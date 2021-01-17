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Новости Видео Убийство Амины Окуевой
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Дело Редькина - подозреваемого в убийстве Окуевой: суд продлил арест до 2 февраля. ВИДЕО

Дело Игоря Редькина - подозреваемого в убийстве добровольца Амины Окуевой. Удалось ли адвокатам обвиняемого изменить меру пресечения - содержание под стражей? Что еще инкриминируют уроженцу Дагестана?

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом сюжете прогаммы "Поліцейська хвиля" на телеканале Эспрессо.

9 января в Шевченковском суде столицы Редькину избирали меру пресечения. Он находился за решеткой уже целый год, и решался вопрос, оставлять ли его под арестом.

Правоохранители уверены, что подозреваемый нарочно затягивает процесс и уже неоднократно менял защитников. В его виновности они не сомневаются. 

На очередном заседании судья решил продлить арест Редькину до 2 февраля. 

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30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.

Также смотрите: Убийство Окуевой - заказное: у следствия есть версии относительно заказчика, - глава полиции Киевщины Небытов. ВИДЕО

Утром 15 января правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.

Автор: 

Окуева Амина (148) Редькин Игорь (6)


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Зеленський призначив ректором Нацакадемії СБУ друга Татарова та Портнова
https://sprotyv.org/2021/01/ 17.01.2021 https://sprotyv.org/author/sprotyv/ sprotyv
Дело Редькина - подозреваемого в убийстве Окуевой: суд продлил арест до 2 февраля - Цензор.НЕТ 3980
Ну що, комусь мало юридичної академії Ківалова?
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17.01.2021 18:05 Ответить
Черняк ранее работал в Главном управлении разведки Минобороны. - а я кщо перевести на зрозумілу мову- ТОВАРИШ КРЕМЛІВСЬКИХ АГЕНТІВ Татарова та Портнова парцював в упралінні розвидки Міноболрони ... Вова сам його відкопав, чи токсичний Татаров йому підказав ?
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17.01.2021 18:24 Ответить
Чому пательня зашкварів Вовку вже не лякає? Щось занадто динамічно її наповнюють новими.
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17.01.2021 18:26 Ответить
наскільки раніше ? До чи після 13 року ?
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17.01.2021 18:27 Ответить
СБ "рефлексує" на вчорашнє затримання російського шпигуна - розвідка МОУ

ЕКСКЛЮЗИВ

15.04.2020 19:42

У ГУР Міноборони відмовились дати оцінку інформації про начебто затримання у Криму спецслужбами Росії громадянина України, якого звинувачують у "шпигунстві".

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.
«Головне управління розвідки не коментуватиме цю інформацію, водночас вважаємо, що це провокативна, сфабрикована відповідь ФСБ на вчорашнє затримання Службою безпеки України російського шпигуна», - заявив Черняк.
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17.01.2021 18:33 Ответить
дякую за відповідь .
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17.01.2021 21:42 Ответить
Відпустять, як і справнього вбивцю Шеремета- Юлію Прасолову.
Дело Редькина - подозреваемого в убийстве Окуевой: суд продлил арест до 2 февраля - Цензор.НЕТ 3083
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17.01.2021 18:08 Ответить
ютуб Запасной план. Телеграм-канал "Генерал СВР" в гостях у ФЕЙГИН LIVE
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17.01.2021 18:38 Ответить
 
 