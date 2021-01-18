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Наталья Витренко о сыне Юрии: "Это что, Юра сам себе положил заработную плату, а потом премию?". ВИДЕО

Лидер "Прогрессивной социалистической партии Украины" Наталья Витренко записала видео в поддержку своего сына Юрия Витренко, бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины".

Ролик под названием "Мать за сына" Наталья Витренко опубликовала на своем канале в YouTube еще 21 декабря, когда Юрий Витренко был назначен исполняющим обязанности министра энергетики. Популярным это видео стало сегодня благодаря посту блогера Дениса Казанского, сообщает Цензор.НЕТ.

Наталья Витренко полчаса говорит о достижениях сына на посту исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" и защищает его от нападок.

"Откуда взялись такие зарплаты и премии в "Нафтогазе"? Это что, Юра сам себе положил заработную плату, а потом премию? Или это норма закона о наблюдательных советах? Кто виноват? Кто принял это закон, кто его подписал!" - утверждает она.

По словам Витренко, "травлю" ее сына организовали СМИ, подконтрольные олигарху Фирташу.

"Фирташ - это Левочкин, это Бойко, это Медведчук! Это ж "Росукрэнерго"!" - уверяет Витренко.

Читайте на Цензор.НЕТ: И.о. министра энергетики Витренко: Надеюсь, что мы пройдем следующую неделю без блэкаутов

"Хоть кто-то где-то когда-то сказал против Юрия Витренко, что он коррупционер, что он украл, что он брал откаты? Никто, я это отслеживаю! Никто, нигде и никогда!" - заявила она.

По словам Натальи Витренко, после "переворота" (так глава "Прогрессивной социалистической партии Украины" называет Революцию Достоинства. - Ред.) руководить "Нафтогазом" позвали "молодых ребят, которые не хотели воровать". "И, прежде всего, это мой сын. Я не могу за Коболева отвечать. А за сына буду отвечать", - отметила Витренко.

"Я горжусь своим сыном. Я горжусь, что он стал таким высококлассным профессионалом. Что он такой грамотный, такой смелый, такой основательный человек", - подытожила Витренко.

Также на Цензор.НЕТ: Российские агенты запускают волну "возмущения" моими словами о разблокировании экспорта газа из РФ независимыми добытчиками, - Витренко

Ранее она называла власть, пригласившую Юрия Витренко на работу, "неонацистами" и "хунтой", - отмечает Казанский.

Автор: 

Витренко Наталия (469) Витренко Юрий (377)


