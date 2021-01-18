Наталья Витренко о сыне Юрии: "Это что, Юра сам себе положил заработную плату, а потом премию?". ВИДЕО
Лидер "Прогрессивной социалистической партии Украины" Наталья Витренко записала видео в поддержку своего сына Юрия Витренко, бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины".
Ролик под названием "Мать за сына" Наталья Витренко опубликовала на своем канале в YouTube еще 21 декабря, когда Юрий Витренко был назначен исполняющим обязанности министра энергетики. Популярным это видео стало сегодня благодаря посту блогера Дениса Казанского, сообщает Цензор.НЕТ.
Наталья Витренко полчаса говорит о достижениях сына на посту исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" и защищает его от нападок.
"Откуда взялись такие зарплаты и премии в "Нафтогазе"? Это что, Юра сам себе положил заработную плату, а потом премию? Или это норма закона о наблюдательных советах? Кто виноват? Кто принял это закон, кто его подписал!" - утверждает она.
По словам Витренко, "травлю" ее сына организовали СМИ, подконтрольные олигарху Фирташу.
"Фирташ - это Левочкин, это Бойко, это Медведчук! Это ж "Росукрэнерго"!" - уверяет Витренко.
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"Хоть кто-то где-то когда-то сказал против Юрия Витренко, что он коррупционер, что он украл, что он брал откаты? Никто, я это отслеживаю! Никто, нигде и никогда!" - заявила она.
По словам Натальи Витренко, после "переворота" (так глава "Прогрессивной социалистической партии Украины" называет Революцию Достоинства. - Ред.) руководить "Нафтогазом" позвали "молодых ребят, которые не хотели воровать". "И, прежде всего, это мой сын. Я не могу за Коболева отвечать. А за сына буду отвечать", - отметила Витренко.
"Я горжусь своим сыном. Я горжусь, что он стал таким высококлассным профессионалом. Что он такой грамотный, такой смелый, такой основательный человек", - подытожила Витренко.
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Ранее она называла власть, пригласившую Юрия Витренко на работу, "неонацистами" и "хунтой", - отмечает Казанский.
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Такой сынок должен гордиться своей мамой, которая как фалос размера XXXXL, проталкивает его через вагину украинской власти даже без смазки солидолом - на сухую! Прекрасная порода, показательная продажность и приспособленчество как жизненная философия. Вот за такое ничтожество наши погибли в Донецком аэропорту.
https://youtu.be/6-IyTjOEeY4
https://youtube.com/watch?v=Tum_HsAx_Gg
За премию, да считаю, что правильно. Но люмпену этого не переварить. Шариковы. Но он кажеться от неё отказался, от премии.
Прямо так таки и в хаотичном!?
А вот, к примеру, в вашем, вот этом высере, вас ни чего не смущает на счёт вашей грамотности, как выпускника колледжа? На пациента-вполне.К тому же -безграмотный.
О Ю. Витренко.
1. Какой он мужик, я не знаю, т.к. мужиками не интересуюсь, я натурал,и в этом вопросе вам виднее, какой он мужик. Тут я полностью полагаюсь на вас, как на знатока мужиков.
2. Как специалист он профи. Работа против Параши это подтвердила.
3. Из за того, что связался с этой поганной властью считаю, что он мудак.
Ещё вопросы у вас, как у "знатока" использования дефиса и тире будут? Или вам, как будущему выпускнику колледжа "Ассенизационных систем, малых механизмов и машин", всё понятно?
Я перейду на понятный для вас язык. Поскольку вас вырастила подворотня, а образование вы так и не получили. Итак.
Послушай и ответь мне, обсос с манией непогрешимости, с чего это ты так возбудился? О каких вопросах ты тут талдычишь, лелея свой комплекс неполноценности? И что ты вообще такое, что ты, чмо хамовитое, тыкая мне тут, ещё и требуешь у меня ответов? При этом, ты ловко сливаешся, как говно в унитазе (впрочем почему КАК?) дабы не отвечать на мои вопросы? Что ты тут из себя возомнил? Что ты непогрешим и претендуешь на истинну в последней инстанции? Таких, как ты, на самом деле очень мало на свете, но расставлены вы так грамотно матушкой Природой, что постоянно натыкаешься на дурака или идиота. Хочешь угадаю, под каким знаком ты родился? Стопудово, под кирпичом! Ты считаешь себя крутым в своих идиотских вопросах? Вижу-вижу. Ты крут! И у тебя стальные шары. Вот только стальные шары должны быть в штанах, а не в голове. Тем более они у тебя постоянно один за другой заходят. Запомни это, чувырла "грамотная".
Плыви дальше, ЗЕлёное говно, а я таким, как ты, умственно отсталым в своём развитии, по четвергам не подаю.
https://censor.net/ru/news/3242969/mujchinu_hodivshego_s_otrezannoyi_chelovecheskoyi_golovoyi_v_rukah_zaderjali_v_odesse_v_ego_kvartire
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Их на хлеб не намажешь..
моЙсейчук
А дурні так і залишилися вдурнях!!!!
От де собака зарита!!! Дурні, агов!!! Як воно тепер!!!
Слава Украіні!!! Свято наближається!!! Кількість вільних дерев обмежена!!! Підтримуй мо екологію!!!
При чем тут скромность? Он шел работать на этих условиях? Со своей стороны он все выполнил? Так в чем дело?