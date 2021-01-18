В России начался суд над оппозиционером Навальным: заседание проходит в отделении полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Суд над российским оппозиционером Алексеем Навальным начался. Адвокату Навального Ольге Михайловой о судебном заседании сообщили за несколько минут до его начала.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter адвокат Вадим Кобзев, передает Цензор.НЕТ.

Отметим, судебное заседание резко перенесли с 29 января на сегодня.

ФСИН просит суд арестовать Алексея Навального до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу "Ив Роше".

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"То, что сейчас происходит в этом "суде" в УВД это и правда насмешка над правосудием", - написала пресс-секретар Навального Кира Ярмыш.

"Я не понимаю, что происходит. Меня одну минуту назад вывели из камеры на встречу с адвокатами. Я пришел сюда, здесь происходит заседание Химкинского суда, какие-то люди меня снимают на камеры, какие-то люди сидят в зале. Называется это все "открытое заседание" Химкинского суда, где рассматривается вопрос о моем взятии под стражу по ходатайству начальника полиции", — заявил Навальный перед началом заседания.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила "Медиазоне", что заседание, вероятно, ведет судья по фамилии Морозова. Судья с такой фамилией действительно работает в Химкинском городском суде — это Елена Морозова.

Судья ведет заседание в медицинской маске. Адвокат Навального Ольга Михайлова предоставила аудиозапись начала заседания.

— Ваша честь, если это открытое судебное заседание, я требую, чтобы объявили перерыв, чтобы могли участвовать все участники заседания. Оно тайное даже для меня — зайдя сюда я обнаружил, что идет судебное заседание. Оно открытое? Объявите перерыв, я приглашу еще защитников, своих родственников. Что это за судебное заседание? — возмущается Навальный после разъяснения судом регламента поведения в суде.

Судья Морозова прерывает его и просит соблюдать регламент — часть заседания, на которой заявляются ходатайства, пока не наступила.

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— Вы не соблюдаете регламент судебного заседания! — отвечает Навальный. — Оно должно проходить в помещении Химкинского суда. Почему оно выездное, в связи с чем? Объясните мне.

Судья, не обращая внимания на эту реплику, представляется, называет фамилии других участников заседания: прокурора Колосковой и представителя управления химкинского МВД Наумовой.

Позже, судья Морозова предоставила защитникам Навального полчаса для ознакомления с материалами дела и еще 20 минут на общение с подзащитным. Объявлен перерыв на 50 минут.















Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.

Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу.

После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки.