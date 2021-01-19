РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5450 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
7 237 23

"Окопная война": "Все было. Ходила в разведку, выводила по телефону наших воинов из Иловайска. Вела переговоры с оккупантами, чтобы узнать, живы ли побратимы", - украинский воин Наталья Борисовская. ВИДЕО

Эту девушку - военнослужащую знают по всей Украине. Кроме того, ее уважают и боятся. Почему так?

Обо всем этом и не только, смотрите в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ.

Наталья очень непростая и уникальная девушка, только она может воевать на разных фронтах: в мирной стране против "чертей" и сепаратистов. На фронте, против российских оккупантов, коллаборационистов и тех, кто не понимает, для чего надел форму воина Вооруженных сил Украины. Даже если человек с генеральскими погонами пытается что-то рассказывать Наталии, она находит достойный ответ для него, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Окопная война": "В начале Майдана 2014 года милиция Харькова почти ничего не делала, чтобы защитить проукраинских активистов", - харьковский доброволец Сергей Тимохин. ВИДЕО

- Наталия, привет. Спасибо, что согласилась поговорить.

- Слава Украине! Да, разговор будет горячим.

- Наталия, что это история с генералом была у тебя, о которой говорят по всему фронту?

- Это было в 2016 году, мой батальон наконец-то вернулся с фронта на ротацию. Один хороший знакомый предложил попробовать себя в ССО. Прошла все конкурсы, осталось только собеседование с командующим. К генералу я поехала в штатском. Он посмотрел на меня и говорит: "Мы женщин в ССО не берем". Говорю ему: "Господин генерал, как вы дослужились до таких погонов, не различаете, где девушка, а где военнослужащий-женщина". Это был тот момент, когда он продолжил дружескую беседу на разные темы: "А ты там была? А пятое - десятое?" Когда все закончилось, генерал приказал принять меня на службу в ССО в тот же день.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Окопная война": "Очень не хватало семьи", - воин ВСУ, общественный деятель Глеб Бабич о первом Рождестве на фронте. ВИДЕО

- Ладно, давай вернемся к началу войны. Через что тебе пришлось пройти?

- Все было. Ходила в разведку, выводила по телефону наших воинов, которые выходили из Иловайска. Вела переговоры с оккупантами, чтобы узнать, где тот или иной побратим, жив он или уже все? Через меня проходило очень много информации, которую я держала в себе. Но потом приходил момент, я не выдерживала и "срывалась". Трудно было после таких моральных срывов приходить в себя...

Смотрите видео до конца и вы не пожалеете, ведь такие рассказы, не часто можно услышать в быту. И только на сайте Цензор.НЕТ в рубрике "Окопная война", есть частичка правды, которую вам не покажут все остальные украинские СМИ.

Автор: 

Донбасс (26956) военнослужащие (6133) ССО (526) ВСУ (6584) Ухман Михаил (236)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+21
Девушка он воюет, а зеля даже в военкомат не пришел для уточнения данных
"Окопная война": "Все было. Ходила в разведку, выводила по телефону наших воинов из Иловайска. Вела переговоры с оккупантами, чтобы узнать, живы ли побратимы", - украинский воин Наталья Борисовская - Цензор.НЕТ 331
показать весь комментарий
19.01.2021 14:03
+12
Бережи тебе Господь дівчино! Слава Україні!
показать весь комментарий
19.01.2021 15:04
+6
да, некоторые пенсионеры молодцы... зебилы73 выбрали клоуна, валютного миллионера, на его фоне ненавидят миллиардеров))) на картинке не доходы, а цена активов. ты с пенсией 2500грн нищий, но живешь в квартире за 30$ тыс, и уже вроде состоятельный. продай, помоги армии.
показать весь комментарий
19.01.2021 14:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Девушка он воюет, а зеля даже в военкомат не пришел для уточнения данных
"Окопная война": "Все было. Ходила в разведку, выводила по телефону наших воинов из Иловайска. Вела переговоры с оккупантами, чтобы узнать, живы ли побратимы", - украинский воин Наталья Борисовская - Цензор.НЕТ 331
показать весь комментарий
19.01.2021 14:03 Ответить
Зебіл, нібито ти був у воєнкоматі.
показать весь комментарий
19.01.2021 14:57 Ответить
Я був. Також отак пішов для перевірки даних. І потрапив на медичну комісію. Але там мені сказали, що місце моєї дислокації - диван та приписали до диванних військ

"Окопна війна": "Все було. Ходила в розвідку, виводила по телефону наших бійців з Іловайська. Вела переговори з окупантами, щоб дізнатися, чи живі побратими", - українська бійчиня Наталя Борисовська - Цензор.НЕТ 8472
показать весь комментарий
19.01.2021 15:52 Ответить
в.контакте - уже не актуально.
показать весь комментарий
20.01.2021 00:50 Ответить
а в цей самий час...

"Окопная война": "Все было. Ходила в разведку, выводила по телефону наших воинов из Иловайска. Вела переговоры с оккупантами, чтобы узнать, живы ли побратимы", - украинский воин Наталья Борисовская - Цензор.НЕТ 3330
показать весь комментарий
19.01.2021 14:05 Ответить
и что?
показать весь комментарий
19.01.2021 14:07 Ответить
Ну и все...
показать весь комментарий
19.01.2021 14:13 Ответить
попытка 2. допустим там твоя фамилия, т.е. ТЫ. что это значит?
показать весь комментарий
19.01.2021 14:16 Ответить
єто значит, что неприлично біть настолько богатім во время войні, когда например, пенсионері по 80% ВСЕХ своих доходов перечисляли на армию и добробатьі
показать весь комментарий
19.01.2021 14:25 Ответить
да, некоторые пенсионеры молодцы... зебилы73 выбрали клоуна, валютного миллионера, на его фоне ненавидят миллиардеров))) на картинке не доходы, а цена активов. ты с пенсией 2500грн нищий, но живешь в квартире за 30$ тыс, и уже вроде состоятельный. продай, помоги армии.
показать весь комментарий
19.01.2021 14:31 Ответить
...а если 73% Зебилов продадут квартиры по 30$ тыс - они помогут стать клоуну в одну таблицу с олигархами ))))
показать весь комментарий
20.01.2021 00:53 Ответить
Это есть такой старый анекдот:

Тук-тук-тук!
- Кто там?
- Это я, смерть твоя!
- Ну и что?
- Ну и все!

Дуплишься?
показать весь комментарий
19.01.2021 14:27 Ответить
дядя, ты с каждым комментарием все тупей и тупей. что значит - дуплишься?
показать весь комментарий
19.01.2021 14:34 Ответить
С хамами диалога не веду. Пошел вон.
показать весь комментарий
19.01.2021 14:36 Ответить
А где там твое имя?
показать весь комментарий
19.01.2021 14:11 Ответить
а где кучма?
показать весь комментарий
19.01.2021 17:17 Ответить
несладко вам, девушкам, в Голландии...
Или сладко?!
показать весь комментарий
19.01.2021 14:12 Ответить
Слава Українським воїнам
показать весь комментарий
19.01.2021 14:35 Ответить
Бережи тебе Господь дівчино! Слава Україні!
показать весь комментарий
19.01.2021 15:04 Ответить
Солдатиня краще
показать весь комментарий
19.01.2021 18:09 Ответить
 
 