Проект "Без цензуры": Дубинскому обломали рога. Как санкции США испугали соратника Зеленского. ВИДЕО

Санкции, мама, скорость и непростая жизнь Александра Дубинского, который после экономического кнута от Соединенных Штатов притих, как мышь под печкой.

В свежем выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева подготовила подборку самых позорных историй про элитного спикера "Слуги народа" - от квартир и хамства журналистам до вмешательства в выборы в США.

Начнем с новостей. Сегодня Офис Генпрокурора после обращений Центра противодействия коррупции начал против Александра Дубинского уголовные производства по статьям "Уклонение от уплаты налогов" и "Легализация доходов, полученных преступным путем".

А не так давно Дубинский, шестеро украинцев и четыре медиакомпании попали под экономические санкции США. Кроме Дубинского, под санкции также попали экс-нардеп Александр Онищенко, бывший прокурор ГПУ Константин Кулик, экс-сотрудник посольства США в Украине Андрей Телиженко, и еще три человека, которых связывают с Андреем Деркачем: Дмитрий Ковальчук, Антон Симоненко и Петр Журавель.

Как изменилась тональность высказываний Александра Дубинского после удара минфина США? Неужели стабильно наглый нардеп превратился в медиакотика? Почему, несмотря на предыдущие пафосные тональности, Дубинский теперь изо всех сил пытается оправдаться и реабилитироваться? И несмотря на все имеющиеся доказательства, отрицает даже само знакомство с Андреем Деркачом?

А главное - какие выводы из всего этого должны сделать рупоры агрессивной антиамериканской пропаганды в Украине?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ.

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