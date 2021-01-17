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В Киеве снег "плавят" канадские машины со скоростью до 60 тонн в час. ВИДЕО

Дороги и тротуары Киев очищают от снега с использованием мобильных снегоплавильных установок, каждая из которых плавит до 60 тонн снега в час.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Телеграме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен, - "Укравтодор"

"На днях коммунальщики усиленно убирают снег с дорог и тротуаров столицы. Раньше снег вывозили за пределы Киева. Но 2 года назад столица, первой в Украине, приобрела 2 мобильные снегоплавильные установки "TRECAN 60-PD" производства Канады", - отметил мэр.

По его словам, один такой комплекс плавит до 60 тонн снега в час. Благодаря использованию такой спецтехники город экономит деньги на топливе, и скорее убирает снег с киевских дорог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За вчера оформлено 1062 предписания за несвоевременную уборку снега в Киеве, - КГГА

Автор: 

Киев (25794) Кличко Виталий (4660) снегопад (787)


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Топ комментарии
+27
А що бензин/дизель, зарплата водіїв та моторесурс техніки безкоштовний?

Ні, тому плавити на місці дешевше особливо у 20 градусний мороз.
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17.01.2021 18:34 Ответить
+22
на крым продавайте! там сушняк апасля НГ!
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17.01.2021 19:08 Ответить
+10
Ви хочете перевірити, чи канадці дурні чи ні, якщо використовують таку техніку? Чи до чого запитання?
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17.01.2021 18:38 Ответить
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До Канади нам далеко , - але ментальність та сама .
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17.01.2021 18:41 Ответить
В чем прикол? мощность установки - 3400 квт в час . Сжигает в час 340 литров горючего. Топливный бак - 3 тонны. 10 часов работы - только на топливо - 90 000 гривен.
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17.01.2021 18:43 Ответить
у Кличка деньги есть
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17.01.2021 18:44 Ответить
Папил Бабосов ставит лайк, а сколько тонн отката за этот инвентарь?
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17.01.2021 18:46 Ответить
Однажды, в студеную зимнюю пору
Я из дому вышел; был сильный мороз.
Гляжу, поднимается медленно в гору
Машина , везущая плавленный снег
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17.01.2021 18:47 Ответить
Однажды в студёную зимнюю пору, лошадка примёрзла пи+дою к забору... . Из давнего.
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17.01.2021 19:30 Ответить
Дякую, посміявся.
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17.01.2021 20:21 Ответить
"*******" технології це ******** бульдозер? Чи ******* вантажівка МАЗ?
Невже плавильне обладнання важко зробити в Україні...
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17.01.2021 18:50 Ответить
а не проще в Крым снег продавать ?
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17.01.2021 18:50 Ответить
Самовывозом? Хай берут. Только мусор в нагрузку. сверху.
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17.01.2021 18:54 Ответить
Да. И такой уничтожитель екологои и горючего стоит $350,000 USD. Две штуки - умножу для зетипиллов - 700 000 долларов.
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17.01.2021 18:58 Ответить
а прикинь по объему сколько места надо для вывоза снега ,а земля в городе дорогая
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17.01.2021 19:01 Ответить
Ясный пень. Никогда такого не было - а тут снег попер. Только хардкор спасет Киев.
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17.01.2021 19:05 Ответить
Хочу тебе сообщить - на следующей неделе все растает как с белых яблонь дым. Это просто распил бабла
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17.01.2021 19:12 Ответить
Шота напоминает - среди лета сделать каток на Днепре. Купить холодильных установок.
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17.01.2021 19:00 Ответить
правильно делают ,Канадщина ерунду не предложит
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17.01.2021 19:03 Ответить
Якби в Канаді випадалао 10 см. снігу, як в нас, то вони б не парились.
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17.01.2021 19:21 Ответить
ну основная Канада живет в теплом и мягком климате, там где снега немного выпадает.
остальная часть практически пустынна.
Вы на карту взгляните
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18.01.2021 05:33 Ответить
