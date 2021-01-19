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Трамп произнес прощальную речь: Горжусь, что не начал новых войн. ВИДЕО

Глава Белого дома Дональд Трамп выступил с прощальным обращением к нации накануне инаугурации своего преемника Джо Байдена. 45-й президент США перечислил свои достижения, а также отметил, что "молится за успехи" новой администрации США.

Главным своим достижением Трамп назвал он не начал новых войн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"Я особенно горжусь тем, что я первый президент за несколько десятков лет, который не начал новых войн", - сказал Трамп.

Еще одним своим успехом в кресле главы Белого дома Трамп назвал политику по Ближнему Востоку и подписание ряда мирных соглашений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клинтон подозревает, что Трамп перед штурмом Капитолия мог разговаривать с Путиным

"В результате нашей смелой дипломатии и принципиального реализма мы достигли ряда исторических мирных соглашений на Ближнем Востоке. Это рассвет нового Ближнего Востока, и мы возвращаем наших солдат домой", - отметил Трамп.

Упомянул он и беспорядки в Вашингтоне, отметив, что события, которые унесли жизни пяти человек, привели в ужас всех американцев.

"Политическое насилие - это нападение на все, чем мы, американцы, дорожим. Этого нельзя терпеть", - отметил политик и намекнул, что инициированное им движение только начинается.

Трамп также убежден, что взял на себя самые тяжелые битвы и тяжелые выборы. И при этом его команда думала не о левых или правых, республиканцах и демократах, а о благе нации.

Также читайте: Порядок во время инаугурации Байдена будут обеспечивать 25 тыс. вооруженных нацгвардейцев

"Мы молимся за успех новой администрации в сохранении и процветании Америки. Мы подтвердили священную идею о том, что в США правительство отвечает перед людьми", - сказал Трамп.

Напомним, 20 января в Вашингтоне пройдет инаугурация 46-го президента США Джо Байдена. Его предшественник Трамп планирует покинуть город за несколько часов до этого.

Автор: 

США (26620) Трамп Дональд (5194)


