Акции протеста прошли в разных городах Беларуси, силовики задержали не менее 10 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Несмотря на морозы, белорусы продолжают проводить акции. По данным правозащитников, за два дня силовики задержали около 20 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY, с утра на прогулку вышли Тракторозаводской поселок, Велозавод "Шарики" и Боровляны. Акции прошли в разных городах.





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Правозащитники "Весны" 16 и 17 января зафиксировали около 20 фактов политического преследования в Беларуси.

Так, в центре Гродно задержан генеральный директор СООО "Квинфуд" Валерий Загорский. ОМОН посчитал, что маска с "Погоней" на лице Загорского - неправильная. Сейчас бизнесмен и известный меценат находится в Ленинском РОВД Гродно. Кроме Загорского, на улице советской задержано еще минимум три человека.

Инвестора и бизнес-ангела Валерия Остринского задержали за флаг с "Погоней" на хуторе. Жена задержанного рассказала, что флаг висел на хуторе с лета, но недавно поступила жалоба от местного жителя, поэтому сначала милиционеры составили протокол за одиночный пикет и сказали ждать повестки в суд. Но позже приехали и забрали Валерия Остринского из дома, "так как поступил приказ от руководства задержать".

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