 Ответить
Проєкт "Без цензури": Вата хоче крові. Як Балашов і Бужанський закликають до бійок за "російську мову" - Цензор.НЕТ 4387
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18.01.2021 02:55 Ответить
При Ющенко був найвищий ріст економіки за всю незалежність України.
При Ющенко розкрили архіви КДБ. Ми ахнули від жаху.
Ющенко вперше заговорив про відновлення Української Митрополії. Нашої Церкви, незалежної від фсбшной рпц.
Ющенко назвав на весь світ "голодування під час неврожаю 32-33,37 рр." - Голодомором і геноцидом українського народу. Побудував Меморіал пам'яті. Дав нам усвідомлення того, що мишенебратья. Там вороги, що знищують нас. Вони несуть смерть. І через 10 років ми переконалися.
Він дуже хотів, щоб у українців прокинулася національна ГІДНІСТЬ. Він рідко говорив про хліб. Він говорив про те, ЩО потрібні для хліба Свобода, гідність і праця принесуть хліб.
Заговорили про НАТО, євроінтеграцію та національну ідентичність, українську культуру та т.д ..
Підтримали Грузію під час вторгнення рф на територію Грузії.
Вперше Ющенко озвучив про газовий шантаж рф, про ринкову ціну на газ, про взаємовигідному газовому контракті.
Заговорили про корупцію. При Кучмі про корупцію НЕ говорили. Боялися, тряслися і несли самі.
Ющенко - перший президент демократ, інтелігентний, освічений. Такий західний, незрозумілий совком. Мені часто говорили: "шо твій Ющ меле ... нічо не зрозуміло".
Сьогодні соцопитування показало самий низький рейтинг його як президента.
Таки справа не в холодильнику. Справа в тупості, нас дебілізуючих газпромівських каналах, справа в пропаганді, справа в діяльності російських медіа та засобів масової інформації, журналюг-агентів типу Гордона, ФСБшників з українським громадянством. Нас отупівають серіалами і шоу.
У ВР ВІДКРИТО працюють російські ставленики, вони не ховаються. Вся риговська шобла продовжує працювати на кремль. І знущається над нами, цинічно плює нам в обличчя.
У нас всюди кишать ці воші і гниди. Вони вже пожирають нас ... Це як грибок, цвіль. А ми не боремося.
У Кравчука і Кучми високі рейтинги. Капець нації ...
При цих жуліках-комуняках жерти було нічого, трусів не було. За Кравчука грошової одиниці не було. Конституції України не було навіть. Процвітав рекет. Зароджувалася мафія. Знищувалися найбільші підприємства. Такі як Чорноморське Морське Пароплавство і відповідно весь морегосподарський комплекс не тільки регіону, а й держави. Тупо продали і вкрали. Під підприємство бралися величезні суми грошей. Почав Кравчук, закінчив Кучма.
Кучма побудував найпотужнішу мафіозну структуру, корупцію по всій вертикалі влади.
Ментовське і прокурорське свавілля. Маски-шоу по містах носилися, в прямому сенсі знімали ДАНИНУ. Податківці просто знущались над бізнесом. Суддівські безчинства. Рейдерські захоплення бізнесу, державних підприємств, в яких брали участь суди, - можу нескінченно перераховувати.
Дрібним шавкам, наприклад дільничним ментам, давали можливість "заробити" і принести "заробіток" слідчому і далі до судів. Наприклад, зупиняли круту молодь в Аркадії, заламали, в кишені наркоту і по 3000 доларів з батьків, щоб справу закрити.
Кучма абсолютно знищив свободу слова і демократичні вибори.
Сьогодні нарід їх підняв на п'єдестал ... Найвищі рейтинги.
Як важко жити серед такої кількості дебілів. Вони до цих пір не доросли до Ющенка. Вони ніхрена не зрозуміли ...
А ЩО ВЖЕ ГОВОРИТИ ПРО ПОРОШЕНКА ...


Irina Pugacheva.
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18.01.2021 02:58 Ответить
Ющенко розірвав газовий контракт 50 доларів за 1000 кубів по 13 рік включно. Думаєте забули Льоню "мерседеса" що в кремлі перекладача вимагав? Взимку залишив країну без газу і як нашкодивша дитина сховався за спину Тимошенко яка в дуже тяжких (створених Ющенко) умовах рятувала країну, за що і гавкають недоумки на неї по сьогоднішній день. Розкажіть "експерти" чому чекали поки закінчиться дія договору підписаному при Тимошенко, а не розірвали як попередній?
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18.01.2021 10:07 Ответить
За кого голосував у другому турі?