И что вы там на карте рассмотрели? У меня племянница в Торонто: зимой может на 1-2 недели снега насыпать 50-70 см и морозы ниже -20. Снежный покров держится иногда месяц, ждать пока растает, как в Одессе, не получится. Восточная часть страны, именно та где высокая плотность населения, климат сравним с Киевом. Западная - да, мягкий. А континентальная часть плотно заселенной Канады (Виннипег, например) вообще суровые зимы.
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18.01.2021 07:19 Ответить
у меня родня в Торонто живет, никаких холодов там нет.
люди спокойно в коробках зиму переживают.
правда им еду и горячие напитки подвозят, но попробуй где то в Сибири зимой в коробке прожить
--------
ПС то что написано где то было в начале века или в середине. сейчас средняя температура января -4,2 град по цельсию.
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18.01.2021 14:11 Ответить
родня кстати с Украины переехала, по причине не очень неграм тут.
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18.01.2021 14:13 Ответить
Шта?
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18.01.2021 14:22 Ответить
А в Монреале так вообще "мягкий")))
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18.01.2021 07:23 Ответить
про Монреаль не знаю, но в Торонто я написал. У них даже зимней одежды нет.
в случае холодов, ну -10 они по внутренним переходам ходят из одного края города в другой + метро. На улице не появляются.
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18.01.2021 14:27 Ответить
Розпродали весь Київ... А раніше звалювали на початку Старонаводницької і не треба було плавити...Хозяї срані.
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17.01.2021 19:08 Ответить
А скоко на эти деньги можно было бы купить джевелинов или ударных беспилотников?
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17.01.2021 19:08 Ответить
Кличко должен закупать Джавилины!?надеюсь сарказм
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17.01.2021 22:21 Ответить
А хто должен покупать? Осел? Он накупит пианин и башмаков кловунских. лапши и мочи.
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17.01.2021 22:24 Ответить
все таки не сарказм. пздц.
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17.01.2021 23:02 Ответить
Брудну воду "з розтопленого снгіу" невідомо куди зливають
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17.01.2021 19:10 Ответить
як це не відомо ?
у лівньовку !!!
алень...
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17.01.2021 20:48 Ответить
перепрошую, а що таке лівньовка? Жінка Сергія Лівньова, продюсера фільмів гуанокварталу 95?
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18.01.2021 18:32 Ответить
)))
Я так понял снег превращают в воду, ее тут же на месте сливают, та, что не успевает попасть в ливнесток, превращается в лед )))
Или я чего-то не понимаю
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17.01.2021 19:11 Ответить
В то время как снежные и ледовые массы опускаются в плавильню и превращаются в воду, уровень воды в бункере поднимается. Избыточная вода проходит через вертикальные дренажные трубы и фильтры, доходя до слива, и оставшиеся талые воды сливаются в сети ливневой канализации.
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17.01.2021 19:25 Ответить
Одно "но" из курса физики мне известно что плотность льда и снега меньше плотности водьі. По поверхности они плавают т.е вровень с дренажньіми трубами, а значит могут их забить
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17.01.2021 19:40 Ответить
В описании данной техники сказано что переодически производится ручная очистка бункера. В более дорогой комплектации предусмотрена мех очистка.
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17.01.2021 19:52 Ответить
https://rcycle.net/sneg-i-led/snegoplavilnaya-tehnika/ustanovki-vidy-ustrojstvo-i-princip-raboty
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17.01.2021 19:53 Ответить
Ливневая канализация зимой не работает, если бы вы знали.
там сразу пробка образуется на месте слива, вода то не кипяток же. а 0 град иначе бы стоимость плавки снега выросла в десятки раз.
она и так дорогая.
В северных странах обычно свозят снег на плавильные станции, которые его плавят, а на месте за счет бензина или газа плавить дорого, да и обьем у машины малюсенький чего она там наплавит 10 метров дороги ?
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18.01.2021 05:37 Ответить
Купили буржуйку с расходом ведро солярки в минуту и кочегарят ей посреди улицы.
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17.01.2021 19:13 Ответить
В Канаді снугу за ніч 2 метри може впасти, а в нас це зайве відмиття бабла.
І як в Швеції всю зиму їздять і ходять по снігу на дорогах і на тротуарах?
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17.01.2021 19:20 Ответить
В Швеції дорожнє покриття з підігрівом, телепню.
Якщо таке зробити в Києві то пенсіонери будуть без пенсій роки 3-4
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17.01.2021 20:31 Ответить
а як не зробити, то залишаться без ніг і рук - переломають

