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Навального удерживают в отделе УВД в подмосковных Химках, адвоката не пускают, - юрист Гимади. ВИДЕО

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого задержала полиция после прибытия в Москву, находится в отделении полиции в подмосковном городе Химки.

О местонахождении политика сообщил в Twitter юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади, передает Цензор.НЕТ.

"Навальный находится во 2 отделе УВД Химки: проспект Мира 23А. Меня, защитника с нотариальной доверенностью, к нему не пускают, говорят он спит. На закон, конечно же, не ссылаются", - написал он.

Гиманди подал заявление о допуске.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Евросовета Мишель и советник Байдена Салливан призвали освободить Навального

Он также отметил: "Перед отделом дежурят пешие патрули (на улице в -24 С) и съемочная группа Рен-тв на Логане К170св777. Защитникам и семье не могли сообщить где он, а кому захотели - без проблем".

Навального удерживают в отделе УВД в подмосковных Химках, адвоката не пускают, - юрист Гимади 01

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш опубликовала в Twitter полное видео задержания оппозиционера.

Напомним, 15 январяпрокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.

Автор: 

адвокат (1439) задержание (6692) россия (96455) Навальный Алексей (856)


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Топ комментарии
+33
Российский телеканал СТС купил франшизу на проект Зеленского "Лига смеха", и уже с 25 января стартует кастинг для подбора команд.
Т.е., для не особо понимающих избирателей Зеленского, Франшиза - такая форма соглашения, которое заключается между человеком или группой людей (франчайзи) и некой торговой группой (франчайзор), на право использовать их торговую марку, брэнд, в своих коммерческих целях.
В данном случае заключено соглашение между кампаниями Зеленского с .... запрещенным в Украине из-за антиукраинской пропаганды российским федеральным телеканалом.
И после этого теперь у кого из вас повернется язык поганый назвать Порошенко "барыгой", а? У кого из вас после этого повернется язык поганый повторять российскую пропаганду о "липецкой фабрике", которая была отжата Путиным, а?
Понятное дело, что новость о сотрудничестве кампаний Зеленского с российскими агитпропом не нова, а вот информация о соглашении с СТС будет детально исследована, но я уже могу предположить, что контракт заключен через офшорные предприятия для уклонения от уплаты налогов. Это традиционна практика у Зеленского.
И после этого вы и дальше будете призывать бойкотировать "Рошен"? Напомню, что
"Рошен" - один из крупнейших налогоплательщиков в Украине. А расходы "Рошен" на социальные проекты и благотворительность в сумме с аналогичными расходами Фонда Порошенко за последние годы составили более двух миллиардов гривен.
Не стесняйтесь думать и делать выводы, не стесняйтесь признавать ошибки и признать тот факт, что барыга - это не тот, которого вы предали на выборах 2019 году.
Барыга СЕЙЧАС сидит на Банковой и не брезгует торговать с Россией, с российской пропагандисткой машиной.

https://www.facebook.com/nusspavlo?__cft__%5b0%5d=***************************-KjQw_cjGiOQ5zm0HqAdF9qeZun2eqywLKlqZBtHhA4W98PNyAz82chz7q1PD9NBufY3JwdQQmsRYd9xPiOndFRmwpounqSxlZdmOhUnwdRQtE8nE03Kf7Qf9WSeX1yRI6rgPxoibC65KUIwjTQ&__tn__=-UC%2CP-R Pavlo Nuss
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18.01.2021 02:54 Ответить
+19
А ще одна консерва пише тут про консерви)))

