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Украина работает над организацией встречи Зеленского и Байдена, - посол Ельченко. ВИДЕО

Украинская сторона работает над реализацией приглашения Джо Байдена посетить Киев, а также над возможным визитом Владимира Зеленского в США.

Об этом сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это будет одним из первых вопросов, с которого мы начнем здесь проводить диалог с новой администрацией", - сказал дипломат в ответ на вопрос о возможном визите президента США Байдена в Украину.

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Ельченко заметил, что сначала должен состояться телефонный контакт президентов. "Над этим мы сейчас работаем, я думаю, что это будет достаточно быстро", - уточнил он.

По словам посла, для дипломатических контактов и развития дальнейших двусторонних отношений важно наладить личные связи. "Понятно, что визит для этого - лучшая возможность, и не надо забывать о возможном приезде президента Зеленского сюда (в США. - Ред.)", - подчеркнул дипломат.

В связи с этим он отметил, что новая американская администрация, учитывая осведомленность в украинском вопросе многих политиков, в том числе лично Байдена, сосредоточится на конкретных вопросах. "Это, в первую очередь, борьба с коррупцией, поскольку пора от слов переходить к делу. И во вторую - это реформа судебной системы", - пояснил Ельченко.

В то же время он заверил, что контакты между Украиной и США продолжаются несмотря на пандемию.

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"За этот год и мы, и другие страны научились работать дистанционно. Например, в ближайшие дни у нас состоится в таком виртуальном режиме заседание совместной украино-американской группы по вопросам разоружения и безопасности", - сообщил Ельченко.

Кроме того, он рассказал о подготовке заседаний совместной стратегической группы и группы по вопросам внешней политики. Дипломат заметил, что когда в новой администрации США состоятся назначения должностных лиц, в том числе на украинском направлении, начнется более предметная работа.

Ельченко также сообщил, что в условиях пандемии не состоялось более двух десятков запланированных визитов, в том числе из-за болезни высокопоставленных участников делегаций. "Я думаю, что это все в течение этого года произойдет", - подытожил украинский дипломат.

Автор: 

Байден Джо (2789) Ельченко Владимир (279) Зеленский Владимир (20348)


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Топ комментарии
+32
Но первым Байден встретится с Порошенко, а не со скоморохом
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21.01.2021 08:29
+25
Можу вислати цьому гівнюку гарний засіб для зустрічі.
Украина работает над организацией встречи Зеленского и Байдена, - посол Ельченко - Цензор.НЕТ 299
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21.01.2021 08:31
+25
Украина работает над организацией встречи Зеленского и Байдена, - посол Ельченко - Цензор.НЕТ 4212
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21.01.2021 08:36
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Но первым Байден встретится с Порошенко, а не со скоморохом
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21.01.2021 08:29 Ответить
Бухати будуть?
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21.01.2021 08:36 Ответить
и бухать тоже будут, а твой зе будет выступать перед ними с номерами.