і все їм не так,
і все їм не те !
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17.01.2021 20:51 Ответить
Ох і придурочне....
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17.01.2021 23:43 Ответить
в Швеції снігу не бояться, як у вас в радянському союзі

У Києві сніг "плавлять" канадські машини зі швидкістю до 60 тонн на годину - Цензор.НЕТ 7845

У Києві сніг "плавлять" канадські машини зі швидкістю до 60 тонн на годину - Цензор.НЕТ 2610
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17.01.2021 23:45 Ответить
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17.01.2021 19:30 Ответить
Дизель тз систем отопления жилья, а кислород из систем ИВЛ.
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17.01.2021 19:53 Ответить
Колись , ще за совка , бачив як у Борисполі очищають злітну смугу , за допомогою невеликої турбіни , встановленої на платформу напівпричіпа , який тягав КРАЗ . Цікаве видовище ,, куски льоду відлітали зі смуги - метрів на 50 мабуть . А причіп мало не відривався від землі . .
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17.01.2021 19:59 Ответить
И куда - в Днепр. Бедный карась...
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17.01.2021 20:39 Ответить
а куда вона потече черзе тиждень, коли буде плюсова температура, тупий ти Пєскарь !
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17.01.2021 20:52 Ответить
А когда оно само растает оно в другое место потечет?)))
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17.01.2021 22:01 Ответить
шо ж ви тварітє біндеравци? Ми тута в криму без вади! Памагите!!!
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17.01.2021 20:53 Ответить
Колись смішно сказав Черновецький - хто накидав сніг, той нехай і чистить. Маючи на увазі, як я зрозуміла, Господа Бога. Жодного разу не бачила таку машину. Може їх використовуютъ десь на півночі чи на литовищах. Сніг не вивозять, а згрібають у великі кучугури. А потім - за Черновецьким.
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17.01.2021 20:57 Ответить
ні, ці машини роблять для таких придурків, як наш мер
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17.01.2021 23:46 Ответить
60 тонн в час это хорошо...а какова себестоимость?? На чем работает сей агрегат...и какой расход??
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17.01.2021 22:30 Ответить
на ваших податках він працює
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18.01.2021 09:29 Ответить
Дегенераты. На отопление домов и больниц денег нет, а топить лед деньги появились. Сколько будет стоить растопить 60 тонн льда с -20 мороза до +1 градуса? Не дешевле скинуть снег в овраг или парк и через 3 дня его солнце бесплатно растопит? Ах, да я же забыл. Сколько можно будет списать горючки на растопление снега. и никто никогда ничего не докажет. Черновецкий в Израиле аж губу от досады прикусил
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17.01.2021 22:33 Ответить
До оврагга и парка снег надо на чем-то привезти.
Спалив горючки ещё больше.
Канадцы уже посчитали выгодно ли ждать конца марта, пока бесплатное солнце
всё растопит. .
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18.01.2021 00:07 Ответить
Не путайте наш почти субтропический климат и Канады климат, который идентичный климату Сибири. К тому же затраты топлива на растопку тысяч тонн снега и на вывоз его даже сравнивать нельзя. Да и вывозить никуда не нужно. Всегда скидывали снег в парк или обочину и через пару дней он растает от реагентов посыпаемых на дорогу и солнца.
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18.01.2021 00:12 Ответить
Теплота плавления 1 кг льда равна 333 кДж.
Теплота нагревания 1 кг льда от -20 град до 0 град равна 84 кДж.
В сумме 333 кДж + 84 кДж = 417 кДж.
Теплота сгорания 0,01 кг бензина или дизтоплива равна 420 кДж, что приблизительно равно 417 кДж. Следовательно, для расплавления 1 тонны льда, взятого при -20 град., потребуется 10 кг бензина.
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18.01.2021 15:13 Ответить
ЕТо в идеале. Вы не учли КПД буржуйки максимум 70% и стоимость самой машины. Ну пускай даже учесть ваши идеальные условия 10л бензина на 1 тону льда. Тоесть расплавить 20 тонн льда нужно 200л бензина. Теперь задачка за 3-й клас, взять машину грузоподьемностью 20тонн с расходом топлива 30л/100км прикинем что ета машина может отвезти 20 тонн снега за 333км (учитывая дорогу туда и обратно). Тоесть вывезти снег модно не только с Киева и и отвезти аж в другую область или в море. Хотя я утверждаю что можно найти куда выгрузить снег в радиусе 2-3км.
