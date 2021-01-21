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Новости Видео Пьяные за рулем
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Я виноват. Выпил, сел за руль, - уволенный замминистра Немилостивый сознается патрульным в содеянном. ВИДЕО

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, которого уволили сегодня за пьяную езду, признался в том, что он был выпивший и нарушал правила дорожного движения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с признанием вины выложил в фейсбуке замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

"Справедливости ради надо сказать, что Виталий, который проявил хамство и агрессию по отношению к полицейским, в конце концов все-таки раскаялся и признал, что вёл себя неподобающе, нарушил правила дорожного движения - сел за руль выпившим, развернулся через двойную сплошную, оказал сопротивление законным действиям сотрудников полиции", - отметил Геращенко.

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Он также сообщил, что на следующей неделе Верховная Рада рассмотрит законопроект №2695, разработанный группой народных депутатов, "которые хотят сберечь жизни украинцев от пьяного быдла на дорогах".

"В этом законопроекте предусмотрено право делать внезапные проверки водителей на состояние алкогольного опьянения, как это есть во всех цивилизованных странах. И что не разрешено сейчас в Украине", - раскрыл подробности Геращенко.

Я виноват. Выпил, сел за руль, - уволенный замминистра Немилостивый сознается патрульным в содеянном 01

Геращенко Антон (1438) Немилостивый Виталий (11)