А хотя нет, его же никто никуда не приглашал
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21.01.2021 19:00 Ответить
"И это правильно!!(с) Хоч не люблю Горбатого, але......... А, до речі, підкиньте ЗЕлі вазеліну.
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21.01.2021 09:26 Ответить
Можу вислати цьому гівнюку гарний засіб для зустрічі.
Украина работает над организацией встречи Зеленского и Байдена, - посол Ельченко - Цензор.НЕТ 299
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21.01.2021 08:31 Ответить
состикувати нестикуємоє.
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21.01.2021 08:31 Ответить
Скоморох Байдену принесет амнистию. Вот смешно будет...
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21.01.2021 08:33 Ответить
Среди подземных рек Киева есть ручей скоморох. Как думаете, это так себе, совпадение?
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21.01.2021 08:49 Ответить
Какое оно оказалось ещё более ущербное чем я думал до этого. Ну был клоуном да и хер с ним смеши людей, а нет обосраться так может только профи, какое позорище.
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21.01.2021 08:35 Ответить
Когда зеленое чмо и Коломойский сядут за отмывание денег и угрозы сыну Байдена, они встретятся, но по разные стороны решетки.
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21.01.2021 08:35 Ответить
Украина работает над организацией встречи Зеленского и Байдена, - посол Ельченко - Цензор.НЕТ 4212
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21.01.2021 08:36 Ответить
Такого вже не буде))
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21.01.2021 08:37 Ответить
зато будет такое
Украина работает над организацией встречи Зеленского и Байдена, - посол Ельченко - Цензор.НЕТ 6155
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21.01.2021 08:37 Ответить
А за який злочин?За те шо переміг на виборах?
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21.01.2021 08:39 Ответить
Після виборів, на яких наркоша переміг завдяки тоннам брехні, було багато злочинів. Один Журавель чого вартий.
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21.01.2021 08:45 Ответить
А ще до виборів була співучасть у виводі грошей з Приват-банку.
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21.01.2021 08:48 Ответить
Україна працює над організацією зустрічі Зеленського і Байдена, - посол Єльченко - Цензор.НЕТ 4673
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21.01.2021 08:48 Ответить
Это почему же? Кто помешает встретится двум старым знакомым? А если Вы о президентсве Порошенко, так это вопрос пропаганды и манипуляций. Всадил же Беня в головы альтернативно одаренных образ Голобородько и потом по-скотски подменил его писюнистом. Понимал, что потзуется умственной отсталостью - можно скажать, инвалидностью - 73% избирателей, но воспользовался беспомощностью калек. Да еще из каждой розетки воняло "только не Порошенко!"
Хотя Порох точно таких подлых штук использовать не будет... Не тот человек.
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21.01.2021 08:58 Ответить
Не кажи гоп
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21.01.2021 09:17 Ответить
Так же работает как вчера это чучело смотрело инаугурацию вместе с Квин. Байден с ним никогда не встретится по тому что на блатном жаргоне это звучит - в западло со шлеперами встречаться.
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21.01.2021 08:36 Ответить
особенно радует Андрей Елдак - имеет наглость чирикать шо мол ждем старика в Киеве. Может лучше это бы сказал Бортников - один фиг)
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21.01.2021 08:38 Ответить
Байден любить Зєлю))))
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21.01.2021 08:36 Ответить
Без вазелина)))
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21.01.2021 10:09 Ответить
С Трампом сидело как обосранное, которому показали рептилоида, а с Байденом ваще будет сидеть в шапочке и през*рвативе и подгузнике из фольги
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21.01.2021 08:37 Ответить
кстати да, я тогда по-перву думал, что это фотошоп, но потом понял, что то просто измена после употребления наркотиков
Украина работает над организацией встречи Зеленского и Байдена, - посол Ельченко - Цензор.НЕТ 3034
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21.01.2021 08:39 Ответить
да нет, скорее всего Дон ему объяснил почему надо "дожимать" Байдена, и передал привет от некоего Володи Х.
ну, или "леди гага" была права(высрала шо принц Англии ей показал свой истинный облик.... я выше написал)
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21.01.2021 09:13 Ответить
Добре по-веселились ! , один пішов , другий в черзі !
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21.01.2021 20:44 Ответить
Вопрос в том, что противоположная сторона об этом не знает. А Зеля да, работает
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21.01.2021 08:37 Ответить
Ага.Саме для цього призначили послом Маркарову (проти чого протестував український дипкорпус) ?
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21.01.2021 08:37 Ответить
Це як? Збираються викликати Байдена на допит в Київ до Венедіктової?)))
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21.01.2021 08:38 Ответить
что за проблема "организация встречи" - сомнительно, чтобы мнение зе-папуасов кого-то интересовало. так, селфи сделать, на рояле сыграть...
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21.01.2021 08:38 Ответить
Я так розумію шо прихильники Петра проти візиту Байдена до України,і проти співпраці між Україною та США.
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21.01.2021 08:38 Ответить
ну ты стахановец! Так хорошо беня платит? Или ты по зову души?
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21.01.2021 08:41 Ответить
А де знайти Беню,щоб він мені заплатив?Де він зараз?
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21.01.2021 09:09 Ответить
он оманскому барыге массаж простаты делает.
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21.01.2021 09:21 Ответить
Или ***** приплачивает?
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21.01.2021 09:50 Ответить
Саша сашевич, он же зашкваренный женья женьевич, твой уровень зебильного бота действительно не дает тебе возможности понимать.
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21.01.2021 09:10 Ответить
как в Украине !
Назначенцы Байдена...