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Топ комментарии
+42
О! ще одна мамка вискочила , мама Ріта ПРісовєтовала?
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18.01.2021 19:53
+31
****. крыс в Украине легче вывести чем этих тварей типа витренко, симоненко. когдаж вы все подохните, а...........
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18.01.2021 19:55
+20
Колись в 2004-му, коли Натаха Вітренко боролась за місце президента України, в рекламі вона вела розмови про "енергетичний чемоданчик", котрий вона дасть кожній сім'ї в Україні...
Це був її синочок?
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18.01.2021 19:55
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Прокинулась Натаха з бодуна 🤣🤣🤣
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18.01.2021 20:34 Ответить
не, *****, це я йому з пенсійонерами таку зарплату виписав, а хтож іще, як не ми ?
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18.01.2021 20:35 Ответить
Мда, **** лицемерная до такой степени, что печать негде на морде ее поставить. Помнится, как она проталкивала всем наличным у нее целлюлитом в Нафтогаз - таких умных и красивых в Украине не было, как ее сыночек - ничего, что имбицил неграмотный с ртом перекошенным - зато таких больше среди ему подобного быдла просто нет! Пропихнула в Нафтогаз - без опыта и образования, зато с мамой и красным прапором.
Такой сынок должен гордиться своей мамой, которая как фалос размера XXXXL, проталкивает его через вагину украинской власти даже без смазки солидолом - на сухую! Прекрасная порода, показательная продажность и приспособленчество как жизненная философия. Вот за такое ничтожество наши погибли в Донецком аэропорту.
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18.01.2021 20:39 Ответить
он уже с 6 лет живет в Киеве с отцом - после развода родителей. Натаха выскочила ради пиара, она не общается и не общалась с ним много лет.
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18.01.2021 21:10 Ответить
Друг семьи? Раз такие подробности личного характера знаете.
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18.01.2021 21:41 Ответить
Мля, это все есть в открытых источниках. И только залётным кацапам это неизвестно
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18.01.2021 23:09 Ответить
що мама, що синок, ще те лайно.І виродка підтягнув карамельник офшорний.
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18.01.2021 20:48 Ответить
Мамка його навчила -при Петрі заробити грошенят, а ПРи Вовці здатися уХйлу та ще й трубу газову прихватити вмсіто білого прапору здачі.
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18.01.2021 21:04 Ответить
Подивіться на цю тварюку у логові звіра.
https://youtu.be/6-IyTjOEeY4
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18.01.2021 20:54 Ответить
Скільки років ця лярва не вилазила! А зараз , коли пости в СБУ ВІДКРИТО!!!!! займають кремлівські раби влади Януковича, настав час ?
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18.01.2021 21:08 Ответить
Тут подробно
https://youtube.com/watch?v=Tum_HsAx_Gg
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19.01.2021 09:25 Ответить
"Я горжусь своим сыном. Я горжусь, что он стал таким высококлассным профессионалом. Что он такой грамотный, такой смелый, такой основательный человек",- в стране ,где пенсионеры получают 2 с лихой тысячи ,грн пенсии требовать 170 млн премиальных могут только враги этого государства или конченные основательные отморозки
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18.01.2021 21:08 Ответить
Ну во первых, она в праве гордиться своим сыном. Это её право, почему нет? Второе. Она действительно во многом права. Витренко не сам себе назначает такую премию. Она прописана в Контракте, который не он придумывал, она выплачивается с согласия наб. совета, который не он возглавляет, её утверждает Кабмин, в котором не он работает. Третье. Какое отношение Витренко имеет в тому, что пенсионеры получают такую пенсию? Он же не ПФУ. Он живёт для себя, своей жизнью, для своей семьи. При всём не согласии с такой суммой, я бы тоже судился за 170 лямов. Это больше 5 млн. долларов, т.е. в принципе всю оставшуюся жизнь можно не думать о деньгах и жить нормально.
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19.01.2021 06:11 Ответить
Президент Молдовы тоже вправе отказатся от того,что предлагает ей молдавское законодательство ,- это больше в разы вызывает уважение не только молдавского народа и гордость ее родителей,но и многих ,как хороший пример для подражания.
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19.01.2021 12:33 Ответить
Она политик, он рафинированный бизнесмен. Разницу ощущаете? Опять же, цели и задачи кандидата в Президенты, как и позже Президента иные, нежели у человека, заточенного на прибыль. Это нормально.
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20.01.2021 16:34 Ответить
он рафинированный бизнесмен. что конкретно ,какую продукцию,или товары выпускает этот рафинированый бизнесмен уплачивая налоги в казну Украины,окромя как навар на марже покупки и продажи газа?
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20.01.2021 18:24 Ответить
Вы задали вопрос, за ранее зная ответ. Какая разница на чем генерируется добавочная стоимость? На производстве товаров и услуг, или их перепродаже. Получение максимальной маржи, максимальное сокращение время оборачиваемости, минимизация издержек, минимизация налогов. Это главная цель бизнеса. Может я учился в другом месте, но передо мной акционеры всегда ставили именно такие цели и задачи. Их можно понять. Они готовы за это хорошо платить. Не хочешь, не проблема. Желающих полно на твое место.
