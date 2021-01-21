РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12241 посетитель онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
2 949 10

Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-"киборгам". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 21 января, в Киеве в Михайловском Златоверхом Соборе отслужили панихиду по погибшим украинским воинам-"киборгам".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Традиционно, уже пятый год, по инициативе общественного объединения "Серця Кіборгів" 21 января в Михайловском Златоверхом Соборе города Киева прошла панихида в память о погибших "киборгах" и всех погибших участников боевых действий, которые ценой своей жизни отстаивали территориальную целостность и свободу Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Днепре почтили память погибших защитников Донецкого аэропорта. ФОТОрепортаж

"Киборги" защищали донецкий аэропорт 242 дня - с 26 мая 2014 по 22 января 2015 года. В боях погибли более 200 украинских воинов, полтысячи получили ранения.Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 01
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 02
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 03
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 04
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 05
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 06
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 07
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 08
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 09
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 10
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 11
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 12
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 13
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 14
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 15
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 16
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 17
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 18
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 19
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 20
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 21
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 22
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 23
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 24
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 25
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 26
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 27
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 28
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 29
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 30
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 31
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 32
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 33
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 34
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 35
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 36
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 37
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 38
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 39
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 40
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 41
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 42
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 43
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 44
Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-киборгам 45

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

память (1494) панихида (66) Донбасс (26956) военнослужащие (6134) донецкий аэропорт (540)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
Царство небесне полеглим захисникам.
показать весь комментарий
21.01.2021 13:47
+12
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-"кіборгах" - Цензор.НЕТ 6958
показать весь комментарий
21.01.2021 14:11
+11
Вічна пам'ять і царство небесне захисникам України, здоров'я і благополуччя виживших Героям! Українці пам'ятають і ніколи не забудуть Ваш подвиг...
показать весь комментарий
21.01.2021 13:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Царство небесне полеглим захисникам.
показать весь комментарий
21.01.2021 13:47 Ответить
порошенко має бути засуджений за те що не зміг організувати ефективну оборону ДАП, а навпаки здав ДАП росіянам за політичними домовленостями і мапами Мінських угод. Бездіяльність порошенка, його мовчання під час оборони ДАП, відсутність спроб порошенка переглянути мапу розмежування щоб лишити ДАП під контролем України - це зрада! Поки терористи відбивали термінали які порошенко вже здав на переговорах, порошенко літав по закордонах і просто тупо чекав поки українських військових повбивають!
показать весь комментарий
21.01.2021 14:00 Ответить
Опубликуйте, хотя бы приблизительную цифру, сколько из ДАП за все время боев вывезли лаптеногой падали. Это хоть немного утешит боль от потерь наших ребят.
показать весь комментарий
21.01.2021 14:13 Ответить
Вічна пам'ять і царство небесне захисникам України, здоров'я і благополуччя виживших Героям! Українці пам'ятають і ніколи не забудуть Ваш подвиг...
показать весь комментарий
21.01.2021 13:49 Ответить
Аэропорт тогда поочерёдно обороняли подразделения девяти отдельных бригад ВСУ, а также 3-й отдельный полк спецназначения, 74-й отдельный разведбатальон, 91-й отдельный полк оперативного обеспечения, 8-я отдельная автомобильная санитарная рота, военнослужащие 169 учебного центра Десна а также добровольцы из ДУК ПС
показать весь комментарий
21.01.2021 13:55 Ответить
Geroyam Slava !
показать весь комментарий
21.01.2021 13:56 Ответить
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-"кіборгах" - Цензор.НЕТ 5555

....
показать весь комментарий
21.01.2021 14:08 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-"кіборгах" - Цензор.НЕТ 6958
показать весь комментарий
21.01.2021 14:11 Ответить
я б вообще туда не человека не послал а разбомбил бы артилерией и ураганами пусть владеют..вот и все..и смысл в нем если все поступает с рашки по дороге и жд...
показать весь комментарий
21.01.2021 14:34 Ответить
 
 