"Без цензуры" в прямом эфире: Саша любит США, инаугурация Байдена, "ДНР" в Лиге смеха, ОРДО против Украины. ВИДЕО

Как Дубинский полюбил США и куда делось "внешнее управление", главное с инаугурации Байдена, "липецкая фабрика" для Зеленского, орки в ОРДО против всего украинского и не только - в традиционном стриме "Без цензуры" с Богданом Буткевичем и Мариной Данилюк-Ярмолаевой!

Как всегда, в 20.45, обсуждаем следующее:

- Рождение медиакотика, или Что санкции животворящие делают.

Как Александр Дубинский после введения против него санкций США заговорил на украинском, больше не кричит о "внешнем управлении" и называет Соединенные Штаты стратегическим партнером Украины. А еще - отрицает даже само знакомство с Андреем Деркачем (несмотря на многочисленные доказательства обратного). Чего ждать дальше? И подействуют ли санкции подобным образом на других фигурантов?

- Леди и джентльмены, президент США Джо Байден!

Что сказал на инаугурации 46-й президент США? Что мы о нем знаем? Чего ожидать Украине от демократа в Овальном кабинете?

- Как Зеленский получил собственную "Липецк фабрику".

Российский канал "СТС" купил франшизу на съемки юмористической программы "Лига смеха", которую до победы на президентских выборах в 2019 году вел Владимир Зеленский, и до сих пор владеет правами на эту торговую марку. В этой российской "Лиге смеха" примут участие команды из ОРДО, Крыма и материковой Украины. Какие последствия это будет иметь? И должен ли Зеленский нести за это политическую ответственность?

- Крест на реинтеграции?

В окружении "главы" так называемой "ДНР" рассматривают документ о "гражданстве ДНР". Примером послужит "закон" о гражданстве в непризнанной Абхазии. При отсутствии у человека паспорта так называемой "ДНР" "правоохранители" смогут арестовывать человека на срок до 30 дней "до выяснения личности". При этом они вправе будут не выдвигать никаких обвинений в течение указанного срока.

Что должна и что может сделать Украина в ответ? Какие последствия это будет иметь для переговорного процесса? И ставит ли это крест на реинтеграции оккупированных территорий?

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