Вопросы передачи пленных отработаны до деталей, внезапное заявление террористов ОРДЛО - попытка давления на Украину, - Кравчук. ВИДЕО
Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук пообещал отработать вопрос внезапного предложения ОРДЛО по возвращению удерживаемых лиц.
Об этом он заявил в комментарии "5 каналу", передает Цензор.НЕТ.
"Та сторона отказывалась решать этот вопрос, а теперь вдруг поставила вот такое что-то неожиданное. Я думаю, что это такой пробный шарик. Не просто передать на территорию Украины, а передать Медведчуку, я не знаю, какую роль там должен выполнять Медведчук. Потому что вопросы передачи пленных отработаны до деталей. Здесь есть какая-то попытка давления на Украину, мол, вот мы предлагаем, а Украина требует формальных решений", - сказал Кравчук.
Издание отмечает, что ранее украинские правозащитники были уверены: пленных намерены отдать куму российского президента Виктору Медведчуку, чтобы добавить популярности пророссийским партиям в Украине.
Напомним, накануне в ОРДЛО заявили, что они планируют передать пленных Украине в одностороннем порядке. Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что переданных боевиками заключенных встретят уполномоченные органы, а не пророссийский деятель Виктор Медведчук. Кроме того, их проверят спецслужбы Украины.
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Що тобі відомо про 26-ту зустріч/саміт на вищому рівні глав держав та голів урядів країн-членів Північно Атлантичного Альянсу (НАТО), 5-го вересня 2014-го року у Південному Уельсі, і чому туди запросили Порошенко? До речі - це був найбільший саміт за всю історію НАТО (у ньому взяли участь близько 60 вищих посадових осіб), і він тривав лише добу.
"Вчера украинские повстанцы передали через лидера миротворческих миссий Медведчука представителям киевского режима большую группу пленных, захваченных повстанцами в боях" и т.д."
Понятно? Мол, "украинцы отдали украинцев украинцам". А Россия типа "была, есть и будет ни при чём в этом внутреннем гражданском конфликте народа с проамериканским марионеточным режимом".
***** припекает, и он всё сильнее хочет сбросить Донбасс. Но с заделом на пропагандистские выигрыши...
Представить себе, что Донбасс освобождён, рашистских войск нет. А что завтра? Завтра на Донбасс едут все эти геббельсовские рашистские ток-шоу. Сепаратистскую сволочь награждают и чествуют по геббельсовским телеканалам. Выдумываются новые "распятые мальчики"...
Эту сволочь вытолкай в дверь, она в окно...
Но...предварительно этого поганца повесить на привокзальном чугунном фонарном столбе
перед киевским жд вокзалом.
Так будет правильнее.
Забирайте украинцев у врага, а потом чубтеся.