"По беспределу останавливают потоки законных грузов и дерут бизнес, пока тот не соглашается работать под крышей СБУ", - Плинский о незаконном "десанте" спецслужбы на таможню. ВИДЕО
Работа сотрудников СБУ в таможенных зонах незаконна, а ее цель - взять под контроль спецслужбы работу законного бизнеса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеоблоге говорит журналист Евгений Плинский.
По его информации, департамент "К" СБУ отправил 123 сотрудника на таможни по всей Украине на период с 17 по 31 января. Согласно распоряжению руководителя департамента "К" Василия Маланюка, сотрудники СБУ должны войти в зоны таможенного контроля и искать там возможное нарушение правил перемещения грузов.
"Зачем их туда отправляют? Ответ прост, понятен и имеет многолетнюю историю - это ежегодное и периодическое давление на таможню и "белый" бизнес в рамках их загона под контроль СБУ. По беспределу они останавливают потоки "прозрачных" и "белых" грузов и дерут их до тех пор, пока бизнес не сдается на условия работы под крышей СБУ. Формула простая: платишь - едешь, не платишь - стоишь. И никого не волнует насколько у тебя "белый" контракт или "прозрачный" груз. Таможенникам во время таких акций периодически подбрасываются взятки и у них тоже появляется выбор: либо садиться в тюрьму по беспределу либо слушаться указаний СБУ и обслуживать завербованные спецслужбой компании. И все. Неужели вы думаете, что за эти две недели СБУ поймает вот так - на дурачка, реальную контрабанду?" - говорит в своем видео журналист.
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Хотя нет... президет зеленское, таки да...
По данным пресс-центр СБУ, для экспорта груза без уплаты налогов дельцы пытались использовать поддельные документы другой фирмы, которая не имеет материально-технической базы, офисных помещений и земельных участков для выращивания орехов.
Стоимость груза составляет 1,3 млн. гривен. На орехи весом в 22 тонны наложен судебный арест. Начато уголовное производство по ст. 205 и ст.358 УК Украины."
Нет слов, чтобы передать всю степень разочарования, раздражения и безысходности на 7м году позабытых идеалов Майдана...
баканівці, вперьод!