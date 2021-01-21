Я виноват. Выпил, сел за руль, - уволенный замминистра Немилостивый сознается патрульным в содеянном. ВИДЕО
Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, которого уволили сегодня за пьяную езду, признался в том, что он был выпивший и нарушал правила дорожного движения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с признанием вины выложил в фейсбуке замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
"Справедливости ради надо сказать, что Виталий, который проявил хамство и агрессию по отношению к полицейским, в конце концов все-таки раскаялся и признал, что вёл себя неподобающе, нарушил правила дорожного движения - сел за руль выпившим, развернулся через двойную сплошную, оказал сопротивление законным действиям сотрудников полиции", - отметил Геращенко.
Он также сообщил, что на следующей неделе Верховная Рада рассмотрит законопроект №2695, разработанный группой народных депутатов, "которые хотят сберечь жизни украинцев от пьяного быдла на дорогах".
"В этом законопроекте предусмотрено право делать внезапные проверки водителей на состояние алкогольного опьянения, как это есть во всех цивилизованных странах. И что не разрешено сейчас в Украине", - раскрыл подробности Геращенко.
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Меру. Степень. Глубину.
И прошу меня направить
На текущую войну.
Нет войны - я все приму -
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно - в июле,
И желательно - в Крыму.(с)
Романтика.
На заседании кабмина надо было
""Маю праву на помилку"" ЗЕ-зе -зе -зе
Давайте, введемо розстріл або обрізання, для держморд? Уявляєте, як дотримуватимуться правил дорожнього руху, певна "раса" ?
І взагалі, побільше прав та свобод армії Авакяна... Зупинили, зобов'язаний впасти на коліна та дякувати.
Ну, да, а до дома он ехал трезвым за рулем?
Какая-то логика у вас , мягко говоря, нестандартная...
А вы про двойные стандарты.
Он вообще не должен был ехать за рулем выпивши.
Его остановили за нарушение ПДД (пересечение двойной сплошной), оказалось ко всему выпивший.
жирный черт, йокающий, тЁбя Ёще нЁ х.ватало.
иди лижи тупые собачьи миски и макароны по срЁдам.
Это неважно, такое ... непотопляемое как броненосец)
И живи себе, как раньше:
У законной нашей власти
Много всяческих ветвей!
Превышение 1,1 промилле уже классифицируется как уголовное преступление: считается, что водитель, достигший этой стадии опьянения уже не в состоянии управлять машиной. В таком случае меру наказания определяет суд. Это может быть штраф или тюремное заключение сроком до 5 лет и лишение водительского удостоверения на срок от полугода до 5 лет. про суммы не буду писать, чтобы очень дорого.
Протокол кладеться під сукенце ,щоб грошовитий дядя міг усе порєшать.
Або не порєшав,або тепле місце зама по розпилу можна ще раз продати,і тут чарівним чином Антоша (звісно,з дозволу боса) зливає відео затримання...
(І це в розпал боротьби за прем'єрське крісло)
Питання: А так звані,укр.журналісти, не гидують,щоб їх використовували зливними бачками ?
Антоша ще й спромігся рекламу свого закону впхнути !