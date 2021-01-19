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Глава Гостаможслужбы Рябикин запостил видео о коррупции главка "К" СБУ на таможне. ВИДЕО

Павел Рябикин опубликовал видео журналиста Евгения Плинского о коррупции на таможне.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Рябикина в Фейсбуке.

В видео Плинский утверждает, что департамент "К" СБУ отправил 123 сотрудника на таможни по всей Украине на период с 17 по 31 января. Согласно распоряжению руководителя департамента "К" Василия Маланюка, сотрудники СБУ должны войти в зоны таможенного контроля и искать там возможное нарушение правил перемещения грузов. Для этого, по словам Плинского, нет никаких законных оснований.

Комментарий под постом Рябикина оставил его предшественник на посту главы Гостаможслужбы Максим Нефьодов. "Держитесь! Это война..." - написал он.

Также на Цензор.НЕТ: Глава Гостаможслужбы Рябикин опроверг слухи о скорой отставке

Глава Гостаможслужбы Рябикин запостил видео о коррупции главка К СБУ на таможне 01

Автор: 

коррупция (8560) СБУ (19890) таможня (1958) Рябикин Павел (69) Государственная таможенная служба (164)


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Топ комментарии
+5
зелибобы в очередной раз обосрались
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19.01.2021 22:30
+5
Государство-это лишь страшная маска,на еще более ртвратительном лице народа.
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19.01.2021 23:19
+4
Это провокация!...Контрабанду преЗЕдент несколько раз уже победил...какая может быть коррупция на таможне?...
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19.01.2021 22:55
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зелибобы в очередной раз обосрались
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19.01.2021 22:30 Ответить
Чудесная у нас страна, чудесные люди... и какое чудовищное у нас государство.
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19.01.2021 22:58 Ответить
Государство-это лишь страшная маска,на еще более ртвратительном лице народа.
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19.01.2021 23:19 Ответить
Не чіпай своїми брудними руками український народ, падлюка москальська.
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20.01.2021 14:00 Ответить
Не война. Войнушка. Таких пережили несколько десятков. Результат, как всегда на поссоветском пространсве-договорятся.
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19.01.2021 22:32 Ответить
ну, може хоч хтось на ту "тамужню" ошийника з намордником надягне і відправить на забій, бо вона завжди поводила себе як добряче відгодована свиня
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19.01.2021 22:33 Ответить
Это что было??? Как по мне- так звиздейшн какой-то.

Честно говоря, всю свою жизнь ненавидел таможню. Реальнейшие твари, как при Союзе, так и потом. Последний контакт с украинской таможней- 2015, летом, в Николаеве. Отпетые взяточники и негодяи. А вот об СБУ у меня только положительные отзывы. Это я говорю о своих, личных впечатлениях, сложившихся после личных контактов.
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19.01.2021 22:34 Ответить
Маєш своїх людей в СБУ? Везе ж людям.(шютка)
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19.01.2021 22:45 Ответить
Та почему своих? Просто приходилось контактировать. Ни единого отрицательного впечатления. Однажды, сосед, майор запаса, от ментов спас. Было дело. Беспредельщики, два сержанта, хотели меня в отдел забрать, прямо из под окон моих. А я ж на первом этаже. Ну и выпивал, в процессе кормления дворовых котов, банку "Рево". Они ************. Сосед- ксиву ветерана СБУ предъявил. Они отстали.
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19.01.2021 23:06 Ответить
Это провокация!...Контрабанду преЗЕдент несколько раз уже победил...какая может быть коррупция на таможне?...
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19.01.2021 22:55 Ответить
- Это наша корова и мы её доим!
- Нет, это наша!!! Вам самим много!!!
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19.01.2021 22:55 Ответить
Зелена диктатура зеленої хунти у країні. Що хочуть, те і роблять. Плювати на Закон, плювати на Конституцію
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19.01.2021 23:41 Ответить
что за пид"пасня ? когда уже будет порядок в моей стране! каждая ченовничья вош занимаеться коррупцией, это п222ц!
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20.01.2021 00:38 Ответить
По беспределу в чужой огород залезли... Таможенники себя очень свободно и вольготно чувствуют за забором «митна зона»... а тут таке...вообще офигели сбушники...
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20.01.2021 01:33 Ответить
все хотят воровать
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20.01.2021 05:53 Ответить
Что делать работникам СБУ? Очень просто - отследить очередь... Документами можно заняться потом.
Например - почему одни грузы оформляются за 10 минут, а такие же, для другого поставщика - дольше суток...
Имея общения с таможенными брокерами или представителями предприятий, легко можно задержать практически любого. Уже сам факт внешнего контроля притормозит часовые перекуры и заставит инспекторов работать.
Я так понимаю, что это "разоблачение" расчитано на тех, кто не в теме...
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20.01.2021 06:57 Ответить
А украінці питають чому "п"ята московська колона" і сепари навіть в Києві себе так вільно почувають. Тероризувати бізнес СБУшній мафіі набагато вигідніше, ніж за диверсантами бігати. Не буде дивно , якщо частина такого "бізнесу" СБУ переводить однодумцям в ОРДЛО.
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20.01.2021 08:36 Ответить
А дупа в СБУ можливо не злипнеться? Де закон про СБУ?
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20.01.2021 10:51 Ответить
не знаю, что там это сбу, но на запостившем ролик метку негде ставить.
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20.01.2021 21:50 Ответить
 
 