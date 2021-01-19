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"Чемодан, вокзал, Камбоджа": в Киеве попытались провести акцию в память о жертвах леворадикального насилия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 января, в центре Киева на Михайловской площади правые организации попытались провести акцию в память о жертвах леворадикального насилия. Однако, после разговора с представителями полиции, а также приглашения некоторых активистов для дачи объяснений в отдел полиции, организаторы решили акцию не проводить.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Стоит отметить, что на Михайловской площади свою акцию планировали также провести и левые организаци, однако представители полиции не позволили им подняться фуникулером с Почтовой площади. Поэтому свою акцию они провели там.

Тем временем, на Михайловской площади собрались участники акции "День памяти жертв леворадикального насилия". Однако после разговора с представителями полиции, а также приглашения некоторых активистов для дачи объяснений в отдел полиции, организаторы решили акцию не проводить. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Киеве попытались провести акцию протеста против насилия со стороны правых экстремистов: митингующих задержала полиция за нарушение локдауна. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Если вы верите, что "правозащитники" защищают ваши права, а либералов беспокоит ваша свобода, значит вы прогуливали уроки истории. Большевики декларировали мир, кричали об освобождении рабочих и крестьян. Результат: около 20 млн убитых и сотни миллионов искалеченных, обездоленных, репрессированных. У Пола Пота была идея - "светлое будущее". Он горячо любил людей и их права. Когда же пришел к власти - утопил Камбоджу в крови. Около 3 миллионов убитых и замученных. Таких примеров множество. Конечно, людям свойственно меняться, учиться на собственных ошибках. Однако, как свидетельствует история, левые - не люди. Поэтому не стоит надеяться, что завтра их деятельность приведет к иным результатам", - завили организаторы акции. 

Чемодан, вокзал, Камбоджа: в Киеве попытались провести акцию в память о жертвах леворадикального насилия 01
Чемодан, вокзал, Камбоджа: в Киеве попытались провести акцию в память о жертвах леворадикального насилия 02
Чемодан, вокзал, Камбоджа: в Киеве попытались провести акцию в память о жертвах леворадикального насилия 03
Чемодан, вокзал, Камбоджа: в Киеве попытались провести акцию в память о жертвах леворадикального насилия 04
Чемодан, вокзал, Камбоджа: в Киеве попытались провести акцию в память о жертвах леворадикального насилия 05
Чемодан, вокзал, Камбоджа: в Киеве попытались провести акцию в память о жертвах леворадикального насилия 06
Чемодан, вокзал, Камбоджа: в Киеве попытались провести акцию в память о жертвах леворадикального насилия 07
Чемодан, вокзал, Камбоджа: в Киеве попытались провести акцию в память о жертвах леворадикального насилия 08
Чемодан, вокзал, Камбоджа: в Киеве попытались провести акцию в память о жертвах леворадикального насилия 09
Чемодан, вокзал, Камбоджа: в Киеве попытались провести акцию в память о жертвах леворадикального насилия 10
Чемодан, вокзал, Камбоджа: в Киеве попытались провести акцию в память о жертвах леворадикального насилия 11
Чемодан, вокзал, Камбоджа: в Киеве попытались провести акцию в память о жертвах леворадикального насилия 12
Чемодан, вокзал, Камбоджа: в Киеве попытались провести акцию в память о жертвах леворадикального насилия 13
Чемодан, вокзал, Камбоджа: в Киеве попытались провести акцию в память о жертвах леворадикального насилия 14
Чемодан, вокзал, Камбоджа: в Киеве попытались провести акцию в память о жертвах леворадикального насилия 15
Чемодан, вокзал, Камбоджа: в Киеве попытались провести акцию в память о жертвах леворадикального насилия 16
Чемодан, вокзал, Камбоджа: в Киеве попытались провести акцию в память о жертвах леворадикального насилия 17
Чемодан, вокзал, Камбоджа: в Киеве попытались провести акцию в память о жертвах леворадикального насилия 18
Чемодан, вокзал, Камбоджа: в Киеве попытались провести акцию в память о жертвах леворадикального насилия 19
Чемодан, вокзал, Камбоджа: в Киеве попытались провести акцию в память о жертвах леворадикального насилия 20
Чемодан, вокзал, Камбоджа: в Киеве попытались провести акцию в память о жертвах леворадикального насилия 21

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Чемодан, вокзал, Камбоджа: в Киеве попытались провести акцию в память о жертвах леворадикального насилия 22

Автор: 

Киев (25516) Левые (70) Нацполиция (16458) правые (52) протест (5857)