Перемогу Майдану можна було б розвивати, якби не відбулась окупація Криму та частини Донецької та Луганської областей. Хоча здобутків вистачає- це і децентралізація, і асоціація з ЄС, і безвіз з ЄС, і лоукости. Проте ти напевно відпрацював би краще- ми б вже жили як у Бельгії))
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18.01.2021 05:55 Ответить
+13
народ, вы что, шарахнулись? навальный - однозначно проект фсб.. вспомните умничку полковника Зубатова... кто не знает - почитайте и все поймете... всё на расии под контролем, все шаги этого якобы апазицыанера власти... всё расписано, как партия для симфонического оркестра... кстати, тот же навальный используется украинскими властями для отвлечения на негодный объект... и это пр и том, что навальное для украинцев никто, ведь в самой Украине проблем море - от того, что барыги во главе с выроком зеленьським продолжают обворовывать народ Украины и до развела экономики... так что украинцам надо не на навального смотреть, а подниматься и делать Украину процветающей страной...
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18.01.2021 04:32 Ответить
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Пиарят. Готовят в роль голограммы.
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18.01.2021 03:36 Ответить
Тебе не стыдно позорится,холоп?
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18.01.2021 09:44 Ответить
Вынь тапок того негра из своего рта; ты уже поцеловал его.
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18.01.2021 10:16 Ответить
Так расия - это всегда и был беспредел. Бесправие. Произвол и тирания. Античеловечность.
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18.01.2021 03:59 Ответить
очередное разводилово фсбэшное -такая же консерва как в Украине на случай если ***** скинут
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18.01.2021 04:11 Ответить
в Украине был барыга который не дал развить победу майдана а потом вылезла заранее распиареная подготовленая консерва -зэ
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18.01.2021 04:13 Ответить
А ще одна консерва пише тут про консерви)))

Перемогу Майдану можна було б розвивати, якби не відбулась окупація Криму та частини Донецької та Луганської областей. Хоча здобутків вистачає- це і децентралізація, і асоціація з ЄС, і безвіз з ЄС, і лоукости. Проте ти напевно відпрацював би краще- ми б вже жили як у Бельгії))
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18.01.2021 05:55 Ответить
не стал читать твой бред -ты быдло-дурко
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18.01.2021 06:05 Ответить
Типова відповідь людини без аргументів)))
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18.01.2021 06:28 Ответить
"Россияне, а помните, вы, когда-то, просили "Умчи меня олень, в свою страну оленью"? Оглянитесь вокруг. Вам не кажется, что он вас уже домчал?"
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18.01.2021 06:28 Ответить
https://bihus.info/koshmariti-eksporteriv-gorihu-uzyavsya-glavk-k-sbu-pavlo-demchina-shle-listi/ Горіхи https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/cherez-korupciyni-kvoti-na-eksport-metalobruhtu-********-vtrachaye-sotni-milyoniv-dolariv-166303_.html Металобрухт
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18.01.2021 06:36 Ответить
Одна з тисяч корупційних схем (яких би краще й не було б).

Приклад. Є гіпотетичні СБУ-шники, що переїхали з Криму після анексії. Переїхали із сім'ями та по одній валізі на кожного. Поселили їх у гуртожитку і призначили на певні посади у м.Київ та області. (Ці люди залишились без житла та всього нажитого). І їм дали певні, не зовсім законні, схеми заробітку, бо Управління не в змозі забезпечити їх нормальним житлом. Вони є злочинцями?
Це не відноситься до наведених тобою схем- там 100% злочин з багатомільйонними збитками для держави (тобто і для мене також).
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18.01.2021 06:52 Ответить
Это шоли нас бы муслимы атстреливали как бельгав.
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18.01.2021 12:52 Ответить
Его скоро отпустят,чтоб сделать видимость хоть какой-то демократии в рашке.Возможно весь этот цирк согласован с самим Навальным.
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18.01.2021 04:27 Ответить
... или посадят чтобы запугать остальных .
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18.01.2021 04:31 Ответить
ну то что с крысой кремлевской согласован это точно
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18.01.2021 08:02 Ответить
Или грохнут. Любой исход изменит них... ничего
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18.01.2021 08:26 Ответить
народ, вы что, шарахнулись? навальный - однозначно проект фсб.. вспомните умничку полковника Зубатова... кто не знает - почитайте и все поймете... всё на расии под контролем, все шаги этого якобы апазицыанера власти... всё расписано, как партия для симфонического оркестра... кстати, тот же навальный используется украинскими властями для отвлечения на негодный объект... и это пр и том, что навальное для украинцев никто, ведь в самой Украине проблем море - от того, что барыги во главе с выроком зеленьським продолжают обворовывать народ Украины и до развела экономики... так что украинцам надо не на навального смотреть, а подниматься и делать Украину процветающей страной...
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18.01.2021 04:32 Ответить
Тут как бы все срали на Завального. Ну почти все. Все остальные украинцы прекрасно знают, что федеральная трасса «Лена» - единственная в мире сухопутная река из говна, которая в любой стране мира считалась бы не путем сообщения, а зоной бедствия. В небо взмыли бы вертолеты, десантники на нейлоновых шнурах спустились из коптеров и оборудовали блокпосты, чтобы задерживать неосторожных путешественников, движущихся в опасном направлении. Группы спасателей светили бы вдоль русла говнотрассы фонариками, выкрикивая через мегафоны: «Если есть кто-то живой, поднимите руки и медленно приближайтесь к нам!» Ученые начали бы брать образцы этой дороги, чтобы не допустить повторения гуманитарной катастрофы, а люди в скафандрах химзащиты заливали бы этот ****** смесью хлорки и пластификатора.
А кацапы по этой, так сказать дороге (не хочу матюкаться), ездят на похороны тетки, волоча всей семьей автомобиль на себе, при этом ругают покойную тетку, желая ей подохнуть второй раз.
И этого не изменить в острожной стране. Ракоцапа из-под коряги не смогли вытащить ни Столыпин, ни Сталин, хотя методы у них были ******. Ни тем более агент фсб - навальный.
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18.01.2021 04:52 Ответить
Увы и ах , Алексей пал жертвой своего же утверждения , что Навальный это не бутерброд ...

