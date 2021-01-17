Дело Редькина - подозреваемого в убийстве Окуевой: суд продлил арест до 2 февраля. ВИДЕО

Дело Игоря Редькина - подозреваемого в убийстве добровольца Амины Окуевой. Удалось ли адвокатам обвиняемого изменить меру пресечения - содержание под стражей? Что еще инкриминируют уроженцу Дагестана?

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом сюжете прогаммы "Поліцейська хвиля" на телеканале Эспрессо.

9 января в Шевченковском суде столицы Редькину избирали меру пресечения. Он находился за решеткой уже целый год, и решался вопрос, оставлять ли его под арестом.

Правоохранители уверены, что подозреваемый нарочно затягивает процесс и уже неоднократно менял защитников. В его виновности они не сомневаются.

На очередном заседании судья решил продлить арест Редькину до 2 февраля.

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30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.

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Утром 15 января правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.