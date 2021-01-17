Дело Редькина - подозреваемого в убийстве Окуевой: суд продлил арест до 2 февраля. ВИДЕО
Дело Игоря Редькина - подозреваемого в убийстве добровольца Амины Окуевой. Удалось ли адвокатам обвиняемого изменить меру пресечения - содержание под стражей? Что еще инкриминируют уроженцу Дагестана?
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом сюжете прогаммы "Поліцейська хвиля" на телеканале Эспрессо.
9 января в Шевченковском суде столицы Редькину избирали меру пресечения. Он находился за решеткой уже целый год, и решался вопрос, оставлять ли его под арестом.
Правоохранители уверены, что подозреваемый нарочно затягивает процесс и уже неоднократно менял защитников. В его виновности они не сомневаются.
На очередном заседании судья решил продлить арест Редькину до 2 февраля.
30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.
12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.
14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.
Утром 15 января правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.
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Ну що, комусь мало юридичної академії Ківалова?
ЕКСКЛЮЗИВ
15.04.2020 19:42
У ГУР Міноборони відмовились дати оцінку інформації про начебто затримання у Криму спецслужбами Росії громадянина України, якого звинувачують у "шпигунстві".
Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.
«Головне управління розвідки не коментуватиме цю інформацію, водночас вважаємо, що це провокативна, сфабрикована відповідь ФСБ на вчорашнє затримання Службою безпеки України російського шпигуна», - заявив Черняк.