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21.01.2021 06:14 Ответить
учился-учился - а оказался обыкновенный жлоб.
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19.01.2021 20:14 Ответить
Смотрю я на этот воровской и ЗЕлёнобородатый балаган с новинским - зятьковским ГУДКОМ и понимаю, что когда (скоро) народ встанет на дыбы (20% думающего и на, что то способного населения, а % ЗеДолбоДятлов мы сюда не учитываем) то дело надо доводить до конца. С мамами любящими скорость и мамами любящими бухать за социализм, ну и т.д. Под корень.
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18.01.2021 21:10 Ответить
Вообще-то это при Пэте его премировали в Нафтогазе)Восстанешь против Пэти,который спонсировал семью сепаратистов?
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19.01.2021 10:28 Ответить
Скоро 2 года, как некий Пєця, не у дел, а, как я вижу, он вам в кроватку по ночам и в штаны днём какает ежедневно.
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19.01.2021 10:45 Ответить
Мне.в отличии от зеленой и шоколадной шелухи,никто в кроватку не какает и в чай не писяет).А теперь объясни:почему при Пэте Витренко считался суперпатриотом,прям спасшим всех нас и премии его были оправданы,а теперь он в глазах шокоблюдей сепар и мошенник?
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19.01.2021 10:49 Ответить
Ну, вы не скромничайте, а лучше скажите честно, сколько раз на ночь, и сколько раз за день, в находите у себя в кровати какашки с логотипом
Наталія Вітренко про сина Юрія: "Це що, Юра сам собі поклав заробітну плату, а потім премію?" - Цензор.НЕТ 3200
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19.01.2021 11:11 Ответить
Ты на вопрос ответь,убогое,а потом свой псевдоюмор демонстрируй)Ответишь или дальше будешь вонять?
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19.01.2021 12:22 Ответить
В общем,сказать нечего,кроме опять "какашек"?Дилемма ввела рыго-шоколадное убожество в ступор)
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19.01.2021 14:06 Ответить
Ну,естественно:вонять гнилой пастью-единственное,что есть у рыга,когда по сути сказать нечего)А так бы хотелось поумничать...Да?
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19.01.2021 14:22 Ответить
Глупый вы человечек. Поясните мне и подтвердите документально ваш высер, цитирую вас - Пэти,который спонсировал семью сепаратистов.
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19.01.2021 14:29 Ответить
Это я имел в виду премию Витренко.Правильно,что ему ее выплатили или нет?
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19.01.2021 14:38 Ответить
Так надо правильно формулировать свои мысли посредством клавиатуры.
За премию, да считаю, что правильно. Но люмпену этого не переварить. Шариковы. Но он кажеться от неё отказался, от премии.
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19.01.2021 16:09 Ответить
Мысль сформулирована правильно.Просто у тебя слишком примитивное восприятие.Ок,проехали.Так,Витренко-норм мужик и сейчас?Так в чем же именно твое недовольство,если Зеля назначил офигенного мужика,которого уважают в Секте Пэрэмог?Или Аваков,Витренко и т.д. при Питрушке были офигенные,а сейчас хреновые?
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19.01.2021 16:45 Ответить
Ух ты, оказывается вы у нас Спиноза. Или вы Жан Жак Руссо с Мухаммадом Икбалом и Карл Густав Юнг с Гераклитом в одном лице? Эко вас, батенька, попёрло то, с вашим "не примитивным" мышлением. А может вы ещё одна "величайшая" "личность" современности? Вы не стесняйтесь, говорите открыто, я ни кому не скажу. Как врач психиатр я умею хранить врачебные тайны. Наталія Вітренко про сина Юрія: "Це що, Юра сам собі поклав заробітну плату, а потім премію?" - Цензор.НЕТ 5450
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19.01.2021 18:00 Ответить
На врача вы абсолютно не похожи.На пациента-вполне.К тому же -безграмотный.Вы ответите на вопрос или будете увиливать,пробуя отвлечь внимание своими высерами,которые почему-то считаете остроумными?
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19.01.2021 18:30 Ответить
Так вы оказывается следователь прокуратуры, а не филосов и мыслитель аля Диоген? Интересно уточнить за безграмотность, как у человека, который свои высеры считает очень обоснованными и остроумными. У вас, как у очередного в моей практике, имеющего манию величия и непогрешимости, но с лексиконом недоучки ПТУ, что нынче называют "Колледж". И в чем офигенность этого мужика? Уточните, как "самый" грамотный на этой планете.
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19.01.2021 18:57 Ответить
Вы реально рассчитываете,что кто-то поверит в историю психиатра?Не обольщайтесь)Ваша безграмотность выражается в хаотичной расстановке знаков препинания.Словами недоучки ПТУ:ляпаешь там где надо и не надо и не ляпаешь там,где надо.7 ошибок в прошлом высере))И кто-то будет вякать о недоучках ПТУ? .Ну,не смертельно)Витренко норм мужик или мудак?Ответь, "психиатр")
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19.01.2021 19:22 Ответить
Да, что вы говорите!?
Прямо так таки и в хаотичном!?
А вот, к примеру, в вашем, вот этом высере, вас ни чего не смущает на счёт вашей грамотности, как выпускника колледжа? На пациента-вполне.К тому же -безграмотный.
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19.01.2021 19:30 Ответить
Ну ты и чучело))) "кто там и во, что",-это шедевр,мать)Ты про Витренко скажешь?
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19.01.2021 19:46 Ответить
Изучите, что такое "дефис" и что такое "тире", разницу между ними, и когда они используются.

