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Окружной админсуд Киева помог российскому вору в законе Когану сохранить украинское гражданство, - СМИ. ВИДЕО

Окружной административный суд Киева трижды отменял решение Государственной миграционной службы и возвращал украинское гражданство российскому вору в законе Роману Когану.

Об этом говорится в видеоблоге "Тайны следствия" проекта "Следствие Инфо", передает Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, несколько месяцев назад из Польши в Украину экстрадировали Романа Когана. По информации правоохранителей, он является российским вором в законе, ранее у него была фамилия Кащаев. В криминальном мире человека называют "Рома Краснодарский" и "Кащей". В Украине мужчину подозревают в мошенничестве, а в России ему грозит пожизненное заключение за ряд преступлений, в частности, создание преступной организации и наркоторговлю. Журналисты выяснили, что у Когана есть действующее украинское гражданство.

Отмечается, что согласно данным из судебного реестра, в январе 2018 года он получил украинский паспорт. Но через несколько месяцев после этого Коган совершил мошенничество и покинул Украину, утверждают в полиции. Также правоохранители установили, что украинское гражданство мужчина получил на основании фальшивого израильского паспорта. Эту информацию подтвердили в Интерполе.

Поэтому в марте 2019 года Государственная миграционная служба Украины отменила свое решение и лишила Романа Когана гражданства. Его адвокаты с этим не согласились и обжаловали это решение в Окружном административном суде Киева. В октябре 2019-го судья ОАСК Алена Мазур обязала миграционную службу вернуть Когану украинское гражданство. Судья ссылалась в частности на то, что в Украине Когана не осудили за подделку документов, поэтому, его вина в предоставлении фальшивых документов не доказана.

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В апреле 2020 года ГМС во второй раз отменила украинское гражданство Когану. Теперь миграционная служба ссылалась на официальное письмо от посольства Израиля, в котором указывалось, что израильский паспорт Когана - подделка.

Через несколько месяцев Окружной админсуд Киева во второй раз отменил решение ГМС и обязал вернуть Роману Когану украинское гражданство. Официальный ответ посольства Израиля судья Татьяна Балась признала "ненадлежащим доказательством", поскольку оно не подтверждает факт подделки документов.

В конце 2020 года, после экстрадиции Романа Когана в Украину, ГМС третий раз отменила ему гражданство. Но 29 декабря Окружной админсуд Киева снова заблокировал это решение.

Также в декабре Днепровский райсуд Киева отпустил Романа Когана под домашний арест по делу о мошенничестве. На следующий день прокуроры обратились уже в Дарницкий райсуд Киева. Они надеялись применить к нему временный арест для последующей экстрадиции в Россию. Однако, суд отказал им во временном аресте, поскольку установил, что Роман Коган имеет украинское гражданство.

Кроме того, в 2020 году Окружной административный суд Киева также вернул украинское гражданство вору в законе Кобе Шемазашвили, у которого ранее изъяли паспорт из-за представления ложных сведений при оформлении документов.

"Однако, на этот раз с решением не согласился Апелляционный суд. В сентябре прошлого года коллегия судей отменила решение Окружного админсуда и все же лишила Кобу Шемазашвили украинского гражданства", - пишет издание.

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Автор: 

вор в законе (314) гражданство (1314) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+11
шо скажет антоша? Он старается сегодня, вовсю строчит посты про замминистров, а вот про воров в законе стесняется что-либо написать.
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21.01.2021 11:13
+10
Наш суд за деньги устроит любую «справедливость»
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21.01.2021 11:11
+6
Вчера в деле насильника и убийцы 11-летней девочки суд принял во внимание положительную характеристику убийцы. Сегодня, вот такое. Нет, не будет с такими судами и судьями у нас успешного и процветающего государства. Будет вот такая колония для воров в законе и коррупционеров всех мастей. Какое там внешнее управление США, какой Сорос? Сорос отдыхает. Хочу внешнего управления США, хочу их судей и всю судебную систему. На крайний случай согласен на судей его величества королевы Елизаваты. Кстати, вполне серьезно.
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21.01.2021 11:26
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Наш суд за деньги устроит любую «справедливость»
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21.01.2021 11:11 Ответить
Ну если он в рашке ворует, то попутного ветра... Наградить и отпустить!
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21.01.2021 11:13 Ответить
Богоугодным делом занимается...
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21.01.2021 11:14 Ответить
шо скажет антоша? Он старается сегодня, вовсю строчит посты про замминистров, а вот про воров в законе стесняется что-либо написать.
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21.01.2021 11:13 Ответить
ну и про суд тоже было бы неплохо услышать. Или антоша "вовкам" глаза не выклюет?
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21.01.2021 11:18 Ответить
Как Антоша на свободе слова хвастался что с его подачи нескольких судей уволили! Ждемс Антоша!
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21.01.2021 14:03 Ответить
Человек с бульвара Капуцинов :

