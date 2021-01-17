Министр по делам ветеранов Лапутина: На Донбассе погиб мой зять. Он самоотверженно участвовал в АТО и в ООС, хотел освободить родной Луганск. ВИДЕО
Погибший на Донбассе 1 декабря 2019 года боец спецподразделения "Альфа" полковник Денис Волочаев был супругом дочери Юлии Лапутиной.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр по делам ветеранов, генерал-майор Юлия Лапутина рассказала в интервью "Радіо Свобода".
"Действительно, очень трагично случилось в нашей семье, погиб наш зять. Он самоотверженно участвовал в АТО и в ООС. Он родом из Луганска. И его основной целью (мы говорили в семейном кругу) было освободить родной Луганск и показать своей жене и своему сыну родной город, провести по тем местам, где он вырос и где провел свое детство", – рассказала Лапутина, комментируя слова журналистки о том, что семья дочери министра принадлежит к категории семей погибших ветеранов.
Лапутина отметила, что вопросы, касающиеся ветеранов и семей погибших, "проходят через ее душу".
"Мы понимаем, что погибших не вернуть, что они стали ангелами-хранителями Украины фактически. Но хотелось бы сделать так, чтобы их родственники чувствовали, что помнят об их детях, отцах, сыновьях, дочерях, чтобы они получили защиту от государства и возможность дальнейшей жизни. Чтобы эти люди, чувствуя боль потери, все же понимали, что их сыновья погибли за Украину и что дальнейший курс Украины является все же таким, какой выбрали их родственники, – европейским, евроатлантическим, демократическим, где каждый человек имеет достойную жизнь", – добавила министр.
Она анонсировала рассмотрение Верховной Радой законопроектов, касающихся статуса ветеранов.
"Уже разработан законопроект о защитниках и защитницах, как и об участниках Революции достоинства, семей погибших Небесной сотни. Я думаю, что сейчас это уже стадия финализации. Они еще имеют определенные согласования с комитетами Верховной Рады. Но сейчас идет поддержка, в принципе, со всех сторон. То есть, возможно, какие-то технические вопросы и несогласованности еще есть, но я думаю, что в ближайшее время эти законопроекты будут приняты", – сказала Лапутина.
Отметим, офицеры "Альфы" Волочаев и Дмитрий Каплунов погибли в ночь на 1 декабря, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах во время разведки и наблюдения в серой зоне в районе села Староласпа Тельмановского района Донецкой области. Оба были одними из лучших снайперов Украины, сообщали в СБУ.
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Волочаеву и Каплунову звания Героев Украины 3 декабря, в день, когда Волочаева похоронили в Киеве.
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RIP.
співчуття пані Генералу і родині загиблого Героя України !
Зараз з її педагогічною та психологічною освітою та розумінням проблем ветеранів на рідних загиблих начебто і місце на посаді Міністра по справах ветеранів, але ж познайомивших із її життєписом хотілось би бачити пані Генерала Лапутіну при її справі - на чолі контрозвідки
сподіваємось при українській владі вона займе цю посаду
Навіть записи з ними були.
Такі люди загинули..Цвіт нації.
Про це вона сказала в інтерв'ю https://www.radiosvoboda.org/a/news-laputina-sviatohirska-lavra/31048711.html Радіо Свобода.
За словами Лапутіної, попри те, що в Україні церква відокремлена від держави, Росія "навіть на доктринальному рівні позиціонує Церкву як елемент м'якої сили, яка змінює поведінку населення тієї держави, де вона розташована, в інтересах Росії".
"Про Святогірську лавру можна багато чого розповідати, але я сама туди виїжджала, ще коли була в окупованій Донеччині. І я на власні очі бачила там російських спецслужбовців. Скажемо так, спецпризначенців", - сказала Лапутіна.
За її словами, про це українські військові доповіли в штаб Антитерористичної операції, але їй невідомо, які рішення ухвалювало командування.
"Які рішення ухвалювалися - я не знаю. Але так було. З російською зброєю, з радіостанціями, з перемовинами з підрозділами, які знаходилися поблизу кордону з Україною із російської сторони. Це те, що ми бачили на власні очі", - зазначила міністерка.
Вона додала, що щодо деяких громадян, які "мають відношення до відповідного релігійного напряму та вчиняли дії на шкоду безпеці України", вже є судові рішення про притягнення їх до кримінальної відповідальності.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=157010352526808&id=100313888196455&comment_id=153236556497473¬if_id=1613551534562301¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
якраз і було причиною того, що при їхній мовчазній згод, а частоі і активній підтримці, з'явились "підвали", проводились "рєфєрєндуми" і т.д.