Проект "Без цензуры": Тарифный геноцид от ОПЗЖ. Как качают Зеленского газовым вопросом. ВИДЕО

Кошмар, ужас, смерть и тарифный геноцид - в свежем саркастически-образовательном "Без цензуры" от Богдана Буткевича.

Цены на газ, тарифы, протесты, срачи в Фейсбуке, истерика медведчуковских телеканалов и, наконец, лютый холод за окном оставляют больше вопросов, чем ответов.

Поэтому сегодня в программе - энергетический ликбез. Что на самом деле происходит с тарифами? Подробно вспоминаем историю вопроса и коррупции, конечно, с фамилиями. При чем здесь Коломойский, Фирташ, РосУкрЭнерго, Газпром и Кремль (куда же без него)?

Почему снизить тарифы было априори невозможно и зачем Зеленский обещал эти "молочные реки с кисельными берегами? Что такое "независимые российские компании" в представлении Юрия Витренко? Как Украину хотят снова заставить покупать газ у России по "политической" цене, как в старые недобрые времена?

И каким образом ОПЗЖ устраивает всей стране настоящий, а не извлеченный из больных фантазий тарифный геноцид?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты.

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Напомним, с 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ как товар, но и за его поставку. В связи с этим в ряде регионов Украины уже вторую неделю проходят акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем внеочередном заседании принял решение об установлении предельной цены на газ для населения. Со следующего месяца цена на газ для потребителей не сможет превышать 6,99 грн за куб. м