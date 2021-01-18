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Если вам требуется тестирование на COVID-19, не ждите никого, идите и тестируйтесь. Это бесплатно, - Степанов. ВИДЕО

Глава Минздрава Максим Степанов призвал украинцев сдавать тесты на COVID-19 даже в случае проявления симптомов обычных респираторных заболеваний, эти тесты будут проводиться бесплатно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр сообщил во время традиционного брифинга.

Он напомнил, что у семейных врачей есть все необходимое, в том числе и экспресс-тесты на антиген. Также в Украине существуют 2373 пунктов тестирования, всю информацию о них можно найти на сайте Минздрава в разделе COVID-19.

"Если вам требуется тестирование, обязательно, не ждите никого, идите и тестируйтесь. Все это бесплатно. У любого человека, у которого есть даже незначительные симптомы респираторного заболевания – не только COVID-19, любые симптомы респираторного заболевания – можно пойти и сдать тест", – сказал Степанов.

Также сделать бесплатно тест могут и люди, которые контактировали с больным COVID-19.

"Мы существенно нарастили мощности наших центров тестирования, мы можем делать очень большое количество тестирований в день. Так что тестируйтесь, мы очень в этом заинтересованы. Не нужно чего-то ждать", – подчеркнул министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация с COVID-19 в Украине остается достаточно напряженной, - Степанов

Как сообщалось ранее, за сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 67 человек, выявлены 3 034 новых случая, выздоровели - 5 236.

Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+26
Это для офисной ЗеОбезьяны бесплатно и за 10 минут. Для всех остальных, не слуг народа, - 1500 грн.
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18.01.2021 10:12 Ответить
+25
Где бесплатно, муфлон ты очкастый?!
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18.01.2021 10:12 Ответить
+14
**** (не мат, літературне. Самка собаки). Я особисто платив, сестра платила. Двічі. Степанов - брехлива казліна.
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18.01.2021 10:13 Ответить
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18.01.2021 10:11 Ответить
Якщо ви потребуєте тестування на COVID-19, не чекайте нікого, йдіть і тестуйтеся. Це безкоштовно, - Степанов - Цензор.НЕТ 2708
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18.01.2021 10:29 Ответить
Это для офисной ЗеОбезьяны бесплатно и за 10 минут. Для всех остальных, не слуг народа, - 1500 грн.
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18.01.2021 10:12 Ответить
Безкоштовно буде фуфловий тест. Яка рибка, така буде і юшка.
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18.01.2021 10:13 Ответить
Это о том, почему их тесты нихрена толком не показывают.