Когда ЕС и США дают заглатывать анексию территории с населением в 5-10 млн. , то судьба одного всего человека , даже если он Навальный эт всего-лишь топ-новость дня . Через неделю будет уже в оф-топе .
Потому шо Немцова хотели и убили . Просто тупо и нагло в 200 метрах от Кремля .
Так шо к Немцову уже 5 лет не пускают адвоката . И шо с того ?!
К 14 тысячам украинцев не пускают адвокатов и шо ... Каждый раз нужно разыгрывать дешёвую пьесу в жанре трагикомедия с переговорами по мёртворожденному Минску , шобы носители общеевропейских ценностей соизволи ли бы продлить санкции против траглодитов ?!
Причём апенинские и перенейские носители этих ценностей категорически отказываются признавать ***** гитлероподобным траглодитом -- видимо испытывая лёгкую ностальгию по их великому дутче и каудилио ...
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18.01.2021 04:49 Ответить
Мартина Лютера Кремль из Навального сделать не смог. Теперь будут делать Манделу?
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18.01.2021 04:56 Ответить
Ага, сейчас Леху гуталином красят.
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18.01.2021 05:02 Ответить
Как бы он не оказался Анжелой Дэвис.
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18.01.2021 05:04 Ответить
Саманта Смит еще была такая, "голубь мира".
Грохнули Саманту.
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18.01.2021 05:10 Ответить
Куда там Девис. Все свинособаки знают, что Навальный автомобильные шины на голову одевал, обливал бензином и поджигал, как Мандела
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18.01.2021 05:14 Ответить
ОМ ТВ:"Навальный тем и опасен, что не покушается на политическую сущность режима, как Немцов, но зато постоянно доказывает, что созидатели скреп - не созидатели никакие, а самые обыкновенные " ............ воришки и еще и не делятся с ним
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18.01.2021 04:49 Ответить
Это проспект Менделеева в городе Омске.
"Проспект"!!!
https://www.youtube.com/watch?t=67&v=RwD-4HPS98A
https://www.youtube.com/watch?v=C-h80dIax8w
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18.01.2021 05:00 Ответить
Зато там не бывает ДТП из-за превышения скорости).
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18.01.2021 06:10 Ответить
Навальный тем и опасен, что не бутерброд
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18.01.2021 08:25 Ответить
Лохторату РФ наср*ть на хероя Навального три кучи - если на РАссее внимание на всяких политиков-вшей обращать, то можно утопиться сразу.
Как и сейчас в Укране - власть сама по себе, а население - само по себе.
Только не нужно больше "заливать" про "демократические выборы:, когда из всех утюгов льется пропаганда за одного кандидата только.
Лично я предпочту проголосовать за Микки-Мауса: он не называл свою страну порноактрисой, не сравнивал Крым с бутербродом, не завозил в страну миллионы нелегалов и, вообще, Микки-маус кьют.
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18.01.2021 05:09 Ответить
Да беззубым ********* до одного места навальный или насральный )
Перекрасить надо и все дела!
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18.01.2021 05:16 Ответить
без гастарбайтеров тяжело будет, кто всю грязную работу делать будет ?
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18.01.2021 05:25 Ответить
Так ты же делаешь, руснявая шлюха на трассе, не?
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18.01.2021 05:32 Ответить
Музыкальная пауза!
https://www.youtube.com/watch?v=83eT864hrwY Green Day - Graffitia
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18.01.2021 05:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=CepGSDEEvxE Green Day - Graffitia !!!!
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18.01.2021 05:23 Ответить
У тебя всё нормально, прикалист?
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18.01.2021 05:24 Ответить
Твоя страна, мудак ватный, вернется в границы восьмого века, и уже скоро.
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18.01.2021 05:25 Ответить
Как тебе такая музачка? Не забанили еще в твоей недосране 404?
https://www.youtube.com/watch?v=Soa3gO7tL-c Green Day - Boulevard Of Broken Dreams [Official Music Video]
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18.01.2021 05:27 Ответить
Вот это прикол у вас тут на Цензоре творится .
Некий "https://censor.net/ru/user/481732" в наглую взял мой ник и пишет всякую бредятину про Навального.
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18.01.2021 05:22 Ответить
Человек, который пишет "в наглую" должен быть кастрирован в девятом классе.
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18.01.2021 05:24 Ответить
Повеселил от души
Ты зачем мой ник взял? Внаглую.
****@утый?))
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18.01.2021 05:28 Ответить
Вы кацапы вообще понятия не имеете в какой стране живёте, потому что только раз в жизни ездили из Аставьево в Ипатьево, и уверены что это стандарт цивилизации.

