"Окопная война": "Все было. Ходила в разведку, выводила по телефону наших воинов из Иловайска. Вела переговоры с оккупантами, чтобы узнать, живы ли побратимы", - украинский воин Наталья Борисовская. ВИДЕО

Эту девушку - военнослужащую знают по всей Украине. Кроме того, ее уважают и боятся. Почему так?

Обо всем этом и не только, смотрите в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ.

Наталья очень непростая и уникальная девушка, только она может воевать на разных фронтах: в мирной стране против "чертей" и сепаратистов. На фронте, против российских оккупантов, коллаборационистов и тех, кто не понимает, для чего надел форму воина Вооруженных сил Украины. Даже если человек с генеральскими погонами пытается что-то рассказывать Наталии, она находит достойный ответ для него, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

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- Наталия, привет. Спасибо, что согласилась поговорить.

- Слава Украине! Да, разговор будет горячим.

- Наталия, что это история с генералом была у тебя, о которой говорят по всему фронту?

- Это было в 2016 году, мой батальон наконец-то вернулся с фронта на ротацию. Один хороший знакомый предложил попробовать себя в ССО. Прошла все конкурсы, осталось только собеседование с командующим. К генералу я поехала в штатском. Он посмотрел на меня и говорит: "Мы женщин в ССО не берем". Говорю ему: "Господин генерал, как вы дослужились до таких погонов, не различаете, где девушка, а где военнослужащий-женщина". Это был тот момент, когда он продолжил дружескую беседу на разные темы: "А ты там была? А пятое - десятое?" Когда все закончилось, генерал приказал принять меня на службу в ССО в тот же день.

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- Ладно, давай вернемся к началу войны. Через что тебе пришлось пройти?

- Все было. Ходила в разведку, выводила по телефону наших воинов, которые выходили из Иловайска. Вела переговоры с оккупантами, чтобы узнать, где тот или иной побратим, жив он или уже все? Через меня проходило очень много информации, которую я держала в себе. Но потом приходил момент, я не выдерживала и "срывалась". Трудно было после таких моральных срывов приходить в себя...

Смотрите видео до конца и вы не пожалеете, ведь такие рассказы, не часто можно услышать в быту. И только на сайте Цензор.НЕТ в рубрике "Окопная война", есть частичка правды, которую вам не покажут все остальные украинские СМИ.