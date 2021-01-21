РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11996 посетителей онлайн
Новости Видео
1 153 19

Всемирный банк предоставит Украине около 2,5 миллиарда гривен на вакцины от COVID-19, - замглавы Минздрава Шаталова. ВИДЕО

Всемирный банк предоставит Украине помощь в 2,5 миллиарда гривен на закупку вакцин от коронавируса.

Об этом заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова сообщила во время брифинга 21 января, передает Цензор.НЕТ.

"Украина получит средства на закупку вакцин от COVID-19. Такую помощь предоставляет Всемирный банк. Около 2,5 млрд грн планируется выделить для нового проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинацию в Украине", - сказала она.

По ее словам, соответствующие переговоры проводятся между советом исполнительных директоров Всемирного банка и правительством Украины с декабря 2020 года. В рамках подготовки проекта будет учтена внедренная стратегия проведения вакцинации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Загруженность коек в COVID-больницах снижается, самые высокие показатели заболеваемости в Киеве, Запорожской, Николаевской и Черкасской областях, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Всемирный Банк (447) Минздрав (4899) Шаталова Светлана (20)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Зря дадут, клоуны все разворуют.
показать весь комментарий
21.01.2021 11:34
+5
О, будут еще деньги на дороги. Закатаем вакцины в асфальт
показать весь комментарий
21.01.2021 11:35
+3
Ми за них дорогу збудуємо на великому крадівництві.
показать весь комментарий
21.01.2021 11:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зря дадут, клоуны все разворуют.
показать весь комментарий
21.01.2021 11:34 Ответить
Так дадут или одолжат?
показать весь комментарий
21.01.2021 11:44 Ответить
Ух, сколько патриотических фильмов можно будет снять!
показать весь комментарий
21.01.2021 11:35 Ответить
О, будут еще деньги на дороги. Закатаем вакцины в асфальт
показать весь комментарий
21.01.2021 11:35 Ответить
Ого! Это же сколько дорог можно построить!
показать весь комментарий
21.01.2021 11:35 Ответить
Уверен, еще и проверят куда потратим эти 2,5 млрд. грн. И это правильно. У нас же с фонда для борьбы с ковид, где было 60 млрд, этих денег на вакцины нет. На дороги есть.... А на вакцины - подайте нам...
показать весь комментарий
21.01.2021 11:36 Ответить
кто будет отвечать за распил этих средств?
если ковид больные лечатся за свои, а Степанов пишет, что на каждого выделяется 45 тыс.грв?
показать весь комментарий
21.01.2021 11:37 Ответить
і шо тепер назвуть "великим будівництвом"?.
показать весь комментарий
21.01.2021 11:39 Ответить
Ми за них дорогу збудуємо на великому крадівництві.
показать весь комментарий
21.01.2021 11:41 Ответить
Трохи з цих грошей на утримання президента треба виділити, трохи на китайський шмурдяк - а решту на велике-велике будівництво!
показать весь комментарий
21.01.2021 11:42 Ответить
Сколько это в километрах дорожного покрытия типа "под асфальт"?
показать весь комментарий
21.01.2021 11:42 Ответить
Світовий банк надасть Україні близько 2,5 мільярда гривень на вакцини від COVID-19, - заступник голови МОЗ Шаталова - Цензор.НЕТ 3769
показать весь комментарий
21.01.2021 11:47 Ответить
Предоставит - в кредит?
Ну так надо - мы вам поставляем х вакцин, а вы не разворовываете их...
показать весь комментарий
21.01.2021 11:48 Ответить
а цікаво, - яка ціна буде тієї ваакцини і скільки коштів піде на її "транпортування"?.
показать весь комментарий
21.01.2021 11:49 Ответить
Во сопли урода на прокладках подымутся - на мародёрстве как на дрожжах!!!
показать весь комментарий
21.01.2021 12:01 Ответить
В ОП параздник! Опять лохов на бабло развели! Как только отрезвеют от выпитого на радостях -делить начнут:
" Это мне, это-тебе, это еще раз мне, это- на дороги.
-Так ты уже себе дважды взял.
-Ну ладно, "на дороги" пополам."
показать весь комментарий
21.01.2021 12:08 Ответить
Світовий банк не альтруїст, і не надає безоплатну допомогу, тому потрібно писати правдиву замітку так: Україна отримає кредит, на який закупить вакцину - ту, і в - тих, яку їй підкаже світовий банк, тобто у фінансистів СБ, а Україна щей виплатить кредит в 2,5 млрд баксів з процентами.
показать весь комментарий
21.01.2021 12:31 Ответить
Ми не потребуємо подачки, як там казав Голобородько - "ідіть в sraky", у нас є фондовських 60 млрд. гривень.
показать весь комментарий
21.01.2021 12:32 Ответить
Та це просто дар божий !
https://www.epravda.com.ua/news/2021/01/21/670211/ Аваков попросив ще 126 мільйонів із COVID-фонду на доплати в МВС
показать весь комментарий
21.01.2021 12:57 Ответить
 
 