9 из 10 ПЦР-тестов в Украине - российского производства, - глава Национальной медпалаты
https://focus.ua/ukraine/471251-9-iz-10-pcr-testov-rossiyskogo-proizvodstva-glava-nacionalnoy-medpalaty-ukrainy
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18.01.2021 10:17 Ответить
Я уже сто раз слышал, что уезжают из Украины с отрицательным тестом, а на границе с другой страной получают положительный. Это реально массовое явление. Тут либо, как вы пишете, у нас тесты бракованные, либо неправильно проводят процедуру забора и анализа, либо подделывают результаты.
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18.01.2021 10:24 Ответить
Я знаю не по наслышке, когда у 1000% больного 5 (!) тестов подряд за неделю в гос.лаборатории показали отрицательный результат. А корейский в частной лаборатории показал правду.
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18.01.2021 10:29 Ответить
Я сидел несколько часов за столом с коронавирусным другом (у которого симптоматика пошла через 3 дня, он и не виноват). Я бегом иду сдавать пцр, оба на антитела - везде отрицательный. Но через месяц у меня обнаруживают антитела G! Может не от него я заразился (хотя сидеть рядом 5 часов и не заразиться невозможно), но подозрения закрались, что ПЦР у нас г..но.
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18.01.2021 10:51 Ответить
Эти 5 тестов на заведомо больном врачи делали специально с указания главврача, чтобы самим понимать реальную картину с гос.тестами и как себя вести. Кстати, гос. ИФА тесты, которые делают самим врачам, не намного лучше.
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18.01.2021 11:21 Ответить
Тогда ты должен еще и знать то, что во всем мире по статистике у людей, у которых 1000% есть коронавирус 30 % ПЛР тестов показывают отрицательный результат.
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18.01.2021 10:53 Ответить
А еще я должен знать, что корейской ПЦР тест показал, а фуфло из гос.лаборатории нет.
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18.01.2021 10:55 Ответить
у меня ПЦР в поликлинике негатив,ещё попробуй выбей направление!!!!!!!!!!!
а в Смартлабе на антитела полож,таки дела
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18.01.2021 11:21 Ответить
Врачи сами, когда хотят сейчас провериться, идут молча в Синево или Смартлаб. Знаю это из первых рук. Они уже тупо не верят в гос. ПЦР и ИФА тесты. Сначала об этом говорили неофициально, а сейчас не кроясь.
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18.01.2021 11:28 Ответить
На южнокорейские у нас дэээнех нэту. Гамно россиянское только есть.
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18.01.2021 10:34 Ответить
Денежки есть. Только вот у власти сейчас настоящие барыги, а не придуманные зомбоящиком олигархов. Как нарид проголосовал -- такие тесты и получил.
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18.01.2021 10:43 Ответить
Это на самом деле самозванец а не глава Национальной медпалаты
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18.01.2021 11:14 Ответить
Во свистить.
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18.01.2021 10:12 Ответить
Где бесплатно, муфлон ты очкастый?!
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18.01.2021 10:12 Ответить
**** (не мат, літературне. Самка собаки). Я особисто платив, сестра платила. Двічі. Степанов - брехлива казліна.
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18.01.2021 10:13 Ответить
Извините, а с какой целью вы делали тесты?
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18.01.2021 10:48 Ответить
А ви в курсі напевне, що для оперативного втручання в хірургічне відділення без тесту не покладуть? Це раз. І ще: я, мої батьки перехворіли коронавірусом у червні. Мат була в лікарні. Сестра, медик, перехворіла у вересні. Тітка з дядьком захворіли у кінці листопада. Були в лікарні. В писалися на початку січня. Лише тітці з дяньком тести робили безкоштовно. Ви напевне думали, що це я прост так, бавлюся?
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18.01.2021 10:58 Ответить
Спасибо, я так понял это чисто административное действие и к лечению или диагностике отношения не имеет.
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18.01.2021 11:05 Ответить
Можна і так вважати. З якого переляку здорова людина повинна робити тести за власні немалі грші?
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18.01.2021 11:34 Ответить
Всі хто може дохарькнуть до лисини цого брехуна , дохаркайте й за мене ...
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18.01.2021 10:13 Ответить
Для них 1000 гривен и "бесплатно" это вообщем то одно и тоже.
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18.01.2021 10:15 Ответить
Ключевое у степашки это БУДУТ...а когда будут оно не говорит...
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18.01.2021 10:18 Ответить
987 гривень, якщо не помиляюся, це безкоштовно! Нарешті прийшов кінець епохи бідності!
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18.01.2021 10:19 Ответить
Що воно скрізь бреше? Безоплатні тести - тільки за направленням сімейного лікаря. А їм дали усну вказівку - ліміт на тести: кому не більше одного, кому не більше двох направлень на тижень.
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18.01.2021 10:19 Ответить
100%. Смейные врачи такой мороз включают...
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18.01.2021 10:25 Ответить
Врачи неофициально советуют, что если хочешь знать именно правду, то возьмите и сделайте платный корейский тест вместо государственного фуфла.
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18.01.2021 10:32 Ответить
Гарно збрехав і сам собі премію виписав. Шмигаль каже одне, Великий Зебізян друге, гуру мертвих душ Медведчук взагалі має велику мрію тотального винищення народу. Домовтесь паскуди, щоб в один голос гавкати, а то 73% дебілів не знають кому вірити.
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18.01.2021 10:20 Ответить
А если НЕ требуется ?
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18.01.2021 10:30 Ответить
