РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4502 посетителя онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
8 483 72

Харьковский авиазавод ждет заказа восьми Ан-74 для военных, - президент "Укравиапрома" Попов. ВИДЕО

Харьковский авиазавод ждет заказа восьми Ан-74 для военных, - президент

Харьковское государственное авиационно-производственное предприятие (Харьковский авиазавод) может получить заказ на 8 самолетов Ан-74 для военных, что поможет преодолеть крайне тяжелое финансовое положение завода.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире Общественного рассказал президент Ассоциации "Укравиапром" Виктор Попов.

"Мы имеем предыдущие письма и пожелания наших военных о заказе восьми самолетов. Это четыре патрульных самолета для Военно-морской авиации и четыре для Минобороны в виде транспортных. И сегодня (15 января. - Ред.) было принято решение по поручению Президента в этом же месяце до 1 февраля провести заседание СНБО по авиации, где предусмотреть для ХАЗа обязательное размещение этого гособоронзаказа", - сказал Попов.

Он пояснил, что заказ касается строительства восьми самолетов Ан-74. Предприятие может достроить часть самолетов, которые стоят на заводе как незавершенные.

По словам Попова, указ о заказе машин должен подписать Президент.

"Это должно закончиться указом Президента и это, я уверен, даст колоссальный толчок нашему родному авиационному заводу", - отметил Попов.

Попов отметил, что вывод предприятия из банкротства возможен при условии принятия закона о списании долгов и формировании гособоронзаказа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министерство стратегической промышленности создано по просьбе участников отрасли, - "Укравиапром"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В этом году в Украине введут гражданскую аэромедицинскую эвакуацию, - Степанов. ВИДЕО

Напомним, 15 января вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский на совещании с участием представителей центральных органов исполнительной власти, руководства ГК "Укроборонпром" и отдельных предприятий из его состава заявил, что самолеты Ан-74 производства Харьковского авиазавода должны быть включены в оборонный госзаказ в интересах Вооруженных Сил Украины.

Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (или Харьковский авиационный завод, ХАЗ) - одно из предприятий авиационной промышленности Украины, специализирующееся на полном цикле работ по серийному производству, доработке и техническому обслуживанию в процессе эксплуатации производимых самолетов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Модернизированный МиГ-29 передали украинской армии

В течение 2012-2019 годов ХАЗ вообще не имел государственных заказов. Последний самолет предприятие выпустило в 2014 году. По информации Попова, на авиазаводе 3,6 млрд грн долгов, 2 млрд грн из которых - долги по облигациям, около 800 млн грн - долги перед коммерческими структурами, 256 млн грн - зарплатная задолженность.

В августе 2020 года на ХАЗе состоялось совещание под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля. Глава правительства заявил, что рабочая группа под руководством Уруского наработает план развития авиазавода.

В сентябре 2020 года президент Ассоциации "Укравиапром" Виктор Попов заявил, что ХАЗ после подписания в 2017 году договора с американской компанией Oriole Capital Group не получил никаких финансовых инвестиций, в то время как был вынужден прекратить переговоры с другими потенциальными партнерами в отношении модернизации самолетов Ан-74.

Автор: 

авиация (2872) Попов Виктор (6)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
Ага... от зеленых гнид дождется...
показать весь комментарий
17.01.2021 13:57 Ответить
+12
Когда деньги за заказ перечислят, тогда и посмотрим. А пока "не мешки ворочать"...
показать весь комментарий
17.01.2021 14:00 Ответить
+5
Больше вариантов для военных куда-то что-то по-быстрому перебросить.

Ан-74 - Довжина розбігу: 600 м
Ан-178 - Довжина розбігу: 2 500 м
показать весь комментарий
17.01.2021 14:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага... от зеленых гнид дождется...
показать весь комментарий
17.01.2021 13:57 Ответить
Тобто описане в статті - це зрада, так?
показать весь комментарий
17.01.2021 13:58 Ответить
Когда деньги за заказ перечислят, тогда и посмотрим. А пока "не мешки ворочать"...
показать весь комментарий
17.01.2021 14:00 Ответить
А чем самолёты делать ? Завод разворован ?!
показать весь комментарий
17.01.2021 15:35 Ответить
Так разворован, что рогозин его весь облазил в 10-12 годах и занёс в приоритетный список на экспроприацию в ходе агрессии рашки.
показать весь комментарий
17.01.2021 15:40 Ответить
Та перемога ж. Піріможнайа.
показать весь комментарий
17.01.2021 14:00 Ответить
Не зрада, але чому мова йде про застарілі Ан-74 (перший політ в 1983 році), якщо є ******** Ан-178 і Зе обіцям закупляти саме ці літаки?
показать весь комментарий
17.01.2021 14:01 Ответить
Тобто таки зрада? Зрозуміло.
показать весь комментарий
17.01.2021 14:02 Ответить
Ну а об'єктивно - навіщо замовляти застарілу техніку??? І це ж не вперше таке - що при Зе, що при папєрєдніках... Чи от як БМП-1 у чехів купили застарілі, хоча навіть зараз в ЗСУ переважають ********* БМП-2!