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18.01.2021 15:32 Ответить
А тепер прикиньте сколько ж/д цистерн нужно сжечь топлива чтобы почистить Киев от снега методом растопки льда. Кажется мне кто то на етом делает неплохой гешефт еще лучше чем на постройке дорог. Потому что если украсть на дороге то все будет заметно а украсть на растопке снега все концы слиты в канализацию.
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18.01.2021 15:35 Ответить
Я ответил Вам чисто технически, 10 кг топлива, на 1 тонну льда (снега). Я не делал выводы о том, много это или мало и не защищал такой способ очистки улиц от снега, как плавление.
И стоимость такой машины, гешефт - это отдельная тема.
А теперь снова о технике. Ваши расчёты правильные. На 666 км грузовику потребуется 30 х 6,66 = 200 литров топлива. Сжигая 200 литров, плавильная машина расплавит 20 тонн снега. То есть, использование грузовика эквивалентно плавильной машине, если возить за 300 км. А если возить за 30 км, то можно сделать 10 ходок. Очевидно, что грузовик в этом случае в 10 раз эффективнее плавильной машины.
Но есть маленькое "но". Плавилка плавит не весь лёд или снег, а только его 1/4 часть, остальные 3/4 уплывают с водой нерасплавленные, то есть на 3/4 льда не тратится топливо. Но это всё равно не делает её более эффективной, чем грузовик.
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18.01.2021 16:34 Ответить
На біса воно? Нікуди дівати енергоносії? Україна багата, можна Кличку гратися з такими машинеріями...
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17.01.2021 22:48 Ответить
Краще б трамваї нові купили за ці гроші.
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17.01.2021 23:47 Ответить
У рыбы в Днепре сегодня банный день.
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18.01.2021 00:03 Ответить
Кто умеет тот делает.Кто не умеет учит как делать./Дано: расход снега 60 т/ч, удельная теплота плавления снега 330 кДж/кг ,удельная теплота сгорания бензина 44 000 КДж/кг, КПД теплообменника 0,9 , 1 кг бензина равен 1.333 литра. Найти: расход бензина В. Решение. В =(60 000 *330/44 000*0,9)* 1.333 =665 л/ч
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18.01.2021 07:15 Ответить
На 665 литрах топлива украинский танк пройдёт 130 км дороги.
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18.01.2021 08:00 Ответить
Плюс топливо на погрузчик, плюс зарплата работникам и бригаде начальников.
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18.01.2021 09:23 Ответить
Ваше уточнение ни о чём. Вывозить снег грузовиками или плавить плавильной машиной понадобятся тот же погрузчик, та же бригада работников и тот же начальник.
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18.01.2021 16:50 Ответить
А в Канаді сніг згрібають в кучугури, щоб влітку сам розтаяв. Це що?
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18.01.2021 08:58 Ответить
теж мені ноу-хау... за Совка на військових аеродромах машина із турбіною від літака працювала. Так та, взагалі усе випаровувала на місці
У Києві сніг "плавлять" канадські машини зі швидкістю до 60 тонн на годину - Цензор.НЕТ 7525
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18.01.2021 09:28 Ответить
Дурь Виталика во всей красе за счет киевлян, естественно.
В Украине становится сухой климат, а реки наполняются за счет именно снегов. Снег это урожай, где он есть. А чтобы сплавить этот снег, Кличко тратит кучу денег на закупку техники, топлива и делает еще дополнительные тепловые вбросы в атмосферу, вместо того, чтобы вывозить этот снег на те же поля с фруктовыми деревьями.
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18.01.2021 10:20 Ответить
может виталик что то напутал и взял аппарат для заливки катков )))???
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18.01.2021 10:25 Ответить
а что же "славное" украинское машиностроение и "знаменитые" украинские ынжырэры... мозгов своего создать нет? НЕТ... не было, нет и не будет... единственное, чем могут хвастаться украинские ынжынэры - мы великая кацмическо-промышленная держава, но не более того... мозгов нет...
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18.01.2021 10:35 Ответить
Гарна тєма топити сніг, а не вивозити за 20 кілометрів
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18.01.2021 14:12 Ответить
зачем...можно еще небо красить
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18.01.2021 16:22 Ответить
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