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"Что должен делать командир, если у него в подразделении такой черт?": под ГБР жгли файеры в поддержку арестованного комбата Лановенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 20 января, в Киеве под зданием Государственного бюро расследований (ГБР) прошла акция в поддержку арестованного командира 37-го батальона Павла Лановенко (позывной Морпех).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сегодня под зданием ГБР прошла акция в поддержку командира 37-го батальона Павла Лановенко (позывной Морпех), арестованного по делу о возможном избиении находившегося в состоянии наркотического опянения солдата-контрактника Лямцева. Митингующие заявили о солидарности с комбатом и заявили о необходимости его освобождения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд оставил под арестом комбата Лановенко. ФОТО

"Человек в неадекватном состоянии ставит своими действиями под угрозу жизни людей на опорновзводноп пункте. Что должен делать настоящий командир, если такой черт у него в подразделении? Не его вина, что он был вынужден реагировать, возможно, несколько на грани закона? Это не его беда, беда в комплектовании армии такими д#билами. Все понимают, что в армии сейчас нехватка личного состава, потому что ведется системное уничтожение обороноспособности нашего государства под видом реформ новой "зеленой" власти. Уходят боевые командиры, уходят боевые ребята, потому что они не хотят стоять и "не открыватьогонь", "потерь нет" т.д. Приходят вот такие товарищи, а командиры, которые еще держатся, должны с ними работать. Иногда сдают нервы. Но я уверен, что друг Морпех провел бесседу в рамках закона. Что мы имеем по факту? Минус один боевой комбат на фронте. Это минус мораль у тех людней, которые сидят в окопах", - заявили митингующие.

Митингующие заявили о том, что, по их мнению, подозрение и экспертиза по делу Лановенко являются необоснованными и даже выдуманными. 

Также митингующие призвали ГБР расследовать дела относительно оборота наркотиков в армии и зоне ООС.

Что должен делать командир, если у него в подразделении такой черт?: под ГБР жгли файеры в поддержку арестованного комбата Лановенко 01
Что должен делать командир, если у него в подразделении такой черт?: под ГБР жгли файеры в поддержку арестованного комбата Лановенко 02
Что должен делать командир, если у него в подразделении такой черт?: под ГБР жгли файеры в поддержку арестованного комбата Лановенко 03
Что должен делать командир, если у него в подразделении такой черт?: под ГБР жгли файеры в поддержку арестованного комбата Лановенко 04
Что должен делать командир, если у него в подразделении такой черт?: под ГБР жгли файеры в поддержку арестованного комбата Лановенко 05
Что должен делать командир, если у него в подразделении такой черт?: под ГБР жгли файеры в поддержку арестованного комбата Лановенко 06
Что должен делать командир, если у него в подразделении такой черт?: под ГБР жгли файеры в поддержку арестованного комбата Лановенко 07
Что должен делать командир, если у него в подразделении такой черт?: под ГБР жгли файеры в поддержку арестованного комбата Лановенко 08
Что должен делать командир, если у него в подразделении такой черт?: под ГБР жгли файеры в поддержку арестованного комбата Лановенко 09
Что должен делать командир, если у него в подразделении такой черт?: под ГБР жгли файеры в поддержку арестованного комбата Лановенко 10
Что должен делать командир, если у него в подразделении такой черт?: под ГБР жгли файеры в поддержку арестованного комбата Лановенко 11
Что должен делать командир, если у него в подразделении такой черт?: под ГБР жгли файеры в поддержку арестованного комбата Лановенко 12
Что должен делать командир, если у него в подразделении такой черт?: под ГБР жгли файеры в поддержку арестованного комбата Лановенко 13
Что должен делать командир, если у него в подразделении такой черт?: под ГБР жгли файеры в поддержку арестованного комбата Лановенко 14
Что должен делать командир, если у него в подразделении такой черт?: под ГБР жгли файеры в поддержку арестованного комбата Лановенко 15
Что должен делать командир, если у него в подразделении такой черт?: под ГБР жгли файеры в поддержку арестованного комбата Лановенко 16
Что должен делать командир, если у него в подразделении такой черт?: под ГБР жгли файеры в поддержку арестованного комбата Лановенко 17

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Напомним, комбата Лановенко суд отправил на гауптвахту на 30 дней по подозрению в избиении старшего солдата-контрактника Лямцева. Медики констатировали у Лямцева закрытую травму живота с раздавливанием селезенки, хвоста поджелудочной железы и корня грыжи толстой кишки, ему сделали операцию. На момент поступления в больницу Лямцев находился в состоянии наркотического опьянения.

