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Детсад под Луцком, который летом осматривал Зеленский, до сих пор не сдали в эксплуатацию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Детский сад в селе Крупа Подгайцовской ОТГ не заработал до нового года, как анонсировал президент Владимир Зеленский во время визита на Волынь в июле прошлого года.

В детском саду, который возводили в рамках программы "Большая стройка", до сих пор продолжаются ремонтные работы, а мастера ликвидируют подтопления подвала и чинят систему отопления, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По словам заместителя председателя облгосадминистрации Игоря Чулипы, все средства, предусмотренные проектом - выделены. Задержка - в приборах обогрева. "Когда приезжал президент, инспектировал строительство с головой ОТГ, то он был готов на 80%. Сейчас приборы обогрева, которые там есть, не соответствуют проектной мощности, чтобы обогреть заведение", - сказал Чулипа. На новые котлы нужны дополнительные средства. Сейчас ведут с консультации с председателем ОТГ.

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Дошкольное учреждение рассчитано на 105 мест, рассказала директор Ирина Нестер. В заведении уже давно составили списки детей. От родителей уже поступило 60 заявлений. Предусмотрено 35 рабочих мест, но пока ни детей, ни воспитателей нет, все ждут завершения ремонта.

Строители и ремонтники решают вопрос с подтоплением подвала. Из-за этого в некоторых помещениях мокрые стены, на полу поврежден паркет.

Детсад под Луцком, который летом осматривал Зеленский, до сих пор не сдали в эксплуатацию 01

"Увидели, в каком состоянии стены внешнего фундамента, почти все были подтоплены. Или некачественно сделана гидроизоляция, или она в таком состоянии, что невозможно ее дальше эксплуатировать", - говорит заместитель председателя Подгайцовского сельсовета Леонид Гроголь.

Сейчас готовность объекта 99%, говорит представитель застройщика Александр Плоцедим. "Были небольшие протечки воды в подвале, потому что есть водосточная система, в проект не заложены отвод воды от здания, мы уже сами это сделали", - говорит он.

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Относительно отопления, то, по словам представителя застройщика, при температуре на улице -16, в помещении +19 - +24. Говорит: работал один котел из двух, а сама котельная заказана, согласно проектной документации.

Детсад под Луцком, который летом осматривал Зеленский, до сих пор не сдали в эксплуатацию 02

Документы на строительство детского сада разработали в 2012 году, приступили к работе в 2019-м, рассказал председатель Подгайцовской общины Юрий Семенюк. Говорит: стоимость работ почти 39 млн гривен.

Напомним, ДОУ в селе Крупа - один из объектов "Большой стройки" на Волыни, который осмотрел президент. Первый рабочий визит Зеленского на Волынь состоялся в июле. Тогда президент анонсировал, что заведение заработает в ближайшее время.

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Детсад под Луцком, который летом осматривал Зеленский, до сих пор не сдали в эксплуатацию 03

Автор: 

детсад (428) Большая стройка (728) Волынская область (996)


