"Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим", - пост жены Навального в соцсетях с борта самолета "Берлин-Москва". ВИДЕО

Жена российского политика Навального опубликовала на странице своего мужа в соцсетях видеозапись с борта самолета "Берлин-Москва", на которой использовала цитату из российского фильма "Брат-2".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи Навальная вместе с мужем находятся в салоне самолета. Они снимают медицинские маски и в это время Юлия говорит фразу: "Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим".

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Отрывок из фильма "Брат-2"

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Как сообщалось, Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.

Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу.

После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки.