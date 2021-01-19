"Давно таких морозов не было! Заходите сами попробуйте!" - крещенские купания в Киеве и Одессе. ВИДЕО
Низкие температуры и карантинные ограничения не остановили любителей окунуться в прорубь на Крещение в Киеве и Одессе.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, в Киеве купания проходили в столичном Гидропарке, а в Одессе на морском пляже. В этом году на традиционные купания собралось значительно меньше людей, но городские власти обеспечили присутствие медиков и спасателей в местах купания.
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Бажаю всім промити Святою Водицею свої очі та прополоскати власні мізки.
Пропоную усвідомити, що щастя в любій сім'ї не можливе, якщо хтось з її членів антагоністично налаштований в своїх діях проти всієї сім'ї. Таких з сім'ї виганяють - для відновлення миру та злагоди...
Для людей з різними уподобаннями, приведу два протилежні приклади, але з спільним підтекстом :
-Зміг би Гітлер у вщент розваленій Німеччині (після 1-ї світової війни) розбудувати найпотужнішу в Європі економіку і армію всього за 6 років, якби у нього на всіх ключових посадах були його вороги -агенти сталіна?
Зміг би срср, навіть в складі антигітлерівської коаліції вийти перможцем у 2-й світовій війні, якби на всіх ключових посадах в срср були гітлерівці- за духом, менталітетом ?
І Україна має позбавитися від її внутрішніх ворогів, а особливо, коли вони на посадах, які дозволяють їм знущатися над життєво важливими інтересами українців. Лише за таких умов, Україна зможе стати великою, єдиною, дружньою та щасливою сім'єю!
І якщо українці не позбудуться всіх "ЗЕ-шмаркалів- медведчуків-авакових-рабіновичів-вітренків-тупицьких-вовків", то ліпше життя всіх сущих в Україні не можливе - ні практично, ні теоретично!
Бажаю всім промити Святою Водицею свої очі та прополоскати власні мізки.
Думайте та дійте -бо це нікому ще не завадило, і в цьому єдиний порятунок!
Добра та Здоров'я!
Слава Украине!!! А нам повезло!!!!
як позаминулого року, так і досі
https://ibigdan.livejournal.com/26155660.html Руйнівники міфів
Останніми роками в час святкування Хрещення Господнього активізується мода на масові пірнання в ополонку. Мотивація у кожного різна: хтось «змиває гріхи», хтось випробовує можливості свого тіла, а хтось аргументує це дотриманням «давньої української традиції». Останнє твердження - цілком помилкове! У нашого народу такої традиції, пов'язаної зі святом Богоявлення, не було. Ані етнографи, ані історики ще до середини ХХ століття не фіксували нібито «традиційних» масових пірнань українців у крижану воду з нагоди свята Хрещення Господнього. Немає описів такого дійства ані у давніх джерелах, ані у дослідженнях про традиції козацької України, ані у спогадах людей старшого віку. Деякі історики пов'язують такий звичай з нашими північними сусідами, росіянами, у яких було прийнято пірнати в холодну воду після лазні, а також із поширенням ідей загартування організму, як частини здорового способу життя.
За спостереженнями масові пірнання у воду на свято Богоявлення фактично з'явилися у другій половині 1990-х - на початку 2000-х років. Отже цей звичай в Україні має новітнє, а не старовинне, походження.
Також нагадаємо, що абсолютно помилковим є судження, ніби купання у крижаній воді після водосвяття «змиває» усі гріхи. Яким чином їх можна «змити»? Хіба сам фізичний акт занурення у освячену воду, без покаяння у гріхах, може призвести до їх подолання? Жодного церковного припису для звершення такого дійства на свято Богоявлення немає. Дорога до вічного блаженного життя та спасіння лежить виключно через щире каяття у гріхах, молитву та любов до Бога і до наших ближніх. Звільнити душу від гріха може лише Господь, бачачи ваше щире покаяння та участь в Таїнствах Сповіді й Причастя.
Слід наголосити: Церква не забороняє пірнати у зимову воду, це право і вибір кожного. Але ми закликаємо не вважати цю дію церковною, пов'язаною зі святкуванням Хрещення Господнього. Хто робить такий вибір - має чинити це усвідомлено та відповідально, ретельно зважуючи всі «за» і «проти»: стан здоров'я, причини для такого вчинку, можливі наслідки, зокрема, в умовах пандемії.
Завтра, в день свята Богоявлення, Хрещення Господнього, згадаймо про суть і витоки цього свята, про спасительне значення цієї події для кожного з нас. І нехай свята вода, велика агіасма, стане для кожного на всяку правдиву користь!
Для них помити дупу раз на рік, хоч і в мороз - насолода та нагальна потреба.