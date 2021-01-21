Проект "Без цензуры": Кризис у Медведчука и ОПЗЖ. Почему у ваты и "русского мира" нет будущего в Украине. ВИДЕО
Чем показателен скандал с юной звездой ТикТока Таисией Малаван, она же @di.rubens? И почему шансов на победу в Украине темных пророссийских сил нет?
Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" скрупулезно исследовал пророссийский медиа-ад и обнаружил кадровый голод и кризис "русского мира" в Украине. Значит, не все так плохо в нашем доме! И у нас действительно есть причины для такого оптимизма!
Начнем с показательной истории. В коротком ролике с Майдана Независимости в Киеве @di.rubens выбирает Россию вместо Украины и других стран мира, которые ей называет блогер Роман Киевский. Этот ролик заметил офицер из Генштаба ВСУ Анатолий Штефан, с позывным "Штирлиц". Он в Facebook и Telegram постоянно разоблачает потенциальных коллаборационистов и, пользуясь случаем, объяснил Малаван, что так делать нехорошо.
В ответ @di.rubens решила "поймать волну" - начала угрожать офицеру! И записала видео, в котором назвала Штефана "позором украинской армии" и человеком, который ищет хайп.
Конечно, поддержать Малаван/@di.rubens набежало куча россиян - как настоящих, так и ботов. Но это ей не помогло, поэтому пришлось срочно извиняться и вспоминать, что она украинка и любит свою страну.
Какие выводы мы все должны сделать из этой истории? Как ставить на место послов "русского мира"? Мастер-класс от неравнодушных граждан.
И что надо сделать с латентным ватником, чтобы он вспомнил, как сильно на самом деле любит Украину?
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты.
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Перш ніж проводити референдуми Пушилін мав би сам собі відповісти на кілька запитань?
-За яким законодавством буде проведено цей сепаратистський "референдум"? Бо, як за українським, так і російським законодавствами виносити територіальні питання на референдуми ЗАБОРОНЕНО.
-За міжнародним правом - право на самовизначення народів не розповсюджується на самовизначення діаспор цих народів в країна їх постійного, чи тимчасового проживання. "Донецького народу" в природі не існує, а є діаспора росіян, проживаючих в Україні, яка має свою історичну батьківщину, але права на самовизначення на території проживання- не мала, не має і мати не може..
-Члени діаспори любих народів, за тим же міжнародним правом - можуть повернутися на історичну батьківщину, батьківщину їх предків, але без території країни проживання!
-А "сигналом світовій спільноті", яка ВЖЕ визнала їх сепаратистами може бути лише одне - сепаратисти не угомонилися, сепаратисти перейшли в стадію активного екстремізму. Тому їх слід "заспокоїти" всіма наявними засобами та методами.
-Україна має право застосувати "хорватський, чи азербайджанський" методи і буде підтримана світовою спільнотою. А в разі втручання росії, яка не має з днр договору про взаємну оборону, А територія під днр українська, що визнають всі, в т.ч. і росія. Бо таке втручання буде розцінено, як неприкрита агресія росії на територію України (прецедент: - росія ж не втрутилася в Карабахський конфлікт на стороні вірменії, оскільки конфлікт був не на вірменській території)
-В разі втручання росії - її подальше перебування в статусі члена РадБезу ООН стане несумісним з оцінкою її дій міжнародною спільнотою -як агресора. Країни G-7, країни НАТО здійснять повну блокаду росії та застосують до неї санкції, рівень яких стане несумісним з існування РФ. Шлях ватажків РФ та лднр в ГААГу стане реальністю.-
https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://twitter.com/compdemon @compdemon https://twitter.com/compdemon/status/1352349542407172099 1 ч
Забанений відос, на який зобидевся "Г+Г", бо там показана його історія скочування з українського каналу з якісним контентом в мозгомийну трешачіну після переходу під керівництво Коломоя. - https://fex.net/uk/s/vzefama
Чергова повія, не півічка, а блогерша.