О Ю. Витренко.
1. Какой он мужик, я не знаю, т.к. мужиками не интересуюсь, я натурал,и в этом вопросе вам виднее, какой он мужик. Тут я полностью полагаюсь на вас, как на знатока мужиков.
2. Как специалист он профи. Работа против Параши это подтвердила.
3. Из за того, что связался с этой поганной властью считаю, что он мудак.
Ещё вопросы у вас, как у "знатока" использования дефиса и тире будут? Или вам, как будущему выпускнику колледжа "Ассенизационных систем, малых механизмов и машин", всё понятно?
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19.01.2021 20:30 Ответить
Правописанию меня будет учить безмозглое тело,допускающее по 5 ошибок в предложении?)Да ты реально пациент)Ок,продолжим.Т.е.,связываться с поганой властью-быть мудаком.Я правильно понял ход твоих примитивных мыслишек?На сколько Питроликсеич больший мудак,связывавшийся не только с поганой властью,а еще и с Медведчуком?
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19.01.2021 22:58 Ответить
Правописанию вас учили ваши мама и папа с сельскими учительями, и кто из них безмозглое тело вам виднен, но судя по вам -два первых. А я занимался лечением таких, как они и вы. Засим жду ответа на мои вопросы. Ваша очередь ответить.
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20.01.2021 06:11 Ответить
У меня нет ошибок,а ты штампуешь их,как Бендер идеи)Ты хоть попроси кого-то с мозгом,чтоб проверяли твои полеты уродливой мысли)А "лечил" ты чесом своим,разве что.Возможно,ты учился,но тупорылого не исправишь.У тебя уже истерика,раз переходишь на "пап" и "мам"? Ты уже даже смайлики не ставишь))Из тебя такой психиатр,как из Рогозина Илон Маск).Ты тупое убогое существо,загнанное в угол простым вопросом."Психиатр")))Чучело ты ,тщетно пытающееся из себя что-то скорчить
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20.01.2021 10:03 Ответить
Истерика?!
Я перейду на понятный для вас язык. Поскольку вас вырастила подворотня, а образование вы так и не получили. Итак.
Послушай и ответь мне, обсос с манией непогрешимости, с чего это ты так возбудился? О каких вопросах ты тут талдычишь, лелея свой комплекс неполноценности? И что ты вообще такое, что ты, чмо хамовитое, тыкая мне тут, ещё и требуешь у меня ответов? При этом, ты ловко сливаешся, как говно в унитазе (впрочем почему КАК?) дабы не отвечать на мои вопросы? Что ты тут из себя возомнил? Что ты непогрешим и претендуешь на истинну в последней инстанции? Таких, как ты, на самом деле очень мало на свете, но расставлены вы так грамотно матушкой Природой, что постоянно натыкаешься на дурака или идиота. Хочешь угадаю, под каким знаком ты родился? Стопудово, под кирпичом! Ты считаешь себя крутым в своих идиотских вопросах? Вижу-вижу. Ты крут! И у тебя стальные шары. Вот только стальные шары должны быть в штанах, а не в голове. Тем более они у тебя постоянно один за другой заходят. Запомни это, чувырла "грамотная".
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20.01.2021 15:24 Ответить
Что ж такое,тошнотик?Уже совсем истеришь,сявка дешевая? Уже не выдержал и на "ты" перешел+еще больше увеличил количество ошибок)Послушай "психиатр":манию нельзя лелеять.Если у человека мания,он не знает,что она у него есть.Как можно лелеять то,о существовании которого даже не догадываешься,ушлепок? Бессвязная речь,куча ошибок,желание выдать себя за что-то путнее,любовь к рыгомедведчукам-вот и все,что из себя представляет твоя ничтожная личность-и ты рассчитывал ,что к подобной швале кто-то будет относиться всерьез?На счет вопросов:ответь на поставленный,а потом свои придумывай.Но ОТВЕТЬ,а не выблевывай попытки быть остроумным.Все комики уже в депутатах-прозевал ты свое счастье)Чучело)))
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21.01.2021 16:10 Ответить
Оооо,утырок, вы всплыли! Долго же вы поднимались по фановым трубам канализации.
Плыви дальше, ЗЕлёное говно, а я таким, как ты, умственно отсталым в своём развитии, по четвергам не подаю.
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21.01.2021 16:35 Ответить