Собственно, поэтому ники вам не нужны, вам нужна водка и телевизор.
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18.01.2021 05:30 Ответить
Ответ слишком развёрнутый. Нужно было просто написать- "да".
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18.01.2021 05:33 Ответить
Да - срань это калуга, тверь и владимир, в одном из этих пгт живет ******** https://censor.net/ru/user/409754 причем настолько мразотная срань, что возникает подозрение что это спланированный мутантами человеконенавистнический проект.

Кайфуй *********.
https://www.youtube.com/watch?v=ZAPvZNgPfDE BONAPARTE
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18.01.2021 05:36 Ответить
Музыкальная пауза для Украины!
https://www.youtube.com/watch?v=t_eCNMMyL_Y Michael Patrick Kelly - Beautiful Madness
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18.01.2021 06:00 Ответить
Навального удерживают в отделе УВД в подмосковных Химках, адвоката не пускают, - юрист Гимади - Цензор.НЕТ 4909
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18.01.2021 06:08 Ответить
Для украинца с утра больше подходит это:
https://youtu.be/bs9Lt1QEyLA
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18.01.2021 08:47 Ответить
Навального удерживают в отделе УВД в подмосковных Химках, адвоката не пускают, - юрист Гимади - Цензор.НЕТ 5803
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18.01.2021 06:10 Ответить
Феерический долбо*б
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18.01.2021 07:16 Ответить
Навальный настоящий герой нашего времени. Я бы хотела, чтобы Украина была в самых дружественных отношениях с Россией, если бы там президентом стал Навальный!
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18.01.2021 07:50 Ответить
Навальный - не бутерброд. Еще вопросы?
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18.01.2021 08:23 Ответить
Есть! А тебе лучше нынешний псих?
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18.01.2021 09:45 Ответить
Не пиши такого більше. Навальний такий же ворог України, як і *****. А можливо і страшніший- бо розумніший за *****.
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18.01.2021 08:47 Ответить
Закон в рашке на уровне пыли,присыпанный мусором и отходами. Бросается в глаза -эти московские вертухаи,толпой хватающие леху,-лощенные твари,без грамма совести. Вот бы из автомата -очередью,так сразу в мире и дышать стало бы легче.
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18.01.2021 08:08 Ответить
Они могут, а россиянцы - не могут. Вот и вся суть. Зачем этот мученик возвращался - хрен его знает. Наверное, потому что консерва. Или полоумный.
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18.01.2021 08:22 Ответить
В смысле,если бы он струсил,то тогда он был бы нормальный,-а если вернулся в свою страну.из которой по неволе вывезли,то он полоумный?
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18.01.2021 09:48 Ответить
Бей своих, чтобы чужие боялись.
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18.01.2021 08:27 Ответить
местные боты вместе с пригожинскими кукарекают против Навального.
Не совпадение.
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18.01.2021 09:11 Ответить
Где то выше кто пишет " россиянам на****ать по Навальному" .Вчера был стрим из аэропорта Внуково , и кроме толпы встречавших отравленца , была паралельно еще куча , ждавших прилет Бузовой .
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18.01.2021 10:23 Ответить
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