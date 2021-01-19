"Чемодан, вокзал, Камбоджа": в Киеве попытались провести акцию в память о жертвах леворадикального насилия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 19 января, в центре Киева на Михайловской площади правые организации попытались провести акцию в память о жертвах леворадикального насилия. Однако, после разговора с представителями полиции, а также приглашения некоторых активистов для дачи объяснений в отдел полиции, организаторы решили акцию не проводить.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Стоит отметить, что на Михайловской площади свою акцию планировали также провести и левые организаци, однако представители полиции не позволили им подняться фуникулером с Почтовой площади. Поэтому свою акцию они провели там.
Тем временем, на Михайловской площади собрались участники акции "День памяти жертв леворадикального насилия". Однако после разговора с представителями полиции, а также приглашения некоторых активистов для дачи объяснений в отдел полиции, организаторы решили акцию не проводить.
"Если вы верите, что "правозащитники" защищают ваши права, а либералов беспокоит ваша свобода, значит вы прогуливали уроки истории. Большевики декларировали мир, кричали об освобождении рабочих и крестьян. Результат: около 20 млн убитых и сотни миллионов искалеченных, обездоленных, репрессированных. У Пола Пота была идея - "светлое будущее". Он горячо любил людей и их права. Когда же пришел к власти - утопил Камбоджу в крови. Около 3 миллионов убитых и замученных. Таких примеров множество. Конечно, людям свойственно меняться, учиться на собственных ошибках. Однако, как свидетельствует история, левые - не люди. Поэтому не стоит надеяться, что завтра их деятельность приведет к иным результатам", - завили организаторы акции.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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Какие именно чилийцы несчастливы от этого?
А Чили была самая богатая страна Южной Америки и до Пиночета.
Или Пиночет по твоему пришел к власти на волне всенародного благоденствия?
Миллион человек фанатичных комми? Не пиши ерунды.
Макс ты сторонник крепкой руки? Хочешь чтобы было как у белорусов? Вата местная аж писает от луки. Как и "донбасские лишенцы".
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В августе 2000 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8 Верховный суд Чили лишил Пиночета сенаторской неприкосновенности, после чего против него было возбуждено судебное преследование по более чем 100 эпизодам, связанным с убийствами, а также похищениями и пытками людей. Однако в июле 2001 года суд признал его страдающим https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B5 старческим слабоумием , что послужило причиной освобождения от привлечения к уголовной ответственности.
26 августа 2004 года Верховный суд Чили лишил Пиночета неприкосновенности от судебного преследования, а 2 декабря того же года Апелляционный суд страны принял решение о начале процесса по делу бывшего диктатора, обвиняемого в соучастии в убийстве бывшего командующего сухопутными силами генерала https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%81 Карлоса Пратса ."
и это еще без начала и без конца