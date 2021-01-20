Киевская блогерша и любительница России угрожает судом офицеру ВСУ Анатолию Штефану. ВИДЕО
Киевская блогерша угрожает украинскому офицеру Анатолию Штефану судом и уголовным делом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, именно таким образом она решила отреагировать на критику Штефана ее видеоролика, записанного на Майдане Независимости, в котором она сознается в своей благосклонности к России.
"Семь лет войны скажете вы? Нет. Это досадная реальность! И это удар российскими методами, нарративами и меседжами... Не по мне или моей репутации. Это удар по Вооруженным силам и их воинам! Это удар по защитникам! Причем с ярко выраженным российским акцентом и русским языком...", - пишет Штефан на своей странице в соцсети.
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хоч ти і намагаєшся писати українською, але твоє козляче мурло проглядає скрізь допис.
А чи не пішов ти разом з цією тік-точною ************* на історичну батьківщину?
До дядька *****?
Попа еще не болит?
Может, прислать ваЗЕлин?
https://www.youtube.com/channel/********************-Bfg
STERNENKO
https://www.youtube.com/watch?v=J_oMD7m7U8c&lc=Ugw8DMKi0eL3JKQXagl4AaABAg 16 часов назад
Таісіє, я готовий вам подарувати квиток до Москви за умови що ви більше ніколи не повернетесь. Там вас точно ніхто не буде критикувати за любов до окупантів.
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Потрібні закони, за якими можна було б прищемити язик такій язикатій, як оця, або яйця блогерам типу Кулікова або Євген Філіндаш. І, звичайно, такими законами потрібно керуватись