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Украина не закупает и не планирует закупать ПЦР-тесты российского производства, - Степанов. ВИДЕО

Лишь 0,6% ПЦР-тестов в Украине произведены в России, их используют исключительно в приватных лабораториях, государство не закупало ПЦР-тесты из РФ.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Комментируя информацию о том, что якобы 90% ПЦР-тестов являются российскими, глава Минздрава сказал: "Это очередной фейк, которые часто распространяются в нашей стране. Я вам приведу пример тестов, которые закупались в нашей стране. Это КНР, США, Корея, Польшая, Германия, Великобритания, Франция, Австрия, Канада, Чехия, Турция, Сингапур. Как видите Российской Федерации тут нет".

По словам министра, закупка большинства ПЦР-тестов осуществляется у украинского производителя.

"В реестр юридических лиц, ответственных за ведение медицинских изделий для диагностики коронавирусной болезни методом ПЦР принадлежат 66 медицинских позиций. Из которых Китай - 15, Украина - 12, США - 7, Корея - 5, Италия - 5. А РФ - 3 зарегистрированных медизделий. Три юридических лица, которые зарегистрированы в РФ осуществляют свою деятельность через украинских поставщиков. Процентное соотношение использования ПЦР-систем изготовление которых зарегистрировано в РФ составляет меньше, чем 0,6%, их используют исключительно в приватных лабораториях. То есть государство точно не закупает и закупать не планирует", - сказал глава Минздрава.

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Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
9 из 10 ПЦР-тестов в Украине - российского производства, - глава Национальной медпалаты
https://focus.ua/ukraine/471251-9-iz-10-pcr-testov-rossiyskogo-proizvodstva-glava-nacionalnoy-medpalaty-ukrainy
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19.01.2021 10:17
+2
А врет то как самозабвенно. Прямо можно поверить.
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19.01.2021 10:16
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бггг
https://mobile.twitter.com/SerbinSergiy Serbin Sergiy@SerbinSergiy
Закупівлею вакцини в нас займається бувший гоміопад Пасічник, який заборгував держбанку Проксібанк 1 млрд.
Через фірму-прокладку Р. Богатирьової (у 19 році випустили під залог).
Степанов в долі, кожна порція коштує на1$ вище прейскуранту.
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19.01.2021 10:14 Ответить
А врет то как самозабвенно. Прямо можно поверить.
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19.01.2021 10:16 Ответить
9 из 10 ПЦР-тестов в Украине - российского производства, - глава Национальной медпалаты
https://focus.ua/ukraine/471251-9-iz-10-pcr-testov-rossiyskogo-proizvodstva-glava-nacionalnoy-medpalaty-ukrainy
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19.01.2021 10:17 Ответить
Санитар,ты уже ширнулся спутником в китайской обвертке?)))
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19.01.2021 10:16 Ответить
***, кінчені брехуни!На разі саме розповсюдженні набори це від ЛайтДжин ( що ставтав таким після початку війни, адо цього був Амплісенс Україна, амплісенс суто кацапська кантора. Наступна - ВекторБест, які так само після 14 року перктворились в Векторбест Україна.
які є українські виробники ПЛР? ДНК технології? Так їхні реагенти то чистий китай і підходять до застарілого обладнання. Наприклад на Ротор Джин - вони не йдуть. Курви брехливі..
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19.01.2021 10:21 Ответить
Да вообще что-либо у России закупать - преступно. Это не вопрос этики даже. Вопрос здравого смысла
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19.01.2021 10:25 Ответить
а ти псолухай промитий мозок кацапок Блогер Києвская Хунта https://www.youtube.com/watch?v=1COF9nXegbE
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19.01.2021 12:08 Ответить
Стесняюсь спросить, а ЧТО закупает и ЧТО ПЛАНИРУЕТ закупать у роSSии украинское правительство? Или это информация под грифом "Секретно" НАВСЕГДА?
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19.01.2021 10:26 Ответить
Это все есть на сайте госстата Украины.
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19.01.2021 10:29 Ответить
Так уж и ВСЁ? И все честно и прозрачно? То, что утверждают зе!леные, можно смело делить на 25. Я им не верю!!!
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19.01.2021 11:11 Ответить
 
 