Україна працює над організацією зустрічі Зеленського і Байдена, - посол Єльченко - Цензор.НЕТ 4544
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21.01.2021 08:43 Ответить
Що??? Українського походження Блінкер теж єврей???
При Трампі такого не було...
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21.01.2021 08:51 Ответить
goodbye America !

но думаю они встретятся - да..
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21.01.2021 08:54 Ответить
Але це краще, ніж кацап рязаньського походження. При трамиі такого не було, а при Байдені тим більш не буде.
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21.01.2021 09:00 Ответить
И все чернокожие назначенцы Байдена тоже евреи.
Все мужчины геи, все женщины лесбиянки, а все вместе они конечно же коммунисты.

К тому же, все упоротые прекрасно знают, что титульная нация в США - это американцы, а не евреи, итальянцы, немцы, китайцы, англичане и пр.

ПыСы: А знаешь почему этого "товарища" так от Байдена рвет на клочки, что он готов любую ахинею писать?
Потому, что Порох.
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21.01.2021 09:33 Ответить
А флаг Израиля там к чему? Они что, граждане Израиля? Я вот думаю, что они граждане США, патриоты своей страны и все умные и заслуженные люди на своем месте. А пещерный национализм и антисимитизм очень даже говорит о ватности и упоротости индивидума, которые его исповедует. Думаю лечиться уже поздно, лучше сарзу в рязань или пермь, там точно нет подобных людей
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21.01.2021 20:49 Ответить
Рояль готують?
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21.01.2021 08:45 Ответить
Україна працює над організацією зустрічі Зеленського і Байдена, - посол Єльченко - Цензор.НЕТ 6561
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21.01.2021 08:45 Ответить
Так ото нажеруться і будуть розповідати, яка та американська їжа ненатуральна та несмачна. Як вони її жерли і терпіли те.
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21.01.2021 08:51 Ответить
Не зря вместо дополнительного хавчика иконы таскали.😄
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21.01.2021 10:14 Ответить
Дуже для цього випадку підходить приказка - коня кують, а жаба лапу підставляє.
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21.01.2021 08:48 Ответить
да да! Байден должен встретица первым с Порохом а потом уже с Палтавой. Он должен их познакомить ведь следующим презом будет Андрей Карпов.
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21.01.2021 08:49 Ответить
Тю на тебе. С какого перепугу? При чем тут Полтава?
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21.01.2021 09:02 Ответить
Палтава друг Пороха и карьеру строит правильно! сначала дипутат потом мэр ну а потом должен быть призидентом епта! у него и метла подвешена и образование есть и волонтером был и подпищиков у него тьма чего нет? да и пороха коло себя пристроит
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21.01.2021 10:04 Ответить
Актёры всего мира пробуют себя на роль Гамлета. Полтора года назад взял в руки «Блазень» фотографию задницы Трампа, и репетирует: «Лизать, или не лизать? Вот в чём вопрос…». Лизнул... Чище не стала... Только дерьмо сильнее размазал...
Теперь начинает репетировать "по-новой"... Но не знает, как!!!
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21.01.2021 08:50 Ответить
ЗЕню учат выделять вазелин естественным способом?
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21.01.2021 08:55 Ответить
Дело на Байдена не закрыто в прокуратуре. Еще арестуют чего доброго, во смеху будет.
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21.01.2021 08:59 Ответить
А Зе хитрый, дела то против Байдена и Пороха не закрыл. Заманивает.
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21.01.2021 09:06 Ответить
Україна працює над організацією зустрічі Зеленського і Байдена, - посол Єльченко - Цензор.НЕТ 6098
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21.01.2021 09:07 Ответить
👍👍👍😄😄😄
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21.01.2021 10:10 Ответить
еслиб Украина не занимала такое стратегичесски важное географичесское расположение, он бы с тобой на одном поле ср...ть не сел бы, не то чтоб о чем то говорить.
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21.01.2021 09:13 Ответить
Так и не сядет.
Для поддержки Украины Байдену совсем не обязательно мараться об клоуна-наркомана ЗЕ.
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21.01.2021 09:35 Ответить
Ну куда Украине в калашный ряд. Скорее всего Байдет для начала начнет разгребать проблемы и баррикады созданные Трампом в самих США. Возможно все таки найдут политическую волю объявить ему импичмент и пересажать эту бандитскую семейку. А встречи на высшем уровне это по ранжиру - Германия, Великобритания, Япония, Франция возможно Канада. И то из за ковида и внутренних проблем это быстро не произойдет ( за исключением возможно Германии с уходящей Меркель). Байдену сейчас работы в своей стране , после "наследия" Трампопона мама не горюй. ( а мы удивляемся что у нас выбрали то уголовника рецидивиста, то клоуна с роялем.. Ну если в США так учудили то уж нам сам бог "велел", где казалось бы мы и где США, ан нет мы в тренде...(шутка черного юмора)
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21.01.2021 09:38 Ответить
Прошу заметить, что и у нас, и в Америке эти у*бища (зенарик и трумп) пришли к власти благодаря подлым стараниям пуйла.
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21.01.2021 10:09 Ответить
Ну не знаю насколько "зенарик", но Хфедорович это точно ( трижды поздравленный еще в первый Майдан)
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21.01.2021 10:32 Ответить
Зе-бла-бла конечно можно, а напрягаться рановато. Хорошо если через пару месяцев дойдет очередь до телефонного звонка. А встречаться и решать дела Байдену есть с кем и без зеленой срани.🙂
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21.01.2021 10:05 Ответить
А я бы на месте дипломатов (не зеленых холуев) не особо старался.

