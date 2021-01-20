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Разбитое в кровь лицо и наручники: в Николаеве между экс-нардепом Жолобецким и патрульными произошел конфликт. ВИДЕО

Вечером во вторник, 19 января, в Николаеве произошел конфликт между экипажем патрульной полиции и бывшим народным депутатом Украины Александром Жолобецким.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости-N", на телефон 102 поступил анонимный телефонный звонок. Звонивший сообщил, что водитель автомобиля "Лексус", выпивавший в одном из питейных заведений Николаева в районе Пяти углов, садится в автомобиль и собирается ехать.

Патрульные остановили указанный анонимом автомобиль на ул. Адмирала Макарова. Водитель из автомобиля не вышел, а после непродолжительного общения с патрульными через приоткрытое боковое стекло, неожиданно нажал на газ и попытался скрыться.

Полицейские догнали автомобиль возле дома № 12 по ул. Правды. Здесь водитель вышел из автомобиля и назвал свое имя - Александр Жолобецкий, бывший народный депутат Украины. На предложение пройти тест на алкотестере Драгер, Жолобецкий ответил отказом, отказался он также проехать и в нарколабораторию. Общение с патрульными быстро переросло в конфликт, в ходе которого полицейским пришлось надеть на нардепа наручники. В результате потасовки у Жолобецкого также оказалось разбито лицо.

В конце концов бывшего нардепа и его жену, также ехавшую в автомобиле, доставили в Заводский райотдел полиции.

Конфликт продолжился и здесь: Жолобецкий пытался уйти, полицейские его не отпускали, поясняя ему, что он подозревается в нанесении телесных повреждений сотруднику полиции.

Разбитое в кровь лицо и наручники: в Николаеве между экс-нардепом Жолобецким и патрульными произошел конфликт 01

Как пишет издание, конфликты периодически перерастали в потасовки.

Разбитое в кровь лицо и наручники: в Николаеве между экс-нардепом Жолобецким и патрульными произошел конфликт 02
Фото: сайт Novosti-N

Сам Жолобецкий в комментарии журналистам заявил, что никакой вины за собой не чувствует. По его словам, за рулем он находился трезвым — выпившей была только его жена.

Бывший народный избранник утверждает, что полицейские по неизвестной причине накинулись на него, когда он подъехал на автомобиле к собственному дому, надели наручники, ударили в лицо.

"Моя физиономия доказывает, что со мной общались не совсем корректно. Я был абсолютно трезв и отвечал на все требования полиции, - заявил Жолобецкий в райотделе полиции.

В отношении бывшего народного депутата Украины Александра Жолобецкого, задержанного 19 января патрульной полицией в Николаеве, составлено сразу три протокола об административных правонарушениях.

Самым серьезным является протокол по статье 130 КУпАП - "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического опьянения". Кроме того, еще один протокол составлен по статье 126 Админкодекса за отказ предъявить водительское удостоверение по требованию полиции. И, наконец, третий протокол по 122-2 - "Невыполнение водителем требования об остановке".

Еще один протокол — по статье 173 КУпАП "Мелкое хулиганство", - составлен в отношении жены экс-депутата.

Материалы инцидента изучаются правоохранителями на предмет наличия признаков, влекущих за собой открытие уголовного производства.

