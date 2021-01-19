Трамп произнес прощальную речь: Горжусь, что не начал новых войн. ВИДЕО

Глава Белого дома Дональд Трамп выступил с прощальным обращением к нации накануне инаугурации своего преемника Джо Байдена. 45-й президент США перечислил свои достижения, а также отметил, что "молится за успехи" новой администрации США.

Главным своим достижением Трамп назвал он не начал новых войн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"Я особенно горжусь тем, что я первый президент за несколько десятков лет, который не начал новых войн", - сказал Трамп.

Еще одним своим успехом в кресле главы Белого дома Трамп назвал политику по Ближнему Востоку и подписание ряда мирных соглашений.

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"В результате нашей смелой дипломатии и принципиального реализма мы достигли ряда исторических мирных соглашений на Ближнем Востоке. Это рассвет нового Ближнего Востока, и мы возвращаем наших солдат домой", - отметил Трамп.

Упомянул он и беспорядки в Вашингтоне, отметив, что события, которые унесли жизни пяти человек, привели в ужас всех американцев.

"Политическое насилие - это нападение на все, чем мы, американцы, дорожим. Этого нельзя терпеть", - отметил политик и намекнул, что инициированное им движение только начинается.

Трамп также убежден, что взял на себя самые тяжелые битвы и тяжелые выборы. И при этом его команда думала не о левых или правых, республиканцах и демократах, а о благе нации.

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"Мы молимся за успех новой администрации в сохранении и процветании Америки. Мы подтвердили священную идею о том, что в США правительство отвечает перед людьми", - сказал Трамп.

Напомним, 20 января в Вашингтоне пройдет инаугурация 46-го президента США Джо Байдена. Его предшественник Трамп планирует покинуть город за несколько часов до этого.