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18.01.2021 10:49 Ответить
Саме тоді Ющенко і Європа готували саміт на якому мало бути прийнято рішення про перенесення точок передачі газу із західного кордону України на східний, російсько-український. Це означало, що Європа буде купувати російський газ на кордоні України з Росією, а далі вже не Газпром, а європейська компанії транспортуватимуть українською газотранспортною мережею свій газ. Вигода України полягала в тому, що з під ніг путіна вибивався газ як засіб політичного тиску і шантажу на Україну, плюс Україна отримувала європейську ринкову ціну за транзит газу своєю територією і прибиралась корупційна складова, яка завжди була присутня у високопосадовців причетних до газового ринку. Україна вигравала з усіх боків. Але це не влаштовувало путіна і його підстилку кремлівську зозулю жульку. І вона, без погодження з президентом Ющенком, підробивши газові директиви полетіла в Москву. Що було далі всім відомо. Янукович посадив її на 7 років а підробку директив на газові переговори з путіним, з яких вона відсиділа тільки 2,5 роки. Але за нанесений державі збиток від газового контракту 2009 року в розмірі 4,63 млрд доларів США, який підтвердив Стокгольмський арбітраж ще буде сидіти. Справа майбутнього.
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18.01.2021 13:47 Ответить
а у балащова кАНАЛ с самым большим количеством подписчиков в Украине...вчера в переходах делал ларьки, а сегодня уже "образованный" (кем, чем, когда) учит украинцев... Украина сама виновата, опускаясь до мерзоты необразованной типа балашова, бужданского, дубинского, зеленьськага, шмугыля...
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18.01.2021 05:00 Ответить
кому некомфортно в украіні валіть в росію ізраіль а ще краще на всі чотири сторони і там качайте права
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18.01.2021 07:16 Ответить
А я вважаю, що хАхли, "хАхли та інше зкацаплене лайно...", і будь-яке лайно - НЕ українці, а виродки. І які б вони аналізи сечі, калу, не наводили, щоб довести, що вони українці, це не доказ. Бути українцем - це стан душі, любов до України, розуміння її коду. Брати Капранови і інші українські мислителі кажуть: "Чи українець ти визначається не тим, що твої предки були українцями, а тим, чи стануть українцями твої діти". Гордість України, славний Василь Вишиваний, він же - Ерцгерцог Вільгельм Франц Йозеф Карл фон Габсбурґ-Лотаринзький, 100%, ні 1000% ! , - українець! І таких прикладів Україна знає сотні тисяч. А сьогодні, серед достойних українців, назву перших трьох, що спали на думку: Вахтанг Кіпіані, Віталій Портніков, Олєг Сєнцов...
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18.01.2021 09:44 Ответить
А вірші насправді бездарні, розказали б з на якій помийці їх знайшли. Є чудова дитяча поетеса Ганна Чубач, а в підручник попало щось схоже на творчість Бужанського.
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18.01.2021 09:56 Ответить
Бужанський, як і кожна людина, має своє етнічне походження. І якою ж є рідна мова мова Бужанського згідно його етнічного походження? мабуть та, за яку він готовий проливати кров, а саме - русскій язик. А отже Бужанський - русскій.
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18.01.2021 09:57 Ответить
русскіх не існує в природі, є росіяни, кацапо-орда, рассєянці. Якщо ця гнида відчуває себе рюзьге, не відчуває себе українцем, громадянином України, то нехай шурує на рассєю-паРашу і там встановлює правила. В Україні встановлюють правила українці, переважна Більшість яких за єдину державну мову, за збереження та розвиток саме української мови. За рюзьге Єзик нехай переймаються на рассєї-паРаші.
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18.01.2021 10:35 Ответить
Русскій це кожний, хто говорить на русскам язикє та його захищає. Назва ворога має бути чіткою, короткою та однозначною - русскій. Єдиною вимогою русскаязичьнава в Україні може бути зробити його україномовним у будь який спосіб. І це має бути ГОЛОВНИМ завданням української влади, бо не створивши націю, неможливо створити державу. А поки що влада боїться навіть вимовити слово - дерусифікація.
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18.01.2021 10:47 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80 Русский - человек (вне зависимости от его этнической принадлежностиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-vas_ivs_rvr-3 [3] ), воплотивший в себе дух https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 русской культуры https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-korol_rkrf-4 [4] .
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18.01.2021 12:01 Ответить
Слово "культура" треба було б, звичайно, у лапки взяти, але не вмію правити Вікіпедію.
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18.01.2021 12:24 Ответить
нi, не культуру. переважна бiльшiсть рюзьге не знає, що це таке. замiнiть на скрєпи.
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18.01.2021 13:10 Ответить
Обоих посадить на бутылку, предварительно зубы им начистить металлической щеткой
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18.01.2021 10:06 Ответить
Всі ці люди без етнічного коріння. Велика проблема, між іншим. Подумайте: люди мають свою ментальну, етнічну «гавань». Ти можеш недолюблювати свою націю за певні риси але ти чітко знаєш, що це «твої люди», твоя мова, твоя культура. Це племінне внутрішнє почуття має тисячолітню історія і закарбоване на підсвідомості. А є люди без етнічної самоідентифікації. Ті українці єврейського походження не можуть бути євреями по галахі (їдять свинину, не притримуються суботи і.т.д.), українською культурою вони нехтують як окупанти і що у них залишається? Вони завжди приймають сторону сильнішого або сторону таких самих національних манкуртів-імперців. Росія-імперія і не може надати реального ментальн-етнічного сховища.
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18.01.2021 13:42 Ответить
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