Откуда такие познания о канализационных трубах? Так вот какая твоя настоящая профессия)))Не грусти,чмошное:все работы почетны!Шучу)А на счет "зеленых"-такое же быдло,как и рыгошоколадные)Так ты ответишь,петушок,почему на преступную власть априори нельзя работать,но Пэте было можно?А ну выдай перлы под "боярой")
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21.01.2021 17:14 Ответить
К слову, меня менее всего интересует кто там и во, что поверит. Особенно вот такие, как вы и вам подобные выпускники колледжа " Малых фановых труб и сливных бачков".
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19.01.2021 19:36 Ответить
Он жил с отцом, а не с матерью) Сын сепаратистки, так вжарил грязьпром, что на рашке до сих пор офигевают)))
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19.01.2021 11:17 Ответить
Так,он хороший или плохой с точки зрения Секты Пэрэмог Сывочолого Гэтьмана?А то один одно пишет,другой-противоположное)
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19.01.2021 12:24 Ответить
У нас в Одессе при этом спрашивают,"а мы покупаем или продаём?".
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19.01.2021 13:25 Ответить
У вас там и поджарить могут)
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19.01.2021 14:07 Ответить
Ну вот,а ты говоришь поджарить.
https://censor.net/ru/news/3242969/mujchinu_hodivshego_s_otrezannoyi_chelovecheskoyi_golovoyi_v_rukah_zaderjali_v_odesse_v_ego_kvartire
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20.01.2021 19:53 Ответить
Сороса знает лично, образован вроде клево, интервью с Лещенко мона послушать - грамотный мужик. Или с Даниленко интервью было, но и с Лещенко вроде тоже
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18.01.2021 21:11 Ответить
Как же так получилось, что молодое дарование из щиро-патриотической семьи Витренкив, из потужного реформатора из команды самого гениального гетьмана всех времен и полушарий, превратился в идиота, кровопывцю и сынка той самой Витренки, как только перебежал от единственных патриотов в зебилы? Надобно Петру Алексеевичу за Лешиком Гончаренко присматривать. А вдруг опять переметнется. Придется и ему папашу припомнить
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18.01.2021 21:37 Ответить
Давно про эту конотопскую ведьму не было слышно. Я уже грешным делом подумал, шо она того...
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18.01.2021 21:39 Ответить
А зачем вам деньги ? .. . . . .
.
Их на хлеб не намажешь..
моЙсейчук
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18.01.2021 21:41 Ответить
Дожили ми, панове, до часів, коли Країною керують шмаркачі, а їхні батьки їх постійно виправдовують
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18.01.2021 21:47 Ответить
мамка - украинофобка подложила дохлую свинью под кресло сынке... вонет крепче кацапского газу....
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18.01.2021 21:53 Ответить
прикольно слышать как халява ***** кремлевского лает на дружков своих и соратников---- левочкина . медведчука . бойка и прочих тварей и как настоящая прогр. соц. мама н. витренко набрала в рот лайна и молчит что ее сынок позовом в суд на 170 000 000 грн обдирает нищий бюджет УКРАИНЫ --- настоящая социалистка . чем то шизонутого киву напоминает --- тот социалист качает бобло из заброшенной силосной ямы . и вот за всю эту мразоту люди голосуют
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19.01.2021 06:24 Ответить
В "нищем" бюджете появилось лишних 5,6 ЛЯРДА баксов... (157 лярдов грн) И согласно договору, эти 170 лимонов это его премия за выиграш дела... Какие претензии??? Сколько вы выиграли для бюджета страны???
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19.01.2021 11:23 Ответить
у президента США зарплата 400 000 долл в год --- у начальника укрзализныци ----270 000 долл в год . у витренко и сережи лещенко чуть поменьше . у коболева побольше ---- бюджет всей УКРАИНЫ РАВЕН БЮДЖЕТУ НЬЮ-ЙОРКА И ЛОС АНЖЕЛЕСА --- в задачке вопрос ***** нам такие мэнеджеры дорогие --- неужели нам некуда девать бюджетные деньги а 170 лимонов надо разделить всем кто учавствовал в судебном процессе -- там было много людей и дипломаты в их числе
