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Вопросы передачи пленных отработаны до деталей, внезапное заявление террористов ОРДЛО - попытка давления на Украину, - Кравчук. ВИДЕО

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук пообещал отработать вопрос внезапного предложения ОРДЛО по возвращению удерживаемых лиц.

Об этом он заявил в комментарии "5 каналу", передает Цензор.НЕТ.

"Та сторона отказывалась решать этот вопрос, а теперь вдруг поставила вот такое что-то неожиданное. Я думаю, что это такой пробный шарик. Не просто передать на территорию Украины, а передать Медведчуку, я не знаю, какую роль там должен выполнять Медведчук. Потому что вопросы передачи пленных отработаны до деталей. Здесь есть какая-то попытка давления на Украину, мол, вот мы предлагаем, а Украина требует формальных решений", - сказал Кравчук.

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Издание отмечает, что ранее украинские правозащитники были уверены: пленных намерены отдать куму российского президента Виктору Медведчуку, чтобы добавить популярности пророссийским партиям в Украине.

Напомним, накануне в ОРДЛО заявили, что они планируют передать пленных Украине в одностороннем порядке. Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что переданных боевиками заключенных встретят уполномоченные органы, а не пророссийский деятель Виктор Медведчук. Кроме того, их проверят спецслужбы Украины.

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) Донбасс (26958) пленные (2190)


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Топ комментарии
+21
Кравчук, "той стороны" нет. Есть }{уйло и есть под}{уйловники вместе с тобой.
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17.01.2021 23:11 Ответить
+11
Ще раз: це не терористи запропонували; це - ***** дав таку команду. Щоб самоусунутись від переговорів в ТКГ; і щоб державу Україна в переговорах з ОРДЛО представляли зажопи на чолі з мертвечуком
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17.01.2021 23:13 Ответить
+10
Любое заявление, действие, само создание и существование ордло, это попытка давления на Украину - старый ты дурак-переговорщик хренов... Компромиссы невозможны! Как-же туго до таких, как ты, доходит...
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17.01.2021 23:17 Ответить
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Так ти фактами докажи мою брехню.Чи ти кацап--вашидоказательстванамнедоказательства?
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17.01.2021 23:42 Ответить
А что нам говорит по этому поводу Ермак?
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17.01.2021 23:41 Ответить
А шо там говорит ООН ?....кто он?...
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18.01.2021 06:44 Ответить
Кремлёвская крыса не собирается возвращать нам наших военнопленных. Хочет втюхать нам абсолютно случайную публику, которую можно сотнями и тысячами отлавливать ежедневно в лугандонской резервации....Требования Украины его не интересуют и выполнять их он не намерен....
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17.01.2021 23:43 Ответить
Саме так.Тому Мінський зговір це зрада України.
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17.01.2021 23:48 Ответить
https://censor.net/ua/user/145656 - ".....Мінський зговір це зрада України."

Що тобі відомо про 26-ту зустріч/саміт на вищому рівні глав держав та голів урядів країн-членів Північно Атлантичного Альянсу (НАТО), 5-го вересня 2014-го року у Південному Уельсі, і чому туди запросили Порошенко? До речі - це був найбільший саміт за всю історію НАТО (у ньому взяли участь близько 60 вищих посадових осіб), і він тривав лише добу.
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18.01.2021 00:56 Ответить
Додано:
Питання передачі полонених відпрацьовано до деталей, раптова заява терористів ОРДЛО - спроба тиску на Україну, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6653

Питання передачі полонених відпрацьовано до деталей, раптова заява терористів ОРДЛО - спроба тиску на Україну, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7022
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18.01.2021 01:15 Ответить
Чим це допомогло Україні?
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18.01.2021 01:16 Ответить
Ти з Одеси?
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18.01.2021 01:19 Ответить
Мой друг Исаак Вассерман из Одессы
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18.01.2021 06:46 Ответить
дави спамом брехливого ригоовщного зажопа https://censor.net/ru/user/145656 і нахутор його!
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18.01.2021 09:51 Ответить
в нормальній країні країні міняли б медведчука і бойків на наших людей
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17.01.2021 23:53 Ответить
в нормальни Медведчуков и бойко не должно быть как и сепаров вообще
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17.01.2021 23:57 Ответить
Результаты визита Ермака на совещание политических советников "минской группы" в Берлине, ознаменовавшееся попытками восстановить роль России в прямом газоснабжении Украины, нанесли еще один очень чувствительный удар по престижу Зеленского. РФ огласила планы по возвращению пленных по собственному списку, игнорируя механизмы "минской группы", через посредничество Медведчука.
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17.01.2021 23:53 Ответить
это неприкрытая попытка Кремлёвскогшо Окурка впихнуть снова Медведчука в процесс...ради этого он отдаёт каких-то там малозначимых людей с сомнительной репутацией.
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18.01.2021 00:13 Ответить
Все елементарно. Я не я, і хата не моя. ***** розраховує на майбутнє інформаційне повідомлення його геббельсів, яким будуть бомбити весь світ:

