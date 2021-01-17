Возвращение Навального в Москву: ОМОН оттеснил людей от входа в аэропорт и проводит жесткие задержания на улице. ВИДЕО

Сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza.

Сотрудники ОМОНа начали вытеснять на улицу людей, собравшихся у рамок на входе в аэропорт Внуково, куда должен прилететь политик Алексей Навальный.

Тех, кто никуда не улетает, силовики с помощью громкоговорителей призвали покинуть здание аэропорта.

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ОМОН вытесняет людей из здания аэропорта "Внуково" #навальный pic.twitter.com/Wl6AxOn6S5 — Радио Свобода (@SvobodaRadio) January 17, 2021

На улице возле входа в аэропорт начались задержания, сообщает "МБХ медиа". Некоторых людей задерживают жестко: несут за руки и за ноги и волокут по асфальту, пишет "Новая газета". По информации Znak.com, задерживают в том числе "фанатов Ольги Бузовой", которые приехали в аэропорт якобы встречать певицу.

Ранее во Внуково задержали соратников Навального Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова, помощника Навального Илью Пахоменко и сотрудницу штаба политика в Питере Анастасию Кадетову.

Видео задержания Любови Соболь аэропорту "Внуково". Задержан также брат Алексея Навального Олег. Автор видео – Антон Сергиенко (RFE/RL) #навальный pic.twitter.com/jfnAqAX1Md — Радио Свобода (@SvobodaRadio) January 17, 2021

Кроме того, был задержан активист Константин Котов.

У корреспондента "Новой газеты" Влада Докшина, который был в аэропорту с редакционным заданием, забрали документы. Полицейские спросили, есть ли у него московская регистрация, и повели в автозак.

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Позже корреспондента телеканала "Дождь" Эдуарда Бурмистрова задержали в прямом эфире.