Лановенко отрицает факт избиения. Двое свидетелей-лейтенантов слышали разговор между офицером и солдатом на повышенных тонах и слышали звуки, похожие на звуки ударов, но самого избиения не видели.

Автор: 

протест (5858) ВСУ (6584) ГБР (2985) Лановенко Павел (12)


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Топ комментарии
+15
Два зебильных бота быстренько подмахнули ГБР. Нужно оставшимся боевым офицерам и рядовым уходить с ВСУ. Пусть на передовую безответными мишенями идут зебилы.
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20.01.2021 15:06
+10
Які заходи, премии лишить? Та торчку пох. На диванах все такие умние, блт.
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20.01.2021 15:50
+9
Комбат-молодец. На его месте любой командир не выдержал бы. У каждого в руках огнестрельное оружие. Это могло привести к тяжёлым последствиям.
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20.01.2021 15:05
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Правила форума Совет форумчан
В командира зараз є багато важелів впливу,щоб покарати порушника,а бити,прин жувати права не має.
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20.01.2021 14:59 Ответить
Які заходи, премии лишить? Та торчку пох. На диванах все такие умние, блт.
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20.01.2021 15:50 Ответить
"Что должен делать командир, если у него в подразделении такой черт?"

Странный вопрос. Отсидит узнает!!!!!
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20.01.2021 14:59 Ответить
Два зебильных бота быстренько подмахнули ГБР. Нужно оставшимся боевым офицерам и рядовым уходить с ВСУ. Пусть на передовую безответными мишенями идут зебилы.
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20.01.2021 15:06 Ответить
Это одно и то же чмо.
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20.01.2021 16:30 Ответить
Новы тролль на ЦН? Или старый с новым ником?
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20.01.2021 18:30 Ответить
Зато шЫколадные соски всё те же....
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21.01.2021 17:28 Ответить
мабуть законним чином... хоча з боку завжди "видніше" і легше розумувати...
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20.01.2021 15:01 Ответить
Наркоман в жизни - это болезнь и неприятность. Наркоман на нуле - это смерть кого-то из побратимов. Или плен. В лучшем случае ранение если повезёт.
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20.01.2021 16:01 Ответить
ДБР було би логічним розпустити, чи хоча б провести люстрацію.
Ну, стільки справ проти Пороха, ветеранів АТО та воїнів ... Ганьба
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20.01.2021 15:01 Ответить
Комбат-молодец. На его месте любой командир не выдержал бы. У каждого в руках огнестрельное оружие. Это могло привести к тяжёлым последствиям.
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20.01.2021 15:05 Ответить
тяжёло теперь будет сидеть
выгнать не мог что-ли? да хоть на видео снять его и сдать всп.

а вдруг ему чет подмешали? посм. про бутират - пара грамм и ты - "наркоман"
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20.01.2021 15:20 Ответить
.. вот Цензор Вам всем *мысль* зачётного наркомана!!((( Ничерта не знает... ничерта не понимает... откровенно не знает , что командир может сделать с такими как он,...взяло написало...выгнать не мог что-ли? да хоть на видео снять его и сдать всп.
а вдруг ему чет подмешали? посм. про бутират - пара грамм и ты - "наркоман"... и делов то!!! Во такие как это https://censor.net/ru/user/402400 ... точная копия того ублюдка, из за которого тягают Морпеха!!!
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20.01.2021 15:35 Ответить
ты че обкурился, чудачок? ну тогда желаю тебе того же, но шоб оказалось что ты невиновен.

