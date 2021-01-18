РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7903 посетителя онлайн
Новости Видео
13 523 113

В России начался суд над оппозиционером Навальным: заседание проходит в отделении полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Суд над российским оппозиционером Алексеем Навальным начался. Адвокату Навального Ольге Михайловой о судебном заседании сообщили за несколько минут до его начала.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter адвокат Вадим Кобзев, передает Цензор.НЕТ.

Отметим, судебное заседание резко перенесли с 29 января на сегодня.

ФСИН просит суд арестовать Алексея Навального до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу "Ив Роше".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд по избранию меры пресечения Навальному состоится сейчас, - пресс-секретарь оппозиционера

"То, что сейчас происходит в этом "суде" в УВД это и правда насмешка над правосудием", - написала пресс-секретар Навального Кира Ярмыш.

"Я не понимаю, что происходит. Меня одну минуту назад вывели из камеры на встречу с адвокатами. Я пришел сюда, здесь происходит заседание Химкинского суда, какие-то люди меня снимают на камеры, какие-то люди сидят в зале. Называется это все "открытое заседание" Химкинского суда, где рассматривается вопрос о моем взятии под стражу по ходатайству начальника полиции", — заявил Навальный перед началом заседания.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила "Медиазоне", что заседание, вероятно, ведет судья по фамилии Морозова. Судья с такой фамилией действительно работает в Химкинском городском суде — это Елена Морозова.

Судья ведет заседание в медицинской маске. Адвокат Навального Ольга Михайлова предоставила аудиозапись начала заседания.

— Ваша честь, если это открытое судебное заседание, я требую, чтобы объявили перерыв, чтобы могли участвовать все участники заседания. Оно тайное даже для меня — зайдя сюда я обнаружил, что идет судебное заседание. Оно открытое? Объявите перерыв, я приглашу еще защитников, своих родственников. Что это за судебное заседание? — возмущается Навальный после разъяснения судом регламента поведения в суде.

Судья Морозова прерывает его и просит соблюдать регламент — часть заседания, на которой заявляются ходатайства, пока не наступила.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация намерена обжаловать полномочия РФ в ПАСЕ из-за задержания Навального, - Мезенцева

— Вы не соблюдаете регламент судебного заседания! — отвечает Навальный. — Оно должно проходить в помещении Химкинского суда. Почему оно выездное, в связи с чем? Объясните мне.

Судья, не обращая внимания на эту реплику, представляется, называет фамилии других участников заседания: прокурора Колосковой и представителя управления химкинского МВД Наумовой.

Позже, судья Морозова предоставила защитникам Навального полчаса для ознакомления с материалами дела и еще 20 минут на общение с подзащитным. Объявлен перерыв на 50 минут.

В России начался суд над оппозиционером Навальным: заседание проходит в отделении полиции 01

В России начался суд над оппозиционером Навальным: заседание проходит в отделении полиции 02

В России начался суд над оппозиционером Навальным: заседание проходит в отделении полиции 03
В России начался суд над оппозиционером Навальным: заседание проходит в отделении полиции 04
В России начался суд над оппозиционером Навальным: заседание проходит в отделении полиции 05
В России начался суд над оппозиционером Навальным: заседание проходит в отделении полиции 06
В России начался суд над оппозиционером Навальным: заседание проходит в отделении полиции 07
В России начался суд над оппозиционером Навальным: заседание проходит в отделении полиции 08
В России начался суд над оппозиционером Навальным: заседание проходит в отделении полиции 09

Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.

Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу.

После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки.

Автор: 

россия (96472) суд (25157) Навальный Алексей (856)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+21
Я не понимаю, что происходит. Меня одну минуту назад вывели из камеры на встречу с адвокатами. Я пришел сюда, здесь происходит заседание Химкинского суда, какие-то люди меня снимают на камеры, какие-то люди сидят в зале. Называется это все "открытое заседание"
----------------------------------------
Ровно также происходило заседание Крымского парламента в феврале 2014г. который голосовал за присоединение к РФ. Тогда для Навального все было понятно и все было правильно. А теперь вдруг непонятно...
показать весь комментарий
18.01.2021 12:58 Ответить
+13
Не. Ну были же тройки. Судили прям на месте и там же и стреляли. Макшания - так держать! Всех макак к расстрелу!
показать весь комментарий
18.01.2021 12:42 Ответить
+10
Не СМЕРДИ ВАСЯ.
показать весь комментарий
18.01.2021 12:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Орки начали суд над Лехой Бутербродом
показать весь комментарий
18.01.2021 14:36 Ответить
Фактически, судят за то, что не сдох.
показать весь комментарий
18.01.2021 15:14 Ответить
А чего это он там всех подвергает риску заражения? Маску на него!
показать весь комментарий
18.01.2021 15:29 Ответить
У Росії розпочався суд над опозиціонером Навальним: засідання відбувається у відділенні поліції - Цензор.НЕТ 395
Виконання вироку по рассєйські
показать весь комментарий
18.01.2021 15:49 Ответить
Росія називає: Навального блогером, а Шарія опозиційним політиком та журналістом.

Насправді все так: Навальний опозиційний політик, а Шарій колаборант, пропагандист, провокатор.
показать весь комментарий
18.01.2021 15:58 Ответить
Навальный просто так бы не приехал - значит, есть информация о здоровье хана и о его смене в ближайшее время, в этом случае нужно всегда быть готовым к немедленной активизации всех его штабов - от Камчатки до Калининграда.
показать весь комментарий
18.01.2021 16:00 Ответить
Якщо би Навальний сказав, що Крим це Україна, то росіяни його точно не підтримали, а так він там ляпнув ні вашим ні нашим.
Так що думаю його потрібно підтримати, а там буде видно.
показать весь комментарий
18.01.2021 16:01 Ответить
Звичайно Навальний для України це добре. Багато людей на ЦН просто ще не подорослішали для цього усвідомлення.
показать весь комментарий
18.01.2021 16:48 Ответить

Насральному датут год условно, а потом он станет презом ското-помойки - просто договорняки такие / а может новичка никакого и небыло - постанока фсб-шной оперы для лохов. Если по всей помойке уже имеются его штабы - это договорняк не иначе.
показать весь комментарий
18.01.2021 17:29 Ответить
Навальный укоризненно смотрит на судью (?), а почти на него и почти так же укоризненно смотрит орденоносец Генрих Ягода (справа). Что он там, кстати, делает, рядом с портретами "передовиков производства" (которые слева?
У Росії розпочався суд над опозиціонером Навальним: засідання відбувається у відділенні поліції - Цензор.НЕТ 2262
Кто не помнит, Ягода - это
У Росії розпочався суд над опозиціонером Навальним: засідання відбувається у відділенні поліції - Цензор.НЕТ 1533
Расстрелян, правда, в 1938, а не в 1936, в остальном все похоже на правду ))
https://www.facebook.com/ixytINFOruUkraineKharkiv/posts/229181765458072
показать весь комментарий
18.01.2021 18:05 Ответить
Похоже добегался чувак. Не смогли отравить, то теперь закроют прям на месте. Особенно колоритно смотрятся ихние менты, даже не видя рожу уже по сутулой статуре видно обиженку в маске. Конченая страна та и люди такие же. Макс вон на марс скоро полетит и там не будет никаких мокшан (я надеюсь) Весь удел мокшан - это гордиться своим болотом.
показать весь комментарий
18.01.2021 19:21 Ответить
Страница 2 из 2
 
 