А собі вони ж не купують старі машини, наприклад. От Разумков не на Ланосі їздить, а на нову Тойоту Кемрі торік пересів - для Ради їх купили кілька десятків.
показать весь комментарий
17.01.2021 14:10 Ответить
Справедливости ради, покупают. У януковича, так целый парк был именно старых машин... раритетных...
показать весь комментарий
17.01.2021 14:14 Ответить
Ну це ж трошки інакше - я не про колекційні машини говорю... Ну і у Яника там колекційні Бентлі і Чайки були, зараз можна поїхати подивитися на них!
показать весь комментарий
17.01.2021 14:19 Ответить
А про остальное смотри мой пост ниже. У Ан-74 есть свои вполне очевидные преимущества именно для военных...
показать весь комментарий
17.01.2021 14:20 Ответить
Вариантов 74му нет.
показать весь комментарий
17.01.2021 14:22 Ответить
та ніхто нічого не замовляв..
То викрутаси 95 кварталу-для приколу
показать весь комментарий
17.01.2021 14:29 Ответить
У БМП-1 пушка Гром 73мм

У БМП-2 30мм
Какая разница...?
показать весь комментарий
17.01.2021 18:19 Ответить
Кстати, хороший вопрос: почему в более современной версии совок отказался от большего калибра?
показать весь комментарий
18.01.2021 09:43 Ответить
Больше вариантов для военных куда-то что-то по-быстрому перебросить.