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Топ комментарии
+15
Сознаю свою вину.
Меру. Степень. Глубину.
И прошу меня направить
На текущую войну.
Нет войны - я все приму -
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно - в июле,
И желательно - в Крыму.(с)
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21.01.2021 10:55
+9
Геращенко володіє українською мовою, чому він відмовляється від її використанні в публічних виступах. Чому порушує закон. Невже він не розуміє,що це є приклад для рядових поліцейських Підскажіть хто нібудь це йому.
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21.01.2021 10:58
+9
Він державний службовець. Що дозволено ,пересічному громадянину"--це може дозволити собі державник. На мою думку в законі повинно чітко прописано що сів пяний за кермо--полііцейський, прокурор, суддя. дерчиновник. сбучнік --штраф подвіюється і обовязкове звільнення з роботи.
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21.01.2021 11:04
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Сознаю свою вину.
Меру. Степень. Глубину.
И прошу меня направить
На текущую войну.
Нет войны - я все приму -
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно - в июле,
И желательно - в Крыму.(с)
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21.01.2021 10:55 Ответить
Украв, випив - в тюрму.
Романтика.
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21.01.2021 10:53 Ответить
Наказать по всей строгости революционного времени.
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21.01.2021 10:53 Ответить
Я винен. Випив, сів за кермо, - звільнений заступник міністра Немілостівий зізнається патрульним у скоєному - Цензор.НЕТ 8949
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21.01.2021 11:17 Ответить
Штрафу дать на первый раз.
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21.01.2021 10:54 Ответить
Чувак стратил
На заседании кабмина надо было
""Маю праву на помилку"" ЗЕ-зе -зе -зе
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21.01.2021 10:54 Ответить
Ну, как думаете, примут этот Закон, согласно которому будут тормозить всех подряд, по утрам понедельника- особенно. Таки такой метод работал, как ни крути! Не было столько бухих ДТП!
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21.01.2021 10:55 Ответить
та ладно... будут грести ланосы с перегаром... а мерсы со свежачком будут откупаться... кто сейчас мешает тормозить неадекватов за рулем???..тормози и проверяй..что кстати и делается....
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21.01.2021 12:19 Ответить
В Киеве за год задерживают пьяными за рулем 12000.....Их всех уволили с работы???....Вот где справедливость?....Человек отдал ключи от машины и пошел пешком домой...Догнали нахамили - взятку наверно хотели - почуствовали улов...Я против двойных стандартов - если за пьянку в Украине увольняют - увольняйте всех.А если только штраф- то верните человека на работу.
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21.01.2021 10:56 Ответить
не хотели взятки, когда услышали зам министр, вломить хотели
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21.01.2021 11:03 Ответить
Він державний службовець. Що дозволено ,пересічному громадянину"--це може дозволити собі державник. На мою думку в законі повинно чітко прописано що сів пяний за кермо--полііцейський, прокурор, суддя. дерчиновник. сбучнік --штраф подвіюється і обовязкове звільнення з роботи.
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21.01.2021 11:04 Ответить
Согласен прописать в КОНТРАКТЕ.....или законе....Но ведь нету такого....А если нету - ПОСТУПАЙТЕ ПО ЗАКОНУ....Я б подал в СУД и выиграл бы...Еще б государство и деньги заплатило б...
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21.01.2021 11:29 Ответить
Є кодекс держслужбовця і клятва держслужбовця де все прописано. Перед тим, як захищати п'яного хама трішки задумайтеся чи є різниця між держслужбовцем і трактористом . Про держслужбовця написано навіть в конституції: він діє тільки так, як написано в законах. Простий громадянин може робити все, що не заборонено законом. Відчуйте різницю
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21.01.2021 11:58 Ответить
не переживай, все так и будет.
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21.01.2021 17:17 Ответить
подвіюється- це як?
Давайте, введемо розстріл або обрізання, для держморд? Уявляєте, як дотримуватимуться правил дорожнього руху, певна "раса" ?
І взагалі, побільше прав та свобод армії Авакяна... Зупинили, зобов'язаний впасти на коліна та дякувати.
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21.01.2021 15:25 Ответить
сбил кого-то, бросил ключи, ушел спать, а наутро привел бомжа, который скажет - Это не он, это я(давай дэнги)
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21.01.2021 11:04 Ответить
Воно-то так, але на відміну від простих смертних у нього політична посада, і, напевно, він Присягу держслужбовця давав: "Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити Українському народові, дотримуватися https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, честь держави, з гідністю нести високе звання державного службовця та сумлінно виконувати свої обов'язки".
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21.01.2021 11:11 Ответить
У нас че тут ДЕТСКИЙ САД?Присяга?Бред....Какая честь,какая Держава? Украина - это дикие джунгли...Вот эти полицейские 100% взяточники...Премьер Шмыгаль - СЛАБАК...Уруский - тормоз...я б не стал работать с человеком что не ценит своих замов и не может их защитить....Аваков так любого министра сместит - стоит токо натравить на них патрульных...Зачем давать еще и такую возможность Авакову????.....
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21.01.2021 11:24 Ответить
скажи, а ти в цих "джунглях" хто?
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21.01.2021 15:28 Ответить
"Человек отдал ключи от машины и пошел пешком домой..."
Ну, да, а до дома он ехал трезвым за рулем?
Какая-то логика у вас , мягко говоря, нестандартная...
А вы про двойные стандарты.
Он вообще не должен был ехать за рулем выпивши.
Его остановили за нарушение ПДД (пересечение двойной сплошной), оказалось ко всему выпивший.
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21.01.2021 11:49 Ответить
Да нехрен пьяниц держать на таких должностях, вот и всё.
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21.01.2021 17:08 Ответить
пока в законе нет этого, про увольнение, то его увольнение НЕ ЗАКОННО! он потом восстановится через суд и получит еще и компенсацию
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22.01.2021 09:34 Ответить
Дяденька, отпустите меня я уже хороший, я буду хороший, вибачте...)
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21.01.2021 10:56 Ответить
Нажрался и сел за руль, да, черт возьми, ты виноват, еще и как виноват.. тем более случаев с негативным итогом такой безответственности - не счесть им числа
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21.01.2021 10:56 Ответить
А от і ізюминка... Від п'яного бидла нас захищатимуть вертухаї в погонах...
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21.01.2021 10:57 Ответить
Геращенко володіє українською мовою, чому він відмовляється від її використанні в публічних виступах. Чому порушує закон. Невже він не розуміє,що це є приклад для рядових поліцейських Підскажіть хто нібудь це йому.
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21.01.2021 10:58 Ответить
а до Авакова- претензій не маєте?
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21.01.2021 15:30 Ответить
Извиняться перед хлопами это не моветон
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21.01.2021 10:58 Ответить
что вёл себя \\\\\\\

