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Митинг в защиту "слуги народа" Дубинского прошел под посольством США, Дубинский говорит, что это провокация. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Около двух десятков человек с плакатами в поддержку нардепа СН Александра Дубинского митинговали у здания посольства США, после им раздавали деньги. Депутат утверждает, что акцию организовали провокаторы, и требует встречи с президентом.

Фото и видео с митинга опубликовал Telegram-канал "Карточный офис", сообщает Цензор.НЕТ.

На кадрах видно, как рядом с посольством митингуют около двух десятков граждан, преимущественно пожилого возраста.

Оператору удалось заснять, как после акции ее участникам раздают по 200 гривен.

Митинг в защиту слуги народа Дубинского прошел под посольством США, Дубинский говорит, что это провокация 01
Митинг в защиту слуги народа Дубинского прошел под посольством США, Дубинский говорит, что это провокация 02

Читайте на Цензор.НЕТ: Офис Генпрокурора открыл два уголовных производства против "слуги народа" Дубинского, - ЦПК

Дубинский в Фейсбуке назвал акцию "провокацией".

"От правоохранительных органов требую немедленно выявить организаторов и участников этой провокации, осознанно создающих проблемы во взаимоотношениях с нашим стратегическим партнёром - США. Настаиваю на срочной встрече с Президентом. Потому что не исключаю, что к этой провокации имеет отношение часть его окружения, которая работает против интересов Президента и Украины", - написал он.

Митинг в защиту слуги народа Дубинского прошел под посольством США, Дубинский говорит, что это провокация 03

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Также на Цензор.НЕТ: Фракция "Слуга народа" может рассмотреть вопрос об исключении Дубинского, - СМИ

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Автор: 

митинг (2556) посольство (1081) США (26620) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+47
Тупой собачий рот, когда на пару со своим гэбнявым дружком всучивал Джулиани "железный компромат" на Байдена даже не ожидал, шо в награду Трумп заблокирует то самое бабло, которое эта свинособака выудила у Рудички.
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19.01.2021 20:14
+42
і єто тоже правакацийа...

https://www.facebook.com/zhenya.linet?hc_ref=ARQoa8Jqzyy32SGqnYV9D-KjYk1HfNu-Wn2ABaq4ijtV16rYKfqYEtwiKwWaSKk7U4I&fref=nf Женя Лин
https://www.facebook.com/zhenya.linet/videos/508145550170865/ 12 января, 08:35 ·

О !!! Наконец, я этот клип искал очень долго. С трудом нашёл, теперь загрузил к себе, и вы всегда его найдёте - https://www.facebook.com/zhenya.linet/videos/508145550170865/ .
Это было снято в 2014, ещё до выборов. Трамп выступал на консервативной конференции Conservative Political Action Conference (CPAC)
В этом клипе замечательно всё. Например, как Трамп хвалит Путинa, что какой тот умный, что напал на Крым после Олимпийских игр.
Но это не самое важное.
Важно то, что он оправдывает действия Путина, что мол Путин забрал Крым, потому что это самый богатый регион в Украине. То есть (между строк): коль самый богатый, то почему не забрать?
И наконец самый смехотворный факт: что Трамп с полной уверенностью говорит, что Крым - это самый богатый регион (там сосредоточено всё богатство), и что без Крыма, вся Украина развалится.
Оцените, с каким пафосом и уверенностью это говорится.
Интересно, ну вот кто это всё ему втирал ?
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19.01.2021 20:09
+37
Перша моя реакція на цю новину - Я ЗАРЖАВ)))
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19.01.2021 20:10
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вбогi )
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19.01.2021 22:09 Ответить
зверніть увагу звідки ця обколота ботоксом сосна...
Звичайно, також від бородатої баби каломойші, з його ж УНІАНу.
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19.01.2021 23:00 Ответить
собачий рот слит своим хозяином! "мама любит посыл нах*й??"
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19.01.2021 22:16 Ответить
на большую массовку бабла пожелал
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19.01.2021 21:31 Ответить
Мерзота, Падаль,Падло....Зрадник! І ходе по українській землі Негідник та Наволоч. Жахіття ********** України!
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19.01.2021 21:50 Ответить
слизкие, шакальи повадки собачеротой сучки Каломойского ещё раз наглядно продемонстрировали, что чмошники и шлюхи - передовой отряд гавнокомандующей Зели.. ылита "слуг народа"
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19.01.2021 22:05 Ответить
Так убого.
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19.01.2021 22:11 Ответить
Вора могут поддержать только проплаченые утырки😁😁😁
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19.01.2021 22:26 Ответить
Хто з них Татьяна Лайф: у рожевій шапочці чи у білій?
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19.01.2021 22:31 Ответить
Та щось взагалі вона десь зникла в останній час.
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19.01.2021 22:41 Ответить
некада ей по форумам шляться. там по 200 грн. раздают.
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20.01.2021 09:56 Ответить
На фото "Бугаї" не пенсійного віку! Може тут поліція щось розумне скаже?
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19.01.2021 22:55 Ответить
дубина ладно, тут все понятно с этим существом. но вот насколько же убогим, жадным, тупым, беспринципным человекообразным нужно быть, чтобы за 200 грн. стоять в массовке имени этого существа? мне не понять этих человекообразных.
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19.01.2021 23:36 Ответить
Дубинский не говорит а " ******* , шо это ПрОвОкАцИя", он говорить не умеет. "Сборище шлюх свои бабки получили, дубинское ********, шо это провокация"
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19.01.2021 23:36 Ответить
Деньги превыше всего.За всё время ни одного позитивного коментария.Хотябы посмотрел на оценку своей деятельности народом.Всё по барабану,деньги не пахнут.
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20.01.2021 00:42 Ответить
Тупой сабачий рот жалобно скулит))
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20.01.2021 06:00 Ответить
Я понимаю,что эти все тела пришли поддержать собачий рот за бабки,но все равно,кем нужно быть,чтобы выйти в поддержку этого дерьма... Позорище.
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20.01.2021 07:24 Ответить
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20.01.2021 08:59 Ответить
Пусть его мама митингует в США , может поможет.
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20.01.2021 17:11 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/kto-organizoval-akciju-v-podderzhku-dubinskogo.html Кто организовал «акцию в поддержку Дубинского»


