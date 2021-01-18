Наталья Витренко о сыне Юрии: "Это что, Юра сам себе положил заработную плату, а потом премию?". ВИДЕО

Лидер "Прогрессивной социалистической партии Украины" Наталья Витренко записала видео в поддержку своего сына Юрия Витренко, бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины".

Ролик под названием "Мать за сына" Наталья Витренко опубликовала на своем канале в YouTube еще 21 декабря, когда Юрий Витренко был назначен исполняющим обязанности министра энергетики. Популярным это видео стало сегодня благодаря посту блогера Дениса Казанского, сообщает Цензор.НЕТ.

Наталья Витренко полчаса говорит о достижениях сына на посту исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" и защищает его от нападок.

"Откуда взялись такие зарплаты и премии в "Нафтогазе"? Это что, Юра сам себе положил заработную плату, а потом премию? Или это норма закона о наблюдательных советах? Кто виноват? Кто принял это закон, кто его подписал!" - утверждает она.

По словам Витренко, "травлю" ее сына организовали СМИ, подконтрольные олигарху Фирташу.

"Фирташ - это Левочкин, это Бойко, это Медведчук! Это ж "Росукрэнерго"!" - уверяет Витренко.

Читайте на Цензор.НЕТ: И.о. министра энергетики Витренко: Надеюсь, что мы пройдем следующую неделю без блэкаутов

"Хоть кто-то где-то когда-то сказал против Юрия Витренко, что он коррупционер, что он украл, что он брал откаты? Никто, я это отслеживаю! Никто, нигде и никогда!" - заявила она.

По словам Натальи Витренко, после "переворота" (так глава "Прогрессивной социалистической партии Украины" называет Революцию Достоинства. - Ред.) руководить "Нафтогазом" позвали "молодых ребят, которые не хотели воровать". "И, прежде всего, это мой сын. Я не могу за Коболева отвечать. А за сына буду отвечать", - отметила Витренко.

"Я горжусь своим сыном. Я горжусь, что он стал таким высококлассным профессионалом. Что он такой грамотный, такой смелый, такой основательный человек", - подытожила Витренко.

Также на Цензор.НЕТ: Российские агенты запускают волну "возмущения" моими словами о разблокировании экспорта газа из РФ независимыми добытчиками, - Витренко

Ранее она называла власть, пригласившую Юрия Витренко на работу, "неонацистами" и "хунтой", - отмечает Казанский.