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Топ комментарии
+35
Трамп війшов в історію Америки як самий гірший Президент х подвійний імпічментом
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20.01.2021 00:06
+17
дважды легитимный
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20.01.2021 00:07
+16
Трамп произнес прощальную речь: Горжусь, что не начал новых войн - Цензор.НЕТ 5865
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20.01.2021 00:13
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Страница 2 из 2
_Но очень старался сам и его шайка также. И эти усилия однозначно должны быть расследованы, квалифицированы и вознаграждены.
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20.01.2021 00:29 Ответить
Одноклєточні, які у вас можуть претезензії до Трампа? Він дав Україні джавеліни та інші прибамбаси, душив кацапстан санкціями, забанив сєвєрний гамноток-2. Га, амеби?
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20.01.2021 00:23 Ответить
Одноклеточний це ти. Трамп підтримував ху%ло під час анексії Криму.
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20.01.2021 00:33 Ответить
Саме так. Його https://www.facebook.com/zhenya.linet/videos/508145550170865/ виступ в 2014-му на Conservative Political Action Conference де він облизує зада кремлівському плішивцю.
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20.01.2021 14:05 Ответить
Это КОНГРЕСС !
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20.01.2021 00:34 Ответить
інхвузорія, у нас нема претензій до Трампа, дуже добре, що десяток-другий джавелінів нам ПРОДАВ за завищеной ціною, і які насправді нам ніяк то непотрібні, тільки на розбірку для проектування своїх зразків ******** зброї. За всякі прибамбаси теж дякуємо, бо що Америці вже не годиться, то може буде у нагоді в Україні за її бідністю, дуже йому дякуємо, що він нічого не хотів давати, але Конгрес його вимусив то зробити, то велика то подяка повинна бути саме трампу, а не Конгресу.
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20.01.2021 00:34 Ответить
Особисто Трамп бу в проти надання Джавелінів.
Конгрес дав Джавеліни.
А Трамп лише підкорився.
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20.01.2021 00:35 Ответить
...крім громадянської війни в самих Штатах. Але то не рахується
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20.01.2021 00:27 Ответить
**** ! Дал бы хоть воюющей Украине 1/20 часть тех денег что направил заплывшему жиром в Израелю !
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20.01.2021 00:33 Ответить
В самую точку !
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20.01.2021 00:36 Ответить
ну, він вважав, що в Україні всі дуже погані та неприємні, а в ізраїлі рідні юдеї, дуже хороші і веселі, дуже трампа ******* і путіна також
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20.01.2021 00:38 Ответить
Не заслужили.
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20.01.2021 06:03 Ответить
на гордоне за такие слова 100% забанили бы...)
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20.01.2021 06:05 Ответить
Тьху ти ! Так Гордон же не іудей !! Він вірить в Дарвіна і є АтеістЪ ! Хотя може трохи і шпрехає по івриту, ну то й що?))
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21.01.2021 07:55 Ответить
Якби у тебе, придурка, була така повнота влади, яка у ху#ла, то почав би обов'язково і не одну війну.
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20.01.2021 00:37 Ответить
Он мог начать войну хоть сегодня. У него есть такое право.
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20.01.2021 00:41 Ответить
Маскаль, как там Навальний дручит путлера? Ща Байден подключтся)))
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20.01.2021 00:50 Ответить
Краще нехай завтра починає.
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20.01.2021 01:24 Ответить
Но пытался. И к тому же на территории США.
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20.01.2021 03:12 Ответить
Він намагався узурпувати владу у США, використовуючи бидло та кремлівських шпійонів. Лише за це його треба распять ф трусіках та позбавити всіх привілегій, як колишнього президента. Та і взагалі викреслити цю ********** підстилку з історії Сполучених Штатів.
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20.01.2021 14:17 Ответить
Штурм Капитолия в Вашингтоне - это мир, а 25 000 нацгвардейцев это ли не доказательство начала войны внутри США? Трампутинизм в действии!!! Донни, готовь задницу к электрическому стулу.
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20.01.2021 00:42 Ответить
Так, громадянська вайнушка була у його планах.
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20.01.2021 14:19 Ответить
Найкращий президент Америки!!!
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20.01.2021 00:44 Ответить
трампушка плив-плив. а біля берега всрався))
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20.01.2021 00:45 Ответить
