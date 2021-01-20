Детсад под Луцком, который летом осматривал Зеленский, до сих пор не сдали в эксплуатацию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Детский сад в селе Крупа Подгайцовской ОТГ не заработал до нового года, как анонсировал президент Владимир Зеленский во время визита на Волынь в июле прошлого года.

В детском саду, который возводили в рамках программы "Большая стройка", до сих пор продолжаются ремонтные работы, а мастера ликвидируют подтопления подвала и чинят систему отопления, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По словам заместителя председателя облгосадминистрации Игоря Чулипы, все средства, предусмотренные проектом - выделены. Задержка - в приборах обогрева. "Когда приезжал президент, инспектировал строительство с головой ОТГ, то он был готов на 80%. Сейчас приборы обогрева, которые там есть, не соответствуют проектной мощности, чтобы обогреть заведение", - сказал Чулипа. На новые котлы нужны дополнительные средства. Сейчас ведут с консультации с председателем ОТГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мост через Прут на Буковине, который в 2008 году разрушило наводнение, восстановили, - Укравтодор

Дошкольное учреждение рассчитано на 105 мест, рассказала директор Ирина Нестер. В заведении уже давно составили списки детей. От родителей уже поступило 60 заявлений. Предусмотрено 35 рабочих мест, но пока ни детей, ни воспитателей нет, все ждут завершения ремонта.

Строители и ремонтники решают вопрос с подтоплением подвала. Из-за этого в некоторых помещениях мокрые стены, на полу поврежден паркет.

"Увидели, в каком состоянии стены внешнего фундамента, почти все были подтоплены. Или некачественно сделана гидроизоляция, или она в таком состоянии, что невозможно ее дальше эксплуатировать", - говорит заместитель председателя Подгайцовского сельсовета Леонид Гроголь.

Сейчас готовность объекта 99%, говорит представитель застройщика Александр Плоцедим. "Были небольшие протечки воды в подвале, потому что есть водосточная система, в проект не заложены отвод воды от здания, мы уже сами это сделали", - говорит он.

Также читайте: Благодаря "Большой стройке" Украине удалось избежать существенного падения ВВП в 2020 году, - Шмыгаль

Относительно отопления, то, по словам представителя застройщика, при температуре на улице -16, в помещении +19 - +24. Говорит: работал один котел из двух, а сама котельная заказана, согласно проектной документации.

Документы на строительство детского сада разработали в 2012 году, приступили к работе в 2019-м, рассказал председатель Подгайцовской общины Юрий Семенюк. Говорит: стоимость работ почти 39 млн гривен.

Напомним, ДОУ в селе Крупа - один из объектов "Большой стройки" на Волыни, который осмотрел президент. Первый рабочий визит Зеленского на Волынь состоялся в июле. Тогда президент анонсировал, что заведение заработает в ближайшее время.

Читайте также: "Укравтодор" опроверг, что дороги "Большого строительства" станут платными: В Украине нет ни одной построенной за средства частных инвесторов трассы