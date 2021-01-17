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Возвращение Навального в Москву: ОМОН оттеснил людей от входа в аэропорт и проводит жесткие задержания на улице. ВИДЕО

Сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza.

Сотрудники ОМОНа начали вытеснять на улицу людей, собравшихся у рамок на входе в аэропорт Внуково, куда должен прилететь политик Алексей Навальный.

Тех, кто никуда не улетает, силовики с помощью громкоговорителей призвали покинуть здание аэропорта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В аэропорт Внуково, куда должен прилететь оппозиционер Навальный, стянули автозаки. ВИДЕО+ФОТО

ОМОН вытесняет людей из здания аэропорта "Внуково" #навальный pic.twitter.com/Wl6AxOn6S5

— Радио Свобода (@SvobodaRadio) January 17, 2021

На улице возле входа в аэропорт начались задержания, сообщает "МБХ медиа". Некоторых людей задерживают жестко: несут за руки и за ноги и волокут по асфальту, пишет "Новая газета". По информации Znak.com, задерживают в том числе "фанатов Ольги Бузовой", которые приехали в аэропорт якобы встречать певицу.

Ранее во Внуково задержали соратников Навального Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова, помощника Навального Илью Пахоменко и сотрудницу штаба политика в Питере Анастасию Кадетову.

Видео задержания Любови Соболь аэропорту "Внуково". Задержан также брат Алексея Навального Олег. Автор видео – Антон Сергиенко (RFE/RL) #навальный pic.twitter.com/jfnAqAX1Md

— Радио Свобода (@SvobodaRadio) January 17, 2021

Кроме того, был задержан активист Константин Котов.

У корреспондента "Новой газеты" Влада Докшина, который был в аэропорту с редакционным заданием, забрали документы. Полицейские спросили, есть ли у него московская регистрация, и повели в автозак.

Также читайте: Россиянам запретили встречать Навального в аэропорту

Позже корреспондента телеканала "Дождь" Эдуарда Бурмистрова задержали в прямом эфире.

"Никому не интересный блогер" возвращается в Россию. Заборы в аэропорту, автозаки, запрет на вход в здание без билета, люди, согнанные встречать Бузову (кому вообще в голову пришла эта безумная идея?!) pic.twitter.com/XGidV0BUnV

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 17, 2021

Автор: 

задержание (6692) москва (3092) ОМОН (112) Навальный Алексей (856)


