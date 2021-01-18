"Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим", - пост жены Навального в соцсетях с борта самолета "Берлин-Москва". ВИДЕО
Жена российского политика Навального опубликовала на странице своего мужа в соцсетях видеозапись с борта самолета "Берлин-Москва", на которой использовала цитату из российского фильма "Брат-2".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи Навальная вместе с мужем находятся в салоне самолета. Они снимают медицинские маски и в это время Юлия говорит фразу: "Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим".
Отрывок из фильма "Брат-2"
Как сообщалось, Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.
Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.
17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.
Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.
Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу.
После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки.
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Що буде далі- Навальний отсидить рік в не самій поганій буцигарнні, а потім ті, хто не є членами кооператива " Озеро", а хотів би, закинуть його на місце Путіна. Страждальця народ підтримує. І буде новиий прихильник "Брата-2" пишатися "російським Кримом" ." Народ" " развинчает культ личности Путина" і буде створювати новий культ страждальца і борцуна з корупцією. Росію не вилікувати.
Це ж іще треба знати, що ця =фразочка= з недоумкуватого москальського фільму ...
Для чого втюхувати українцям ці помиї ?
Але в статті є пояснення.
Пробувала просто той Брат ... бо стільки вереску було про щось =культове=.
Перепрошую, це не для мене. Не зрозуміла =геніальності=.
Воротит уже от этого примитивноо маланского цирка.
Повернення ,все ж , мрія,
От токо героїня "Брат",
Насамперед --- повія!
та не бути такими дурнями, як от зеленське, яке впевнене, що "путінхочезакінчитивійну".
всі вони є ворогами України.
Як з луни звалився.
Ваги у цих "мислітєлєй" як у бульки з болотяним газом