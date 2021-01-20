"Что должен делать командир, если у него в подразделении такой черт?": под ГБР жгли файеры в поддержку арестованного комбата Лановенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 20 января, в Киеве под зданием Государственного бюро расследований (ГБР) прошла акция в поддержку арестованного командира 37-го батальона Павла Лановенко (позывной Морпех).
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Сегодня под зданием ГБР прошла акция в поддержку командира 37-го батальона Павла Лановенко (позывной Морпех), арестованного по делу о возможном избиении находившегося в состоянии наркотического опянения солдата-контрактника Лямцева. Митингующие заявили о солидарности с комбатом и заявили о необходимости его освобождения.
"Человек в неадекватном состоянии ставит своими действиями под угрозу жизни людей на опорновзводноп пункте. Что должен делать настоящий командир, если такой черт у него в подразделении? Не его вина, что он был вынужден реагировать, возможно, несколько на грани закона? Это не его беда, беда в комплектовании армии такими д#билами. Все понимают, что в армии сейчас нехватка личного состава, потому что ведется системное уничтожение обороноспособности нашего государства под видом реформ новой "зеленой" власти. Уходят боевые командиры, уходят боевые ребята, потому что они не хотят стоять и "не открыватьогонь", "потерь нет" т.д. Приходят вот такие товарищи, а командиры, которые еще держатся, должны с ними работать. Иногда сдают нервы. Но я уверен, что друг Морпех провел бесседу в рамках закона. Что мы имеем по факту? Минус один боевой комбат на фронте. Это минус мораль у тех людней, которые сидят в окопах", - заявили митингующие.
Митингующие заявили о том, что, по их мнению, подозрение и экспертиза по делу Лановенко являются необоснованными и даже выдуманными.
Также митингующие призвали ГБР расследовать дела относительно оборота наркотиков в армии и зоне ООС.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Напомним, комбата Лановенко суд отправил на гауптвахту на 30 дней по подозрению в избиении старшего солдата-контрактника Лямцева. Медики констатировали у Лямцева закрытую травму живота с раздавливанием селезенки, хвоста поджелудочной железы и корня грыжи толстой кишки, ему сделали операцию. На момент поступления в больницу Лямцев находился в состоянии наркотического опьянения.
Лановенко отрицает факт избиения. Двое свидетелей-лейтенантов слышали разговор между офицером и солдатом на повышенных тонах и слышали звуки, похожие на звуки ударов, но самого избиения не видели.
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Странный вопрос. Отсидит узнает!!!!!
Ну, стільки справ проти Пороха, ветеранів АТО та воїнів ... Ганьба
выгнать не мог что-ли? да хоть на видео снять его и сдать всп.
а вдруг ему чет подмешали? посм. про бутират - пара грамм и ты - "наркоман"
а вдруг ему чет подмешали? посм. про бутират - пара грамм и ты - "наркоман"... и делов то!!! Во такие как это https://censor.net/ru/user/402400 ... точная копия того ублюдка, из за которого тягают Морпеха!!!
или я неправ что всп, да ты даже и не знаешь что это такое, так что, как рабы грят - я тут бисер мететь не буду и не хрюкай, "вумник"
тут чет писало шо не могут выгнать - ну так кто виноват? Хомчак?
и да, убейся ап стену, ты уже совсем неадекват, прими слабительное перед этим, ибо выглядишь как обосравшийся зверек
оказаться может что угодно, но тут 90% сразу дружно - тяв-тяв-тяв)
ну конечно каждый должен знать шо даже наркомана не выгонишь, разве только убьешь. хотя такого наверное нигде больше нету - так че не поднимают вопрос? несколько статей только - жалуются шо не могут выгнать - ну так сами увольняйтесь, раз потом будете отвечать за то шо тот шото взорвет, но нет - мучаются, но не увольняются
пасибки, Кэп)
наркоманов надо лечить ифтаназией , обществу они не нужны
командиру , как ветерану - уважение , но поступил он очень правильно ( мог-бы потише )
да и то жалко
командир мог уволить контрактника, а не избивать
быдлу это непонять
потому что у них нет достоинства и чести
До тех пор пока мы не отойдем от совковой тезы, что за залет подчиненного отвечает его командир, то остается один путь для вразумления таких имбицилов - только киздить!
Законные методы воздействия - не наш метод.