Возвращение Навального в Москву: ОМОН оттеснил людей от входа в аэропорт и проводит жесткие задержания на улице. ВИДЕО
Сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza.
Сотрудники ОМОНа начали вытеснять на улицу людей, собравшихся у рамок на входе в аэропорт Внуково, куда должен прилететь политик Алексей Навальный.
Тех, кто никуда не улетает, силовики с помощью громкоговорителей призвали покинуть здание аэропорта.
ОМОН вытесняет людей из здания аэропорта "Внуково" #навальный pic.twitter.com/Wl6AxOn6S5— Радио Свобода (@SvobodaRadio) January 17, 2021
На улице возле входа в аэропорт начались задержания, сообщает "МБХ медиа". Некоторых людей задерживают жестко: несут за руки и за ноги и волокут по асфальту, пишет "Новая газета". По информации Znak.com, задерживают в том числе "фанатов Ольги Бузовой", которые приехали в аэропорт якобы встречать певицу.
Ранее во Внуково задержали соратников Навального Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова, помощника Навального Илью Пахоменко и сотрудницу штаба политика в Питере Анастасию Кадетову.
Видео задержания Любови Соболь аэропорту "Внуково". Задержан также брат Алексея Навального Олег. Автор видео – Антон Сергиенко (RFE/RL) #навальный pic.twitter.com/jfnAqAX1Md— Радио Свобода (@SvobodaRadio) January 17, 2021
Кроме того, был задержан активист Константин Котов.
У корреспондента "Новой газеты" Влада Докшина, который был в аэропорту с редакционным заданием, забрали документы. Полицейские спросили, есть ли у него московская регистрация, и повели в автозак.
Позже корреспондента телеканала "Дождь" Эдуарда Бурмистрова задержали в прямом эфире.
"Никому не интересный блогер" возвращается в Россию. Заборы в аэропорту, автозаки, запрет на вход в здание без билета, люди, согнанные встречать Бузову (кому вообще в голову пришла эта безумная идея?!) pic.twitter.com/XGidV0BUnV— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 17, 2021
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цілком у стилі багатьох форумних =вумних=.
Бо =канадщина= і =канадія= - найбільший ворог українців, жити їм не дає, кусень хліба з рота забирає і тарифи підвищує, з хати виганяє.
А ЦН - приватний сайт цих "вумних патріотів".
Читаю коменти. І безперестанне (уже багатомісячне) поливання брудом канадської діаспори аж до відкритого називання - ворогом.
А як ви щойно прийли і побачили - то не мої проблеми.
Х*йло може ...
А так воно російськомовне ще більше ніж інші...
Но пол Мацьквы застопорили - так точно .
Никакому *********** придворному стоко внимания не было !
После ареста Алексея Навального толпа кричала "Юля" ... имея ввиду жену Алексея .
У ***** может так крышу сорвать . Стоко "накропали" на Алексея, терь будут искать против Юли .