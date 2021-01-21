Проект "Без цензуры": Кризис у Медведчука и ОПЗЖ. Почему у ваты и "русского мира" нет будущего в Украине. ВИДЕО

Чем показателен скандал с юной звездой ТикТока Таисией Малаван, она же @di.rubens? И почему шансов на победу в Украине темных пророссийских сил нет?

Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" скрупулезно исследовал пророссийский медиа-ад и обнаружил кадровый голод и кризис "русского мира" в Украине. Значит, не все так плохо в нашем доме! И у нас действительно есть причины для такого оптимизма!

Начнем с показательной истории. В коротком ролике с Майдана Независимости в Киеве @di.rubens выбирает Россию вместо Украины и других стран мира, которые ей называет блогер Роман Киевский. Этот ролик заметил офицер из Генштаба ВСУ Анатолий Штефан, с позывным "Штирлиц". Он в Facebook и Telegram постоянно разоблачает потенциальных коллаборационистов и, пользуясь случаем, объяснил Малаван, что так делать нехорошо.

В ответ @di.rubens решила "поймать волну" - начала угрожать офицеру! И записала видео, в котором назвала Штефана "позором украинской армии" и человеком, который ищет хайп.

Конечно, поддержать Малаван/@di.rubens набежало куча россиян - как настоящих, так и ботов. Но это ей не помогло, поэтому пришлось срочно извиняться и вспоминать, что она украинка и любит свою страну.

Какие выводы мы все должны сделать из этой истории? Как ставить на место послов "русского мира"? Мастер-класс от неравнодушных граждан.

И что надо сделать с латентным ватником, чтобы он вспомнил, как сильно на самом деле любит Украину?

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