или я неправ что всп, да ты даже и не знаешь что это такое, так что, как рабы грят - я тут бисер мететь не буду и не хрюкай, "вумник"
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20.01.2021 16:37 Ответить
... так ты дозу ещё прими.. или что то качесвенное употребляй!! Для того, чтобы гавкать, надо знать, что происходит в ВС, как приходится бороться с такими ушлёпками-наркошами как ты. Тем более на передовой. Что никакие сдачи в ВСП ..ни рапорта.. даже рихтование морд этой падали не помогают избавится от этой мрази. Забирает его ВСП ..сутки в камере и возвращается назад и всё продолжается. Рапорт на увольнение..Ответ **воспитывайте*. единственное что спасает..это если падаль договорится само куда-то перевестись. А таких идиотов , что согласится его взять нет. А если падаль захотела уволится... но рапорт писать не хочет..ибо по контракту зашла в армию. А если верхние пустят рапорт дальше...оттуда придёт ответ **воспитывайте!** Ты то..убогое ..от реальной армии так далёк..как и далёк от качественной наркоты.... Идеальный выход... когда падаль сама попадёт под пулю... Но к сожалению под пули попадают трезвые и нормальные, а падаль рвёт нервы всем рядом....(((
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20.01.2021 16:50 Ответить
так ты бы нё вызвёрялось, а написало нормально.
тут чет писало шо не могут выгнать - ну так кто виноват? Хомчак?
и да, убейся ап стену, ты уже совсем неадекват, прими слабительное перед этим, ибо выглядишь как обосравшийся зверек
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20.01.2021 17:00 Ответить
.. ты сопля не лезла бы туда, где ничего не понимаешь.... И не советовала бы сделать то, в чём абсолютный ноль! А так вытри сопельки и вникай в то, что тебе взрослые написали. Может что то и дойдёт!
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20.01.2021 18:17 Ответить
Торчки тоже люди, посмотрите на зебильониша, ему постоянно кто-то что-то подмешивает.
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21.01.2021 03:13 Ответить
И хрен вигонишь.
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21.01.2021 03:14 Ответить
Диванный дебило-эксперД
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20.01.2021 16:11 Ответить
це совкова маєчня. В справжній армії комбат не буде торкатися солдата, це справа сержантів. Офіцери в армії не для того щоб мудохати нижніх чинів, в ніх інша функція - планування військових операцій та навчання, а виховання солдатів повинно бути покладено на сержантів різних ступенів, благо нові військові звання вже існують, тепер потрібно позбавитись з командного складу бойовничих бовдурів не дивлячись на їх заслуги у минулому, бо так і буде та армія в брудній калюжі залишатися
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20.01.2021 15:29 Ответить
мало того, скасування військових прокуратури та судів це велика помилка, як і відсутність військової поліції. Не повинно ДБР розлідувати злочини військовослужбовців окрім злочинів високопосадовців.
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20.01.2021 15:39 Ответить
ти не служив ...тому закрий пельку
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20.01.2021 16:06 Ответить
звідки це можеш знати? ти циган чи юдей провидець?
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20.01.2021 16:21 Ответить
та им шо напишут, так они и скулят - вон выше какой смешной экземпляр бомбанул

оказаться может что угодно, но тут 90% сразу дружно - тяв-тяв-тяв)
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20.01.2021 17:02 Ответить
та ні, NavigatorUR у чомусь правий, але тільки частково, це і є совкова відрижка, якої потрібно позбавитись, але тому заважають нинішні військові високопосадовці, совкові вилупки, бо їм це невігідно в першу чергу матеріально
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20.01.2021 17:17 Ответить
прав в том что ведет ся как быдло?
ну конечно каждый должен знать шо даже наркомана не выгонишь, разве только убьешь. хотя такого наверное нигде больше нету - так че не поднимают вопрос? несколько статей только - жалуются шо не могут выгнать - ну так сами увольняйтесь, раз потом будете отвечать за то шо тот шото взорвет, но нет - мучаются, но не увольняются
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20.01.2021 17:32 Ответить
В американців не меньше наркоманів у армії, а може і більше, але там ті питання вирішують не офіцери, а сержанти та військова поліція тихо і без істерики, бо там не вважають, що вояки повинні бути тихими слухняними хлопчиками, а роблять з них або висококласних спеціалистів, або справжніх вбивць залежно від роду діяльності.
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20.01.2021 17:53 Ответить
1+1=2
пасибки, Кэп)
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20.01.2021 18:06 Ответить
Может он и молодец по гопническим меркам, но такой командит точно не профессионал, и не образец для подрожания.
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20.01.2021 15:54 Ответить
Ти прав! Набирають таких дебілів, тому що нормальних мало йде служити,Є а більше тікають хто куди. А з наркомана який спрос, хоч би когось не замочив.
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20.01.2021 16:24 Ответить
у командира не хватило смелости ( или ума ) сдать такого подчиненного ( нарика) дальше по команде , так как мог получить взыскание за плохую работу с л\с , но он сокрыл , а если-бы нарик своих положил на бд - тогда-бы командиру светил не суд , а трибунал
наркоманов надо лечить ифтаназией , обществу они не нужны
командиру , как ветерану - уважение , но поступил он очень правильно ( мог-бы потише )
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20.01.2021 17:23 Ответить
бить можно худобу, но не воинов
да и то жалко
командир мог уволить контрактника, а не избивать
быдлу это непонять
потому что у них нет достоинства и чести
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20.01.2021 15:07 Ответить
Небитий воин целка недотрога. Торчков и алкашей лучше не бить, а вигонять нахер.
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20.01.2021 15:26 Ответить
..приедь и уволь! Знаешь, что тебе ответят с вышестоящего штаба на твой рапорт.!? Одним словом!! **ВОСПИТЫВАЙТЕ!!** А тут ещё передовая... и мразь постоянно под кайфом... Посмотрел бы я на тебя..законник!!(((
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20.01.2021 15:38 Ответить
Он диванний теоретик.
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20.01.2021 15:44 Ответить
А ты сам лично пробовал уволить оленя с действующим контрактом? Это относится и к сержантам, солдатам и к офицерам.