а я за годы Трампа хорошо заработал и мне нравилось как он себя вел как слон в посудной лавке а следующие 2-4 года будут менее денежными и всякая сволота будет меня учить жить.
Скукотища. До тех пор пока они за винтовками не придут, вот тогда будет снова веселуха.
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20.01.2021 00:49 Ответить
Чекаєте підвищення податків ?
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20.01.2021 01:04 Ответить
Може як посередній результат - зменшення добичі газу і нафтй - зростання цін, стімулус для бідних - зростання інфляції, медікер для всіх - підвищені платежі за приватну медицину, зменшені налогові пільги для пенсійних планів
Для середнього класа це буде як death of a thousand cuts. Дивно як люди продовжують голосувати проти своїх власних інтересів
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20.01.2021 01:38 Ответить
Лінуюся ґуґлити: у Штатах платять і федеральні податки, і свого штату ?
Коли працюєш, вкладаєш зусилля, час, втомлюєшся - то віддавати зароблене просто так, щоб хтось транжирив на обіцянки і забаганки, роздавав на всі сторони - не просто.
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20.01.2021 03:00 Ответить
обидва - федеральний і штату але ще є штати як Тексас та Флоріда де податку штату немає
ще є справжня Америка але туди мигрують з Каліфорнії і спотворюють все
до нас не їдуть слава Богу
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20.01.2021 03:40 Ответить
И федеральный и штата и еще и муниципальные. Есть несколько штатов, где нет налога штата. Например в славном граде НЙ, который очень сильно надрачивает на либеральные ценности, в налоги уходит почти половина дохода и при этом ты имеешь все то, что люди имеют в штате Техас, который не надрачивает на либеральные ценности и не платят налог штата. Помимо этого есть также sales tax, который оставляешь при каждом походе в магазин (опять же, есть несколько штатов без этого налога) и налог на недвижимость.
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20.01.2021 08:03 Ответить
И на "движимость" тоже налог а у нас даже талоны на собак по $3 в год 😀
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20.01.2021 08:38 Ответить
Это что за штат такой чудесный?
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20.01.2021 15:43 Ответить
WV. за котов вроде не берут
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20.01.2021 15:59 Ответить
Так вазвращайся на родіну. К бєрьозкам.
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20.01.2021 06:18 Ответить
Кому шо а курці просо 🤣
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20.01.2021 08:29 Ответить
Нє, під бєрьозками скрізь насрано, а він вже від цього відвик. Вони за океаном всі такі пихаті та «розумні», бо їм вдалося виїхати із села, але до міста вони так і не доїхали.
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20.01.2021 14:24 Ответить
Хазяин не велел войн начинать, кроме гражданской.
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20.01.2021 00:52 Ответить
Развязал внутри собственной страны самую грязную, что не есть войну. Монафорт использовал старую, проверенную гебистскую технологию: сеять рознь. В Украине этот Монафорт во времена Януковича разделил людей на три "категории". Те, кто оказался в низшей категории потом призвали Путина спасти их от "угнетателей". Надеюсь, что мудрость "что посеешь, то и пожнешь" осуществиться для Путина как можно быстрей.
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20.01.2021 08:06 Ответить
Три сорта украинцев придумал глеб павловский.
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20.01.2021 11:01 Ответить
А у тебя было желание их,войны, начать? Да нам просто дико повезло...что Трампуля не остался на второй срок...
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20.01.2021 00:58 Ответить
Одними из причин кризиса в США являются нарушение свободы слова и прав человека. Те, кто это сделали, ответственны за этот кризис.
Вы не поймете почему это все вокруг происходит, если не послушаете последнее обращение к нации Кеннеди он подтвердил своей жизнью, что слова сказанные им были правдой. Время пришло https://youtube.com/watch?v=K6L6on
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20.01.2021 01:02 Ответить
"Не верьте сказкам. Они были правдой." (Станислав Ежи Лец)
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20.01.2021 01:05 Ответить
Трамп стал очень токсичным. Однопартиец Трампа, авторитетный лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл обвинил лично Трампа в провоцировании штурма и погрома Капитолия
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20.01.2021 01:31 Ответить
Та не, он же обещал своей дочке, которая плакала от видео химических атак на мирных жителей, что свергнет злодея Асада
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20.01.2021 02:47 Ответить
