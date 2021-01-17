Харьковский авиазавод ждет заказа восьми Ан-74 для военных, - президент "Укравиапрома" Попов. ВИДЕО

Харьковское государственное авиационно-производственное предприятие (Харьковский авиазавод) может получить заказ на 8 самолетов Ан-74 для военных, что поможет преодолеть крайне тяжелое финансовое положение завода.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире Общественного рассказал президент Ассоциации "Укравиапром" Виктор Попов.

"Мы имеем предыдущие письма и пожелания наших военных о заказе восьми самолетов. Это четыре патрульных самолета для Военно-морской авиации и четыре для Минобороны в виде транспортных. И сегодня (15 января. - Ред.) было принято решение по поручению Президента в этом же месяце до 1 февраля провести заседание СНБО по авиации, где предусмотреть для ХАЗа обязательное размещение этого гособоронзаказа", - сказал Попов.

Он пояснил, что заказ касается строительства восьми самолетов Ан-74. Предприятие может достроить часть самолетов, которые стоят на заводе как незавершенные.

По словам Попова, указ о заказе машин должен подписать Президент.

"Это должно закончиться указом Президента и это, я уверен, даст колоссальный толчок нашему родному авиационному заводу", - отметил Попов.

Попов отметил, что вывод предприятия из банкротства возможен при условии принятия закона о списании долгов и формировании гособоронзаказа.

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Напомним, 15 января вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский на совещании с участием представителей центральных органов исполнительной власти, руководства ГК "Укроборонпром" и отдельных предприятий из его состава заявил, что самолеты Ан-74 производства Харьковского авиазавода должны быть включены в оборонный госзаказ в интересах Вооруженных Сил Украины.

Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (или Харьковский авиационный завод, ХАЗ) - одно из предприятий авиационной промышленности Украины, специализирующееся на полном цикле работ по серийному производству, доработке и техническому обслуживанию в процессе эксплуатации производимых самолетов.

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В течение 2012-2019 годов ХАЗ вообще не имел государственных заказов. Последний самолет предприятие выпустило в 2014 году. По информации Попова, на авиазаводе 3,6 млрд грн долгов, 2 млрд грн из которых - долги по облигациям, около 800 млн грн - долги перед коммерческими структурами, 256 млн грн - зарплатная задолженность.

В августе 2020 года на ХАЗе состоялось совещание под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля. Глава правительства заявил, что рабочая группа под руководством Уруского наработает план развития авиазавода.

В сентябре 2020 года президент Ассоциации "Укравиапром" Виктор Попов заявил, что ХАЗ после подписания в 2017 году договора с американской компанией Oriole Capital Group не получил никаких финансовых инвестиций, в то время как был вынужден прекратить переговоры с другими потенциальными партнерами в отношении модернизации самолетов Ан-74.