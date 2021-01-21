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Проект "Без цензуры": Кризис у Медведчука и ОПЗЖ. Почему у ваты и "русского мира" нет будущего в Украине. ВИДЕО

Чем показателен скандал с юной звездой ТикТока Таисией Малаван, она же @di.rubens? И почему шансов на победу в Украине темных пророссийских сил нет?

Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" скрупулезно исследовал пророссийский медиа-ад и обнаружил кадровый голод и кризис "русского мира" в Украине. Значит, не все так плохо в нашем доме! И у нас действительно есть причины для такого оптимизма!

Начнем с показательной истории. В коротком ролике с Майдана Независимости в Киеве @di.rubens выбирает Россию вместо Украины и других стран мира, которые ей называет блогер Роман Киевский. Этот ролик заметил офицер из Генштаба ВСУ Анатолий Штефан, с позывным "Штирлиц". Он в Facebook и Telegram постоянно разоблачает потенциальных коллаборационистов и, пользуясь случаем, объяснил Малаван, что так делать нехорошо.

В ответ @di.rubens решила "поймать волну" - начала угрожать офицеру! И записала видео, в котором назвала Штефана "позором украинской армии" и человеком, который ищет хайп.

Конечно, поддержать Малаван/@di.rubens набежало куча россиян - как настоящих, так и ботов. Но это ей не помогло, поэтому пришлось срочно извиняться и вспоминать, что она украинка и любит свою страну.

Какие выводы мы все должны сделать из этой истории? Как ставить на место послов "русского мира"? Мастер-класс от неравнодушных граждан.
И что надо сделать с латентным ватником, чтобы он вспомнил, как сильно на самом деле любит Украину?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты.

Также смотрите: Проект "Без цензуры": Как кремлядь пугает Америкой. Свежий обзор лютого ватного трэша. ВИДЕО

Автор: 

россия (95515) блогер (218) Штефан Анатолий (114) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+23
Мала ватяниця просто вирішила прибрати до рук кацапську аудиторію.
Чергова повія, не півічка, а блогерша.
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21.01.2021 16:33
+17
Зеленский домолчится по Медведчуку, Ермаку, Дубинсокму, пока МИ-6 сделает гласностью ЕГО тему с Рашистской уХйляндией . А ведь скорее всего не будет молчать ОНО - о нем расскажет Татаров - НЕлох похоже на шпагате.
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21.01.2021 16:35
+16
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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21.01.2021 16:32
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я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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21.01.2021 16:32 Ответить
Вчора Пушилін заявив про готовність провести повторний референдум про самовизначення днр, , що стане, мов, підтвердженням волі народу Донбасу і сигналом світовій спільноті.

Перш ніж проводити референдуми Пушилін мав би сам собі відповісти на кілька запитань?

-За яким законодавством буде проведено цей сепаратистський "референдум"? Бо, як за українським, так і російським законодавствами виносити територіальні питання на референдуми ЗАБОРОНЕНО.

-За міжнародним правом - право на самовизначення народів не розповсюджується на самовизначення діаспор цих народів в країна їх постійного, чи тимчасового проживання. "Донецького народу" в природі не існує, а є діаспора росіян, проживаючих в Україні, яка має свою історичну батьківщину, але права на самовизначення на території проживання- не мала, не має і мати не може..

-Члени діаспори любих народів, за тим же міжнародним правом - можуть повернутися на історичну батьківщину, батьківщину їх предків, але без території країни проживання!

-А "сигналом світовій спільноті", яка ВЖЕ визнала їх сепаратистами може бути лише одне - сепаратисти не угомонилися, сепаратисти перейшли в стадію активного екстремізму. Тому їх слід "заспокоїти" всіма наявними засобами та методами.

-Україна має право застосувати "хорватський, чи азербайджанський" методи і буде підтримана світовою спільнотою. А в разі втручання росії, яка не має з днр договору про взаємну оборону, А територія під днр українська, що визнають всі, в т.ч. і росія. Бо таке втручання буде розцінено, як неприкрита агресія росії на територію України (прецедент: - росія ж не втрутилася в Карабахський конфлікт на стороні вірменії, оскільки конфлікт був не на вірменській території)

-В разі втручання росії - її подальше перебування в статусі члена РадБезу ООН стане несумісним з оцінкою її дій міжнародною спільнотою -як агресора. Країни G-7, країни НАТО здійснять повну блокаду росії та застосують до неї санкції, рівень яких стане несумісним з існування РФ. Шлях ватажків РФ та лднр в ГААГу стане реальністю.-
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21.01.2021 17:01 Ответить
етапи бальшова...Г+Г

https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://twitter.com/compdemon @compdemon https://twitter.com/compdemon/status/1352349542407172099 1 ч

