Разбитое в кровь лицо и наручники: в Николаеве между экс-нардепом Жолобецким и патрульными произошел конфликт. ВИДЕО
Вечером во вторник, 19 января, в Николаеве произошел конфликт между экипажем патрульной полиции и бывшим народным депутатом Украины Александром Жолобецким.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости-N", на телефон 102 поступил анонимный телефонный звонок. Звонивший сообщил, что водитель автомобиля "Лексус", выпивавший в одном из питейных заведений Николаева в районе Пяти углов, садится в автомобиль и собирается ехать.
Патрульные остановили указанный анонимом автомобиль на ул. Адмирала Макарова. Водитель из автомобиля не вышел, а после непродолжительного общения с патрульными через приоткрытое боковое стекло, неожиданно нажал на газ и попытался скрыться.
Полицейские догнали автомобиль возле дома № 12 по ул. Правды. Здесь водитель вышел из автомобиля и назвал свое имя - Александр Жолобецкий, бывший народный депутат Украины. На предложение пройти тест на алкотестере Драгер, Жолобецкий ответил отказом, отказался он также проехать и в нарколабораторию. Общение с патрульными быстро переросло в конфликт, в ходе которого полицейским пришлось надеть на нардепа наручники. В результате потасовки у Жолобецкого также оказалось разбито лицо.
В конце концов бывшего нардепа и его жену, также ехавшую в автомобиле, доставили в Заводский райотдел полиции.
Конфликт продолжился и здесь: Жолобецкий пытался уйти, полицейские его не отпускали, поясняя ему, что он подозревается в нанесении телесных повреждений сотруднику полиции.
Как пишет издание, конфликты периодически перерастали в потасовки.
Сам Жолобецкий в комментарии журналистам заявил, что никакой вины за собой не чувствует. По его словам, за рулем он находился трезвым — выпившей была только его жена.
Бывший народный избранник утверждает, что полицейские по неизвестной причине накинулись на него, когда он подъехал на автомобиле к собственному дому, надели наручники, ударили в лицо.
"Моя физиономия доказывает, что со мной общались не совсем корректно. Я был абсолютно трезв и отвечал на все требования полиции, - заявил Жолобецкий в райотделе полиции.
В отношении бывшего народного депутата Украины Александра Жолобецкого, задержанного 19 января патрульной полицией в Николаеве, составлено сразу три протокола об административных правонарушениях.
Самым серьезным является протокол по статье 130 КУпАП - "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического опьянения". Кроме того, еще один протокол составлен по статье 126 Админкодекса за отказ предъявить водительское удостоверение по требованию полиции. И, наконец, третий протокол по 122-2 - "Невыполнение водителем требования об остановке".
Еще один протокол — по статье 173 КУпАП "Мелкое хулиганство", - составлен в отношении жены экс-депутата.
Материалы инцидента изучаются правоохранителями на предмет наличия признаков, влекущих за собой открытие уголовного производства.
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у тупорылой Зели-золотой ручки-дурочки всё ещё впереди..
Русіш, халт біте. Во сінд дайне папіре?Біст ду бетрункен?Шнель інс гефангеніс гейн
https://www.youtube.com/watch?v=n6McMSRxxTU Жолобовський на Майдані
аноним не соврал
милиции сам сталкивается с нашей по милицией.
его нужно свозить на экскурсию в Раду, чтобы теперешние депутаты смотрели на этого отброса и понимали что их такое тоже ждет в будущем, если они не начнут заниматься законами.
либо пусть покажут видеодоказательство, что он их ударил первым, иначе это милицейский беспредел.
А так - бабця надвоє ворожила.
Тьху ! Повбивав б нах!((
И так три раза.