Ан-74 - Довжина розбігу: 600 м
Ан-178 - Довжина розбігу: 2 500 м
показать весь комментарий
17.01.2021 14:09 Ответить
Це літаки для зовсім різних цілей. Ан-178 з максимальним грузом для Ан-74 пролітає стільки ж скільки пустий Ан-74, а саме 4000 км.
показать весь комментарий
17.01.2021 14:49 Ответить
Вот потому, что задачи разные, больше подходит Ан-74.
показать весь комментарий
17.01.2021 15:41 Ответить
Он планируется в морском патрульном варианте.
показать весь комментарий
17.01.2021 14:52 Ответить
пробег с разбегом не путайте
показать весь комментарий
17.01.2021 18:35 Ответить
И где там что перепутано?
показать весь комментарий
17.01.2021 18:38 Ответить
Мабуть, це тому, що на стапелях в ХАЗі 8 недобудованих Ан-74
показать весь комментарий
17.01.2021 14:29 Ответить
з інформації не зрозуміло, скільки недобудованих літаків на стпапелях... зато зрозуміло. що не менше 8-ми... звичайно, потрібно добудувати і попутно вирішити море проблем...
показать весь комментарий
17.01.2021 15:13 Ответить
От зеленых гнид-заказ.А от шоколадной было?Ты воспринимаешь информацию?Ни одного самолета(НИ ОДНОГО) за время независимости ВСУ не получало.Может надо реально смотреть на вещи,а не тупо ныть?
показать весь комментарий
17.01.2021 14:29 Ответить
Давай смотреть реально. Те уже не при власти. В вот эти - и нах-р, в таком случае, эти зеленые гниды надо?
показать весь комментарий
17.01.2021 14:32 Ответить
"Давайте реально смотреть на вещи" А давайте, в статье только от том, что "ждем, должны, может". Но вы уже декларируете о заказе
показать весь комментарий
17.01.2021 14:36 Ответить
А что именно ждать?Три самолета УЖЕ заказано.По этим:дождемся 1-го февраля и посмотрим.Но если человек ноет и,пробуя себя в качестве экстрасенса,пытается предсказывать будущее,то это вряд ли можно назвать объективной позицией.
показать весь комментарий
17.01.2021 14:47 Ответить
Не здивуюсь, якщо там "випливе" новий богуслаєв.
показать весь комментарий
17.01.2021 15:06 Ответить
Як відомо, обіцяного чекають 3 роки.
показать весь комментарий
17.01.2021 13:59 Ответить
Надо (ж)дать..
показать весь комментарий
17.01.2021 14:01 Ответить
за газ третьей платежки
показать весь комментарий
17.01.2021 14:19 Ответить
Где возьмем авиациооный алюминий?В Украине он не производится.
показать весь комментарий
17.01.2021 14:02 Ответить
Какой алюминий, АМГ и АМЦ. Так Украина его производит.
показать весь комментарий
17.01.2021 14:04 Ответить
Закупали раньше в России - в Украине нету алюминия для изготовления самолетов....Может старые запасы....Ан- 178 - Ан- 158 стоят недоделанными из за отсутсвия российских комплектующих...
показать весь комментарий
17.01.2021 14:21 Ответить
Они стоят,потому что выкинули нахер российские комплектующие и заменяют на другие.
показать весь комментарий
17.01.2021 14:24 Ответить
А шо, алюминий только в Макшании есть? Или ты просто долбонутый ватник?
показать весь комментарий
17.01.2021 14:25 Ответить
не кормите ватного дурака
показать весь комментарий
17.01.2021 14:30 Ответить
пішов у дупу мацкалюга
вже напився Супутника V-та патякаєшь
показать весь комментарий
17.01.2021 14:27 Ответить
Бог на поміч!!! Аби зрадники не споганили!
показать весь комментарий
17.01.2021 14:02 Ответить
А еще они могут делать ракеты "Нептун". Делали аналоги. Есть специальный цех. Вот их бы заказали!
показать весь комментарий
17.01.2021 14:02 Ответить
они могут делать ракеты "Нептун". Ракеты "Нептун" могут (и делают) КБ "Луч"
показать весь комментарий
17.01.2021 14:31 Ответить
"Луч" - это разработчик, имеющий экспериментальное производство. А при Совке на ХАЗе существовал цех, кажется №45 для серийного производства крылатых ракет.
показать весь комментарий
17.01.2021 15:17 Ответить
КБ "Луч" производит ПКР "Нептун", которая хоть и имеет в основе Х-35, но это абсолютно новый, независимый продукт. А в цеху ХАЗ, в котором ПРЕДПОЛАГАЛИ делать Х-35, мышь повесилась. Не говоря уже о том, что там просто нет специалистов, которые могли бы этим производством заниматься.
показать весь комментарий
17.01.2021 15:25 Ответить
Ну наконец то в тему. Сначала выведите всех кто там остался из рабочих, спросите возраст, пересчитайте их---и упадите в обморок!
показать весь комментарий
17.01.2021 16:37 Ответить
из огня да в полымя...то не было заказов-теперь не будет оплаты...
показать весь комментарий
17.01.2021 14:06 Ответить
"не было заказов" = "не будет оплаты"
Не оплаченный заказ - это не заказ, а ***********.
показать весь комментарий
17.01.2021 18:42 Ответить
Ждуна в студію! Ну щоб теж ждав разом з ними.
показать весь комментарий
17.01.2021 14:08 Ответить
Замовлення не буде - гроші вже розікрали...
показать весь комментарий
17.01.2021 14:13 Ответить
Підприємство в стані банкрутства, всі рахунки під арештом, якщо надійдуть кошти вони розтворяться у безодні "необхідних" витрат колишніх кредиторів та арбітражного керуючого, який зараз є фактичним керівником цього підприємства - так було останніх 10 років і буде доки не зміниться законодавство про банкрутство, яке не можна розповсюджувати на підприємства оборонного комплексу.

