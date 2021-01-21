Украина работает над организацией встречи Зеленского и Байдена, - посол Ельченко. ВИДЕО
Украинская сторона работает над реализацией приглашения Джо Байдена посетить Киев, а также над возможным визитом Владимира Зеленского в США.
Об этом сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это будет одним из первых вопросов, с которого мы начнем здесь проводить диалог с новой администрацией", - сказал дипломат в ответ на вопрос о возможном визите президента США Байдена в Украину.
Ельченко заметил, что сначала должен состояться телефонный контакт президентов. "Над этим мы сейчас работаем, я думаю, что это будет достаточно быстро", - уточнил он.
По словам посла, для дипломатических контактов и развития дальнейших двусторонних отношений важно наладить личные связи. "Понятно, что визит для этого - лучшая возможность, и не надо забывать о возможном приезде президента Зеленского сюда (в США. - Ред.)", - подчеркнул дипломат.
В связи с этим он отметил, что новая американская администрация, учитывая осведомленность в украинском вопросе многих политиков, в том числе лично Байдена, сосредоточится на конкретных вопросах. "Это, в первую очередь, борьба с коррупцией, поскольку пора от слов переходить к делу. И во вторую - это реформа судебной системы", - пояснил Ельченко.
В то же время он заверил, что контакты между Украиной и США продолжаются несмотря на пандемию.
"За этот год и мы, и другие страны научились работать дистанционно. Например, в ближайшие дни у нас состоится в таком виртуальном режиме заседание совместной украино-американской группы по вопросам разоружения и безопасности", - сообщил Ельченко.
Кроме того, он рассказал о подготовке заседаний совместной стратегической группы и группы по вопросам внешней политики. Дипломат заметил, что когда в новой администрации США состоятся назначения должностных лиц, в том числе на украинском направлении, начнется более предметная работа.
Ельченко также сообщил, что в условиях пандемии не состоялось более двух десятков запланированных визитов, в том числе из-за болезни высокопоставленных участников делегаций. "Я думаю, что это все в течение этого года произойдет", - подытожил украинский дипломат.
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А хотя нет, его же никто никуда не приглашал
Хотя Порох точно таких подлых штук использовать не будет... Не тот человек.
ну, или "леди гага" была права(высрала шо принц Англии ей показал свой истинный облик.... я выше написал)
Назначенцы Байдена...
При Трампі такого не було...
но думаю они встретятся - да..
Все мужчины геи, все женщины лесбиянки, а все вместе они конечно же коммунисты.
К тому же, все упоротые прекрасно знают, что титульная нация в США - это американцы, а не евреи, итальянцы, немцы, китайцы, англичане и пр.
ПыСы: А знаешь почему этого "товарища" так от Байдена рвет на клочки, что он готов любую ахинею писать?
Потому, что Порох.
Теперь начинает репетировать "по-новой"... Но не знает, как!!!
Для поддержки Украины Байдену совсем не обязательно мараться об клоуна-наркомана ЗЕ.
Потому что шуту ЗЕ все с гуся вода, а репутацию дипломатов после ЗЕ уже ничто не спасет.
вибачаюся перед паном Портніковим, трохи змінив цитату.