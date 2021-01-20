РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10929 посетителей онлайн
Новости Видео
14 453 41

"По беспределу останавливают потоки законных грузов и дерут бизнес, пока тот не соглашается работать под крышей СБУ", - Плинский о незаконном "десанте" спецслужбы на таможню. ВИДЕО

Работа сотрудников СБУ в таможенных зонах незаконна, а ее цель - взять под контроль спецслужбы работу законного бизнеса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеоблоге говорит журналист Евгений Плинский.

По его информации,  департамент "К" СБУ отправил 123 сотрудника на таможни по всей Украине на период с 17 по 31 января. Согласно распоряжению руководителя департамента "К" Василия Маланюка, сотрудники СБУ должны войти в зоны таможенного контроля и искать там возможное нарушение правил перемещения грузов. 

"Зачем их туда отправляют? Ответ прост, понятен и имеет многолетнюю историю - это ежегодное и периодическое давление на таможню и "белый" бизнес в рамках их загона под контроль СБУ. По беспределу они останавливают потоки "прозрачных" и "белых" грузов и дерут их до тех пор, пока бизнес не сдается на условия работы под крышей СБУ. Формула простая: платишь - едешь, не платишь - стоишь. И никого не волнует насколько у тебя "белый" контракт или "прозрачный" груз. Таможенникам во время таких акций периодически подбрасываются взятки и у них тоже появляется выбор: либо садиться в тюрьму по беспределу либо слушаться указаний СБУ и обслуживать завербованные спецслужбой компании. И все. Неужели вы думаете, что за эти две недели СБУ поймает вот так - на дурачка, реальную контрабанду?" - говорит в своем видео журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 2020 году СБУ нейтрализовала 600 кибератак и разоблачила 20 хакерских группировок, начаты 496 уголовных производств

Автор: 