Лохматое Чмо так сильно противостояло Китаю, что аж слило Гонконг. Ну и так вся речь. Брехня на брехне. Черое это белое.
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20.01.2021 05:20 Ответить
В Сирії Трамп подарував росіянам непогану перемогу.
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20.01.2021 06:17 Ответить
Пошёл вон козёл вместе со срущими за тебя здесь два месяца свинорусами)
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20.01.2021 07:27 Ответить
Очень эффективный, лучший президент с времён Рейгана.
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20.01.2021 08:30 Ответить
Кому как. Я считаю что Трамп лучший Президент после Рейгана. Когда попробуем Байдена с его глобализмом, то сравним и оценим. Подождем год-два. Я уверен - ничего хорошего для Украины
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20.01.2021 08:56 Ответить
Всё относительно в этом мире.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796&__cft__%5b0%5d=AZUaqB1ZqsdVkY69xzESHxv2O-_HqhaT559I7-oiOGuvT29RwCaMuXQmoomFEbQ19RfZOV4cfyrIar6o742itfQYtCYS8vPMf9NIz-pSizrAvualBp3eLR-0G5lVpicABRI&__tn__=-UC%2CP-R Головачев Андрей https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2539347466375016&id=100008993618796&__cft__%5b0%5d=AZUaqB1ZqsdVkY69xzESHxv2O-_HqhaT559I7-oiOGuvT29RwCaMuXQmoomFEbQ19RfZOV4cfyrIar6o742itfQYtCYS8vPMf9NIz-pSizrAvualBp3eLR-0G5lVpicABRI&__tn__=%2CO%2CP-R 20 ч. ·
Кто и как украл голоса у Трампа и почему он не ввел чрезвычайное положение
В статье раскрывается механизм кражи голосов у Трампа и передачи их Байдену.
В центре заговора стояли правительство Италии и лично премьер -министр Конте, американское посольство в Италии и хай тек компания Leonardo SpA, 31 % которой принадлежит итальянскому правительству.
У компании Leonardo SpA есть американский филиал , которым управляет бывший заместитель министра Обороны времен Администрации Клинтона William Lynn III
Люди Трампа еще в ноябре исследовали весь механизм кражи голосов с помощью манипуляций с передачами данным голосований.
В общей сложности , как показал Mike Lindell , было украдено 10 млн голосов.
Сейчас стороники Трампа упрекают его за то , что он , зная, что в стране был совершен государственный переворот, не защитил Конституцию и не ввел режим ЧП.
Думаю, что Трамп понимал, что введение режима ЧП немедленно привело бы к гражданской войне , тем более что все западные лидеры , всключая Меркель. ненавидящие Трампа , поторопились поздравить Байдена с победой. Трамп оказался недосточно волевым для жестокой борьбы за власть, но порядочным человеком.
Знали ли ли все европейстки лидеры, кто поздравлял Байдена , о масштабных махинациях и заговоре?
Безусловно знали! Но политическая целесообразность взяла верх на демократией, а это означает , что Запад утопает в цинизме и лицемерии. А элита, как американская , так и европейская ,считает что мир стал слишком сложным, чтобы доверить простому народу принимать решение о своих руководителях.
Очевидно, Трамп решил дать возможность демократам показать себя в полной красе и готовить Америку к относительно мирному распаду. Если выживет , конечно!
«Conte, Leonardo SpA and the U.S. Embassy behind the Election Data Switch fraud to take out Trump» https://noqreport.com/2021/01/06/conte-leonardo-spa-and-the-u-s-embassy-behind-the-election-data-switch-fraud-to-take-out-trump/?fbclid=IwAR2CSw2n_ktu5g400LfpzCAr2panWwSM5NLVcQmkOTgfKjfKSN2335SD9kM ;
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20.01.2021 09:04 Ответить
Четырежды банкрот Трамп, шавка путина - ПОРЯДОЧНЫЙ человек ?
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20.01.2021 09:22 Ответить
Вы с кем и о чём поговорить пытаетесь?...
Мой пост - об ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ любых понятий.
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20.01.2021 09:26 Ответить
Кращий президент США той , який до паРаші ставиться як до заклятого ворога . Все інше не важливо . .
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20.01.2021 09:12 Ответить
надіюся байденофіли готові до більш серйозних подвигів ніж клацання клавою...
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20.01.2021 09:30 Ответить
Эпоха клоунов заканчивается
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20.01.2021 09:58 Ответить
оо, таки успокоился
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20.01.2021 10:01 Ответить
Иди уже подальше, ты Америку в посмешище усиленно пытался превратить.
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20.01.2021 10:33 Ответить
Трамп убрал послицу ковырялку Йованович, которая водила по нашим улицам соросовские содомит-парады и бросала националистов С14, тризубовцев в мусорские автозаки.
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20.01.2021 11:23 Ответить
Ой как скрепами потянуло...
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20.01.2021 16:40 Ответить
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