- Джек, что ты можешь сделать за https://citaty.info/topic/dengi деньги ?
- За https://citaty.info/topic/dengi деньги я могу сделать… всё.
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21.01.2021 11:14 Ответить
Ручной Окружной, волчий суд Бени и Зели рисует что-то противозаконное?
Да не может этого быть!
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21.01.2021 11:15 Ответить
Ворон ворону глаз не выклюет. Такого правового беспредела не припомню даже при януковоще. На что они рассчитывают? Что шмаркля будет вечно и им при жизни ничего не будет?
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21.01.2021 11:15 Ответить
Улюбленому суду зЕзідента видніше.
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21.01.2021 11:16 Ответить
Окружной админсуд Киева помог российскому "вору в законе" Когану сохранить украинское гражданство.- Для правящего Украиной кодлана Коломойского .Который жалуется на кадровый голод.
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21.01.2021 11:16 Ответить
дополнение по теме. паспорт был выдан в 17 году. а значит это можно считать реформой.
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21.01.2021 11:43 Ответить
Украинский , самый честный суд, за деньги даже Путину даст украинское гражданство.
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21.01.2021 11:19 Ответить
а вроде ж закон принимали или хотели принять, что всех воров в законе будут сажать или что то такое у Шустера вроде говорили помню.
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21.01.2021 11:20 Ответить
ну если суды менты прокуратура правительство и воры одна команда, то кто кого куда выдворит и какой дурак сам себя или своих посадит
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21.01.2021 11:26 Ответить
Спасибі па попрошенку за судову реформу і окремо за окружний суд у законі.
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21.01.2021 11:22 Ответить
В цій ситуації мене цікавить, а чому Татьяна Балась все ще продовжує займати посаду судді і як успіхи з кримінальною справою проти неї.
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21.01.2021 11:23 Ответить
а есть разница между ворами в законе и наими судами? конечно же есть. вор работает по понятиям а суды по беспределу. другой разници нет.
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21.01.2021 11:24 Ответить
"злодій "ніколи, ні за яких обставин не працює і сповідує паразитизм. Всі "понятія" зводяться до "без лоха і жізнь плоха".
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21.01.2021 11:53 Ответить
ну не вірю я що наші суди та прокуратура з ментами кращі за ВОРІВ, не вірю!!!
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21.01.2021 12:15 Ответить
це тому що Ви з ними особисто не мали справу. Весь "кримінальний фолькльор" ідеалізує злочинців з народу на фоні демонізації злочинців з номенклатури. Різниці по суті ніякої - паразити.
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21.01.2021 12:27 Ответить
і ще. може злодій наколядувати 1,5 млн баксів??? мабудь ні. і мова лише про суддю області, не дуже велика посада. а що на верху???
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21.01.2021 12:19 Ответить
Эти твари в мантиях даже на том свете будут говорить о "ненадлежащих доказательствах" их же грехов...
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21.01.2021 11:24 Ответить
Вчера в деле насильника и убийцы 11-летней девочки суд принял во внимание положительную характеристику убийцы. Сегодня, вот такое. Нет, не будет с такими судами и судьями у нас успешного и процветающего государства. Будет вот такая колония для воров в законе и коррупционеров всех мастей. Какое там внешнее управление США, какой Сорос? Сорос отдыхает. Хочу внешнего управления США, хочу их судей и всю судебную систему. На крайний случай согласен на судей его величества королевы Елизаваты. Кстати, вполне серьезно.
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21.01.2021 11:26 Ответить
Тобто, на любого зеленського вже не сподіваєтесь?
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21.01.2021 18:15 Ответить
К сожалению. Засранец не оправдал оказанного ему доверия. Ну ни чего. Не впервой. Бывает. Будем искать.
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21.01.2021 20:01 Ответить
це смердюче збіговисько виродків яке чомусь називається "Окружнийадмінсуд Києва" ще довго буде зневажати закони країни, населення країни і ганьбити державу Україна?!?!?!?!!
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21.01.2021 11:27 Ответить
