"Чемодан, вокзал, Камбоджа": в Киеве попытались провести акцию в память о жертвах леворадикального насилия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 января, в центре Киева на Михайловской площади правые организации попытались провести акцию в память о жертвах леворадикального насилия. Однако, после разговора с представителями полиции, а также приглашения некоторых активистов для дачи объяснений в отдел полиции, организаторы решили акцию не проводить.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Стоит отметить, что на Михайловской площади свою акцию планировали также провести и левые организаци, однако представители полиции не позволили им подняться фуникулером с Почтовой площади. Поэтому свою акцию они провели там.

Тем временем, на Михайловской площади собрались участники акции "День памяти жертв леворадикального насилия". Однако после разговора с представителями полиции, а также приглашения некоторых активистов для дачи объяснений в отдел полиции, организаторы решили акцию не проводить.

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"Если вы верите, что "правозащитники" защищают ваши права, а либералов беспокоит ваша свобода, значит вы прогуливали уроки истории. Большевики декларировали мир, кричали об освобождении рабочих и крестьян. Результат: около 20 млн убитых и сотни миллионов искалеченных, обездоленных, репрессированных. У Пола Пота была идея - "светлое будущее". Он горячо любил людей и их права. Когда же пришел к власти - утопил Камбоджу в крови. Около 3 миллионов убитых и замученных. Таких примеров множество. Конечно, людям свойственно меняться, учиться на собственных ошибках. Однако, как свидетельствует история, левые - не люди. Поэтому не стоит надеяться, что завтра их деятельность приведет к иным результатам", - завили организаторы акции.











































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.