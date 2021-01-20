Жительница Днепропетровщины задушила 4-месячного сына из-за того, что тот громко плакал, - Нацполиция. ВИДЕО
На Днепропетровщине полицейские задержали 23-летнюю женщину за убийство собственного ребенка. По словам задержанной, она задушила 4-месячного сына из-за того, что он громко плакал.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, 16 января в полицию поступило сообщение от врача скорой медицинской помощи Солонянской больницы о том, что в поселке Аполлоновка умер ребенок.
"По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии. Как установили полицейские, к смерти мальчика причастна его собственная мать. Проведенными мероприятиями орудие преступления - ремень - изъят правоохранителями. 19 января по согласованию с местной прокуратурой матери ребенка сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Продолжается следствие", - передает Цензор.НЕТ.
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Дурепа кончена!
Но с другой стороны, украинская "невыносимая лёгкость бытия"© всё большее количество рядовых граждан доводит до умопомрачения. Кто смотрит гавномёт Стогния на ICTV "Надзвичайні новини", тот знает - нет ни единого дня чтобы в украинских семьях самые близкие родственники всех возрастов не "жмурили" друг друга.
Люди в оккупации жили..с комендантский часом и всеми прелестями...и детей на ного ставили...
А что касается этого случая то тварей всегда хватало...рассказать как детей на мясо ловили..элементарно..в Киеве..только вам неинтересно..да и в книжках не напишут...а твои всегда были что при белых что при красных что при зелёных....просто надо их лечить..но у нас уже и лечить некому..все здоровы,)))))особенно после величайшего выбора на свете...
Удавил бы обоих..