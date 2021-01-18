Навального удерживают в отделе УВД в подмосковных Химках, адвоката не пускают, - юрист Гимади. ВИДЕО

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого задержала полиция после прибытия в Москву, находится в отделении полиции в подмосковном городе Химки.

О местонахождении политика сообщил в Twitter юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади, передает Цензор.НЕТ.

"Навальный находится во 2 отделе УВД Химки: проспект Мира 23А. Меня, защитника с нотариальной доверенностью, к нему не пускают, говорят он спит. На закон, конечно же, не ссылаются", - написал он.

Гиманди подал заявление о допуске.

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Он также отметил: "Перед отделом дежурят пешие патрули (на улице в -24 С) и съемочная группа Рен-тв на Логане К170св777. Защитникам и семье не могли сообщить где он, а кому захотели - без проблем".

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш опубликовала в Twitter полное видео задержания оппозиционера.

Напомним, 15 январяпрокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.