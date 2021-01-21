Окружной админсуд Киева помог российскому вору в законе Когану сохранить украинское гражданство, - СМИ. ВИДЕО

Окружной административный суд Киева трижды отменял решение Государственной миграционной службы и возвращал украинское гражданство российскому вору в законе Роману Когану.

Об этом говорится в видеоблоге "Тайны следствия" проекта "Следствие Инфо", передает Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, несколько месяцев назад из Польши в Украину экстрадировали Романа Когана. По информации правоохранителей, он является российским вором в законе, ранее у него была фамилия Кащаев. В криминальном мире человека называют "Рома Краснодарский" и "Кащей". В Украине мужчину подозревают в мошенничестве, а в России ему грозит пожизненное заключение за ряд преступлений, в частности, создание преступной организации и наркоторговлю. Журналисты выяснили, что у Когана есть действующее украинское гражданство.

Отмечается, что согласно данным из судебного реестра, в январе 2018 года он получил украинский паспорт. Но через несколько месяцев после этого Коган совершил мошенничество и покинул Украину, утверждают в полиции. Также правоохранители установили, что украинское гражданство мужчина получил на основании фальшивого израильского паспорта. Эту информацию подтвердили в Интерполе.

Поэтому в марте 2019 года Государственная миграционная служба Украины отменила свое решение и лишила Романа Когана гражданства. Его адвокаты с этим не согласились и обжаловали это решение в Окружном административном суде Киева. В октябре 2019-го судья ОАСК Алена Мазур обязала миграционную службу вернуть Когану украинское гражданство. Судья ссылалась в частности на то, что в Украине Когана не осудили за подделку документов, поэтому, его вина в предоставлении фальшивых документов не доказана.

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В апреле 2020 года ГМС во второй раз отменила украинское гражданство Когану. Теперь миграционная служба ссылалась на официальное письмо от посольства Израиля, в котором указывалось, что израильский паспорт Когана - подделка.

Через несколько месяцев Окружной админсуд Киева во второй раз отменил решение ГМС и обязал вернуть Роману Когану украинское гражданство. Официальный ответ посольства Израиля судья Татьяна Балась признала "ненадлежащим доказательством", поскольку оно не подтверждает факт подделки документов.

В конце 2020 года, после экстрадиции Романа Когана в Украину, ГМС третий раз отменила ему гражданство. Но 29 декабря Окружной админсуд Киева снова заблокировал это решение.

Также в декабре Днепровский райсуд Киева отпустил Романа Когана под домашний арест по делу о мошенничестве. На следующий день прокуроры обратились уже в Дарницкий райсуд Киева. Они надеялись применить к нему временный арест для последующей экстрадиции в Россию. Однако, суд отказал им во временном аресте, поскольку установил, что Роман Коган имеет украинское гражданство.

Кроме того, в 2020 году Окружной административный суд Киева также вернул украинское гражданство вору в законе Кобе Шемазашвили, у которого ранее изъяли паспорт из-за представления ложных сведений при оформлении документов.

"Однако, на этот раз с решением не согласился Апелляционный суд. В сентябре прошлого года коллегия судей отменила решение Окружного админсуда и все же лишила Кобу Шемазашвили украинского гражданства", - пишет издание.

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