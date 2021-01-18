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Проект "Без цензуры": Тарифный геноцид от ОПЗЖ. Как качают Зеленского газовым вопросом. ВИДЕО

Кошмар, ужас, смерть и тарифный геноцид - в свежем саркастически-образовательном "Без цензуры" от Богдана Буткевича.

Цены на газ, тарифы, протесты, срачи в Фейсбуке, истерика медведчуковских телеканалов и, наконец, лютый холод за окном оставляют больше вопросов, чем ответов.

Поэтому сегодня в программе - энергетический ликбез. Что на самом деле происходит с тарифами? Подробно вспоминаем историю вопроса и коррупции, конечно, с фамилиями. При чем здесь Коломойский, Фирташ, РосУкрЭнерго, Газпром и Кремль (куда же без него)?

Почему снизить тарифы было априори невозможно и зачем Зеленский обещал эти "молочные реки с кисельными берегами? Что такое "независимые российские компании" в представлении Юрия Витренко? Как Украину хотят снова заставить покупать газ у России по "политической" цене, как в старые недобрые времена?

И каким образом ОПЗЖ устраивает всей стране настоящий, а не извлеченный из больных фантазий тарифный геноцид?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты.

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Напомним, с 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ как товар, но и за его поставку. В связи с этим в ряде регионов Украины уже вторую неделю проходят акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем внеочередном заседании принял решение об установлении предельной цены на газ для населения. Со следующего месяца цена на газ для потребителей не сможет превышать 6,99 грн за куб. м

Автор: 

Газ (10239) Зеленский Владимир (21108) россия (96481) тарифы (1893) Повышение тарифов (56)


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Топ комментарии
+17
вiслюк - это не субьект политики. Это кукла, которую одевают на руку, через дырку в ж@пе. Его задача открывать рот под фонограмму.
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18.01.2021 15:32 Ответить
+13
Качают не зелепоца - это ничтожество лишь средство - качают Украину! Украина - цель.
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18.01.2021 15:44 Ответить
+8
При Януковичу платили в зимовий період десь 600 грн. (Опалення електрикою).
Пенсія була 1800

Тепер, до підвищення платимо 2200 грн.
Пенсія 2400.

Після підвищення буде 3500-4000.

Нагадує анекдот: давайте не будемо давати народу грошей ще рік, підмім тарифи в космос, потім подивимося де вони беруть гроші і собі наберемо.....
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18.01.2021 15:48 Ответить
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вiслюк - это не субьект политики. Это кукла, которую одевают на руку, через дырку в ж@пе. Его задача открывать рот под фонограмму.
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18.01.2021 15:32 Ответить
То все лирика. Нарид ждёт обещанного " интересного решения, позволяющего снизить тарифы вдвое..."...
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18.01.2021 15:35 Ответить
А народ просит их повысить!
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18.01.2021 15:38 Ответить
Яка різниця між євреєм -Мойсеєм, і євреєм ЗЕ?

-Мойсей 40 років водив євреїв по пустелі, щоб привести їх в Землю Обітовану. Мойсей робив все, щоб не дати можливості винищити євреїв, а вивести їх з рабства. Мойсей поділяв з попутниками і кусок хліба і біди.

-А Банда єврея ЗЕ вже на тридцятому році Незалежності України перетворює її в пустелю. А українців намагається з неї випхати в еміграцію, загнати в рабство, або винищити. Правда, Банда єврея ЗЕ також ділитьтся: "Весь хліб - своїй банді, всі біди - українцям"!

-Мойсей був мудрим та справедливим ! Зе- тупий, та ненажерливий як і його банда - стадо ста свиней!

А от між бандою єврея Зе і бандою єврея Кагановіча, в намаганнях винищити українців, а в Україні організувати "єрусалимчики", дійсно - різниці ніякої!
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18.01.2021 17:20 Ответить
бред, почитай как он их уничтожал, как по приказу Яхве, так и по своей воле. че ты тут сказочки печатаешь?
комми похожи на верунов - абсолютно на 180 град. перевернут что угодно
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18.01.2021 21:57 Ответить
Зеленского качает не газовый вопрос. Его качает кокаин
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18.01.2021 15:37 Ответить
Интересно, все фамилии будут названы?
Или одну, таки, пропустят.
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18.01.2021 15:37 Ответить
Качают не зелепоца - это ничтожество лишь средство - качают Украину! Украина - цель.
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18.01.2021 15:44 Ответить
Жадный, закомплексованный и ничтожный ЗеДегенерат. Что может быть хуже для Украины. Его наверное Коломойский ***** на день его выроджения подарил. К бутылке коньяка.
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18.01.2021 15:45 Ответить
При Януковичу платили в зимовий період десь 600 грн. (Опалення електрикою).
Пенсія була 1800

Тепер, до підвищення платимо 2200 грн.
Пенсія 2400.