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19.01.2021 17:52 Ответить
**** с лицом алкаголички!
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18.01.2021 22:05 Ответить
тогда пусть работать физически идет ..дармоед хренов
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18.01.2021 22:05 Ответить
А, что скажет бабушка, почему молчит, бабушка и дедушка у него есть?
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18.01.2021 22:12 Ответить
Наталія Вітренко про сина Юрія: "Це що, Юра сам собі поклав заробітну плату, а потім премію?" - Цензор.НЕТ 9427
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18.01.2021 22:54 Ответить
ослиной мочой горло полощет?
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19.01.2021 18:34 Ответить
Тут той випадок , коли не тільки вітренків-симоненків потрібно люструвати - а й всіх їхніх нащадків до п"ятого коліна .
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18.01.2021 22:18 Ответить
Поки дурнів Украіни водила на мітинги разом з ригоАналами та симоненком-мартиненком, за мацковські гроші, паралельно встигла на ці гроші сину дати іноземне виховання!!!
А дурні так і залишилися вдурнях!!!!
От де собака зарита!!! Дурні, агов!!! Як воно тепер!!!
Слава Украіні!!! Свято наближається!!! Кількість вільних дерев обмежена!!! Підтримуй мо екологію!!!
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18.01.2021 22:21 Ответить
Закон законом , но в то же время : «.Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко подал иск в Печерский суд Киева из-за невыплаты ему премии за победу в Стокгольмском арбитраже над российским «Газпромом». ... Скромный ...
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18.01.2021 22:36 Ответить
А тебе надо чтоб он как Бойко воровал на вышках?
При чем тут скромность? Он шел работать на этих условиях? Со своей стороны он все выполнил? Так в чем дело?
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18.01.2021 22:59 Ответить
Дело в ненасытности этих утроб." Условия" придумывают эти бездонные бочки для себя родных и себе подобных, потом требуют выполнения " условий" за счёт обедневшего народа. Там ни честностью, ни порядочностью, ни патриотизмом и не пахнет, эти моральные уроды готовы заморить голодом укр. народ, заморозить в холодных квартирах, дать на растерзание бандитам и врагам. "Так в чём дело?" - в том, что вас уничтожают всеми доступными методами, только и того, что дустом не пробовали.
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19.01.2021 02:12 Ответить
А ничего, что он принес бюджету 157 ЛЯРДОВ грн??? Или они уже стали вашими и вы к ним привыкли?)))
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19.01.2021 11:27 Ответить
Это была работа юристов .
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19.01.2021 09:25 Ответить
А 20% поддержки его партии говорят о том, что людям как раз вышек Бойко сейчас и не хватает для полного счастья ..
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19.01.2021 09:27 Ответить
Голова старой Витренчихи- копия голов 73 процентов населения Украины. "Переворот", но"Юру взяли на работу"! Жрать нечего- "но лишь бы не Порошенко". В головах полова- из Квартала, Скотов и Халабаротьки, в руках бюллетени.
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18.01.2021 22:37 Ответить
Это явная подстава
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18.01.2021 22:58 Ответить
здохни ведьма тарабарская сатана
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18.01.2021 23:08 Ответить
"он стал таким высококлассным профессионалом" только благодаря тому что эта алкоголическая мамашка его бросила в 6 лет
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18.01.2021 23:14 Ответить
Только кто из возмущенных идиотов знает об этом))) Все так возмущаются, словно 157 лярдов грн, которые он выиграл, уже стали ихними и они к ним привыкли))) А человеку заработанное вернуть, теперь уже жаба давит)))