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Топ комментарии
+25
А нам обов'язково про це знати ?
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17.01.2021 19:10 Ответить
+9
Ну если никого не пристрелили то незачет.
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17.01.2021 19:09 Ответить
+9
Повернення Навального в Москву: ОМОН відтіснив людей від входу в аеропорт і проводив жорсткі затримання на вулиці - Цензор.НЕТ 3987
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17.01.2021 19:22 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ну если никого не пристрелили то незачет.
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17.01.2021 19:09 Ответить
Родина у Навального уродина! Путину вопрос: и кому он надо? А оказывается тебе .. смотри какую встречу устроил !
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17.01.2021 20:18 Ответить
А нам обов'язково про це знати ?
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17.01.2021 19:10 Ответить
Заходьте на сайт новин канадщни і не будете знати. А нам чим більше гризні в ***-того сусіда тим нам краще.
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17.01.2021 19:17 Ответить
Свої "сов'єти" засунь собі в гризло, пацак.
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17.01.2021 19:29 Ответить
Шо такий злий. Баба не дає?)
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17.01.2021 19:30 Ответить
"Баби" у вас, пацак.
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17.01.2021 19:31 Ответить
А вас мужики.. ну шо ж
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17.01.2021 19:34 Ответить
пацак не знает что он кацап
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17.01.2021 19:46 Ответить
Дуже =розумна= відповідь.
Цілком у стилі багатьох форумних =вумних=.
Бо =канадщина= і =канадія= - найбільший ворог українців, жити їм не дає, кусень хліба з рота забирає і тарифи підвищує, з хати виганяє.
А ЦН - приватний сайт цих "вумних патріотів".
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17.01.2021 20:14 Ответить
вже і Канада комусь винувата ? ))))
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17.01.2021 23:06 Ответить
Не перекручивай.Наибольший враг Украины-империалистская расея. И чем больше её будут дрючить,чем больше ей санкций насыпят,тем нам легче. И морально и экономически.
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18.01.2021 13:22 Ответить
Я нічого не перекручую.
Читаю коменти. І безперестанне (уже багатомісячне) поливання брудом канадської діаспори аж до відкритого називання - ворогом.
А як ви щойно прийли і побачили - то не мої проблеми.
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18.01.2021 20:36 Ответить
з кожної праски зараз якщо не трансляція, то репортаж. Трохи набридло. Вже хтось, щось має зробити, нарешті!
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17.01.2021 19:19 Ответить
Для кого-то, Навальный - последняя надежда...
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17.01.2021 19:20 Ответить
На что надежда? Пора б уже привыкнуть ))
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17.01.2021 19:53 Ответить
рашка, як завжди, дуже привітна
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17.01.2021 19:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3jJUct8eFQA Навальный. Возвращение в Москву online
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17.01.2021 19:10 Ответить
Літак замість Внуково летить у Шеримет"єво. Ось до чого довели *****.
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17.01.2021 19:11 Ответить
Повернення Навального в Москву: ОМОН відтіснив людей від входу в аеропорт і проводив жорсткі затримання на вулиці - Цензор.НЕТ 5011
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17.01.2021 19:23 Ответить
Ну, що "випадково" зіб"ють літак з Навальним чи ні?
Х*йло може ...
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17.01.2021 19:11 Ответить
Автозаки, жесткие задержания. Где-то я слышал о похожем, вот только не знаю где. Совпадение? Не думаю...
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17.01.2021 19:13 Ответить
Ты закусывай
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17.01.2021 19:17 Ответить
і напевно в автозаку проїхались
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17.01.2021 19:30 Ответить
А, взагалі, картина дуже схожа з Білоруссю. Не дарма у них "єдіноє государство"
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17.01.2021 19:13 Ответить
У кого то еще есть какие то ожидания насчет данного персонажа? Напомню , что кацапский "либерализм" заканчивается там, где возникает "украинский вопрос " и данное существо абсолютно такая же мразоте как и вся козломордая наволочь.
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17.01.2021 19:18 Ответить
Не. Он мразота лицемерная. Пыня тот хоть не корчит из себя либерала.
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17.01.2021 19:19 Ответить
будь яка смута в Рашці нам на користь
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17.01.2021 19:20 Ответить
Хай с плакатами - Крымняш штурмуют аеропорт. И наколки Пыни на жепах показывают ментам. Только так апазиция может встретить Навалившего.
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17.01.2021 19:18 Ответить
Самолёт Алексея Навального перенаправили в аэропорт Шереметьево. Во Внуково он не сядет. Причина любопытная: закрыли полосу из-за, якобы, поломки снегоуборочной техники на полосе.
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17.01.2021 19:18 Ответить