Ось над цим треба працювати - заборонити порушувати справи про банкрутство стосовно підприємств ВПК.
показать весь комментарий
17.01.2021 14:15 Ответить
На жаль, на фото літак зображено у стані катастрофічного крену...
показать весь комментарий
17.01.2021 14:18 Ответить
хм, дійсно, дивлячись на фото тільки й приходить на думку: останнє прости, останнє прощай
показать весь комментарий
17.01.2021 14:22 Ответить
Ждать-пождать...Осел то подпишет, только где деньги взять? Шмыгаль будет дурку опять гнать...то еще не напечатали, то мыши сьели, то вот-вот привезут, уже выехали...А-ха-ха!! Зачем кловунов поставили руководить страной?
показать весь комментарий
17.01.2021 14:23 Ответить
а Чукча в чуме ждет рассвета
А рассвета все нету
Лишь ЗЕленая мгла..
показать весь комментарий
17.01.2021 14:24 Ответить
Размещение гос. заказа на гос. предприятии превратили в жуткую проблему !? А между тем ,это давно известный инструмент для оживления экономики. И возрождение отечественного самолетостроения -задача приоритетная. Давно пора!
показать весь комментарий
17.01.2021 14:24 Ответить
этот текст мне напомнил 1991 год, вот если правительство Латвии закажет рафики (были такие микроавтобусы) для нужд медиков, маршрутных такси, полиции итд., тогда улучшят материальное положение завода РАФ в Елгаве, а то что руководство само должно думать что и как производить и где продовать, открывать рынки - до этого руководство завода не додумалось. Ведь некогда, надо бабки пилить.
показать весь комментарий
17.01.2021 14:29 Ответить
РАФики хорошие машины были. А какие они сейчас производят?
показать весь комментарий
17.01.2021 14:40 Ответить
завод вже 20 років як збанкрутував…
показать весь комментарий
17.01.2021 16:15 Ответить
Руководство никогда не занималось поиском клиентов, ведь до 1991 года завод жил на госзаказе. И по большому счету это было правильное решение поддержать завод госзаказом, пока руководство ищет новые рынки сбыта.
показать весь комментарий
17.01.2021 14:47 Ответить
руководство ищет новые рынки сбыта ?
показать весь комментарий
17.01.2021 15:25 Ответить
Деньги для возврата долгов дадут. Жаль, что никто не станет проверять актуальность закупок у коммерческих структур и почему цены на некоторые позиции были завышены на 60-80 процентов и более. А некоторые поставки вообще были только "на бумаге".
показать весь комментарий
17.01.2021 14:33 Ответить
ПОПОВ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ, народився 7 лютого 1955 року у м. Карпінськ Свердловської області. Громадянин України. З 1979 року по 1999 рік - працював на ДП ХМЗ «ФЕД» інженером-випробувачем, заступником секретаря комсомольської організації, начальником бюро технічного контролю механічного цеху, замісником начальника механічного цеху, начальником механічного цеху, заступником головного інженера, начальником управління матеріально-технічного забезпечення, заступником генерального директора з питань матеріально-технічного забезпечення і комерції....Совковые ватники вам как раз построят самолеты для борьбы с Макшанией.
показать весь комментарий
17.01.2021 14:33 Ответить
Корветы уже построили, так и самолеты построят.
показать весь комментарий
17.01.2021 14:37 Ответить
Кстати, тут в позапрошлом году аваков целую кучу вертолётов накупил, бабло за них перечислили. Кто-то эти вертолёты видел вообще? Они есть?
показать весь комментарий
17.01.2021 14:41 Ответить
они есть, - это будет один из судебных кейсов, за которые будут судить Авакова. Купить 24 "Эккюреи", - это не фунт изюма. Там откаты космические
показать весь комментарий
17.01.2021 14:51 Ответить
Ахметов, ничего не производя, грабит страну тарифами на миллиарды долларов,
а харьковский авиазавод в тяжёлом положении и ждёт заказа...

Что за куйня в датском королевстве ?
показать весь комментарий
17.01.2021 15:49 Ответить
Есть вроде заявление Ярославского, что может вложить 1 миллиард в ХАЗ, он кстати потихоньку вытягивает ХТЗ уже года три, этот если возьмётся---то сделает.
показать весь комментарий
17.01.2021 16:42 Ответить
Конечно, кто же еще как не еврейский бандюк, по совместительству зиц-председатель кацапской гэбни "вложится" и "вытянет"
показать весь комментарий
17.01.2021 16:52 Ответить
Чё, харчей поклевал---от скуки бред пнёшь? Ярославский взялся за аэропорт Днепра, в Харькове конфетка вышла к ЕВРО 2012 с местного аэропорта! Рядом живу--знаю что было и как стало. И цех тяжёлых тягачей на ХТЗ уже работает---там капец настал ещё в 1991г. Этот сделает---да врядли дадут. В том числе и благодаря так вот выкрикам с места убого-косорылых!
показать весь комментарий
17.01.2021 17:00 Ответить
Дрони не пробували розробляти, за вартість одного літака буде тисячі дронів
показать весь комментарий
17.01.2021 20:57 Ответить
Да, может хоть самолеты сделаем....аж один. Космос мы уже победили....с работающей Мрией!! Надо же быть такими криворукими!
Вечером 17 января по киевскому времени над Тихим океаном недалеко от Лос-Анджелеса был произведен успешный тест-запуск космической ракеты LauncherOne из-под крыла модифицированного самолета-разгонщика "Cosmic Girl" Не пугайтесь это всего Боинг 747 перделаный. Все этапы миссии прошли идеально. А запустили сразу 10 кубсатов образно говоря на кукурузнике.....
показать весь комментарий
18.01.2021 07:29 Ответить
 
 