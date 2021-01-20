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"Без цензуры" в прямом эфире: Саша любит США, инаугурация Байдена, "ДНР" в Лиге смеха, ОРДО против Украины. ВИДЕО

Как Дубинский полюбил США и куда делось "внешнее управление", главное с инаугурации Байдена, "липецкая фабрика" для Зеленского, орки в ОРДО против всего украинского и не только - в традиционном стриме "Без цензуры" с Богданом Буткевичем и Мариной Данилюк-Ярмолаевой!

Как всегда, в 20.45, обсуждаем следующее:

- Рождение медиакотика, или Что санкции животворящие делают.

Как Александр Дубинский после введения против него санкций США заговорил на украинском, больше не кричит о "внешнем управлении" и называет Соединенные Штаты стратегическим партнером Украины. А еще - отрицает даже само знакомство с Андреем Деркачем (несмотря на многочисленные доказательства обратного). Чего ждать дальше? И подействуют ли санкции подобным образом на других фигурантов?

- Леди и джентльмены, президент США Джо Байден!

Что сказал на инаугурации 46-й президент США? Что мы о нем знаем? Чего ожидать Украине от демократа в Овальном кабинете?

- Как Зеленский получил собственную "Липецк фабрику".

Российский канал "СТС" купил франшизу на съемки юмористической программы "Лига смеха", которую до победы на президентских выборах в 2019 году вел Владимир Зеленский, и до сих пор владеет правами на эту торговую марку. В этой российской "Лиге смеха" примут участие команды из ОРДО, Крыма и материковой Украины. Какие последствия это будет иметь? И должен ли Зеленский нести за это политическую ответственность?

- Крест на реинтеграции?

В окружении "главы" так называемой "ДНР" рассматривают документ о "гражданстве ДНР". Примером послужит "закон" о гражданстве в непризнанной Абхазии. При отсутствии у человека паспорта так называемой "ДНР" "правоохранители" смогут арестовывать человека на срок до 30 дней "до выяснения личности". При этом они вправе будут не выдвигать никаких обвинений в течение указанного срока.

Что должна и что может сделать Украина в ответ? Какие последствия это будет иметь для переговорного процесса? И ставит ли это крест на реинтеграции оккупированных территорий?

Берите чай или что-то покрепче и присоединяйтесь к посиделкам "Без цензуры" в прямом эфире!

Автор: 

Байден Джо (2789) Донецьк (6322) Зеленский Владимир (20348) Донбасс (26956) Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Дубинский Александр (429) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+23
"Без цензури" в прямому ефірі: Саша любить США, інавгурація Байдена, "ДНР" у Лізі сміху, ОРДО проти України - Цензор.НЕТ 8016
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20.01.2021 20:55
+22
"Без цензуры" в прямом эфире: Саша любит США, инаугурация Байдена, "ДНР" в Лиге смеха, ОРДО против Украины - Цензор.НЕТ 5567
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20.01.2021 20:48
+20
"Без цензури" в прямому ефірі: Саша любить США, інавгурація Байдена, "ДНР" у Лізі сміху, ОРДО проти України - Цензор.НЕТ 6224
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20.01.2021 20:51
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какой хитрый ***********. Вот щас зазовет Байдена в Киев, тот расслабит булки да и приедет. Там ХОПА - и Венедиктова с уголовным делом: хады сюды!

"Без цензуры" в прямом эфире: Саша любит США, инаугурация Байдена, "ДНР" в Лиге смеха, ОРДО против Украины - Цензор.НЕТ 2911
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20.01.2021 20:47 Ответить
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20.01.2021 20:49 Ответить
Ось де інавгурація ! А то носитеся зі своєю Америкою...! )))"Без цензури" в прямому ефірі: Саша любить США, інавгурація Байдена, "ДНР" у Лізі сміху, ОРДО проти України - Цензор.НЕТ 3376
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21.01.2021 11:53 Ответить
"Без цензуры" в прямом эфире: Саша любит США, инаугурация Байдена, "ДНР" в Лиге смеха, ОРДО против Украины - Цензор.НЕТ 5567
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20.01.2021 20:48 Ответить
Перша дружина Байдена і його донька загинули в автокатастрофі. Двоє синів вижили чудом. Один із тих синів недавно помер від раку. На того, хто залишився, наїжджали росіяни, Зеленський і згадана шушера. Так що коли Байден не пробачить і порахується, я його зрозумію.
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20.01.2021 20:50 Ответить
"Без цензуры" в прямом эфире: Саша любит США, инаугурация Байдена, "ДНР" в Лиге смеха, ОРДО против Украины - Цензор.НЕТ 5791
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20.01.2021 20:50 Ответить
Я давно підписалась на ваш канал.
Але дійсно, нас має бути більше.
Треба 100 тисяч
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20.01.2021 20:51 Ответить
Ше Даниленко норм. Ну я ше слухаю сипатого Лещенка, хоча він дуже любить Зелю.
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20.01.2021 21:15 Ответить
Danilenko skurvilas'.
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21.01.2021 00:03 Ответить
pochemu?
то шо употр. слово "п*рохоботы"? так ептель - почитай Антиколорадоса и его секту в коментах там - та же вата, только в вишиванках, а не в косоворотках. кому-то такое нравится?
а за Лещенко вы чет промолчал, хотя он Зелю любит, а она - ненавидит.
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21.01.2021 08:35 Ответить
4erez " UKRAINOMOVNE GETTO " na ii youtube - kanali ;