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Топ комментарии
+10
Пиночет убил 2тыс. и превратил Чили в процветающую страну, Пол Пот уничтожил четверть населения и загнал страну в беспросветную нищету
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19.01.2021 14:48
+7
Що, кац, комуняцький пукан пригоряє?)))
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19.01.2021 14:13
+7
Чили - самая богатая страна Южной Америки. Соседняя Боливия - социалистическая помойка с нищетой.
Какие именно чилийцы несчастливы от этого?
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19.01.2021 14:58
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Що, кац, комуняцький пукан пригоряє?)))
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19.01.2021 14:13 Ответить
Был и другой "митинг" - -
-
В Киеве попытались провести акцию протеста против насилия со стороны правых экстремистов...
Ежегодно в этот день в мире чтят память журналистки Анастасии Бабуровой и правозащитника Станислава Маркелова, убитых неонацистами 19 января 2009 в
Питере...
.
Эти Питерасты с ПИТЕРА - у себя дома не могут протестовать против убийства на росЦии , так решили в Киеве..
.
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....


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19.01.2021 14:13 Ответить
Их убили в Москве.
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19.01.2021 14:35 Ответить
Маркелов -адвокат специализировался на защите в криминальных делах кавказцев, преимущественно чеченцев при этом использовал грязные методы, переводил криминал в якобы межнациональные взаимоотношения. Был несколько раз предупреждён, но не внял... Анастасия Бабурова -антифашистка из Крыма, подруга того адвоката, была рядом с ним в момент покушения, но чтоб стоять и не дёргаться, так кинулась на праворадикалов из за чего получила незапланированную пулю. Ваще то дело очень тёмное и там куча явных подтасовок и несоответствий
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19.01.2021 14:45 Ответить
кем именно он был "несколько раз предупреждён"? гэбнёй?
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19.01.2021 15:15 Ответить
Сторож забыл запереть на ночь калитку в Павловской больнице и понеслось...
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19.01.2021 14:14 Ответить
тебе опять удалось сбежать оттуда?
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19.01.2021 15:16 Ответить
Кто-то пытается ввести в наш дискурс какие-то новые бредовые ярлыки. Кто любит навешивать ярлыеи мы знаем, поэтому можно предположить откуда эта маячня.
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19.01.2021 14:20 Ответить
А что плохого? Полоумные леваки, на радость кацапским пропагандонам, пытаются проводить акцию "против насилия правых экстремистов", создавая картинку "фашызма" в Украине, националисты же в ответ теперь будут синхронно проводить акции в память о жертвах леворадикального насилия. Как по мне вполне справедливо.
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19.01.2021 14:35 Ответить
один маленький ньюанс - у нас в стране нет ни леваков, ни националистов.
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19.01.2021 15:10 Ответить
у вас в стране - это где?
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19.01.2021 15:16 Ответить
у нас - в Украине
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19.01.2021 15:46 Ответить
"в Украине нет леваков". А кто тогда эти "байцы" армии ОПЗЖ больного на голову Кивы ?
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19.01.2021 16:25 Ответить
И кто же они?
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19.01.2021 16:35 Ответить
Ты еще скажи, что Рабинович - марксист.
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19.01.2021 16:47 Ответить
Так кто же нам всё-таки нужен - Пиночет или Пол Пот?
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19.01.2021 14:30 Ответить
Не тот, и не тот.
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19.01.2021 14:36 Ответить
Если хотите чтобы все жили свободно и богато - Пиночет. Если чтобы "все были равны, не было олигархов" - Пол Пот.
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19.01.2021 14:40 Ответить
Вы уверены, что Пиночет именно этого добивался? Вот у чилийцев другое мнение.
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19.01.2021 14:46 Ответить
Чили - самая богатая страна Южной Америки. Соседняя Боливия - социалистическая помойка с нищетой.
Какие именно чилийцы несчастливы от этого?
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19.01.2021 14:58 Ответить
Те 10 % взрослого населения которые иммигрировали из Чили во времена Пиночета.
А Чили была самая богатая страна Южной Америки и до Пиночета.
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19.01.2021 15:07 Ответить
До Альенде она было самой богатой, а при Альенде начала разваливаться нахрен
Или Пиночет по твоему пришел к власти на волне всенародного благоденствия?
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19.01.2021 15:18 Ответить
те 10% это очевидно прокремлевские комми, накачиваемые ссср-ом баблом для подрывной деятельности. в Украине тоже 10% эмигрировали в рашку - рыги и донбасяне
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19.01.2021 15:19 Ответить
