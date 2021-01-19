Проект "Без цензуры": Дубинскому обломали рога. Как санкции США испугали соратника Зеленского. ВИДЕО
Санкции, мама, скорость и непростая жизнь Александра Дубинского, который после экономического кнута от Соединенных Штатов притих, как мышь под печкой.
В свежем выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева подготовила подборку самых позорных историй про элитного спикера "Слуги народа" - от квартир и хамства журналистам до вмешательства в выборы в США.
Начнем с новостей. Сегодня Офис Генпрокурора после обращений Центра противодействия коррупции начал против Александра Дубинского уголовные производства по статьям "Уклонение от уплаты налогов" и "Легализация доходов, полученных преступным путем".
А не так давно Дубинский, шестеро украинцев и четыре медиакомпании попали под экономические санкции США. Кроме Дубинского, под санкции также попали экс-нардеп Александр Онищенко, бывший прокурор ГПУ Константин Кулик, экс-сотрудник посольства США в Украине Андрей Телиженко, и еще три человека, которых связывают с Андреем Деркачем: Дмитрий Ковальчук, Антон Симоненко и Петр Журавель.
Как изменилась тональность высказываний Александра Дубинского после удара минфина США? Неужели стабильно наглый нардеп превратился в медиакотика? Почему, несмотря на предыдущие пафосные тональности, Дубинский теперь изо всех сил пытается оправдаться и реабилитироваться? И несмотря на все имеющиеся доказательства, отрицает даже само знакомство с Андреем Деркачом?
А главное - какие выводы из всего этого должны сделать рупоры агрессивной антиамериканской пропаганды в Украине?
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ.
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Он же планировал тут деньжат нахапать и в США свалить.
А теперь все.
Или описка Цензора? - не пугайте
Или описка Цензора? - не пугайте
Лупить следует, бить регулярно, за мужеские подвески "трогать" ... Санкциями всякими, персональными, точечно- прицельными, арестами на их имущество и счета за границей...Потому, что "Бьет - значит любит".
А как же еще... С этими вороватыми, бессовестными, ненасытными хищниками, .....Вот наворовал... И сбежал в Москву... Со всей своей сворой и челядью... Следующий.... после Майдана, пошел тем же путем... Но, пока… остался, учит теперь всех учит-поучает как честно жить и как надо кэровать Украиной...
Эти новые, как бы, молодые, молодые волки, сбиваются в стаи и… по той же колеи... Потому, лупить следует, бить регулярно, за мужеские подвески "трогать" ...Санкциями всякими, персональными, точечно-прицельными... Потому, что "Бьет - значит любит".
В армии, на зоне... есть такой прикол - вновь прибывшего спрашивают:
- Рога есть?
Если отвечал - "Нет", говорили: - "Набьем"
Если отвечал - "Есть", говорили: - "Собьем"
А тут ... просто став депутатом ...
Та має право представляти волевиявлення українців )
Був барига - згоден !
Але зараз -https://www.youtube.com/watch?v=7YGhTt5C_1U Ленинград - Полный ******