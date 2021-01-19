Трамп произнес прощальную речь: Горжусь, что не начал новых войн. ВИДЕО
Глава Белого дома Дональд Трамп выступил с прощальным обращением к нации накануне инаугурации своего преемника Джо Байдена. 45-й президент США перечислил свои достижения, а также отметил, что "молится за успехи" новой администрации США.
Главным своим достижением Трамп назвал он не начал новых войн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
"Я особенно горжусь тем, что я первый президент за несколько десятков лет, который не начал новых войн", - сказал Трамп.
Еще одним своим успехом в кресле главы Белого дома Трамп назвал политику по Ближнему Востоку и подписание ряда мирных соглашений.
"В результате нашей смелой дипломатии и принципиального реализма мы достигли ряда исторических мирных соглашений на Ближнем Востоке. Это рассвет нового Ближнего Востока, и мы возвращаем наших солдат домой", - отметил Трамп.
Упомянул он и беспорядки в Вашингтоне, отметив, что события, которые унесли жизни пяти человек, привели в ужас всех американцев.
"Политическое насилие - это нападение на все, чем мы, американцы, дорожим. Этого нельзя терпеть", - отметил политик и намекнул, что инициированное им движение только начинается.
Трамп также убежден, что взял на себя самые тяжелые битвы и тяжелые выборы. И при этом его команда думала не о левых или правых, республиканцах и демократах, а о благе нации.
"Мы молимся за успех новой администрации в сохранении и процветании Америки. Мы подтвердили священную идею о том, что в США правительство отвечает перед людьми", - сказал Трамп.
Напомним, 20 января в Вашингтоне пройдет инаугурация 46-го президента США Джо Байдена. Его предшественник Трамп планирует покинуть город за несколько часов до этого.
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Конгрес дав Джавеліни.
А Трамп лише підкорився.
Скукотища. До тех пор пока они за винтовками не придут, вот тогда будет снова веселуха.
Для середнього класа це буде як death of a thousand cuts. Дивно як люди продовжують голосувати проти своїх власних інтересів
Коли працюєш, вкладаєш зусилля, час, втомлюєшся - то віддавати зароблене просто так, щоб хтось транжирив на обіцянки і забаганки, роздавав на всі сторони - не просто.
ще є справжня Америка але туди мигрують з Каліфорнії і спотворюють все
до нас не їдуть слава Богу
Вы не поймете почему это все вокруг происходит, если не послушаете последнее обращение к нации Кеннеди он подтвердил своей жизнью, что слова сказанные им были правдой. Время пришло https://youtube.com/watch?v=K6L6on
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796&__cft__%5b0%5d=AZUaqB1ZqsdVkY69xzESHxv2O-_HqhaT559I7-oiOGuvT29RwCaMuXQmoomFEbQ19RfZOV4cfyrIar6o742itfQYtCYS8vPMf9NIz-pSizrAvualBp3eLR-0G5lVpicABRI&__tn__=-UC%2CP-R Головачев Андрей https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2539347466375016&id=100008993618796&__cft__%5b0%5d=AZUaqB1ZqsdVkY69xzESHxv2O-_HqhaT559I7-oiOGuvT29RwCaMuXQmoomFEbQ19RfZOV4cfyrIar6o742itfQYtCYS8vPMf9NIz-pSizrAvualBp3eLR-0G5lVpicABRI&__tn__=%2CO%2CP-R 20 ч. ·
Кто и как украл голоса у Трампа и почему он не ввел чрезвычайное положение
В статье раскрывается механизм кражи голосов у Трампа и передачи их Байдену.
В центре заговора стояли правительство Италии и лично премьер -министр Конте, американское посольство в Италии и хай тек компания Leonardo SpA, 31 % которой принадлежит итальянскому правительству.
У компании Leonardo SpA есть американский филиал , которым управляет бывший заместитель министра Обороны времен Администрации Клинтона William Lynn III
Люди Трампа еще в ноябре исследовали весь механизм кражи голосов с помощью манипуляций с передачами данным голосований.
В общей сложности , как показал Mike Lindell , было украдено 10 млн голосов.
Сейчас стороники Трампа упрекают его за то , что он , зная, что в стране был совершен государственный переворот, не защитил Конституцию и не ввел режим ЧП.
Думаю, что Трамп понимал, что введение режима ЧП немедленно привело бы к гражданской войне , тем более что все западные лидеры , всключая Меркель. ненавидящие Трампа , поторопились поздравить Байдена с победой. Трамп оказался недосточно волевым для жестокой борьбы за власть, но порядочным человеком.
Знали ли ли все европейстки лидеры, кто поздравлял Байдена , о масштабных махинациях и заговоре?
Безусловно знали! Но политическая целесообразность взяла верх на демократией, а это означает , что Запад утопает в цинизме и лицемерии. А элита, как американская , так и европейская ,считает что мир стал слишком сложным, чтобы доверить простому народу принимать решение о своих руководителях.
Очевидно, Трамп решил дать возможность демократам показать себя в полной красе и готовить Америку к относительно мирному распаду. Если выживет , конечно!
«Conte, Leonardo SpA and the U.S. Embassy behind the Election Data Switch fraud to take out Trump» https://noqreport.com/2021/01/06/conte-leonardo-spa-and-the-u-s-embassy-behind-the-election-data-switch-fraud-to-take-out-trump/?fbclid=IwAR2CSw2n_ktu5g400LfpzCAr2panWwSM5NLVcQmkOTgfKjfKSN2335SD9kM ;
Мой пост - об ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ любых понятий.