Після підвищення буде 3500-4000.

Нагадує анекдот: давайте не будемо давати народу грошей ще рік, підмім тарифи в космос, потім подивимося де вони беруть гроші і собі наберемо.....
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18.01.2021 15:48 Ответить
При Януковичі в моєму регіоні 3к зарплата була дуже пристойною, зараз, на менше ніж на 15ть навіть дебіла не наймеш на роботу...
А пенсіонери це трутні. Може це не жорстоко, не красиво, але це факт! Вони перебувають на утриманні. З нашою пенсійною системою - на утриманні власних дітей та онуків. Держава тут тільки посередник. Забирає податки дітей/онуків і віддає пенсіонерам-батькам. Якщо держава нездатна бути посередником, то може зробимо простіше? Нехай діти та онуки напряму утримують батьків. От між собою. у родинному колі нехай і вирішують потрібно отримувати зарплату в конверті чи ні, і т.п...
Я все більше приходжу для переконання, що єдиною і справжньої проблемою нашої країни є хитро.пость наших громадян.
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18.01.2021 16:00 Ответить
500 грн была пенсия
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18.01.2021 16:09 Ответить
І де таких тупих відморозків вирощують ???!
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18.01.2021 18:43 Ответить
не лепи горбатого Рыг
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18.01.2021 16:03 Ответить
А у них нова методичка. Вони на усіх сайтах, в один момент заспівали, як добре було при Ригах. Ви би бачили що пишуть. І про Зарплати в 2 к баксів і про дармовий газ, короче мрія а не життя.
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18.01.2021 16:05 Ответить
Так регіонали - власники облгазів. Вони й піднімають ціни, за злочинної бездіяльності влади, що попередньої, що нинішньої.
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18.01.2021 19:30 Ответить
Ціни завжди росли й ростимуть , хто б не був власником облгазів . Питання не в цінах , а в тому що - не ростуть доходи населення . Думати над цим , є прямим обов'язком держави .!! А вона відморожується і киває на ціни і облгази . .
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19.01.2021 14:45 Ответить
Якби вона цим зайнялась мільйони цих жебраків змушені були би доплатити мільярди податків...
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19.01.2021 14:52 Ответить
Держава повинна стимулювати бізнес , а не воювати з ним . Повинна займатись законодавчою базою , реформами , залученням інвестора та багато іншого ,, це саме те від чого ростимуть доходи . Але ж легше і менш клопітно - кивати на облгази , і вручну керувати цінами .
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19.01.2021 15:02 Ответить
Кого ви вважаєте бізнесом? прихованих під виглядом ФОПів водіїв Нової Пошти, чи спекулянтів, що за хабар тягнуть через кордон китайський непотріб вбиваючи нашого виробника?
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19.01.2021 15:07 Ответить
Бізнесом я вважаю бізнес . Якраз - власного виробника , я і маю на увазі . .
Не всі ж в Україні спекулянти , які щось там тягають з Китаю .
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19.01.2021 15:16 Ответить
На жаль, серед ФОПів таких більшість. Я вважаю, що пільги від держави повинні мати виключно дрібні виробники (та надавачі послуг).
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19.01.2021 15:18 Ответить
ФОПи завжди , всілякими способами , уникали сплати податків , я в курсі ,, та тільки не про них мова . Вони дають невелику долю доходів в бюджет . Та влада їх і не скубе надто ,, що з " бідняків" візьмеш . Великий бізнес теж - ніззя , бо то особиста для верхівки і партій - "дійна корова ". Найбільше потерпає середній бізнес . Там є чим поживитись ,, його й шматують найбільше .
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19.01.2021 15:39 Ответить
не купуй. Газ не повітря, можно обійтись.
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19.01.2021 14:51 Ответить
Тариф на электрику поднялся на 78 грн. не зависимо от количества использованной электроэнергии.
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18.01.2021 18:25 Ответить
Саме так. Ситуацію качають і є дві сили здатні на подібне - ***** і наші олігархи.
Тепер просте питання для українських люмпенів - яка із цих двох сил працює на ваші інтереси? Як були ідіотами, що за наказом з телевізору готові любу дурню зробити, так і залишились.
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18.01.2021 15:55 Ответить
Это хозяин карманного арангутана буткевича яйценюк-кулявлоб, гнойсман, поросенко...тарифы взвинтили и впердолили людям.