Наши источники подтвердили, что «акцию в поддержку Дубинского» под посольством США организовал известный черный пиарщик Вова Петров.
А вот дальше - интересно. Источники сообщают что Вову Петрова на Дубинского натравили не шабунисты, а… главный политтехнолог ОП Миша Подоляк. Дубинского серией провокаций пытаются выжить из фракции «Слуга народа» - заставить самого выйти из фракции. Если чесно, эта идея ОП выглядит смешно - и вот почему.
Во-первых, Дубинский не тот человек, который подставляет правую щеку, когда бьют по левой. Вскоре мы увидим встречный накат уже на Петрова, либо прямо на Офис президента. Скучно не будет.
Характерно - Дубинский упорно требует собрания фракции и встречи с Зеленским. Он откровенно прет на конфликт - встречаться Зеленский с ним не будет (вспомним рассказы Богдана - он и уволить человека красиво не может). А первое же заседание фракции в этих условиях закончится расколом.
И во-вторых. Именно сейчас к травле Дубинского подключаются шабунисты. Вчерашнее сообщение ЦПК Шабунина о двух уголовных делах (уклонение от уплаты налогов и отмывание стредств полученных преступным путем) против Дубинского, никак не связаны с введением против него санкций США. Дела открыты были 13 января, а суд на основании которого их открыли, состоялся вообще 11-го - в день когда Дубинский попал под санкции. Это чистое совпадение.
Однако теперь, очевидно, дела форсировать будут и Венедиктова, и шабунисты. Дубинский в долгу не останется так же.
Одним словом - ожидаем большой ба-бах!
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20.01.2021 17:22 Ответить
Иди умойся
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22.01.2021 17:28 Ответить
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/ermak-poobeshchal-kristine-kvin-turnut-dubinskogo-iz-partii-sam-nardep-protiv-21012021-412991 Глава Офісу президента України Андрій Єрмак пообіцяв тимчасовій повіреній у справах США в Україні Крістіні Квін, що нардепа Олександра Дубінського виженуть із партії "Слуга народу"
Про це йдеться в повідомленні на Telegram-каналі "Резидент", передає "ДС".
"Наше джерело в ОП розповіло, що вчора відбулася розмова Андрія Єрмака з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, вона висловила стурбованість посольства щодо присутності в партії влади людини, яка намагалася впливати на вибори президента Америки. Глава Офісу президента запевнив, що питання по Олександру Дубінському буде вирішене в найближчі дні, він самостійно залишить лави партії", - йдеться в повідомленні.
При цьому сам Дубінський заявив Telegram-каналу PavlovskyNews, що не збирається залишати фракцію і партію.
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21.01.2021 17:16 Ответить
А что за Бомжи с плакатами...На какой помойке их подобрали?
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22.01.2021 17:26 Ответить
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