якє щірє українське прізвище...
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21.01.2021 11:27 Ответить
вот если чесно то у меня болье доверия к ворам чем к наим силовикам и правительству. по обороту черных денег воры отдихают
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21.01.2021 11:28 Ответить
і даремно. Різниці ніякої - гниле воно завжди гниле у всьому.
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21.01.2021 11:47 Ответить
Та наші суді і самі є законі злодії. Крадуть по ЗАКОНУ.
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21.01.2021 11:29 Ответить
Єти админ суди вроде конституциооного, ни одного законного решения, чисто бабло.
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21.01.2021 11:34 Ответить
Інтересно .Хто в 2018році був на Україні президентом що російському вору в законі зробили таку халяву
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21.01.2021 11:35 Ответить
Яку халяву? Міграційна служба видала паспорт згідно ізраїльських документів, а в березні 2019 відмінила своє рішення, так як ізраїльський паспорт виявився підробленим. Чи може в ізраїльських документах було написано що він "вор"? Питання до суду вже при зелених - чому цьому сміттю повертають паспорт?
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21.01.2021 11:45 Ответить
У всьому винний єфрейтор міграційної служби
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21.01.2021 11:51 Ответить
Я не розумію - ізраілськ документи то підстава для отримання укр. громадянсва? Я щось пропустив?
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21.01.2021 12:57 Ответить
Не ізраїльські документи, а документи, оформлені в Ізраїлі. Чого дурня клеїте? Ви ж поїхали до Німеччини по документах, оформлених в Україні , і нічого?
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21.01.2021 18:21 Ответить
Не робить з мене дурня плз. а з себе дуже розумну(!)якщо не можете пояснити .
Я нічого в Украіне не оформлював , від слова зовсім»
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21.01.2021 20:17 Ответить
А я усі документи робила в Києві в посольстві Канади. Цей Коган документи мав робив в посольстві.України в Ізраїлі, але вони виявились підробними. Та нічого, гарне пеізвище перемогло.
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22.01.2021 00:44 Ответить
Ну ось бачите - все пояснили , я за зовсім інше думав , зараз зрозумів
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22.01.2021 03:20 Ответить
Окружний адмінсуд Києва допоміг російському злодієві в законі Когану зберегти українське громадянство, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2317
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21.01.2021 11:40 Ответить
Цих двох "суддєвочєк" посадити з ним в одну камеру. Років на пять. Без права на амністію і дострокове звільнення.
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21.01.2021 11:44 Ответить
Окружний адмінсуд Києва допоміг російському злодієві в законі Когану зберегти українське громадянство, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5266
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21.01.2021 11:44 Ответить
ОАСК це не суд ,це група злочинців очолювана сумнозвісним вовком ,цей суд давно треба ліквідувати.
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21.01.2021 12:04 Ответить
А як же закон що прийняла Верховна рада про засудження за одне тільки звання "вор в законє" ? Зеля його не підписав чи що ?
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21.01.2021 12:08 Ответить
Тупицький в порівнянні з тими суддями-зразок професійного судочинства....
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21.01.2021 12:47 Ответить
На судей тоже должна быть какая-то управа, а то сделали из них священных коров, которые ни за что не отвечают и ни перед кем не отчитываются. Где же здесь логика?
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21.01.2021 12:53 Ответить
Краще б курва давали громадянство хлопцям іноземцям що воювали на Донбасі , іпашили кацапню , замість того що б висилати іх до Козлостану
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21.01.2021 12:53 Ответить
Саакашвілі дали а потім позбавили. Значить у нас все можливо
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21.01.2021 13:40 Ответить
Ублюдки в мантиях...продажные ублюдки...
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21.01.2021 14:32 Ответить
Прізвище переважило.
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21.01.2021 18:22 Ответить
 
 