Украина работает над организацией встречи Зеленского и Байдена, - посол Ельченко. ВИДЕО

Украинская сторона работает над реализацией приглашения Джо Байдена посетить Киев, а также над возможным визитом Владимира Зеленского в США.

Об этом сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это будет одним из первых вопросов, с которого мы начнем здесь проводить диалог с новой администрацией", - сказал дипломат в ответ на вопрос о возможном визите президента США Байдена в Украину.

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Ельченко заметил, что сначала должен состояться телефонный контакт президентов. "Над этим мы сейчас работаем, я думаю, что это будет достаточно быстро", - уточнил он.

По словам посла, для дипломатических контактов и развития дальнейших двусторонних отношений важно наладить личные связи. "Понятно, что визит для этого - лучшая возможность, и не надо забывать о возможном приезде президента Зеленского сюда (в США. - Ред.)", - подчеркнул дипломат.

В связи с этим он отметил, что новая американская администрация, учитывая осведомленность в украинском вопросе многих политиков, в том числе лично Байдена, сосредоточится на конкретных вопросах. "Это, в первую очередь, борьба с коррупцией, поскольку пора от слов переходить к делу. И во вторую - это реформа судебной системы", - пояснил Ельченко.

В то же время он заверил, что контакты между Украиной и США продолжаются несмотря на пандемию.

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"За этот год и мы, и другие страны научились работать дистанционно. Например, в ближайшие дни у нас состоится в таком виртуальном режиме заседание совместной украино-американской группы по вопросам разоружения и безопасности", - сообщил Ельченко.

Кроме того, он рассказал о подготовке заседаний совместной стратегической группы и группы по вопросам внешней политики. Дипломат заметил, что когда в новой администрации США состоятся назначения должностных лиц, в том числе на украинском направлении, начнется более предметная работа.

Ельченко также сообщил, что в условиях пандемии не состоялось более двух десятков запланированных визитов, в том числе из-за болезни высокопоставленных участников делегаций. "Я думаю, что это все в течение этого года произойдет", - подытожил украинский дипломат.