Ну Степа намеренно брешет. Семейные врачи пошлют на ПЦР, но, токо за взятку. "Экспресс тесты"- о котрохых трындит Степа имеют доказанную достоверность ниже 50 процентов! Делаешь его или не делаешь-на скорость не влияет.
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18.01.2021 10:37 Ответить
На антиген нормальные экспресс тесты. 98% достоверность.
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18.01.2021 11:22 Ответить
Ну, это из рекламного буклета к этим тестам. ПЦР-наиболее достоверный тест на КОВИД дает не выше 70%. И то, это от уровневых производителей.
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18.01.2021 11:30 Ответить
Не совсем так, ПЦР дает близко 100%, а 30% погрешность, некорректный забор материала, ошибки по времени. Так же и на антиген.
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18.01.2021 15:58 Ответить
Ну мой врач послала меня без взятки. По моей просьбе, да... но без взяток.
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18.01.2021 15:26 Ответить
Бесплатно где?
Или для него 1300 грн бесплатно.
Обл лаборатория 600 грн, и запись сегодня на 27.01.2021.
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18.01.2021 10:39 Ответить
В параллельном мире Нелоха и его банды.
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18.01.2021 11:45 Ответить
Может кто в курсе - а с какой целью делать эти тесты? Что даёт плюс или минус для лечения или чего еще?
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18.01.2021 10:49 Ответить
Это даёт деньги медицинским барыгам
и формальное основание для медицинских чиновников оглашать некую, типа, статистику.
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18.01.2021 10:55 Ответить
идите... и все.
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18.01.2021 10:50 Ответить
Закупили экспресс-тесты, а они никому не нужны? Как бы логично. Кому нужен тест с достоверностью 50%? Зачем идти в больницу и подвергать риску себя или окружающих, чтобы сделать экспресс-тест? Что это даст? Где логика?
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18.01.2021 11:51 Ответить
Ох я дурак 2 раза платил по 900 в синево, а тут оказывается все безплатно! Вот только где, можно узнать? А то семейный врач так и говорит "иди и делай если тебе надо". Только в приватную лабораторию.
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18.01.2021 11:55 Ответить
У меня вот была пневмония. Врач дала направление по моей просьбе. А так...
По анализу крови (общему) и рентгену легких все видно, нет его у тебя (с).
Тест кстати подтвердил что она права...
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18.01.2021 15:25 Ответить
за экспресс тест семейный врач платит 250 гр (из 410 выделенных из казны) и делает бесплатно желающим. 300% Зарплаты медрабам, что берут мазки тоже он. ни один семейник в стране доплаты за ковид не получил
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18.01.2021 14:42 Ответить
Сам переболел два месяца назад. Я не буду описывать все прелести назначений "семейным" врачом. Ладно мне (все прошло почти без симптомов). Вот теща сложно перенесла. Но не суть в этом. Были у семейного: "Если лучше не станет, позвоните, я вас запишу и к Вам приедут". Ок... прошло пару дней, лучше не стало. Звоню, мол так и так... "Харашо, я вас записываю". Спрашиваю, когда будут. Отвечает что не знает. Проходит 2 дня, звонок, уточняют, приезжает, берут материалы на тесты мне, жене, теще. Малой 2,5 года, все нормально, симптомов нет, не берут. Бесплатно. Спрашиваю, когда результатов ждать. Отвечают что наберут. Ложим на них болт, едем в частную клинику. Платим. В этот же день узнаем результаты. Идем к другому врачу. Назначает лечение (благо адекватное, так как теще было так себе). Проходит неделя, перезваниваю своей семейной, спрашиваю, так когда же результаты будут. Говорит что б я приехал в больницу, мол ей ничего не приносили, возможно они в другом отделении. Говорю, может вы узнаете, я ведь потенциально могу быть переносчиком, да и это не моя работа, бегать по отделения и искать (рубаю дурака). Ответ гениален "Да, это тоже не мая работа, мне должны принести! Но не принесли, я идти не буду. И у вас нет подтвержденного теста, так что можете идти спокойно!". Занавес... Естественно я никуда не поехал. Проходит пару дней, звонят с областного центра, я так и не понял что за контора. Мол, где и при каких обстоятельствах я мог заразиться, не хожу ли на роботу. Говорю, мне еще ответ не дали. Пообещали разобраться. Проходит еще неделя, перезванивает семейная. Говорит что б приехали на повторные анализы. Говорю, что мне ответ по первым не дали. Начинает хихикать, ой, у нас такая запара, ничего не успеваем. Думаю, ок, едем. Приехали. У жены и тещи берут, у меня нет. Спрашиваю "Почему?". Вас нет в заявке. Иду к семейной. Раздаю за все эту х...рню п...здюлей. Берут и у меня. Бесплатно. Проходит день, звонит семейная говорит результаты. Вывод, нужно давать п...здюли упоротым. Второй момент, мое здоровье, моя проблема. Врачам в больше мере п....уй. Всем здоровья)))
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18.01.2021 15:02 Ответить
Якщо ви потребуєте тестування на COVID-19, не чекайте нікого, йдіть і тестуйтеся. Це безкоштовно, - Степанов - Цензор.НЕТ 2596
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18.01.2021 15:21 Ответить
Ээээ. Сначала не забудьте заключить декларацию с врачом. Потом записаться к нему на прием. Потом получить направление от него на ПЦР - это если есть симптомы, а если нет то вряд ли даст. И вот только потооооом сделайте тест.
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18.01.2021 15:24 Ответить
Ганс Христиан Андерсен.
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18.01.2021 16:54 Ответить
степашка, ты вор и баран. изыди нх.
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18.01.2021 20:33 Ответить
Зачем обсуждать простуду и несуществующую болячку?
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18.01.2021 20:57 Ответить
Браво! Бис! ******!
Хош тест бесплатно - ищи Степашку!
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19.01.2021 01:18 Ответить
 
 