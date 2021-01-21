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Невзоров о дворце Путина: Будет отличный пансионат для ветеранов АТО. ВИДЕО

Российский публицист Александр Невзоров считает, что единственный плюс построенного для Путина дворца за 100 млрд рублей - его использование в будущем в качестве пансионата для ветеранов АТО и искалеченных режимом Лукашенко белорусов.

Об этом он заявил в эфире на радио "Эхо Москвы", передает Цензор.НЕТ.

"Когда у нас это все закончится, а оно закончится, и надо будет как-то замиряться обратно со всем человечеством и искупать вину перед Украиной, перед Беларусью, считай, что для ветеранов АТО будет отличный пансионат", - отмечает Невзоров. 

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Напомним, 19 января Фонд борьбы с коррупцией опубликовал фильм-расследование "Дворец для Путина" - в нем рассказывается, что на Черном море под Геленджиком возведен дворец для президента России площадью 17,7 тысячи квадратных метров. Впервые об этом дворце стало известно еще в 2010 году.

Пресс-секретарь Путина Песков назвал расследование "переливанием из пустого в порожнее" и заявил, что в материале якобы "не представлено ничего нового", а цель расследования - собрать у граждан пожертвования.

путин владимир (31260) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+46
Глєбич жжот! Респект.
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21.01.2021 12:18
+38
Невзоров о дворце Путина: Будет отличный пансионат для ветеранов АТО - Цензор.НЕТ 1106
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21.01.2021 12:21
+36
Невзоров о дворце Путина: Будет отличный пансионат для ветеранов АТО - Цензор.НЕТ 9153
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21.01.2021 12:27
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украинец николай кибальчич убил царя александра II .памятник надо поставить кибальчичу на месте убийства царя.
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21.01.2021 23:25 Ответить
Убил царя и расчистил дорогу Бланку, Бронштейну и Джугашвили.
Удружил.
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22.01.2021 00:57 Ответить
Блестящий ответ, ув. Кэт Ларк.
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22.01.2021 01:47 Ответить
царя убил кибальчик в 1881 году,когды тем идиотам было по 10 лет от роду
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22.01.2021 02:36 Ответить
для начала нужно научиться защищать свой голос на выборах, дорогие (северные нигерийцы)
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22.01.2021 07:19 Ответить
у нас в Кончезаспе есть дворец порошенко. не хуже. Можно и туда подселять.
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22.01.2021 09:38 Ответить
хотілось би, але навряд чи, бо подивіться на що перетворили межигір'я... На титрубі є відео - рекомендую!
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22.01.2021 10:37 Ответить
Самое саркастическое в этой дворцовой истории то, что строили не местные. Местные хорошо знают, что такое повышенная влажность и постоянная борьба с грибком. Вентиляция - там самое главное. Еще сейсмоустойчивость. Еще - защита от зимних диких ветров, дующих со стороны Новороссийска, еще коварные маленькие речушки в мгновение ока превращающиеся в мощные селевые потоки, сносящие все на своем пути. Одним словом - этот дворец - это вечный ремонт. Из серии не мала баба клопоту, купила порося.
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22.01.2021 10:55 Ответить
ТОЛЬКО НЕОБХОДИМО МОЛЬ И ПЛЕСЕНЬ УБРАТЬ !)
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24.01.2021 23:04 Ответить
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