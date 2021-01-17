Проект "Без цензуры": Вата хочет крови. Как Балашов и Бужанский призывают к дракам за "русский язык". ВИДЕО

Моральные травмы Елены Лукаш, городские сумасшедшие Дениса Жарких, а также - неэротические фантазии Геннадия Балашова и Максима Бужанского - в свежем выпуске "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевою.

Пророссийские силы в Украине будут гореть еще больше, ведь со вчерашнего дня, 16 января, вся сфера обслуживания перешла на украинский язык при общении с клиентами и посетителями (разве что те попросят обращаться к ним на другом языке).

Как "русскомирние" товарищи бесятся от того, что Украина все дальше отдаляется от Российской империи с "общепонятным" и движется к украинской Украине? Подборка из медведчуковско-мураевського телевизионного ада!

Что делать, если хотите, чтобы к вам обращались на украинском - инструкция к применению. Но почему украинский язык - лучший способ защититься от России?

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Напомним, 16 января вступили в силу нормы статьи 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей. При этом, "СН" во главе с Бужанским потребовали первоочередного рассмотрения законопроекта об отмене штрафов за русский язык в сфере обслуживания.