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19.01.2021 11:30 Ответить
В одному з оповідань Станіслава Лема була шедевральна фраза: "Нагадую про свою присутність". Саме цим і займається відбите комі-бабушко.
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19.01.2021 01:07 Ответить
Я думал что он просто однофамилец. Видно забыл где живу. Хотите ослабить врага - проспонсируйте у него леводегенератов.
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19.01.2021 02:24 Ответить
А он почти однофамилец))) Она его бросила в 6 лет и он жил с отцом... Был бы он в мать, то рашики его уже давно бы купили... И он бы слил дело...
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19.01.2021 11:34 Ответить
С такой "защитой" от одиозной мамаши и врагов не нужно - с такой подставой она только еще больше потопит сыночка. Или так и было задумано?
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19.01.2021 03:25 Ответить
Ну так он так наказал ее хозяев, почему бы ей за это его не утопить... Один раз она уже это сделала... Когда бросила его в 6 лет...
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19.01.2021 11:35 Ответить
Вчора біля одного з банкоматів Приватбанка люди почали самі робити аналіз всього,що відбувається зараз,перед Водохреща, в Україні. Головна теза усього зібрання ( бл.12-14 осіб) .... як ми могли обрати цього (?) самі собі на голову? А від себе доповню,що країну вже завели в глухий кут антидержавності,а далі ....в Мокві чекають,коли у нас буде відповідна повна Патова ситуація і рішення Путіна на вторгнення мабуть вже готове для військ РФ. Якщо розширити інф-цію, то війська в Криму,напроти Харкова і в Придністровї мають зимове польове спорядження ,яке прикріплене до бронетехніки. Робіть висновки.
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19.01.2021 04:08 Ответить
Трясця її не взяла таке коментувати.
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19.01.2021 06:22 Ответить
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СПАСЕТ УКРАИНУ !!!
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19.01.2021 08:00 Ответить
Глядя на нее глубже понимаешь выражения "подложить свинью", как и "слоновья услуга". Лучше бы молчала.
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19.01.2021 08:03 Ответить
комуністи, онаністи, соціалісти, гомосексуалісти - та хоч підарюгою мокросраким називайте, тільки грошики платіть. А шо ето мамочка, каторая баицца шоб украинских старушек не насиловали солдати НАТо, а мальчики не ипали собак в подворотнях, не сипала разом з синочком до мацкви. Просто, бо там таких хитросраких пучками за рупь і ніхто навіть не цікавиться. Це в Україні ще є лохи котрих мож доїти на любій темі, а державу взагалі з закритими очима.
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19.01.2021 08:46 Ответить
представляю тональность разговора сына с мамой после этого видео
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19.01.2021 08:50 Ответить
СІМЕЙКА ВИРОДКІВ
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19.01.2021 10:43 Ответить
Хиба у цієї со...б..ки ху.ла може бути нормальна дитина!!! ВОНО Ж ХВОРЕ НА ВСЮ ГОЛОВУ!!!
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19.01.2021 11:31 Ответить
Сыну повезло, она его бросила в 6 лет)
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19.01.2021 11:38 Ответить
Ух ты, пля, как у них все плотно замешано! Простому челу туда не прорваться, в это коррупционное болото. Тени Витренко, Богатыревой и пр. дохлых политиков, продолжают шастать по Украине. Вот шо, оказываеца, этот Витренко. Давно мамашу не видели и не слышали, курву черноротую.
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19.01.2021 16:19 Ответить
Недаремно маманя боролася за прогресивний соціалізм. Для синка, для своєї родини таки виборола соціалізм.
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19.01.2021 17:55 Ответить
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