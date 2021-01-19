Митинг в защиту "слуги народа" Дубинского прошел под посольством США, Дубинский говорит, что это провокация. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Около двух десятков человек с плакатами в поддержку нардепа СН Александра Дубинского митинговали у здания посольства США, после им раздавали деньги. Депутат утверждает, что акцию организовали провокаторы, и требует встречи с президентом.
Фото и видео с митинга опубликовал Telegram-канал "Карточный офис", сообщает Цензор.НЕТ.
На кадрах видно, как рядом с посольством митингуют около двух десятков граждан, преимущественно пожилого возраста.
Оператору удалось заснять, как после акции ее участникам раздают по 200 гривен.
Читайте на Цензор.НЕТ: Офис Генпрокурора открыл два уголовных производства против "слуги народа" Дубинского, - ЦПК
Дубинский в Фейсбуке назвал акцию "провокацией".
"От правоохранительных органов требую немедленно выявить организаторов и участников этой провокации, осознанно создающих проблемы во взаимоотношениях с нашим стратегическим партнёром - США. Настаиваю на срочной встрече с Президентом. Потому что не исключаю, что к этой провокации имеет отношение часть его окружения, которая работает против интересов Президента и Украины", - написал он.
Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.
Также на Цензор.НЕТ: Фракция "Слуга народа" может рассмотреть вопрос об исключении Дубинского, - СМИ
Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".
19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.
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Звичайно, також від бородатої баби каломойші, з його ж УНІАНу.
Наши источники подтвердили, что «акцию в поддержку Дубинского» под посольством США организовал известный черный пиарщик Вова Петров.
А вот дальше - интересно. Источники сообщают что Вову Петрова на Дубинского натравили не шабунисты, а… главный политтехнолог ОП Миша Подоляк. Дубинского серией провокаций пытаются выжить из фракции «Слуга народа» - заставить самого выйти из фракции. Если чесно, эта идея ОП выглядит смешно - и вот почему.
Во-первых, Дубинский не тот человек, который подставляет правую щеку, когда бьют по левой. Вскоре мы увидим встречный накат уже на Петрова, либо прямо на Офис президента. Скучно не будет.
Характерно - Дубинский упорно требует собрания фракции и встречи с Зеленским. Он откровенно прет на конфликт - встречаться Зеленский с ним не будет (вспомним рассказы Богдана - он и уволить человека красиво не может). А первое же заседание фракции в этих условиях закончится расколом.
И во-вторых. Именно сейчас к травле Дубинского подключаются шабунисты. Вчерашнее сообщение ЦПК Шабунина о двух уголовных делах (уклонение от уплаты налогов и отмывание стредств полученных преступным путем) против Дубинского, никак не связаны с введением против него санкций США. Дела открыты были 13 января, а суд на основании которого их открыли, состоялся вообще 11-го - в день когда Дубинский попал под санкции. Это чистое совпадение.
Однако теперь, очевидно, дела форсировать будут и Венедиктова, и шабунисты. Дубинский в долгу не останется так же.
Одним словом - ожидаем большой ба-бах!
Про це йдеться в повідомленні на Telegram-каналі "Резидент", передає "ДС".
"Наше джерело в ОП розповіло, що вчора відбулася розмова Андрія Єрмака з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, вона висловила стурбованість посольства щодо присутності в партії влади людини, яка намагалася впливати на вибори президента Америки. Глава Офісу президента запевнив, що питання по Олександру Дубінському буде вирішене в найближчі дні, він самостійно залишить лави партії", - йдеться в повідомленні.
При цьому сам Дубінський заявив Telegram-каналу PavlovskyNews, що не збирається залишати фракцію і партію.