Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-"киборгам". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 21 января, в Киеве в Михайловском Златоверхом Соборе отслужили панихиду по погибшим украинским воинам-"киборгам".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Традиционно, уже пятый год, по инициативе общественного объединения "Серця Кіборгів" 21 января в Михайловском Златоверхом Соборе города Киева прошла панихида в память о погибших "киборгах" и всех погибших участников боевых действий, которые ценой своей жизни отстаивали территориальную целостность и свободу Украины.

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"Киборги" защищали донецкий аэропорт 242 дня - с 26 мая 2014 по 22 января 2015 года. В боях погибли более 200 украинских воинов, полтысячи получили ранения.

























































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.