ЧМО - членосос мокшанского окурка.
за них же проголосовали .......
они делают ровно то что хотят их избиратели которых по разным рейтингам около 30%
Да и будущего уже нет у неё.
"Тебя здесь уже никто не читает"
Одна гниль звідти гавкає типу Медведчука або Мураєва!
Рано заспокоюватись, параші і жидокацапщини ще ой як повно в Україні!
Будьмо пильними!!!!!!
Мнения / Общество 21-янв, 18:389 438 0
Клоунада Медведчука с "освобождением" пленных, а я бы их назвал правильнее - заложников, достигла своей кульминации
Медведчук, человек, не имеющий никакого статуса переговорщика по теме пленных, обратился к главе СБУ Ивану Баканову для получения разрешения на проведение обмена пленными в районе КПП "Майорск".
Напомню, что накануне в лентах медведчуковских СМИ пестрили заголовки "Деятели культуры просят о помощи Виктора Медведчука в возвращении пленных украинок". Под этим обращением подписалось аж целых пять пророссийских "деятелей культуры".
Дело в том, что вакцинная тема сходит на нет и этот информационный бой, несмотря на всю остервенелость и масштабность проекта по лоббированию "Спутника V", Медведчуком проигран.
Теперь приходится, сохраняя видимость своей важности, возвращаться к истокам - обмену пленными и миротворчеству. Хотя точно так же, как с российской вакциной, Медведчук не имел никаких полномочий договариваться о её поставках и тем более производстве на территории Украины, точно так же сейчас, он на данном поприще переговорщика имеет нулевой статус.
Хотя такими действиями марионетки РФ на оккупированных территориях и пророссийские информационные ресурсы в Украине, принадлежащие в основном Медведчуку, лепят из главы ОПЗЖ статусную фигуру с более широкими возможностями, чем даже у президента Украины.
Напомню, что в период с 2019-го по 2020 год аналогичный образ "миротворца", причем на псевдомеждународном уровне, Медведчуку уже старательно создавался, но этот проект потерпел крах.
До того подобные функции были возложены на ещё одного закамуфлированного пособника оккупантов, Надежду Савченко, которая не освободила ни одного человека из плена, за период её пиар-кампании. Кстати, сейчас на сайте президента Украины идёт голосование по петиции о лишении Савченко звания Героя Украины.
Но есть в истории с обменом пленными ещё один важный момент, представляющий собой информационную камуфлет-ловушку.
В ходе возвращения заложников террористов в Украину,вполне может быть разыгран пропагандистский спектакль из разряда отказа одного, двух или всех сразу возвращаемых ехать на свободную украинскую территорию. Ведь жизнь в "процветающей ДНР" намного прекраснее, чем в "фашистской" и "гейской колонии", находящейся под "внешним управлением" США!
В реализации такого сценарии даже не сомневаюсь, ведь люди, которых намерены вернуть, напомню, находятся в статусе заложников, равно как и их родственники на оккупированных территориях. И заставить их делать и говорить, особенно после длительного заключения, могут всё, что угодно.
А потому можно подолгу рассматривать действия Медведчука как элемент очередной российской ИПСО, со всеми хитросплетениями, но важно другое. Его действия несут преступный элемент, и он является не столько "миротворцем" или "спасителем", сколько пособником похищения людей, соучастником преступлений, которые в его же угоду чинятся на оккупированных территориях.
Александр КОВАЛЕНКО
Щоб вижити в цьму світі , з класовим ворогом не сюсюкаються , його знищують ,, і медійно в тому числі . Такі реалії життя - або ти , або тебе , третього варіанту ( яким називають - примирення між ідеологічними противниками ) не існує . За всю історію людства , цього варіанту так і не знайшли . На жаль ! .
Звісно ж -в цілому ,примирення можливе , але , ще раз -тільки не на ідеологічному фронті .
А напомните мне какой процент населения на донбасе говорил на украинском лет 50 назад и сколько говорит сейчас.