жирный черт, йокающий, тЁбя Ёще нЁ х.ватало.
иди лижи тупые собачьи миски и макароны по срЁдам.
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21.01.2021 10:58 Ответить
"Сознаю свою вину. Меру, степень, глубину и прошу меня направить на текущую войну. Нет войны я все приму, ссылку, каторгу, тюрьму" (с)
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21.01.2021 10:58 Ответить
Ничего страшного, был замминистра стратегический отраслей, станет замминистра тактический отраслей или главным специалистом по специальным отраслям.
Это неважно, такое ... непотопляемое как броненосец)
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21.01.2021 11:00 Ответить
Это видео для показухи, а какое ты дерьмо , было видно на видео в день инцидента
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21.01.2021 11:01 Ответить
попавший из грязи в князи никогда князем не станет... так и этот замминистра - быдло быдлом... к сожалению очень много ыдыйотов порождает земля украинская...
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21.01.2021 11:01 Ответить
показуха для окозамилювання
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21.01.2021 11:01 Ответить
не бедный человек , заплатил бы штраф и на этом всё , побыковать захотелось
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21.01.2021 11:02 Ответить
понять и простить
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21.01.2021 11:02 Ответить
и восстановить в должности, а лучше повысить в должности
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21.01.2021 11:03 Ответить
Если инаугурацию отмечал, то можно.
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21.01.2021 11:03 Ответить
А хто тут писав як поліцаї визначили шо він бухий?
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21.01.2021 11:04 Ответить
Та многие писали, ещё в стартовой статье, по этому поводу...
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21.01.2021 11:11 Ответить
Мабуть несло "рускім духом" на три метри.
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21.01.2021 11:15 Ответить
Предлагаю в рекламируемый Антошей законопроект внести дополнение в госбюджет в виде статьи расходов на замену надписи на всех авто с "патрульна поліція" на "ДАЇ". Ото праздник будет !
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21.01.2021 11:04 Ответить
А я правильно понимаю, что если бы Виталика не уволили, то мы бы эту ооочень интересную часть ролика, никогда бы не увидели?
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21.01.2021 11:05 Ответить
Был министр - стал сенатор,
И живи себе, как раньше:
У законной нашей власти
Много всяческих ветвей!
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21.01.2021 11:08 Ответить
Вот просто интересно знать количество всего штата министерств. У этих помощников есть ещё свои вассалы, секретари, пресс-секретари и ид, А мы им всем плати. Назрело сокращение штатов. Хотя в данном случае можно было бы ограничиться штрафом.
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21.01.2021 11:08 Ответить
Машину изъять, прав лишить пожизненно ( ну или лет на 10), в случае пьяной аварии 7 лет как с куста, в случае травмирования или не дай бог смерти пострадавших 15 лет. Вот будет не повадно ездить в пьяном виде. И что бы для всех без винятку. Вот тогда может что то и будет с борьбой с пьянством на дорогах. А пока вот как есть. Хорошо хоть вот дошли до того что зам министра в отставку. Но думаю ему хлебное место быстро найдут. Так что опять больше для пиар акции. Ну хоть так, при наших то реалиях.
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21.01.2021 11:08 Ответить
Такі жорстокі міри тільки призведуть до більших жертв. П"яний водій уже просто так не зупиниться після ДТП, буде тікати, а там - відповідні наслідки
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21.01.2021 11:15 Ответить
Ну тоді за вашою логікою найкраща кара це зупинити і усне зауваження, а краще подивитися в очі з докором- ай-ай-ай і відпустити.
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21.01.2021 12:06 Ответить
Антоша, ты чего горбатого лепишь, а из себя - порядочного? Ты дату на видео видел? Вы в принципе не собирались ничего делать. Просто все вылезло в СМИ, вот и стараешься все спихнуть на это, действительно, тупое быдло. Не выйди это наружу, не было бы шума.
