Я виноват. Выпил, сел за руль, - уволенный замминистра Немилостивый сознается патрульным в содеянном. ВИДЕО

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, которого уволили сегодня за пьяную езду, признался в том, что он был выпивший и нарушал правила дорожного движения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с признанием вины выложил в фейсбуке замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

"Справедливости ради надо сказать, что Виталий, который проявил хамство и агрессию по отношению к полицейским, в конце концов все-таки раскаялся и признал, что вёл себя неподобающе, нарушил правила дорожного движения - сел за руль выпившим, развернулся через двойную сплошную, оказал сопротивление законным действиям сотрудников полиции", - отметил Геращенко.

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Он также сообщил, что на следующей неделе Верховная Рада рассмотрит законопроект №2695, разработанный группой народных депутатов, "которые хотят сберечь жизни украинцев от пьяного быдла на дорогах".

"В этом законопроекте предусмотрено право делать внезапные проверки водителей на состояние алкогольного опьянения, как это есть во всех цивилизованных странах. И что не разрешено сейчас в Украине", - раскрыл подробности Геращенко.