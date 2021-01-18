Если вам требуется тестирование на COVID-19, не ждите никого, идите и тестируйтесь. Это бесплатно, - Степанов. ВИДЕО

Глава Минздрава Максим Степанов призвал украинцев сдавать тесты на COVID-19 даже в случае проявления симптомов обычных респираторных заболеваний, эти тесты будут проводиться бесплатно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр сообщил во время традиционного брифинга.

Он напомнил, что у семейных врачей есть все необходимое, в том числе и экспресс-тесты на антиген. Также в Украине существуют 2373 пунктов тестирования, всю информацию о них можно найти на сайте Минздрава в разделе COVID-19.

"Если вам требуется тестирование, обязательно, не ждите никого, идите и тестируйтесь. Все это бесплатно. У любого человека, у которого есть даже незначительные симптомы респираторного заболевания – не только COVID-19, любые симптомы респираторного заболевания – можно пойти и сдать тест", – сказал Степанов.

Также сделать бесплатно тест могут и люди, которые контактировали с больным COVID-19.

"Мы существенно нарастили мощности наших центров тестирования, мы можем делать очень большое количество тестирований в день. Так что тестируйтесь, мы очень в этом заинтересованы. Не нужно чего-то ждать", – подчеркнул министр.

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Как сообщалось ранее, за сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 67 человек, выявлены 3 034 новых случая, выздоровели - 5 236.