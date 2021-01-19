Глава Гостаможслужбы Рябикин запостил видео о коррупции главка "К" СБУ на таможне. ВИДЕО

Павел Рябикин опубликовал видео журналиста Евгения Плинского о коррупции на таможне.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Рябикина в Фейсбуке.

В видео Плинский утверждает, что департамент "К" СБУ отправил 123 сотрудника на таможни по всей Украине на период с 17 по 31 января. Согласно распоряжению руководителя департамента "К" Василия Маланюка, сотрудники СБУ должны войти в зоны таможенного контроля и искать там возможное нарушение правил перемещения грузов. Для этого, по словам Плинского, нет никаких законных оснований.

Комментарий под постом Рябикина оставил его предшественник на посту главы Гостаможслужбы Максим Нефьодов. "Держитесь! Это война..." - написал он.

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