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18.01.2021 16:02 Ответить
Плювати я хотів на люмпенів. У нас не так багато людей реально бідних, через об'єктивні причини, яким слід допомагати. Решта, це хитрозроблені скоти.
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18.01.2021 16:04 Ответить
а Беня, значит, с Фирташем и Ахметовым не участвовали?!
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18.01.2021 17:04 Ответить
он и сам прекрасно качается сразу не нескольких ......уях. одновременно быть президентом Украины, отстаивать интересы омана и мвф, давать волю беням и ему подрной нечести, дружить с опзж и полный игнор на свое предательско-вороватое окружение. все это как понять нормальному человеку? и не надо нам заливать что опзж его качает, скорей зараативает рейтинг у тупых, козломордых сторонников
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18.01.2021 16:07 Ответить
Спасибо Порошенко, за то что теперь мы можем патриотично собирать клубнику на паньщине, и выносить за панами утки. А также за "интеграцию" в псевдо рыночные цены на энергоресурсы. За медицину и наблюдателей-надсмоторщиков, которые нам указывают как нам жить. За упрощение, до одебиливания образования. За веру, мову, ... Короче мы теперь дебилы которым нужно указывать всё, что и как делать!
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18.01.2021 16:07 Ответить
сейчас же зима, кот, клубника не растет "на паньщине". Может, вернешься, Порох уже почти 2 года как не президент, слыхал?
На его место такие, как ты, выбрали клоуна-иудея из цирка.
А то, что вы дебилы, это факт, ведь, сделали то, что вам сказали!
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18.01.2021 17:09 Ответить
Ну а что вы хотите, бедным и голодным легко манипулировать и следующий раз они проголосуют за ОПЗЖ, хотя не раскрыта тема, кто же сделал этих людей, как и всю страну бедными.
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18.01.2021 16:08 Ответить
кто повысил тарифы - Фирташ Левочкин Бойко , Нафтогаз держал цену 6,99,уроды от ОПЗЖ и подняли тарифы при попустительстве и соучастии клоунов
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18.01.2021 16:08 Ответить
Проєкт "Без цензури": Тарифний геноцид від ОПЗЖ. Як качають Зеленського газовим питанням - Цензор.НЕТ 4690
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18.01.2021 17:04 Ответить
Коррупция от Зеленского и Шмыгаля в пользу газовых и Электро олигархов - повышение тарифов в карман Ахметова , Коломойского и Ко., а государство из своего кармана даёт субсидии пенсионерам, которые потом и обрежет Шмыгаль. Все как Земля и обещал - конец эпохи бедности у олигархов
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18.01.2021 17:52 Ответить
ОПЗЖ це ж перекладається як Олігархи Падли Забагато Жеруть
Це прорахунок Турчинова і Ко що не винищили ригів до ноги ще у 2014 му
Треба було тодді вводити трибунали і народні суди, а доведеться зараз це робити.
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18.01.2021 18:28 Ответить
проблемма не в грабителях а терпилах
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18.01.2021 18:37 Ответить
Бородата собака вдає, що в Україні є ринок газу
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18.01.2021 23:45 Ответить
Все как бы и правильно,НО- неприятно слушать тебя Богдан, когда ты обзываеш президента, которого вабрал не ты а народ!и сейчас неважно почему он это сделал ( кстати ты чучело в своем разказе не упомянул своего работодателя , а ведь он тоже очень много чего обещал глядя на людей сверху вниз ) наверное потому что не хотел предыдущего... Да, Зеленского штормит... потому что в этой сфере молодой и без опыта , и окружение у него - дерьмо, подставляют его со всех сторон, но кому как не вам (проктологам) знать что в данной обстановке нужно гасить пламя, а не разжигать, подсказывать а не оскорблять, выявлять предателей а не прятать и тд.И еще... уберите с сайта своих ботов ... это пагубно влияет на ваш рейтинг
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19.01.2021 08:24 Ответить
.. #прічьомтутзеленский . Та дійсно - нєпрічьом . Він що є , що його нема .

Якщо він - маладой і нє опитний , то НА БІСА ЙОГО БУЛО ОБИРАТИ главою держави . ???
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19.01.2021 14:53 Ответить
Зеленотарифы накрыли Украину,
Олигархи с Вовой Украину поделили,
На вечный труд народ приговорили,
Народ холопы, пусть гнут спину...
Продолжение тут...
Очень страшно , не смотри...
https://youtu.be/s-9ZIWVavzM
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19.01.2021 08:47 Ответить
 
 