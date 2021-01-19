Митинг в защиту "слуги народа" Дубинского прошел под посольством США, Дубинский говорит, что это провокация. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Около двух десятков человек с плакатами в поддержку нардепа СН Александра Дубинского митинговали у здания посольства США, после им раздавали деньги. Депутат утверждает, что акцию организовали провокаторы, и требует встречи с президентом.

Фото и видео с митинга опубликовал Telegram-канал "Карточный офис", сообщает Цензор.НЕТ.

На кадрах видно, как рядом с посольством митингуют около двух десятков граждан, преимущественно пожилого возраста.

Оператору удалось заснять, как после акции ее участникам раздают по 200 гривен.





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Дубинский в Фейсбуке назвал акцию "провокацией".

"От правоохранительных органов требую немедленно выявить организаторов и участников этой провокации, осознанно создающих проблемы во взаимоотношениях с нашим стратегическим партнёром - США. Настаиваю на срочной встрече с Президентом. Потому что не исключаю, что к этой провокации имеет отношение часть его окружения, которая работает против интересов Президента и Украины", - написал он.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

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Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.