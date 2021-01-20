"Без цензуры" в прямом эфире: Саша любит США, инаугурация Байдена, "ДНР" в Лиге смеха, ОРДО против Украины. ВИДЕО
Как Дубинский полюбил США и куда делось "внешнее управление", главное с инаугурации Байдена, "липецкая фабрика" для Зеленского, орки в ОРДО против всего украинского и не только - в традиционном стриме "Без цензуры" с Богданом Буткевичем и Мариной Данилюк-Ярмолаевой!
Как всегда, в 20.45, обсуждаем следующее:
- Рождение медиакотика, или Что санкции животворящие делают.
Как Александр Дубинский после введения против него санкций США заговорил на украинском, больше не кричит о "внешнем управлении" и называет Соединенные Штаты стратегическим партнером Украины. А еще - отрицает даже само знакомство с Андреем Деркачем (несмотря на многочисленные доказательства обратного). Чего ждать дальше? И подействуют ли санкции подобным образом на других фигурантов?
- Леди и джентльмены, президент США Джо Байден!
Что сказал на инаугурации 46-й президент США? Что мы о нем знаем? Чего ожидать Украине от демократа в Овальном кабинете?
- Как Зеленский получил собственную "Липецк фабрику".
Российский канал "СТС" купил франшизу на съемки юмористической программы "Лига смеха", которую до победы на президентских выборах в 2019 году вел Владимир Зеленский, и до сих пор владеет правами на эту торговую марку. В этой российской "Лиге смеха" примут участие команды из ОРДО, Крыма и материковой Украины. Какие последствия это будет иметь? И должен ли Зеленский нести за это политическую ответственность?
- Крест на реинтеграции?
В окружении "главы" так называемой "ДНР" рассматривают документ о "гражданстве ДНР". Примером послужит "закон" о гражданстве в непризнанной Абхазии. При отсутствии у человека паспорта так называемой "ДНР" "правоохранители" смогут арестовывать человека на срок до 30 дней "до выяснения личности". При этом они вправе будут не выдвигать никаких обвинений в течение указанного срока.
Что должна и что может сделать Украина в ответ? Какие последствия это будет иметь для переговорного процесса? И ставит ли это крест на реинтеграции оккупированных территорий?
Берите чай или что-то покрепче и присоединяйтесь к посиделкам "Без цензуры" в прямом эфире!
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Але дійсно, нас має бути більше.
Треба 100 тисяч
то шо употр. слово "п*рохоботы"? так ептель - почитай Антиколорадоса и его секту в коментах там - та же вата, только в вишиванках, а не в косоворотках. кому-то такое нравится?
а за Лещенко вы чет промолчал, хотя он Зелю любит, а она - ненавидит.
Leshenko - zelebobik.
ona ne tak skazala, a obyasnila, i esli ty ne dyracK, to mog bu i doslushat do konca.
sucka blyad, buvaut zhe takue....
До санкційного списку Китаю включили 28 осіб, в тому числі і колишній державний секретар США Майк Помпео.
"Китай вирішив накласти санкції на 28 осіб, які серйозно порушили суверенітет Китаю і несуть основну відповідальність за такі дії США з питань, пов'язаних з Китаєм", - заявили у міністерстві.
До санкційного списку потрапили: Майкл Помпео, Пітер Наварро, Роберт О'Брайен, Девід Стілуелл, Метью Поттінджер, Алекс Азар, і Келлі Крафт з адміністрації Трампа, а також Джон Болтон і Стівен Беннон.
"Цим особам і їх найближчим родичам заборонений в'їзд на материк, в Гонконг і Макао в Китаї. Їм, а також пов'язаним з ними компаніям і установам також заборонено вести справи з Китаєм", - підкреслили у відомстві.
Потом ГПУ по жалобе ЦПК Шабунина открыла два криминальных дела на собачий_рот_Дубинского за увиливание от налогов и отмывание криминального бабла.
Можно бесконечно наблюдать на тремя вещами: как течет вода, как горит Кремль и как Шабунин с Дубинским ипуцца в надприродний спосіб 🤣🤣🤣