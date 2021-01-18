Проект "Без цензуры": Тарифный геноцид от ОПЗЖ. Как качают Зеленского газовым вопросом. ВИДЕО
Кошмар, ужас, смерть и тарифный геноцид - в свежем саркастически-образовательном "Без цензуры" от Богдана Буткевича.
Цены на газ, тарифы, протесты, срачи в Фейсбуке, истерика медведчуковских телеканалов и, наконец, лютый холод за окном оставляют больше вопросов, чем ответов.
Поэтому сегодня в программе - энергетический ликбез. Что на самом деле происходит с тарифами? Подробно вспоминаем историю вопроса и коррупции, конечно, с фамилиями. При чем здесь Коломойский, Фирташ, РосУкрЭнерго, Газпром и Кремль (куда же без него)?
Почему снизить тарифы было априори невозможно и зачем Зеленский обещал эти "молочные реки с кисельными берегами? Что такое "независимые российские компании" в представлении Юрия Витренко? Как Украину хотят снова заставить покупать газ у России по "политической" цене, как в старые недобрые времена?
И каким образом ОПЗЖ устраивает всей стране настоящий, а не извлеченный из больных фантазий тарифный геноцид?
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты.
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Напомним, с 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ как товар, но и за его поставку. В связи с этим в ряде регионов Украины уже вторую неделю проходят акции протеста против повышения коммунальных тарифов.
Кабинет Министров Украины на сегодняшнем внеочередном заседании принял решение об установлении предельной цены на газ для населения. Со следующего месяца цена на газ для потребителей не сможет превышать 6,99 грн за куб. м
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-Мойсей 40 років водив євреїв по пустелі, щоб привести їх в Землю Обітовану. Мойсей робив все, щоб не дати можливості винищити євреїв, а вивести їх з рабства. Мойсей поділяв з попутниками і кусок хліба і біди.
-А Банда єврея ЗЕ вже на тридцятому році Незалежності України перетворює її в пустелю. А українців намагається з неї випхати в еміграцію, загнати в рабство, або винищити. Правда, Банда єврея ЗЕ також ділитьтся: "Весь хліб - своїй банді, всі біди - українцям"!
-Мойсей був мудрим та справедливим ! Зе- тупий, та ненажерливий як і його банда - стадо ста свиней!
А от між бандою єврея Зе і бандою єврея Кагановіча, в намаганнях винищити українців, а в Україні організувати "єрусалимчики", дійсно - різниці ніякої!
комми похожи на верунов - абсолютно на 180 град. перевернут что угодно
Или одну, таки, пропустят.
Пенсія була 1800
Тепер, до підвищення платимо 2200 грн.
Пенсія 2400.
Після підвищення буде 3500-4000.
Нагадує анекдот: давайте не будемо давати народу грошей ще рік, підмім тарифи в космос, потім подивимося де вони беруть гроші і собі наберемо.....
А пенсіонери це трутні. Може це не жорстоко, не красиво, але це факт! Вони перебувають на утриманні. З нашою пенсійною системою - на утриманні власних дітей та онуків. Держава тут тільки посередник. Забирає податки дітей/онуків і віддає пенсіонерам-батькам. Якщо держава нездатна бути посередником, то може зробимо простіше? Нехай діти та онуки напряму утримують батьків. От між собою. у родинному колі нехай і вирішують потрібно отримувати зарплату в конверті чи ні, і т.п...
Я все більше приходжу для переконання, що єдиною і справжньої проблемою нашої країни є хитро.пость наших громадян.
Не всі ж в Україні спекулянти , які щось там тягають з Китаю .
Тепер просте питання для українських люмпенів - яка із цих двох сил працює на ваші інтереси? Як були ідіотами, що за наказом з телевізору готові любу дурню зробити, так і залишились.
На его место такие, как ты, выбрали клоуна-иудея из цирка.
А то, что вы дебилы, это факт, ведь, сделали то, что вам сказали!
Це прорахунок Турчинова і Ко що не винищили ригів до ноги ще у 2014 му
Треба було тодді вводити трибунали і народні суди, а доведеться зараз це робити.
Якщо він - маладой і нє опитний , то НА БІСА ЙОГО БУЛО ОБИРАТИ главою держави . ???
Олигархи с Вовой Украину поделили,
На вечный труд народ приговорили,
Народ холопы, пусть гнут спину...
Продолжение тут...
Очень страшно , не смотри...
https://youtu.be/s-9ZIWVavzM