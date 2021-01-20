Разбитое в кровь лицо и наручники: в Николаеве между экс-нардепом Жолобецким и патрульными произошел конфликт. ВИДЕО

Вечером во вторник, 19 января, в Николаеве произошел конфликт между экипажем патрульной полиции и бывшим народным депутатом Украины Александром Жолобецким.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости-N", на телефон 102 поступил анонимный телефонный звонок. Звонивший сообщил, что водитель автомобиля "Лексус", выпивавший в одном из питейных заведений Николаева в районе Пяти углов, садится в автомобиль и собирается ехать.

Патрульные остановили указанный анонимом автомобиль на ул. Адмирала Макарова. Водитель из автомобиля не вышел, а после непродолжительного общения с патрульными через приоткрытое боковое стекло, неожиданно нажал на газ и попытался скрыться.

Полицейские догнали автомобиль возле дома № 12 по ул. Правды. Здесь водитель вышел из автомобиля и назвал свое имя - Александр Жолобецкий, бывший народный депутат Украины. На предложение пройти тест на алкотестере Драгер, Жолобецкий ответил отказом, отказался он также проехать и в нарколабораторию. Общение с патрульными быстро переросло в конфликт, в ходе которого полицейским пришлось надеть на нардепа наручники. В результате потасовки у Жолобецкого также оказалось разбито лицо.

В конце концов бывшего нардепа и его жену, также ехавшую в автомобиле, доставили в Заводский райотдел полиции.

Конфликт продолжился и здесь: Жолобецкий пытался уйти, полицейские его не отпускали, поясняя ему, что он подозревается в нанесении телесных повреждений сотруднику полиции.

Как пишет издание, конфликты периодически перерастали в потасовки.



Фото: сайт Novosti-N

Сам Жолобецкий в комментарии журналистам заявил, что никакой вины за собой не чувствует. По его словам, за рулем он находился трезвым — выпившей была только его жена.

Бывший народный избранник утверждает, что полицейские по неизвестной причине накинулись на него, когда он подъехал на автомобиле к собственному дому, надели наручники, ударили в лицо.

"Моя физиономия доказывает, что со мной общались не совсем корректно. Я был абсолютно трезв и отвечал на все требования полиции, - заявил Жолобецкий в райотделе полиции.

В отношении бывшего народного депутата Украины Александра Жолобецкого, задержанного 19 января патрульной полицией в Николаеве, составлено сразу три протокола об административных правонарушениях.

Самым серьезным является протокол по статье 130 КУпАП - "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического опьянения". Кроме того, еще один протокол составлен по статье 126 Админкодекса за отказ предъявить водительское удостоверение по требованию полиции. И, наконец, третий протокол по 122-2 - "Невыполнение водителем требования об остановке".

Еще один протокол — по статье 173 КУпАП "Мелкое хулиганство", - составлен в отношении жены экс-депутата.

Материалы инцидента изучаются правоохранителями на предмет наличия признаков, влекущих за собой открытие уголовного производства.