Забанений відос, на який зобидевся "Г+Г", бо там показана його історія скочування з українського каналу з якісним контентом в мозгомийну трешачіну після переходу під керівництво Коломоя. - https://fex.net/uk/s/vzefama
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22.01.2021 09:07 Ответить
Мала ватяниця просто вирішила прибрати до рук кацапську аудиторію.
Чергова повія, не півічка, а блогерша.
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21.01.2021 16:33 Ответить
Зеленский домолчится по Медведчуку, Ермаку, Дубинсокму, пока МИ-6 сделает гласностью ЕГО тему с Рашистской уХйляндией . А ведь скорее всего не будет молчать ОНО - о нем расскажет Татаров - НЕлох похоже на шпагате.
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21.01.2021 16:35 Ответить
Поэтому в ПРоритете у Вовки операция, как спасти консервы Татарова.
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21.01.2021 16:37 Ответить
До чего же они чмошные *********-мервечуковские шавки гнидючие.
ЧМО - членосос мокшанского окурка.
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21.01.2021 16:37 Ответить
чего буянишь ?
за них же проголосовали .......
они делают ровно то что хотят их избиратели которых по разным рейтингам около 30%
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21.01.2021 16:41 Ответить
А если эти 30% пидо.астов захотят уничтожения Украины ? Пойти им на встречу ?
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21.01.2021 18:20 Ответить
крутая абрівіатурка!!!браво!
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21.01.2021 21:18 Ответить
Проєкт "Без цензури": Криза в Медведчука та ОПЗЖ. Чому у вати та "русского мира" немає майбутнього в Україні - Цензор.НЕТ 8459
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21.01.2021 16:39 Ответить
Будемо сподіватись, що українська мова висвятить ватяників і ті нарешті стануть людьми.
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21.01.2021 16:39 Ответить
Горбатого могила виправляє.
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21.01.2021 21:36 Ответить
Проєкт "Без цензури": Криза в Медведчука та ОПЗЖ. Чому у вати та "русского мира" немає майбутнього в Україні - Цензор.НЕТ 6987
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21.01.2021 16:43 Ответить
Если к голове кивы сверху прилепить сосок из пластилина, он станет похож на сиську оксанки марчведчук... вот, похоже, откуда пристекает крепкая мужская любовь этих двух педиков...
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21.01.2021 16:50 Ответить
картина маслом --- членосос ***** и шизонутое быдло
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22.01.2021 06:37 Ответить
Два праститута эта силла !!!
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21.01.2021 18:22 Ответить
Чотке фрік-шоу!
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21.01.2021 21:37 Ответить
Ще й як є, наївні.)) Варто бидлу пообіцяти прибавку до пенсії, скидку на газ і ковбаси 2 камази перед камерами на кількох площах роздати. А якщо ще й камаз водяри підтягнути, то 74% за партію "козацькі вуса батьківщини" або "спис до сраки", на чолі з медведчуком - гарантовано.
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21.01.2021 16:44 Ответить
По-моему кризис у другой партии.
Да и будущего уже нет у неё.
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21.01.2021 16:44 Ответить
Без рюсскава быдла КГБиста даже Белорусь и Армения посрать вовремя не умеют
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21.01.2021 16:46 Ответить
дякую за оптимістичний випуск!!!! адже так бракує оптимизму зараз усім патріотам
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21.01.2021 16:46 Ответить
Чому? Шо сталося?
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21.01.2021 16:49 Ответить
в спам свонособако!!!!!
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21.01.2021 16:52 Ответить
По-моему как раз то, что вся патриотическая тусовка бегает с факелами и вилами за сопливой тиктокершей показывает что что-то пошло не так.
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21.01.2021 16:47 Ответить
Канешно работает. Таких скотов как ты почкованием множат.
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21.01.2021 16:53 Ответить
За ней как ты выразился "бегают" просто потому, что обнаглевшее ватное быдло нужно наказывать, им нужно показывать, что вяканье в сторону Украины и украинской армии - это больно, чтобы они как животные запомнили на инстиктивном уровне!
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21.01.2021 18:25 Ответить
А вам не кажеться, что вы рпосто идиот? Если нет, то почему?
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21.01.2021 18:58 Ответить
Название партии не перепутали?
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21.01.2021 16:48 Ответить
МАВЗОЛЕЙНЫЕ..Хмыри...вы за 74 года советской власти не ПОНЯЛИ... что вы БЫДЛО ШАРИКОВСКОЕ не способное построить Чечню с Калмыками...
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21.01.2021 16:48 Ответить
По секрету. Только тебе. Шёпотом. На ушко.
"Тебя здесь уже никто не читает" Проєкт "Без цензури": Криза в Медведчука та ОПЗЖ. Чому у вати та "русского мира" немає майбутнього в Україні - Цензор.НЕТ 6226
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21.01.2021 16:53 Ответить
Это больной человек.
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21.01.2021 17:08 Ответить
КРЫСы рюсские вы не народ..вы падаль....
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21.01.2021 16:49 Ответить
Про який народ кажеш?
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21.01.2021 16:56 Ответить
Ходорковский сегогдня попросил меня поддержать Леху Провального 23 числа...Миша..не путай берега..ты такой же негодяй как и НАВАЛЬНЫЙ...
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21.01.2021 16:55 Ответить
Я догадывался, что ты чмо кацапское.
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21.01.2021 16:58 Ответить
Быдло Кучмистов,заживете новой жизнью...Джо Байден выделил мне миллиард долларов чтобы обосрать РАБссию ДОХЛЯИТТИНУ
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21.01.2021 16:57 Ответить
А вот и первая жертва инаугурации...
Проєкт "Без цензури": Криза в Медведчука та ОПЗЖ. Чому у вати та "русского мира" немає майбутнього в Україні - Цензор.НЕТ 9270
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21.01.2021 17:01 Ответить
Мавзолейные ХМЫРИ ПУТЛЕРа..вы никто и звать вас ПАДАЛЬ позорная...
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21.01.2021 16:59 Ответить
Меня можно найти в Харькове и Днепре...если не боитесь что завалю простой газовой зажигалкой могу дать точный адрес...ПАСКУДЫ рюсские
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21.01.2021 17:01 Ответить
Закушуй, балєзний, закушуй.
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21.01.2021 21:41 Ответить
Та якщо подивитись телеканали типу нюсвонь то оптимізму не прибавиться і тим більше українськості!
Одна гниль звідти гавкає типу Медведчука або Мураєва!
Рано заспокоюватись, параші і жидокацапщини ще ой як повно в Україні!
Будьмо пильними!!!!!!
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21.01.2021 17:50 Ответить
Ну так известно же: кто платит, тот и заказывает эту музыку.
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21.01.2021 18:04 Ответить
В т. ч. через таких т. н. блогеров, как эта глупая пустышка.
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21.01.2021 18:05 Ответить
Майбутнє у ОПЗЖ є! Його не може не бути. Маємо ЕРЕФІЮ і не хочемо мати ОПЕЗЕЖІЮ. Такі погодні умови)))
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21.01.2021 18:35 Ответить
Псевдоосвободитель: что скрывается за "миротворчеством" Медведчука
Мнения / Общество 21-янв, 18:389 438 0