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Топ комментарии
+16
Детсад под Луцком, который летом осматривал Зеленский, до сих пор не сдали в эксплуатацию - Цензор.НЕТ 7543
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20.01.2021 23:13
+14
а вот если бы он его не рассматривал, то его бы точно сдали )
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20.01.2021 23:07
+10
Так случается со всем, что бедосик "берет под контроль".
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20.01.2021 23:15
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Правила форума Совет форумчан
а вот если бы он его не рассматривал, то его бы точно сдали )
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20.01.2021 23:07 Ответить
Уровень суеверия в Украине очень высок.
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20.01.2021 23:17 Ответить
та его визиты с уровня суеверия уже все перешли в уровень предпрограмирования )
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21.01.2021 00:02 Ответить
ЗЕльоні рукожопи,
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20.01.2021 23:34 Ответить
Всі нормальні будівельники з Волині працюють у Польщі.
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21.01.2021 08:34 Ответить
Наверняка Зеля взял ввод этого садика в эксплуатацию под свой личный контроль. Это очень плохая примета, если Вы не в курсе.
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21.01.2021 07:50 Ответить
Не завалился же и как Нотердам не сгорел... Значит у ЗЕ-ЛИГАСМЕХАНАКРОВИ пошло шось НЕ ТАК! Може Кравчук наколдовал - у него есть с взять с этими символами НЕ ТАК , и заговорил он как-то анти медведчуковски...
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20.01.2021 23:09 Ответить
Ганьба !!!
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20.01.2021 23:11 Ответить
Детсад под Луцком, который летом осматривал Зеленский, до сих пор не сдали в эксплуатацию - Цензор.НЕТ 7543
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20.01.2021 23:13 Ответить
есть повод второй раз пропиариться, уже на открытии.
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20.01.2021 23:14 Ответить
Так случается со всем, что бедосик "берет под контроль".
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20.01.2021 23:15 Ответить
Детсад под Луцком, который летом осматривал Зеленский, до сих пор не сдали в эксплуатацию - Цензор.НЕТ 5572
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20.01.2021 23:16 Ответить
А почему там белый медведь кверх ногами с покрасневшей башкой висит? Это символ близкой победы над засрашкой?
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20.01.2021 23:17 Ответить
Ну, якщо російського ведмедя підвісити догори дригом, то у нього кров до голове приливає. Просто освітній момент.
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21.01.2021 07:54 Ответить
вот тебе зельц и лига смеха! лучане на зеленого положили большой и толстый. картина млява або яка прикра новина або вода мокра......
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20.01.2021 23:21 Ответить
ЗЕ балабол.
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20.01.2021 23:23 Ответить
Детсад под Луцком, который летом осматривал Зеленский, до сих пор не сдали в эксплуатацию - Цензор.НЕТ 2024
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20.01.2021 23:30 Ответить
Паркет в детском саду? Они серьезно? Еще и в сырых недоотапливаемых помещениях? Его уже нужно срывать вместе с подложкой и выкидывать. А проектировщиков вешать вместе с ремонтниками и Клоуном.
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20.01.2021 23:44 Ответить
Дитсадок під Луцьком, який влітку оглядав Зеленський, досі не здали в експлуатацію - Цензор.НЕТ 8156
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21.01.2021 00:04 Ответить
Отакий він "цар Копромідас". Містика, панове.

за что зеленский ни возьмётся
всё превращается в говно
а если за говно берётся
то просто тратит меньше сил
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20.01.2021 23:45 Ответить
уже всё предпрограмируется на уровне безсознательного )
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21.01.2021 00:04 Ответить
Скоро от Зели и говно начнет шарахаться и он будет тратить больше сил...
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21.01.2021 07:55 Ответить
Скорее всего так... В этом случае как назвать того, кто открывал детский лагерь "Виктория"?
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21.01.2021 10:46 Ответить
Строили как для Африки? ....узнаю совковых проектировщиков
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20.01.2021 23:51 Ответить
До чого тут проєктувальники?
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21.01.2021 00:03 Ответить
В смысле? А гидроизоляцию и водоотлив кто проектировал? А кто придумал деревянное покрытие сделать там, где ему вообще нечего делать? Это самый непрактичный из дорогих материалов - за ним ухаживать нужно. Плесень, грибок, а также головная боль от необходимости постоянного ремонта и переделки обеспечена. Уж реально лучше, практичней и долговечней обычный коммерческий линолеум на теплой основе постелить. А главное, во много раз дешевле! Вот скорей всего с этим и возникла проблема: нужно было именно дорого, чтобы больше распилить.
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21.01.2021 01:41 Ответить
А ленточку перерезал?
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21.01.2021 02:11 Ответить
Он если режет то навсегда!
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21.01.2021 09:19 Ответить
Timeo Zelenaos et dona ferentes - Бойся зеленских и дары приносящих, а также берущих.. под свой контроль
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21.01.2021 06:16 Ответить
А при чому тут президент? Яка Волинь? Він же відвідував Луцьку область!
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21.01.2021 06:41 Ответить
Луцк- областной город Волыни.
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21.01.2021 09:18 Ответить
А в ОПУ вважають інакше. З географією там також зашквар.
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21.01.2021 13:15 Ответить
Какая разница!?
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21.01.2021 10:16 Ответить
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21.01.2021 08:06 Ответить
Теперь уже и не сдадут. Всему чего касается шмаркля- кранты.
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21.01.2021 09:17 Ответить
 
 