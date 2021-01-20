Жительница Днепропетровщины задушила 4-месячного сына из-за того, что тот громко плакал, - Нацполиция. ВИДЕО

На Днепропетровщине полицейские задержали 23-летнюю женщину за убийство собственного ребенка. По словам задержанной, она задушила 4-месячного сына из-за того, что он громко плакал.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, 16 января в полицию поступило сообщение от врача скорой медицинской помощи Солонянской больницы о том, что в поселке Аполлоновка умер ребенок.

"По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии. Как установили полицейские, к смерти мальчика причастна его собственная мать. Проведенными мероприятиями орудие преступления - ремень - изъят правоохранителями. 19 января по согласованию с местной прокуратурой матери ребенка сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Продолжается следствие", - передает Цензор.НЕТ.

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