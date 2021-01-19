Украина не закупает и не планирует закупать ПЦР-тесты российского производства, - Степанов. ВИДЕО

Лишь 0,6% ПЦР-тестов в Украине произведены в России, их используют исключительно в приватных лабораториях, государство не закупало ПЦР-тесты из РФ.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Комментируя информацию о том, что якобы 90% ПЦР-тестов являются российскими, глава Минздрава сказал: "Это очередной фейк, которые часто распространяются в нашей стране. Я вам приведу пример тестов, которые закупались в нашей стране. Это КНР, США, Корея, Польшая, Германия, Великобритания, Франция, Австрия, Канада, Чехия, Турция, Сингапур. Как видите Российской Федерации тут нет".

По словам министра, закупка большинства ПЦР-тестов осуществляется у украинского производителя.

"В реестр юридических лиц, ответственных за ведение медицинских изделий для диагностики коронавирусной болезни методом ПЦР принадлежат 66 медицинских позиций. Из которых Китай - 15, Украина - 12, США - 7, Корея - 5, Италия - 5. А РФ - 3 зарегистрированных медизделий. Три юридических лица, которые зарегистрированы в РФ осуществляют свою деятельность через украинских поставщиков. Процентное соотношение использования ПЦР-систем изготовление которых зарегистрировано в РФ составляет меньше, чем 0,6%, их используют исключительно в приватных лабораториях. То есть государство точно не закупает и закупать не планирует", - сказал глава Минздрава.

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