Потому что шуту ЗЕ все с гуся вода, а репутацию дипломатов после ЗЕ уже ничто не спасет.
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21.01.2021 10:09 Ответить
https://espreso.tv/article/2021/01/20/vitaliy_portnykov_vid_klounady_dovedetsya_vidmovytysya Джозеф Байден буде сприймати Україну всерйоз, а ось зеленське - навряд чи.
вибачаюся перед паном Портніковим, трохи змінив цитату.
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21.01.2021 10:22 Ответить
Україна працює над організацією зустрічі Зеленського і Байдена, - посол Єльченко - Цензор.НЕТ 4701
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21.01.2021 10:44 Ответить
Скажіть хай труси зніме)))
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21.01.2021 18:44 Ответить
СМЕШНО !
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21.01.2021 11:17 Ответить
Врядли Байдену нужен такой зашквар, как встреча с Зеленским.
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21.01.2021 11:46 Ответить
ЗеДебил не позорь Украину. Сиди и не рыпайся
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21.01.2021 15:42 Ответить
Пустая, глупая и тщеславная самоцель, поставленная Зеленским, встретиться для того чтобы что? Рассказать о коррупциии, судебном произволе, провалах в экономике и сотрудничестве с МВФ, остановке и откате жизненно важных реформ, соглашательской политикой в отношении агрессии РФ, что ещё Зеленский может предложить для обсуждения?
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21.01.2021 16:43 Ответить
На мою думку Байден не стане зустрічатися із цюцюрковим піаністом(
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21.01.2021 18:42 Ответить
Скорее всего встреча может пройти на каком нибудь из заводов рошен, а зеля пролетит как хфанэра над парыжом)))
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21.01.2021 22:00 Ответить
Хочу дуже зовидіти цю зустріч, шедевр на віка.
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21.01.2021 23:24 Ответить
 
 