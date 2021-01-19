Глава Гостаможслужбы Рябикин запостил видео о коррупции главка "К" СБУ на таможне. ВИДЕО
Павел Рябикин опубликовал видео журналиста Евгения Плинского о коррупции на таможне.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Рябикина в Фейсбуке.
В видео Плинский утверждает, что департамент "К" СБУ отправил 123 сотрудника на таможни по всей Украине на период с 17 по 31 января. Согласно распоряжению руководителя департамента "К" Василия Маланюка, сотрудники СБУ должны войти в зоны таможенного контроля и искать там возможное нарушение правил перемещения грузов. Для этого, по словам Плинского, нет никаких законных оснований.
Комментарий под постом Рябикина оставил его предшественник на посту главы Гостаможслужбы Максим Нефьодов. "Держитесь! Это война..." - написал он.
Также на Цензор.НЕТ: Глава Гостаможслужбы Рябикин опроверг слухи о скорой отставке
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Честно говоря, всю свою жизнь ненавидел таможню. Реальнейшие твари, как при Союзе, так и потом. Последний контакт с украинской таможней- 2015, летом, в Николаеве. Отпетые взяточники и негодяи. А вот об СБУ у меня только положительные отзывы. Это я говорю о своих, личных впечатлениях, сложившихся после личных контактов.
- Нет, это наша!!! Вам самим много!!!
Например - почему одни грузы оформляются за 10 минут, а такие же, для другого поставщика - дольше суток...
Имея общения с таможенными брокерами или представителями предприятий, легко можно задержать практически любого. Уже сам факт внешнего контроля притормозит часовые перекуры и заставит инспекторов работать.
Я так понимаю, что это "разоблачение" расчитано на тех, кто не в теме...