"Вчера украинские повстанцы передали через лидера миротворческих миссий Медведчука представителям киевского режима большую группу пленных, захваченных повстанцами в боях" и т.д."
Понятно? Мол, "украинцы отдали украинцев украинцам". А Россия типа "была, есть и будет ни при чём в этом внутреннем гражданском конфликте народа с проамериканским марионеточным режимом".
***** припекает, и он всё сильнее хочет сбросить Донбасс. Но с заделом на пропагандистские выигрыши...
Представить себе, что Донбасс освобождён, рашистских войск нет. А что завтра? Завтра на Донбасс едут все эти геббельсовские рашистские ток-шоу. Сепаратистскую сволочь награждают и чествуют по геббельсовским телеканалам. Выдумываются новые "распятые мальчики"...
Эту сволочь вытолкай в дверь, она в окно...
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18.01.2021 00:43 Ответить
Зе і його команді задвинули по самі помідори, от вони зараз і крутятся незнаючи як спригнути невтративши невинність. Тож наші люди і какая разніца що Мертветчук їх додому поверне , бумеранг він має властивість повертатись і боляче бити дятлів які його запустили
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18.01.2021 01:06 Ответить
Передать. Это правильно И использовать кодовую фразу- МЭДВЭДЧУК.
Но...предварительно этого поганца повесить на привокзальном чугунном фонарном столбе
перед киевским жд вокзалом.
Так будет правильнее.
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18.01.2021 01:20 Ответить
В ТЕРОРИСТІВ НЕ БУВАЄ ПОЛОНЕНИХ , В НИХ - ЗАРУЧНИКИ !
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18.01.2021 01:30 Ответить
Питання передачі полонених відпрацьовано до деталей, раптова заява терористів ОРДЛО - спроба тиску на Україну, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4468
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18.01.2021 01:42 Ответить
То же мне бином Ньютона В воздухе витает дух роспуска Рады, Мертвечуку кацапы рисуют картинку нужного человека для лохтората юго-востока. Кравчук сидит на шпагате, но очевидно в силу возраста ему это не удается, похоже не верит уже не только наша сторона, но и запоребриком.
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18.01.2021 02:26 Ответить
вопрос - так обмен ПЛЕННЫМИ ВОЕННЫМИ (что-то в последнее время было слышно только об убийствах украинских военнослужащих, когда главноглавно катался по Украине и в Буковеле), или просто об обмене тех, кто провалился в Украине и кацапстан срочно ищет пути возвращения своей агентуры?
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18.01.2021 04:46 Ответить
геть старого комуняку від прийняяття будь яких рішень бо комуністів колишніх не бувае і всі вони манкурти і зрадники
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18.01.2021 07:32 Ответить
В чем вообще проблема? Хотят отдать мертвечуку? Пускай отдают. Вообще не стоит педалировать этот вопрос. А то пленных еще нет, а рекламу мертвечуку уже сделали. Дурачок Кравчук, хочет свою роль показать... а нужно про этот обмен вообще молчать.
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18.01.2021 08:46 Ответить
Политические терки на судьбах узников!
Забирайте украинцев у врага, а потом чубтеся.
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18.01.2021 09:14 Ответить
замочи пуйловского сортирного ихтамнета ! начни процесс с мертветчука !
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18.01.2021 09:48 Ответить
дави спамом брехливого ригоовщного зажопа https://censor.net/ru/user/145656 і нахутор його!
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18.01.2021 09:50 Ответить
Какая разница кто вернет наших пленных в Украину? Будь там ваш сын, вы бы и у черта его приняли обратно. Это не заставит вас голосовать за Медведчука на следующих выборах. Вата будет и дальше выбирать всякие проросийские партии, украинцы же будут распылять свои голоса за другие партии, которые типа за Украину, а все на самом деле отстаивают интересы своих олигархов, что оплачивают эти партии.
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18.01.2021 10:10 Ответить
в обмен на тушки гнилых рашек ихтамнетских ? согласен !
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18.01.2021 10:11 Ответить
Іди у сраку з "той стороной"
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18.01.2021 21:01 Ответить
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