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21.01.2021 11:11 Ответить
Геращенко когда сделаете сетку за пьянство. Не может человек выпивший вечером, с перегаром нести такое же наказание как не адекват, потенциальный убийца после бутылки водки. Вы в парламент подавали проект закона? или там все угашенные ездят, не пройдёт?
Превышение 1,1 промилле уже классифицируется как уголовное преступление: считается, что водитель, достигший этой стадии опьянения уже не в состоянии управлять машиной. В таком случае меру наказания определяет суд. Это может быть штраф или тюремное заключение сроком до 5 лет и лишение водительского удостоверения на срок от полугода до 5 лет. про суммы не буду писать, чтобы очень дорого.
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21.01.2021 11:12 Ответить
По регистратору 30 декабря, колись с кем бухал? Сейчас везде камеры, кто ещё бухим домой поехал. И почему не забрали ключи......
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21.01.2021 11:14 Ответить
Я винен. Випив, сів за кермо, - звільнений заступник міністра Немілостівий зізнається патрульним у скоєному - Цензор.НЕТ 7045
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21.01.2021 11:20 Ответить
Яким боком бухий за кермом до роботи в міністерстві?Зупинили за порушення,є обтяжуючі -штраф...крапка при чому тут місце роботи та розмір...........зарплати чи партійна належність ?
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21.01.2021 11:20 Ответить
А звільнення з роботи за нетверезість за кермом - пук в калюжу....
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21.01.2021 11:22 Ответить
То что он не прав - бесспорно. Но почему практически месяц полиция молчала? Оги явно крутили Немилостливого на свои схемы, отказался - получи компромат. Чем объяснить задержку в месяц?
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21.01.2021 11:26 Ответить
Підозрюю, що ви праві. Ложечки знайшлися, але осад залишився. Потужний міністр Рюкзаковян не заробив грошей від нещасного замміністра, так вирішив вислужитися перед нашою бестолковою верховною владою і зробити їй піар, бачите, у нас перед законом всі рівні. А то Татаров та Татаров.
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21.01.2021 12:14 Ответить
А чого це за власним бажанням? Хай чмошнік бажає,що хоче,за статтею треба із ,,вовчим квитком,, як кажуть.
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21.01.2021 12:27 Ответить
Пьяный за рулём- это потенциальный убийца невинных людей. Мало штрафов, надо сажать.
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21.01.2021 12:41 Ответить
Что-то дядя всю борзось растерял .... или припрятал на время
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21.01.2021 13:28 Ответить
Тобто мєнти затримують замміністра по знищенню Укроборонпрому 30.12.2020. 30.12.2020.
Протокол кладеться під сукенце ,щоб грошовитий дядя міг усе порєшать.
Або не порєшав,або тепле місце зама по розпилу можна ще раз продати,і тут чарівним чином Антоша (звісно,з дозволу боса) зливає відео затримання...
(І це в розпал боротьби за прем'єрське крісло)
Питання: А так звані,укр.журналісти, не гидують,щоб їх використовували зливними бачками ?
Антоша ще й спромігся рекламу свого закону впхнути !
Я винен. Випив, сів за кермо, - звільнений заступник міністра Немілостівий зізнається патрульним у скоєному - Цензор.НЕТ 889
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21.01.2021 14:13 Ответить
коли вже та наволоч "пантова" п"яна виздихає?яка вбиває українських громадян!
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21.01.2021 14:42 Ответить
Якщо Україна хоче стати Сінгапуром......https://youtu.be/co_-y0CXM9Q Наказание за вождение в пьяном виде в Сингапуре
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21.01.2021 20:46 Ответить
Зараз і не пьяні то не всі дома , купляють права за сало , знаків не знають.
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21.01.2021 23:31 Ответить
за езду в пьяном виде должна быть статья УК, пусть условно, но судимость! и вторым пунктом - если гос служащий по этой статье встрял, то без права занимать госдолжности на всю оставшуюся жизнь!
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22.01.2021 09:35 Ответить
П.С. при повторном нарушении по этой статье уже давать 3-5 лет, без УДО и отсрочек!
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22.01.2021 09:36 Ответить
 
 