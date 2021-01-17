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Министр по делам ветеранов Лапутина: На Донбассе погиб мой зять. Он самоотверженно участвовал в АТО и в ООС, хотел освободить родной Луганск. ВИДЕО

Погибший на Донбассе 1 декабря 2019 года боец спецподразделения "Альфа" полковник Денис Волочаев был супругом дочери Юлии Лапутиной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр по делам ветеранов, генерал-майор Юлия Лапутина рассказала в интервью "Радіо Свобода".

"Действительно, очень трагично случилось в нашей семье, погиб наш зять. Он самоотверженно участвовал в АТО и в ООС. Он родом из Луганска. И его основной целью (мы говорили в семейном кругу) было освободить родной Луганск и показать своей жене и своему сыну родной город, провести по тем местам, где он вырос и где провел свое детство", – рассказала Лапутина, комментируя слова журналистки о том, что семья дочери министра принадлежит к категории семей погибших ветеранов.

Лапутина отметила, что вопросы, касающиеся ветеранов и семей погибших, "проходят через ее душу".

"Мы понимаем, что погибших не вернуть, что они стали ангелами-хранителями Украины фактически. Но хотелось бы сделать так, чтобы их родственники чувствовали, что помнят об их детях, отцах, сыновьях, дочерях, чтобы они получили защиту от государства и возможность дальнейшей жизни. Чтобы эти люди, чувствуя боль потери, все же понимали, что их сыновья погибли за Украину и что дальнейший курс Украины является все же таким, какой выбрали их родственники, – европейским, евроатлантическим, демократическим, где каждый человек имеет достойную жизнь", – добавила министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрразведка при всех президентах сообщала об угрозе со стороны России в Крыму, - министр Лапутина

Она анонсировала рассмотрение Верховной Радой законопроектов, касающихся статуса ветеранов.

"Уже разработан законопроект о защитниках и защитницах, как и об участниках Революции достоинства, семей погибших Небесной сотни. Я думаю, что сейчас это уже стадия финализации. Они еще имеют определенные согласования с комитетами Верховной Рады. Но сейчас идет поддержка, в принципе, со всех сторон. То есть, возможно, какие-то технические вопросы и несогласованности еще есть, но я думаю, что в ближайшее время эти законопроекты будут приняты", – сказала Лапутина.

Отметим, офицеры "Альфы" Волочаев и Дмитрий Каплунов погибли в ночь на 1 декабря, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах во время разведки и наблюдения в серой зоне в районе села Староласпа Тельмановского района Донецкой области. Оба были одними из лучших снайперов Украины, сообщали в СБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Волочаеву и Каплунову звания Героев Украины 3 декабря, в день, когда Волочаева похоронили в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В психологической помощи нуждаются не только те, кто участвовал в боевых действиях, а вообще военные, - министр по делам ветеранов Лапутина

Автор: 

СБУ (20125) Министерство по делам ветеранов (232) Лапутина Юлия (52)


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Топ комментарии
+28
Слава Героям !

RIP.
співчуття пані Генералу і родині загиблого Героя України !
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17.01.2021 16:43 Ответить
+20
Вот эта Лапутина кстати стальная женщина. Мы золотой запас нации не видим в упор---а серой скотобазе коврики стелем! У Гордона по четвергам каждый третий просит взять интервью у шапкокрада ворюги---а у Лины Костенко та хоть один не спросил! А ведь Апостол народа! Уже два месяца по известным трём тв-каналам часами восторгаются беседой с азаровым, где это чмо таблицу умножения на 2 всем зачитывает---и отлично всё!
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17.01.2021 16:52 Ответить
+17
абсолютно вірно!
Зараз з її педагогічною та психологічною освітою та розумінням проблем ветеранів на рідних загиблих начебто і місце на посаді Міністра по справах ветеранів, але ж познайомивших із її життєписом хотілось би бачити пані Генерала Лапутіну при її справі - на чолі контрозвідки


сподіваємось при українській владі вона займе цю посаду
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17.01.2021 16:59 Ответить
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Слава Героям !