задержание (6675) Николаев (2149) пьянство (867) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+51
хорошо.. но мало!
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20.01.2021 14:07
+46
Экс-депутат подумал, что он ещё депутат и быканул, за что и получил по пыци. Почаще надо наших гавно-депутатов в чувства приводить
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20.01.2021 14:09
+37
ВІН КАЦАПСЬКИЙ ДЕПУТАТ ПО РОЗМОВІ ЧУТНО, А РИЛО РОЗБИВ ПО ПЬЯНІ.
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20.01.2021 14:14
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Як завжди п'яні кацапи в Україні бикують.
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20.01.2021 14:51 Ответить
мало дали, челюсть, из-за которой он "паляниця" выговорить не может, цела осталась
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20.01.2021 14:52 Ответить
так выглядит рыба, борзая щука, выброшеная на берег, как ЭТО, эксдепутат попавший в реальную жизнь, среди обычных людей..
у тупорылой Зели-золотой ручки-дурочки всё ещё впереди..
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20.01.2021 14:58 Ответить
семья ЖЛОБецких ...от какой они партии ?
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20.01.2021 15:00 Ответить
шоколадное гавно во всей красе .бывшее правда .
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20.01.2021 15:06 Ответить
Я хочу пойті домой - твій дім тюрьма гнидо!
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20.01.2021 15:11 Ответить
Для цього депутата українська звучала неначе:
Русіш, халт біте. Во сінд дайне папіре?Біст ду бетрункен?Шнель інс гефангеніс гейн
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20.01.2021 15:17 Ответить
А чого це Жолобовський не наслідує своїм словам, а веде себе як постсовок?
https://www.youtube.com/watch?v=n6McMSRxxTU Жолобовський на Майдані
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20.01.2021 15:23 Ответить
Это соответствует обычному поведению семейства "народные депутаты" - говорить одно, а делать другое.
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20.01.2021 17:08 Ответить
патаму шта бухий...
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20.01.2021 23:08 Ответить
А коли з діючими таке відео буде?Товариш цікавиться)
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20.01.2021 15:32 Ответить
шо там выяснять, оба угашенные
аноним не соврал
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20.01.2021 15:36 Ответить
всегда очень радостно, когда причастный к беспределу и произволу помилиции сам сталкивается с нашей помилицией.
его нужно свозить на экскурсию в Раду, чтобы теперешние депутаты смотрели на этого отброса и понимали что их такое тоже ждет в будущем, если они не начнут заниматься законами.
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20.01.2021 15:42 Ответить
В даном случае ему надо было просто соблюдать уже существующие законы, а не петушиться. Именно в конкретном случае полицейские действовали абсолютно правомерно, как по мне.
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20.01.2021 16:14 Ответить
его должны были заломать и одеть наручники, а не бить.
либо пусть покажут видеодоказательство, что он их ударил первым, иначе это милицейский беспредел.
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20.01.2021 16:48 Ответить
Нагрудные камеры, думаю, все засняли. С этим сейчас проблем нет.
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20.01.2021 19:44 Ответить
экс-нардепом
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20.01.2021 15:45 Ответить
Чим більше патрульна поліція буде мажоров затримувати і одівати кайданки,і і ноді і піз---ти,тим більше буде порядку на дорогах. Хлопцям подяка і премія.
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20.01.2021 15:54 Ответить
Тут незрозуміла ситуація, неоднозначна. Цілком можливо, що і справді екс-депутат міг бикувати по бухому ділу. Тоді писок йому набили цілком заслужено, щоб не бикував. А могло бути й інакше - бикували якраз полімєнти. Чи п'янючі, чи обдовбані, чи просто виродки. Хіба мало таких випадків?
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20.01.2021 15:55 Ответить
Для мене ситуація зрозуміла абсолютно. Тоді будь-який подібний випадок можна трактувати, як "незрозумілий" і "неоднозначний", бо десь-колись поліція вела себе незаконно.
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20.01.2021 16:17 Ответить
Я так міркую, що трактувати такий інцидент однозначно можна тоді, коли б не було історії з мусорами-гвалтівниками, коли б бухі в драбадан мусори не стріляли по консервних банках і заодно по дитині, коли б шапкокрадові мусори-відморозки не поновлювались через суд у реФФормованій мусарні, коли б не було інших зашкварів. Врешті, коли б найпотужніший у світі міністр А-ффак-офф подав би у відставку після першого ж зашквару, а не чіплявся дупою за своє крісло.
А так - бабця надвоє ворожила.
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20.01.2021 19:26 Ответить
У нас вільна країна. Кожен має право на свою точку зору.
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20.01.2021 19:34 Ответить
Згідний з Вами.
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20.01.2021 19:35 Ответить
Мало дали этому резиновому изделию разового использования.
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20.01.2021 15:58 Ответить
Шьо случилааааась? Шьо случилаааась.. ?
Тьху ! Повбивав б нах!((
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20.01.2021 15:59 Ответить
звычайно...))
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20.01.2021 21:02 Ответить
Как бы он не говорил - а тебе сидеть на бутылке вечно
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22.01.2021 12:31 Ответить
Гарна профілактична робота. Пару років і буде як у Німеччині.
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20.01.2021 16:04 Ответить
При задержании ударился лицом о носок сапога.
И так три раза.
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20.01.2021 16:07 Ответить
Мало дали этому Жлобецкому. Гнида забыл что корочка его уже не прикроет, вот и быкует.
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20.01.2021 16:45 Ответить
НУ НАКОНЕЦ ТО СТАЛИ БИТЬ ПО МОРДЕ ТЕХ В КОГО НАДО НАДО СТРЕЛЯТЬ
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20.01.2021 17:07 Ответить
в этом что-то есть - бить по морде вместо стрелять, бить по яйцам вместо топить, бить под дых вместо рубить голову, бить по заднице вместо жечь на костре ... вот и отменили смертную казнь
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20.01.2021 17:17 Ответить
это видео , лучшее подтверждение че депутат - враг для граждан
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20.01.2021 17:10 Ответить
Так приятно когда депутату морду бьют, жалко что бывшему, ещё в статье букв много а то что депутатом был от Блока ПП места не хватило.
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20.01.2021 17:26 Ответить
Це явне полiтичне переслiдування. Зараз почнеться Врадiiвка 2. Треба виходити i визволяти Патрiота, який був на Майданi.
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20.01.2021 18:22 Ответить
Копам зачет!! Отучивайте зажравшуюся пену от распальцованного быдлячества.
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20.01.2021 19:38 Ответить
Добре так піздюшков підкинули.
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20.01.2021 20:40 Ответить
100% підстава. Жолобецький все-таки на фоні сплошного миколаївського "ж.поблока" і "слуг" завжди виглядав (і діяв) достойно.
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20.01.2021 21:45 Ответить
Опача, шмара этого выродка нарисовалась! Шослучиласьшослучиласьшослучилась.... Тя заклинило, тупое? Маску снять только чтоб тебе в иплище плюнуть, паскудина! Пьяный ублюдок сел за руль, сопротивлялся при задержании- скажи спасибо, что не пристрелили обоих, тупое насекомое
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20.01.2021 23:09 Ответить
В такому вигляді мені бувші і теперішні депутати і міністри аж дуже подобаються. Ех, цю наволоч ще б в смітних баках по вулиці покатати, як колись було!
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21.01.2021 08:49 Ответить
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