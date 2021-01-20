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Жительница Днепропетровщины задушила 4-месячного сына из-за того, что тот громко плакал, - Нацполиция. ВИДЕО

На Днепропетровщине полицейские задержали 23-летнюю женщину за убийство собственного ребенка. По словам задержанной, она задушила 4-месячного сына из-за того, что он громко плакал.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, 16 января в полицию поступило сообщение от врача скорой медицинской помощи Солонянской больницы о том, что в поселке Аполлоновка умер ребенок.

"По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии. Как установили полицейские, к смерти мальчика причастна его собственная мать. Проведенными мероприятиями орудие преступления - ремень - изъят правоохранителями. 19 января по согласованию с местной прокуратурой матери ребенка сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Продолжается следствие", - передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мужчину, ходившего с отрезанной человеческой головой в руках, задержали в Одессе, в его квартире обнаружили тела двух человек, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

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дети (6491) Нацполиция (16458) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) убийство (6484)


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Топ комментарии
+12
Мы превратились в парашу.Ничем не отличаемся.
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20.01.2021 16:45
+5
Клоуны у власти, и все начинаю потихоньку сходить с ума
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20.01.2021 16:48
+5
Та ну. Тоді після 2 світової купа вдів з п"ятьма дітьми і щось жодна мама не задушила свою дитину. Просто раніше була совість, віра в бога. А зараз що?! Молодь не вірить ні в бога ні в чорта. Вседозволенність. Совісті - 0. От воно і породжує купу вбивств, пиху, нахабство, наглість. Мені так оце подобається, коли кажуть: ой, такі стреси зараз. Ага. Прогодувати 4 дітей після війни в голод, то не стрес. А зараз. У людей жадібності та заздрості до всирачки, ото і маємо, що маємо))
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20.01.2021 17:15
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Мы превратились в парашу.Ничем не отличаемся.
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20.01.2021 16:45 Ответить
Отлічаемся . На паРаші ніколи не скажуть - ми прєвратілісь в Украіну ,, а в нас запросто . .
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20.01.2021 17:15 Ответить
Так мы и превратились.Надо смотреть правде в глаза,
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20.01.2021 17:18 Ответить
А може ви не прєвратілісь, ви таким завжди були. завезеними з паРаші перевертнями, що заселили хати селян, яких виморили голодом червоносракі виродки.
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20.01.2021 18:06 Ответить
Може й так. Може і ви із червоносраких.
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20.01.2021 20:24 Ответить
судячи з вашої версії- ви цілком можливо з дупоголових.
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20.01.2021 20:46 Ответить
Стерелізувати цю сучку і хай з цим живе.
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20.01.2021 16:48 Ответить
Клоуны у власти, и все начинаю потихоньку сходить с ума
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20.01.2021 16:48 Ответить
Чуть ниже новость от омбудсмена Кулебы, где он хвастается, что в интернатах стало на 9 000 детей меньше. Вот вам и результат. Неадекватная мамаша в такой же неадекватной семейке рожает, а государству ... ? Насрать, т.к. задача уменьшить кол-во детей в интернатах чтобы меньше денег на это тратить.
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20.01.2021 16:52 Ответить
Узькомовна-не дивно
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20.01.2021 16:56 Ответить
Поруч новина: Мужчину, ходившего с отрезанной человеческой головой в руках, задержали в Одессе, в его квартире обнаружили тела двух человек
...
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20.01.2021 16:56 Ответить
взагалі то дуже кепські справи у цьому королівстві ... доречі в ковіда теж є таке, що по мізкам б'є - тож, як не жахливо, але найстрашніше ще попереду, та ще й клоун-покемон замість президента у такі *********** часи ((
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20.01.2021 17:00 Ответить
по чему бьет? кривляешься как в детсаде
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20.01.2021 17:05 Ответить
Стремно даже как то и на улицу уже выходить...люди сходят с ума, а Зеленскому, Авакову, Шмыгалю, Стапанову все похер
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20.01.2021 17:14 Ответить
Вона не знає що таке коліки в дитини? 😢
Дурепа кончена!
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20.01.2021 17:04 Ответить
Цю нещасну дитину годували від випадку до випадку. Можна собі тільки уявити чому плакала дитина
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20.01.2021 20:17 Ответить
Карантин убивает. У людей потихоньку начинает ехать крыша. Угораздило же малыша родиться во время * какая разница*.
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20.01.2021 17:04 Ответить
Та ну. Тоді після 2 світової купа вдів з п"ятьма дітьми і щось жодна мама не задушила свою дитину. Просто раніше була совість, віра в бога. А зараз що?! Молодь не вірить ні в бога ні в чорта. Вседозволенність. Совісті - 0. От воно і породжує купу вбивств, пиху, нахабство, наглість. Мені так оце подобається, коли кажуть: ой, такі стреси зараз. Ага. Прогодувати 4 дітей після війни в голод, то не стрес. А зараз. У людей жадібності та заздрості до всирачки, ото і маємо, що маємо))
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20.01.2021 17:15 Ответить
естественный отбор
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20.01.2021 17:23 Ответить
А шо тут скажешь? Конечно же - дурында.
Но с другой стороны, украинская "невыносимая лёгкость бытия"© всё большее количество рядовых граждан доводит до умопомрачения. Кто смотрит гавномёт Стогния на ICTV "Надзвичайні новини", тот знает - нет ни единого дня чтобы в украинских семьях самые близкие родственники всех возрастов не "жмурили" друг друга.
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20.01.2021 17:38 Ответить
Матку їй треба вирізати
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20.01.2021 17:50 Ответить
При чем тут лохкарантин?
Люди в оккупации жили..с комендантский часом и всеми прелестями...и детей на ного ставили...
А что касается этого случая то тварей всегда хватало...рассказать как детей на мясо ловили..элементарно..в Киеве..только вам неинтересно..да и в книжках не напишут...а твои всегда были что при белых что при красных что при зелёных....просто надо их лечить..но у нас уже и лечить некому..все здоровы,)))))особенно после величайшего выбора на свете...
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20.01.2021 18:14 Ответить
Здорово что в школе ей десять лет математику преподавали, а психологию, уход за ребёнком и базовую медицину - нет.
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20.01.2021 19:51 Ответить
Эту мразь знаю лично. И муженька ее....рядом живу
Удавил бы обоих..
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20.01.2021 19:51 Ответить
жестко
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20.01.2021 20:09 Ответить
 
 