RIP.
співчуття пані Генералу і родині загиблого Героя України !
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17.01.2021 16:43 Ответить
Офицеры "Альфы" Волочаев и Дмитрий Каплунов погибли в ночь на 1 декабря, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах во время разведки и наблюдения в серой зоне в районе села Староласпа Тельмановского района Донецкой области. Волочаев умер во время эвакуации, тело Каплунова забрали боевики и выдали Украине через неделю. Оба были одними из лучших снайперов Украины, сообщали в СБУ.
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17.01.2021 16:47 Ответить
Это не серая зона а глубокий тыл сепаров.
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18.01.2021 01:08 Ответить
Вот эта Лапутина кстати стальная женщина. Мы золотой запас нации не видим в упор---а серой скотобазе коврики стелем! У Гордона по четвергам каждый третий просит взять интервью у шапкокрада ворюги---а у Лины Костенко та хоть один не спросил! А ведь Апостол народа! Уже два месяца по известным трём тв-каналам часами восторгаются беседой с азаровым, где это чмо таблицу умножения на 2 всем зачитывает---и отлично всё!
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17.01.2021 16:52 Ответить
абсолютно вірно!
Зараз з її педагогічною та психологічною освітою та розумінням проблем ветеранів на рідних загиблих начебто і місце на посаді Міністра по справах ветеранів, але ж познайомивших із її життєписом хотілось би бачити пані Генерала Лапутіну при її справі - на чолі контрозвідки


сподіваємось при українській владі вона займе цю посаду
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17.01.2021 16:59 Ответить
ви свічку тримали ?
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17.01.2021 17:14 Ответить
Пам'ятаю цих хлопців.
Навіть записи з ними були.
Такі люди загинули..Цвіт нації.
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17.01.2021 17:15 Ответить
Не случайно они погибли .Jх не случайно ,я думаю лучших снайперов направили на участок серой зоны ,оказавшийся заминированным
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17.01.2021 21:42 Ответить
Это не серая зона! Гугли карту. Это глубокий тыл сепаров. Офигеть какой глубокий. Походу они шли на задание. Слава Героям!
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18.01.2021 01:06 Ответить
Голова Міністерства у справах ветеранів, генерал-майорка Служби безпеки України Юлія Лапутіна на початку війни з РФ особисто бачила російських військових на території Свято-Успенської Святогірської лаври, якою користується Українська православна церква Московського патріархату.
Про це вона сказала в інтерв'ю https://www.radiosvoboda.org/a/news-laputina-sviatohirska-lavra/31048711.html Радіо Свобода.
За словами Лапутіної, попри те, що в Україні церква відокремлена від держави, Росія "навіть на доктринальному рівні позиціонує Церкву як елемент м'якої сили, яка змінює поведінку населення тієї держави, де вона розташована, в інтересах Росії".
"Про Святогірську лавру можна багато чого розповідати, але я сама туди виїжджала, ще коли була в окупованій Донеччині. І я на власні очі бачила там російських спецслужбовців. Скажемо так, спецпризначенців", - сказала Лапутіна.
За її словами, про це українські військові доповіли в штаб Антитерористичної операції, але їй невідомо, які рішення ухвалювало командування.
"Які рішення ухвалювалися - я не знаю. Але так було. З російською зброєю, з радіостанціями, з перемовинами з підрозділами, які знаходилися поблизу кордону з Україною із російської сторони. Це те, що ми бачили на власні очі", - зазначила міністерка.
Вона додала, що щодо деяких громадян, які "мають відношення до відповідного релігійного напряму та вчиняли дії на шкоду безпеці України", вже є судові рішення про притягнення їх до кримінальної відповідальності.
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17.01.2021 17:36 Ответить
Донбас просрало ватне населення.
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17.01.2021 18:14 Ответить
Как лихо. Оказывается защита страны от вооруженного вторжения это задача гражданского населения. Как ты это вообще себе представляешь? Вот, к примеру, ты безоружный гражданский, тебя забрали на подвал и выпотрошили, как Владимира Рыбака и выбросили в реку. Твои действия?
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17.01.2021 23:15 Ответить
До того, як Володимира вбили, він встиг зробити багато для захисту України і не ховався "під шконкою, не кричав:" путя пріді". А ватне падло на кшталт цего:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=157010352526808&id=100313888196455&comment_id=153236556497473&notif_id=1613551534562301&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
якраз і було причиною того, що при їхній мовчазній згод, а частоі і активній підтримці, з'явились "підвали", проводились "рєфєрєндуми" і т.д.
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18.02.2021 01:42 Ответить
Шана та вічна пам'ять полеглим Воїнам.
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17.01.2021 18:15 Ответить
Староласпа это не серая зона. Это в глубооком тылу сепаров. Слава Героям!
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18.01.2021 01:03 Ответить
ВОТ ТАКИЕ КАК ОНА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВСЕ ПРИ ВЛАСТИ !!!
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18.01.2021 08:29 Ответить
 
 