что уж тут любопытного
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17.01.2021 21:22 Ответить
В России власть крепко укоренилась. Запакуют и грохнут любого кто пойдет против них. Путину и его компании некуда убегать, в случае смены власти. Будут стоять до последнего.
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17.01.2021 19:19 Ответить
Хузнат - либо герой , либо дурак ( с ) Аметхан -хан Султан - дважды герой страны ссср .
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17.01.2021 19:19 Ответить
Самый отслеживаемый рейс в мире по статистике ФлайтРадара:Повернення Навального в Москву: ОМОН відтіснив людей від входу в аеропорт і проводив жорсткі затримання на вулиці - Цензор.НЕТ 1617
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17.01.2021 19:20 Ответить
Вы фсё фрёте .
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17.01.2021 19:56 Ответить
Вот так и пойди кого то встретить в аэропорт ( не в то время) получишь по полной программе, даже если к конкретной встрече и отношение не имеешь. Полицейской фашистское государство.. Ну и какой долб-б хочет жить в этом рашистанском мире.
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17.01.2021 19:21 Ответить
73% зебиловтупыхиипанутыхнавсюголову...
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17.01.2021 19:25 Ответить
Повернення Навального в Москву: ОМОН відтіснив людей від входу в аеропорт і проводив жорсткі затримання на вулиці - Цензор.НЕТ 3987
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17.01.2021 19:22 Ответить
)))
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17.01.2021 19:30 Ответить
Встречают прям, как нашу Савченко!
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17.01.2021 19:24 Ответить
Навальний російськомовний?
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17.01.2021 19:24 Ответить
узькоязичний
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17.01.2021 19:25 Ответить
пєчяльна...
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17.01.2021 19:36 Ответить
це Ви ще дуже м'яко про те гівно висловились...
А так воно російськомовне ще більше ніж інші...
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17.01.2021 19:28 Ответить
Повернення Навального в Москву: ОМОН відтіснив людей від входу в аеропорт і проводив жорсткі затримання на вулиці - Цензор.НЕТ 6110
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17.01.2021 19:27 Ответить
очередной КГБ-ный проект протягивания клоуна в президенты...
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17.01.2021 19:30 Ответить
Цирковые номера на ********* . ***** состряпал себе ,, жопозиционную альтернативу ,, .
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17.01.2021 19:27 Ответить
"ДА КОМУ ОН НУЖЕН?" (с)Повернення Навального в Москву: ОМОН відтіснив людей від входу в аеропорт і проводив жорсткі затримання на вулиці - Цензор.НЕТ 6716
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17.01.2021 19:28 Ответить
. Все же не стали сбивать - на борту много иностранных журналистов.
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17.01.2021 19:31 Ответить
Я вас умоляю. Когда это ***** останавливало. Еще одно доказательство нужности кацапской верхушке данного персонажа.
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17.01.2021 19:45 Ответить
Самолёты из Германии всегда производили ажиотаж в Росиии
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17.01.2021 19:59 Ответить
Повернення Навального в Москву: ОМОН відтіснив людей від входу в аеропорт і проводив жорсткі затримання на вулиці - Цензор.НЕТ 2691
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17.01.2021 19:45 Ответить
Щиро бажаю щоб кацапи імперці-путиноїди та ліберали відмудохали одне одного. Да с огоньком!
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17.01.2021 19:51 Ответить
Количество журналистов как было вовремя приезда эрц-герцога Фердинанта в Сараево в 1914 году ... На этом , надеюсь , аналогия заканчивается .
Но пол Мацьквы застопорили - так точно .
Никакому *********** придворному стоко внимания не было !
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17.01.2021 19:55 Ответить
Навальный приземлился. Теперь вопрос: сядет ли? (с)
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17.01.2021 19:56 Ответить
Да задержат его 100%.
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17.01.2021 20:12 Ответить
Эта правильна, москали должны знать свое место.
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17.01.2021 20:27 Ответить
К стойлу их с детства приучают. Они ведь потомки Чингисхана.
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17.01.2021 21:52 Ответить
В Московии рождается новый политик .
После ареста Алексея Навального толпа кричала "Юля" ... имея ввиду жену Алексея .
У ***** может так крышу сорвать . Стоко "накропали" на Алексея, терь будут искать против Юли .
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17.01.2021 21:20 Ответить
Нам пох....
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17.01.2021 21:53 Ответить
Конченая страна россия и дебилы кто туда хочет.
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17.01.2021 21:47 Ответить
Цирк))
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17.01.2021 22:07 Ответить
ОМОН ЭТО НЕ ЛЮДИ - ЭТО ДИНОЗАВРЫ !!!
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18.01.2021 11:25 Ответить
А ПУТИНА ДАВНЫМ ДАВНО ДОЛЖНЫ БЫЛИ ЛИКВИДИРОВАТЬ ЗА ЕГО ПОСТУПКИ !!!
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18.01.2021 11:29 Ответить
 
 