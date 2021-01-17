РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9954 посетителя онлайн
Новости Видео Революция в Беларуси
3 045 23

Акции протеста прошли в разных городах Беларуси, силовики задержали не менее 10 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Несмотря на морозы, белорусы продолжают проводить акции. По данным правозащитников, за два дня силовики задержали около 20 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY, с утра на прогулку вышли Тракторозаводской поселок, Велозавод "Шарики" и Боровляны. Акции прошли в разных городах.

Акции протеста прошли в разных городах Беларуси, силовики задержали не менее 10 человек 01
Акции протеста прошли в разных городах Беларуси, силовики задержали не менее 10 человек 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусы приглашают российских пограничников для создания "совместных разведывательных пунктов" на границе с Украиной, - СМИ

Акции протеста прошли в разных городах Беларуси, силовики задержали не менее 10 человек 03
Акции протеста прошли в разных городах Беларуси, силовики задержали не менее 10 человек 04
Акции протеста прошли в разных городах Беларуси, силовики задержали не менее 10 человек 05

Также читайте: За год в рейтинге безопасных стран Беларусь опустилась с 16 на 114 место

Акции протеста прошли в разных городах Беларуси, силовики задержали не менее 10 человек 06
Акции протеста прошли в разных городах Беларуси, силовики задержали не менее 10 человек 07
Акции протеста прошли в разных городах Беларуси, силовики задержали не менее 10 человек 08

Читайте также: Генеральные спонсоры "Skoda" и "Nivea" отказываются финансировать ЧМ по хоккею в Беларуси

Правозащитники "Весны" 16 и 17 января зафиксировали около 20 фактов политического преследования в Беларуси.

Так, в центре Гродно задержан генеральный директор СООО "Квинфуд" Валерий Загорский. ОМОН посчитал, что маска с "Погоней" на лице Загорского - неправильная. Сейчас бизнесмен и известный меценат находится в Ленинском РОВД Гродно. Кроме Загорского, на улице советской задержано еще минимум три человека.

Инвестора и бизнес-ангела Валерия Остринского задержали за флаг с "Погоней" на хуторе. Жена задержанного рассказала, что флаг висел на хуторе с лета, но недавно поступила жалоба от местного жителя, поэтому сначала милиционеры составили протокол за одиночный пикет и сказали ждать повестки в суд. Но позже приехали и забрали Валерия Остринского из дома, "так как поступил приказ от руководства задержать".

Читайте: Белорусских медиков будут прививать от коронавируса российской вакциной, до апреля ее начнут производить в стране, - Минздрав РБ

Автор: 

Беларусь (7937) протест (5871)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
Их походы с флагами по дворам домов - это все очень хорошо, но очень рискованно... Ведь можно просто ограничиться проходом по коридору из спальни на кухню в своей квартире...
показать весь комментарий
17.01.2021 22:59 Ответить
+9
А против кацапских пограничников протестовали?
показать весь комментарий
17.01.2021 22:52 Ответить
+3
Не ну... креативно че) Это превращается в такое себе арт движение. Смысл которого давно потерян но останавливаться уже не хочется. Я не удивлюсь если эти марши через пол года будет возглавлять сам Лукашенко)
показать весь комментарий
18.01.2021 01:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А против кацапских пограничников протестовали?
показать весь комментарий
17.01.2021 22:52 Ответить
Не, Лешу-небутерброд поддерживали.
показать весь комментарий
17.01.2021 22:56 Ответить
В упор никогда не слышал, что б небутерброт что-то хорошее для Беларуссии обещал
Ну там например Смоленск вернуть
показать весь комментарий
17.01.2021 23:00 Ответить
Изначально было понятно ничего из этой затеи не будет -- яйца должны быть !!!
показать весь комментарий
18.01.2021 07:30 Ответить
Ну, яйца есть, просто у другой стороны
показать весь комментарий
18.01.2021 08:13 Ответить
Хорошо, но бесполезно
показать весь комментарий
17.01.2021 22:58 Ответить
Грають в партизанів?
показать весь комментарий
17.01.2021 22:58 Ответить
А ты думаешь легко флаг в полонку ночью вмораживать?
показать весь комментарий
17.01.2021 23:12 Ответить
Их походы с флагами по дворам домов - это все очень хорошо, но очень рискованно... Ведь можно просто ограничиться проходом по коридору из спальни на кухню в своей квартире...
показать весь комментарий
17.01.2021 22:59 Ответить
Зато мы не возражаем против маржи в 46% ворам с газавой трубы и надр Украины!
показать весь комментарий
17.01.2021 23:01 Ответить
Я не удивлюсь, если половина задержанных окажутся снеговиками...
показать весь комментарий
17.01.2021 23:12 Ответить
А сегодня одни пересичные читатели....У нанятых ботов выходной! !!!!
показать весь комментарий
17.01.2021 23:27 Ответить
Денег не заплатили )))
показать весь комментарий
17.01.2021 23:30 Ответить
Я вот только одного не пониманию, если эта Тихановская просит не проводить ЧМ по хоккею в Беларуси, и, через пару дней Рене Файзель говорит что затруднительно будет провести этот чемпионат. То ли лыжи не едут. Нах такой спорт?Ну не проведут, и что? клуша президентом все равно не будет
показать весь комментарий
17.01.2021 23:37 Ответить
Ух, ща агрофюрер как испугается да как сбежит...
показать весь комментарий
17.01.2021 23:58 Ответить
Хтось в результаті цих протестів обісрався. Не можу зрозуміти тільки хто: чи самі білоруси чи Лука.
показать весь комментарий
18.01.2021 00:04 Ответить
Тараканові прислужники затримали десяток протестуючих, гвалт ,диктатура. Беріть приклад з самої розвинутої демократії,там протестуючих гуманно розстріляли.
показать весь комментарий
18.01.2021 00:22 Ответить
Стає схоже що то така "народна забава" у Белорусів
показать весь комментарий
18.01.2021 00:46 Ответить
Не ну... креативно че) Это превращается в такое себе арт движение. Смысл которого давно потерян но останавливаться уже не хочется. Я не удивлюсь если эти марши через пол года будет возглавлять сам Лукашенко)
показать весь комментарий
18.01.2021 01:11 Ответить
Акції протесту відбулися в різних містах Білорусі, силовики затримали щонайменше 10 осіб - Цензор.НЕТ 5695
показать весь комментарий
18.01.2021 01:35 Ответить
Если в Минске дворники плохо убирают снег, украсьте его нарядными красными полосами…
показать весь комментарий
18.01.2021 04:58 Ответить
Мдаа, храбрых все меньше и меньше......
показать весь комментарий
18.01.2021 06:44 Ответить
И что дали эти протесты? Лишь то, что ЛАГ, до этого сохранявший более-менее независимую от рашки политику и пытавшийся аккуратно развернуть Белоруссию на Запад, теперь полностью лег в рашкинскую орбиту. Спасибо и нашим баранам, которые поддерживали протест, что теперь на границе с Белоруссией мы получили армию агрессора. Надо думать интересами Украины. И если ей выгоден на посту человек, не желавший входить в орбиту рашки, то похрен, что он делает на свом посту с белорусами - пусть их хоть в очко долбит.
показать весь комментарий
18.01.2021 08:18 Ответить
 
 