Невзоров о дворце Путина: Будет отличный пансионат для ветеранов АТО. ВИДЕО

Российский публицист Александр Невзоров считает, что единственный плюс построенного для Путина дворца за 100 млрд рублей - его использование в будущем в качестве пансионата для ветеранов АТО и искалеченных режимом Лукашенко белорусов.

Об этом он заявил в эфире на радио "Эхо Москвы", передает Цензор.НЕТ.

"Когда у нас это все закончится, а оно закончится, и надо будет как-то замиряться обратно со всем человечеством и искупать вину перед Украиной, перед Беларусью, считай, что для ветеранов АТО будет отличный пансионат", - отмечает Невзоров.

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Напомним, 19 января Фонд борьбы с коррупцией опубликовал фильм-расследование "Дворец для Путина" - в нем рассказывается, что на Черном море под Геленджиком возведен дворец для президента России площадью 17,7 тысячи квадратных метров. Впервые об этом дворце стало известно еще в 2010 году.

Пресс-секретарь Путина Песков назвал расследование "переливанием из пустого в порожнее" и заявил, что в материале якобы "не представлено ничего нового", а цель расследования - собрать у граждан пожертвования.