Навального удерживают в отделе УВД в подмосковных Химках, адвоката не пускают, - юрист Гимади. ВИДЕО
Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого задержала полиция после прибытия в Москву, находится в отделении полиции в подмосковном городе Химки.
О местонахождении политика сообщил в Twitter юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади, передает Цензор.НЕТ.
"Навальный находится во 2 отделе УВД Химки: проспект Мира 23А. Меня, защитника с нотариальной доверенностью, к нему не пускают, говорят он спит. На закон, конечно же, не ссылаются", - написал он.
Гиманди подал заявление о допуске.
Он также отметил: "Перед отделом дежурят пешие патрули (на улице в -24 С) и съемочная группа Рен-тв на Логане К170св777. Защитникам и семье не могли сообщить где он, а кому захотели - без проблем".
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш опубликовала в Twitter полное видео задержания оппозиционера.
Напомним, 15 январяпрокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.
17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.
Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.
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Перемогу Майдану можна було б розвивати, якби не відбулась окупація Криму та частини Донецької та Луганської областей. Хоча здобутків вистачає- це і децентралізація, і асоціація з ЄС, і безвіз з ЄС, і лоукости. Проте ти напевно відпрацював би краще- ми б вже жили як у Бельгії))
Приклад. Є гіпотетичні СБУ-шники, що переїхали з Криму після анексії. Переїхали із сім'ями та по одній валізі на кожного. Поселили їх у гуртожитку і призначили на певні посади у м.Київ та області. (Ці люди залишились без житла та всього нажитого). І їм дали певні, не зовсім законні, схеми заробітку, бо Управління не в змозі забезпечити їх нормальним житлом. Вони є злочинцями?
Це не відноситься до наведених тобою схем- там 100% злочин з багатомільйонними збитками для держави (тобто і для мене також).
А кацапы по этой, так сказать дороге (не хочу матюкаться), ездят на похороны тетки, волоча всей семьей автомобиль на себе, при этом ругают покойную тетку, желая ей подохнуть второй раз.
И этого не изменить в острожной стране. Ракоцапа из-под коряги не смогли вытащить ни Столыпин, ни Сталин, хотя методы у них были ******. Ни тем более агент фсб - навальный.
Когда ЕС и США дают заглатывать анексию территории с населением в 5-10 млн. , то судьба одного всего человека , даже если он Навальный эт всего-лишь топ-новость дня . Через неделю будет уже в оф-топе .
Потому шо Немцова хотели и убили . Просто тупо и нагло в 200 метрах от Кремля .
Так шо к Немцову уже 5 лет не пускают адвоката . И шо с того ?!
К 14 тысячам украинцев не пускают адвокатов и шо ... Каждый раз нужно разыгрывать дешёвую пьесу в жанре трагикомедия с переговорами по мёртворожденному Минску , шобы носители общеевропейских ценностей соизволи ли бы продлить санкции против траглодитов ?!
Причём апенинские и перенейские носители этих ценностей категорически отказываются признавать ***** гитлероподобным траглодитом -- видимо испытывая лёгкую ностальгию по их великому дутче и каудилио ...
Грохнули Саманту.
"Проспект"!!!
https://www.youtube.com/watch?t=67&v=RwD-4HPS98A
https://www.youtube.com/watch?v=C-h80dIax8w
Как и сейчас в Укране - власть сама по себе, а население - само по себе.
Только не нужно больше "заливать" про "демократические выборы:, когда из всех утюгов льется пропаганда за одного кандидата только.
Лично я предпочту проголосовать за Микки-Мауса: он не называл свою страну порноактрисой, не сравнивал Крым с бутербродом, не завозил в страну миллионы нелегалов и, вообще, Микки-маус кьют.
Перекрасить надо и все дела!
https://www.youtube.com/watch?v=83eT864hrwY Green Day - Graffitia
https://www.youtube.com/watch?v=Soa3gO7tL-c Green Day - Boulevard Of Broken Dreams [Official Music Video]
Некий "https://censor.net/ru/user/481732" в наглую взял мой ник и пишет всякую бредятину про Навального.
Ты зачем мой ник взял? Внаглую.
****@утый?))
Собственно, поэтому ники вам не нужны, вам нужна водка и телевизор.
Кайфуй *********.
https://www.youtube.com/watch?v=ZAPvZNgPfDE BONAPARTE
https://www.youtube.com/watch?v=t_eCNMMyL_Y Michael Patrick Kelly - Beautiful Madness
https://youtu.be/bs9Lt1QEyLA
Не совпадение.