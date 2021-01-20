"Что должен делать командир, если у него в подразделении такой черт?": под ГБР жгли файеры в поддержку арестованного комбата Лановенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 20 января, в Киеве под зданием Государственного бюро расследований (ГБР) прошла акция в поддержку арестованного командира 37-го батальона Павла Лановенко (позывной Морпех).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сегодня под зданием ГБР прошла акция в поддержку командира 37-го батальона Павла Лановенко (позывной Морпех), арестованного по делу о возможном избиении находившегося в состоянии наркотического опянения солдата-контрактника Лямцева. Митингующие заявили о солидарности с комбатом и заявили о необходимости его освобождения.

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"Человек в неадекватном состоянии ставит своими действиями под угрозу жизни людей на опорновзводноп пункте. Что должен делать настоящий командир, если такой черт у него в подразделении? Не его вина, что он был вынужден реагировать, возможно, несколько на грани закона? Это не его беда, беда в комплектовании армии такими д#билами. Все понимают, что в армии сейчас нехватка личного состава, потому что ведется системное уничтожение обороноспособности нашего государства под видом реформ новой "зеленой" власти. Уходят боевые командиры, уходят боевые ребята, потому что они не хотят стоять и "не открыватьогонь", "потерь нет" т.д. Приходят вот такие товарищи, а командиры, которые еще держатся, должны с ними работать. Иногда сдают нервы. Но я уверен, что друг Морпех провел бесседу в рамках закона. Что мы имеем по факту? Минус один боевой комбат на фронте. Это минус мораль у тех людней, которые сидят в окопах", - заявили митингующие.

Митингующие заявили о том, что, по их мнению, подозрение и экспертиза по делу Лановенко являются необоснованными и даже выдуманными.

Также митингующие призвали ГБР расследовать дела относительно оборота наркотиков в армии и зоне ООС.



































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Напомним, комбата Лановенко суд отправил на гауптвахту на 30 дней по подозрению в избиении старшего солдата-контрактника Лямцева. Медики констатировали у Лямцева закрытую травму живота с раздавливанием селезенки, хвоста поджелудочной железы и корня грыжи толстой кишки, ему сделали операцию. На момент поступления в больницу Лямцев находился в состоянии наркотического опьянения.

Лановенко отрицает факт избиения. Двое свидетелей-лейтенантов слышали разговор между офицером и солдатом на повышенных тонах и слышали звуки, похожие на звуки ударов, но самого избиения не видели.