Leshenko - zelebobik.
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21.01.2021 10:40 Ответить
ty evrei?
ona ne tak skazala, a obyasnila, i esli ty ne dyracK, to mog bu i doslushat do konca.
sucka blyad, buvaut zhe takue....
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21.01.2021 10:51 Ответить
"Без цензури" в прямому ефірі: Саша любить США, інавгурація Байдена, "ДНР" у Лізі сміху, ОРДО проти України - Цензор.НЕТ 6224
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20.01.2021 20:51 Ответить
"Без цензури" в прямому ефірі: Саша любить США, інавгурація Байдена, "ДНР" у Лізі сміху, ОРДО проти України - Цензор.НЕТ 8084
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20.01.2021 20:53 Ответить
Анкета на отримання американського громадянства дідуся майбутнього держсекретаря США Ентоні Блікена. Мейєр БлінкІн, народжений 1877 року в Полтаві. Емігрував до Америки в 1904 році.

"Без цензури" в прямому ефірі: Саша любить США, інавгурація Байдена, "ДНР" у Лізі сміху, ОРДО проти України - Цензор.НЕТ 3146
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20.01.2021 20:55 Ответить
"Без цензури" в прямому ефірі: Саша любить США, інавгурація Байдена, "ДНР" у Лізі сміху, ОРДО проти України - Цензор.НЕТ 8016
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20.01.2021 20:55 Ответить
"Без цензури" в прямому ефірі: Саша любить США, інавгурація Байдена, "ДНР" у Лізі сміху, ОРДО проти України - Цензор.НЕТ 8224
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20.01.2021 20:56 Ответить
Китай ввів санкції проти Трампа та його оточення одразу після інавгурації нового президента США Байдена.

До санкційного списку Китаю включили 28 осіб, в тому числі і колишній державний секретар США Майк Помпео.

"Китай вирішив накласти санкції на 28 осіб, які серйозно порушили суверенітет Китаю і несуть основну відповідальність за такі дії США з питань, пов'язаних з Китаєм", - заявили у міністерстві.
До санкційного списку потрапили: Майкл Помпео, Пітер Наварро, Роберт О'Брайен, Девід Стілуелл, Метью Поттінджер, Алекс Азар, і Келлі Крафт з адміністрації Трампа, а також Джон Болтон і Стівен Беннон.
"Цим особам і їх найближчим родичам заборонений в'їзд на материк, в Гонконг і Макао в Китаї. Їм, а також пов'язаним з ними компаніям і установам також заборонено вести справи з Китаєм", - підкреслили у відомстві.
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20.01.2021 20:59 Ответить
Пентагон страшный человек.... к примеру даже для дохлого совка присылал танки самальоты и тушонки Рузвельта аж 660 000 тонн...,санкциями и не пахло...
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20.01.2021 21:02 Ответить
"Без цензури" в прямому ефірі: Саша любить США, інавгурація Байдена, "ДНР" у Лізі сміху, ОРДО проти України - Цензор.НЕТ 3303
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20.01.2021 21:22 Ответить
"Без цензури" в прямому ефірі: Саша любить США, інавгурація Байдена, "ДНР" у Лізі сміху, ОРДО проти України - Цензор.НЕТ 6424
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20.01.2021 21:25 Ответить
Щось дуже швидко тупий собачій рот сховав свій тупий собачій язик у свою тупу собачу жопу.
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20.01.2021 21:48 Ответить
Сначала собачий_рот_Дубинский заявил, что будет судиться с ЦПК Шабунина и требовать обвинений в госизмене.
Потом ГПУ по жалобе ЦПК Шабунина открыла два криминальных дела на собачий_рот_Дубинского за увиливание от налогов и отмывание криминального бабла.
Можно бесконечно наблюдать на тремя вещами: как течет вода, как горит Кремль и как Шабунин с Дубинским ипуцца в надприродний спосіб 🤣🤣🤣
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20.01.2021 22:50 Ответить
Про Цушка: Ющенко призначив регіонала Піскуна Генпрокурором. Той одразу ліг під своїх. Ющ захотів його знати. Той побіг до суду. Ющ завів УДО в ГПУ. щоб воно не пропустили туди Піскуна. Соціаліст Цушком (бувший міністром МВС) з Беркутятами увірвався туди і викинув звідти гелетеївців. Писали написи на стінах.
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20.01.2021 23:31 Ответить
Ніби як і не дурні, і не сепари, і аналіз гарний, але ніяк не можуть, не плюнути в Пороха за якогось дріб'язкового привіду.
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20.01.2021 23:54 Ответить
Потому что Порох - живое напоминание их малодушия и скудоумия в 2019-м году.
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21.01.2021 00:53 Ответить
Марина, Бодя - молодцы). Но посаран, так держать!
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21.01.2021 08:43 Ответить
БУТКЕВИЧ, ТИ З ГОЛОВОЮ НЕ ДРУЖИШ. ЩО Б ТИ КАЗАВ, ЯКБИ БРОДЯЧІ СОБАКИ ЗАГРИЗЛИ ДО СМЕРТІ КОГОСЬ ІЗ ТВОЇХ БЛИЗЬКИХ?! ГОЛОВОЮ СПОЧАТКУ ДУМАЙ, ПЕРШ НІХ ВІДКРИВАТИ СВОЮ ПЕЛЬКУ!
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21.01.2021 09:28 Ответить
 
 