нарушения (947) проверка (819) СБУ (19890) таможня (1958)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Таможенникам подбрасывают взятки - дальше можно не читать.
показать весь комментарий
20.01.2021 10:22
+11
нет здесь рублей, довбень.
показать весь комментарий
20.01.2021 10:32
+9
Кормушку отжимают
показать весь комментарий
20.01.2021 10:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кормушку отжимают
показать весь комментарий
20.01.2021 10:19 Ответить
Не более, к сожалению... Мало кому "за Державу обидно" в этих двух конторах... "Гиены" решили "шакалов" отогнать от "туши упавшей экономики Украины"... Тупицкий их рассудит...
показать весь комментарий
20.01.2021 14:42 Ответить
Таможенникам подбрасывают взятки - дальше можно не читать.
показать весь комментарий
20.01.2021 10:22 Ответить
Ты не веришь в то, что СБУшники так делают?
показать весь комментарий
20.01.2021 10:46 Ответить
Вера - это вопрос религии. А В данном случае необходимы факты, а не вера
показать весь комментарий
20.01.2021 10:58 Ответить
Как ты себе представляешь документирование факта "подбрасывания взятки"?
показать весь комментарий
20.01.2021 11:02 Ответить
Задокументировать можно легко. Не буду здесь распространяться о технических подробностях. Но улыбает уже сама фраза "таможенникам подбрасывают взятки" 😁
показать весь комментарий
20.01.2021 11:08 Ответить
Если бы ты имел отношение к "органам", то не улыбался бы. Не знание - сила. Всегда поржать можно.
показать весь комментарий
20.01.2021 11:10 Ответить
Так же как подбрасывают наркоту, или тебя на бутылку садят😜
показать весь комментарий
20.01.2021 11:37 Ответить
Кто о чем, а *********** про бутылку!
показать весь комментарий
20.01.2021 11:47 Ответить
Факты это Лексусы и Кайены у стареньких родителей СБУшников
показать весь комментарий
20.01.2021 21:56 Ответить
свидетелям диабетика офшорного напомнмть инцедент в Одессе с орехами ...СБУ тогда запретило вывозить орехи , что б Рошен их за рубль двадцать выкупил
показать весь комментарий
20.01.2021 10:23 Ответить
нет здесь рублей, довбень.
показать весь комментарий
20.01.2021 10:32 Ответить
рубль двадцать это синоним слова дешевый ,ну да ты ж на другой планете живеш и ты в магазине и в быту невстр чал ситуаций когда люди говорят на одну гривну рупь
показать весь комментарий
20.01.2021 11:27 Ответить
старые бабульки - бывает
показать весь комментарий
21.01.2021 07:36 Ответить
ТупІнь, що ж ти таку інформацію замовчуєш? Хутко до беня-діктової.
показать весь комментарий
20.01.2021 10:35 Ответить
СБУ запретилО??? Это прям, как НАТО заявилО, виски,которЫЕ пьют или даже моЕ деньраждениЕ... Головожопое, захлопни мандибулы...
Хотя нет... президет зеленское, таки да...
показать весь комментарий
20.01.2021 10:42 Ответить
"Борьба с «ореховой мафией» в Украине идет полным ходом. На таможенном посту «Херсон-Центральный» оперативники спецслужбы предотвратили контрабанду крупной партии грецких орехов в одну из стран Юго-Восточной Азии.
По данным пресс-центр СБУ, для экспорта груза без уплаты налогов дельцы пытались использовать поддельные документы другой фирмы, которая не имеет материально-технической базы, офисных помещений и земельных участков для выращивания орехов.
Стоимость груза составляет 1,3 млн. гривен. На орехи весом в 22 тонны наложен судебный арест. Начато уголовное производство по ст. 205 и ст.358 УК Украины."
показать весь комментарий
20.01.2021 11:24 Ответить
Шо, лапоть, литинанта Бакланова кинули выгораживать?
показать весь комментарий
20.01.2021 11:39 Ответить
І що ж завадило "велічайшому" узурпатору ВАЗеленському ліквідувати департамент "К"? Доля з відкатів?
показать весь комментарий
20.01.2021 10:33 Ответить
30 років воно нікому не заважало)))
показать весь комментарий
20.01.2021 10:33 Ответить
Да все понятно,друг цуркисов хочет присосаться к таможенным потокам взяток,пока идиоты под куполом принимают законы о бешеных таможенных поборах и налогах эти потоки взяток никуда не исчезнут.
показать весь комментарий
20.01.2021 10:34 Ответить
неплохо... друг зелемойского против чуркабеса... люблю наблюдать за возней скорпионов в банке. До слез смешно, когда очень высокоНЕпрофессиональный молодой старый лейтенант бодается с высокопродажным мусором-нелюдем Рюкзаковым - барыгой и коррупционером.
Нет слов, чтобы передать всю степень разочарования, раздражения и безысходности на 7м году позабытых идеалов Майдана...
показать весь комментарий
20.01.2021 10:39 Ответить
Этот Плинский как и Дубинский работает на бородатую бабушку Каламойского..Из него такой журналист как из меня испанский лётчик.
показать весь комментарий
20.01.2021 10:46 Ответить
"По бєспрєдєлу зупиняють потоки законних вантажів і деруть бізнес, поки той не погоджується працювати під дахом СБУ", - Плинський про незаконний "десант" спецслужби на митницю - Цензор.НЕТ 7358
показать весь комментарий
20.01.2021 10:49 Ответить
Ну как бы это и не новость...
показать весь комментарий
20.01.2021 10:49 Ответить
А Ви їм такі "- Ану вийди звідси, розбійник! Погано чуєш? Зараз Баканову подзвоню!". Ви тепер всі президенти...
показать весь комментарий
20.01.2021 10:50 Ответить
Потому что в праздничные дни всегда шла контрабанда.....а тут сбу мешает. Я бы понял, если бы таможня была честная, но это же сплошные коррупционеры
показать весь комментарий
20.01.2021 11:11 Ответить
Виглядає так, що чесно і прозоро працюючі митниці (а це факт, підтверджений нужденним життям митників) почали перевіряти "незаконно прислані працівники СБУ". Щось у нас дуже багато розвелось структур, яких ніхто не має права перевірити. Напевне митники взяли приклад з конституційного суду, який сам себе оцінює і судить?
показать весь комментарий
20.01.2021 11:15 Ответить
Короче, одні хочуть від частини податків зіскочити, а другі пА льоХкАму бабла срубіть Короче все як завжди... На жаль...
показать весь комментарий
20.01.2021 11:23 Ответить
Вообще то на таможне как была мафиозная система и двойная бухгалтерия, так и осталась. Лично наблюдал это месяц назад. Чуть нажмешь - падают бюджетные поступления. Чуть отпустишь - больше крадут. Так что все эти нападки СБУ и прочих силовиков вполне обоснованное симптоматическое лечение безнадежного больного.
показать весь комментарий
20.01.2021 11:28 Ответить
Наивность - большой грех...
показать весь комментарий
20.01.2021 14:50 Ответить
Ну, так дружбан Зенелоха литинант Бакланов тоже не лох, и ему тожк нужно на чтото кушать, а криваругульное жлобье жрет в три горла
показать весь комментарий
20.01.2021 11:42 Ответить
от, шо буває, коли за справу береться найчесніший друг найчеснішого президента!
баканівці, вперьод!
показать весь комментарий
20.01.2021 12:00 Ответить
Що ж це СБУ доколупалась до "кристально-чистих" митників.Беспредел!
показать весь комментарий
20.01.2021 12:59 Ответить
Ну нельзя же так над таможенниками издеваться - взятки подбрасывать. Они ведь такие чистые и незапятнанные, что могут и выдержать, поддаться на провокацию.
показать весь комментарий
20.01.2021 14:52 Ответить
 
 