До тех пор пока мы не отойдем от совковой тезы, что за залет подчиненного отвечает его командир, то остается один путь для вразумления таких имбицилов - только киздить!
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20.01.2021 16:10 Ответить
А якби наркоман взяв би і перестріляв всю роту ! Хто був би винен ?
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20.01.2021 15:13 Ответить
военком. ну не ты же.
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20.01.2021 15:21 Ответить
його командир взводу сержант, то він повинен наглядать за поведінкою підлеглих рядових приймати заходи виховання та відповідать за це
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20.01.2021 15:32 Ответить
Т.е. пи....дить должен был сержант? А комбат наблюдать, чтоб пи......дил с соблюдением всех прав и техники безопасности
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20.01.2021 19:19 Ответить
ну як не сам сержант, то співслужбовці бовдура , бо коли сержант буде трахать усього взвода, товариші того вилупка самі його повчать армійському колективізму
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20.01.2021 19:58 Ответить
Рожеві мечти.
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21.01.2021 03:17 Ответить
Ти би знав як в Англії і Франції бьють, ух.
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21.01.2021 03:18 Ответить
Сепарское дбр разрушает украинскую армию.
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20.01.2021 15:22 Ответить
українську армію руйнує жлобкомандування та совкові звички
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20.01.2021 15:35 Ответить
Совдепия єто наш исток, а дбр создали сейчас для борьби с патриотами.
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20.01.2021 15:43 Ответить
Армия в которй комбат отбивает селезенку солдату-нарушителю не выиграет противостояние с такой же, но гораздо более крупной армией РФ. Это все позорный совок. В любой армии в том числе и США военные употребляют наркотики, но в НАТОвских армиях вряд ли за это отибвают печень - есть цивилизованные способы наказания.
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20.01.2021 15:52 Ответить
людей нехватает вот и панькался комбат с этим аватаром .а могли бы просто уволить
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20.01.2021 15:55 Ответить
Толку то бить обкуренного?
Законные методы воздействия - не наш метод.
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20.01.2021 16:04 Ответить
Навіть, якщо такий факт був, то раніше це була просто "губа". Але тут бойовий офіцер і вороже ДБР. Потрібно показати, що герої не військові, що зі зброєю в руках захистили і продовжують захищати Україну, а ті що малесеньким пісюNчиком грали на піоніно і з великою зіркою на голові цибав по фанерному потягу в жіночій спідниці і губами шлюпав дурнуваті пісні на ворожій мові. А татарова і єрмака слабо закрити? Ті ж ніби натровили більшої шкоди.
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20.01.2021 16:06 Ответить
Наркоман в армії проти командира, рахунок 1:0. Бажаю зеленій владі отримати мега-"0" на свою голову.
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20.01.2021 16:08 Ответить
Підтримую комбата! Всі хто мав справу з пияками і мудаками в армії підтримають комбата!
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20.01.2021 16:48 Ответить
...ДАРАСІВ з цієї ...зданутої зеленої дИбИрИ на передок в окопи дупи гріти, а не до теплих кабінетів.
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20.01.2021 17:51 Ответить
Комбат правий на 100%. А судити треба тих, хто пропустив наркомана в лави ЗСУ, тобто тих, хто проводим медичну комісію і не зміг виявити наркомана. А також воєнкома військомату з якого цей ,,аватар" був призваний.
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20.01.2021 20:36 Ответить
Нужно разрешить командирам увольнять и сажать в карцер аватаров и нариков!
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21.01.2021 00:12 Ответить
 
 