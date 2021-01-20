Киевская блогерша и любительница России угрожает судом офицеру ВСУ Анатолию Штефану. ВИДЕО

Киевская блогерша угрожает украинскому офицеру Анатолию Штефану судом и уголовным делом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, именно таким образом она решила отреагировать на критику Штефана ее видеоролика, записанного на Майдане Независимости, в котором она сознается в своей благосклонности к России.

"Семь лет войны скажете вы? Нет. Это досадная реальность! И это удар российскими методами, нарративами и меседжами... Не по мне или моей репутации. Это удар по Вооруженным силам и их воинам! Это удар по защитникам! Причем с ярко выраженным российским акцентом и русским языком...", - пишет Штефан на своей странице в соцсети.

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