Пиночет пришел к власти не в результате народного восстания. А в результате настоящего военного переворота, которое он организовал потому что боялся потери привелегий.
Миллион человек фанатичных комми? Не пиши ерунды.
Макс ты сторонник крепкой руки? Хочешь чтобы было как у белорусов? Вата местная аж писает от луки. Как и "донбасские лишенцы".
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19.01.2021 15:33 Ответить
Куба была самая богатая страна Южной Америки и до коммунистов - теперь самая нищая
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19.01.2021 16:14 Ответить
У сторонников "крепкой руки" своя правда.
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19.01.2021 15:11 Ответить
Так ты скоро и про ху№ло расскажешь что он рашку с колен поднял.
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19.01.2021 15:08 Ответить
Пиночет убил 2тыс. и превратил Чили в процветающую страну, Пол Пот уничтожил четверть населения и загнал страну в беспросветную нищету
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19.01.2021 14:48 Ответить
Вы были в Чили? Там народ "процветающей" страны гордится свержением Пиночета.
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19.01.2021 14:55 Ответить
А разве его кто-то совершал? Пиночет спокойно ушел в отставку в статусе пожизненного сенатора и почетного главнокомандующего
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19.01.2021 15:03 Ответить
Кто-то его свергал?
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19.01.2021 15:05 Ответить
Я уже выскался по этому поводу. Это здесь вам так мОзги промывают. У чилийцев - своё мнение, и не судили Пиночета только потому, что вовремя сдох, по его преступлениям нет срока давности.
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19.01.2021 15:12 Ответить
у каких именно чилийцев? тех, что обучались с тобой в МГИМО?
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19.01.2021 15:20 Ответить
MIT
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19.01.2021 15:27 Ответить
Никто Пиночета в Чили и не мог судить. Как сенатор и почетный главнокомандующий он был неподсуден. Кроме того, чилийская военная каста воспрепятствовала бы любой попытке чилийских левых подать в суд на Пиночета
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19.01.2021 15:26 Ответить
Малшик, ты хотя бы Вики почитал:
"
В августе 2000 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8 Верховный суд Чили лишил Пиночета сенаторской неприкосновенности, после чего против него было возбуждено судебное преследование по более чем 100 эпизодам, связанным с убийствами, а также похищениями и пытками людей. Однако в июле 2001 года суд признал его страдающим https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B5 старческим слабоумием , что послужило причиной освобождения от привлечения к уголовной ответственности.
26 августа 2004 года Верховный суд Чили лишил Пиночета неприкосновенности от судебного преследования, а 2 декабря того же года Апелляционный суд страны принял решение о начале процесса по делу бывшего диктатора, обвиняемого в соучастии в убийстве бывшего командующего сухопутными силами генерала https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%81 Карлоса Пратса ."
и это еще без начала и без конца
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19.01.2021 15:38 Ответить
Любители "крепких рук" читать не умеют
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19.01.2021 16:44 Ответить
Можно поподробнее о том, как его свергали. Очень интересно.
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19.01.2021 15:33 Ответить
а нам- це кому, не скажеш Турчаникофф?
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19.01.2021 14:53 Ответить
Читаю про этих ребят и не могу определиться. Тебе легше, у тебя только кликуха паганая.
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19.01.2021 14:57 Ответить
шта?
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19.01.2021 15:27 Ответить
Борцунятки. на цю кучку фатить одного червоного кхмєра, будуть тікати як сурікати.
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19.01.2021 14:49 Ответить
Праві радикали ,ліві радикали-і ті й інші є суперечністю здоровому глузду й людській адекватності й інспіровані тими кому це потрібно. Вони як палиця котрою збовтують лайно! У наших умовах,визначаючи "кому вигідно"-дивимось на схід,бачимо "Мордор"! Ось звідти ці "радикали" й "харчуються",і "праві" і "ліві"!
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19.01.2021 14:59 Ответить
Пол Пот, председатель компартии Кампучии, впервые в мире построил коммунистическое общество, соответствующее всем критериям и догмам - общество без классов, без семьи, без денег, без религии. Зато уничтожил 3 миллиона жителей из 7 миллионов. Образцовое общество, где все равны, все номерные товарищи и каждый мог умереть от удара мотыги за смех или плач, что считалось политическим преступлением.
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19.01.2021 15:00 Ответить
Равно как из-за отсутствия смеха или плача в нужный момент.
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19.01.2021 15:09 Ответить
Это просто идеальный сцарь для кацапов и совков
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19.01.2021 15:23 Ответить
 
 