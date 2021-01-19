"Давно таких морозов не было! Заходите сами попробуйте!" - крещенские купания в Киеве и Одессе. ВИДЕО

Низкие температуры и карантинные ограничения не остановили любителей окунуться в прорубь на Крещение в Киеве и Одессе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, в Киеве купания проходили в столичном Гидропарке, а в Одессе на морском пляже. В этом году на традиционные купания собралось значительно меньше людей, но городские власти обеспечили присутствие медиков и спасателей в местах купания.

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