Клоунада Медведчука с "освобождением" пленных, а я бы их назвал правильнее - заложников, достигла своей кульминации

Медведчук, человек, не имеющий никакого статуса переговорщика по теме пленных, обратился к главе СБУ Ивану Баканову для получения разрешения на проведение обмена пленными в районе КПП "Майорск".

Напомню, что накануне в лентах медведчуковских СМИ пестрили заголовки "Деятели культуры просят о помощи Виктора Медведчука в возвращении пленных украинок". Под этим обращением подписалось аж целых пять пророссийских "деятелей культуры".

Дело в том, что вакцинная тема сходит на нет и этот информационный бой, несмотря на всю остервенелость и масштабность проекта по лоббированию "Спутника V", Медведчуком проигран.

Теперь приходится, сохраняя видимость своей важности, возвращаться к истокам - обмену пленными и миротворчеству. Хотя точно так же, как с российской вакциной, Медведчук не имел никаких полномочий договариваться о её поставках и тем более производстве на территории Украины, точно так же сейчас, он на данном поприще переговорщика имеет нулевой статус.

Хотя такими действиями марионетки РФ на оккупированных территориях и пророссийские информационные ресурсы в Украине, принадлежащие в основном Медведчуку, лепят из главы ОПЗЖ статусную фигуру с более широкими возможностями, чем даже у президента Украины.

Напомню, что в период с 2019-го по 2020 год аналогичный образ "миротворца", причем на псевдомеждународном уровне, Медведчуку уже старательно создавался, но этот проект потерпел крах.

До того подобные функции были возложены на ещё одного закамуфлированного пособника оккупантов, Надежду Савченко, которая не освободила ни одного человека из плена, за период её пиар-кампании. Кстати, сейчас на сайте президента Украины идёт голосование по петиции о лишении Савченко звания Героя Украины.

Но есть в истории с обменом пленными ещё один важный момент, представляющий собой информационную камуфлет-ловушку.

В ходе возвращения заложников террористов в Украину,вполне может быть разыгран пропагандистский спектакль из разряда отказа одного, двух или всех сразу возвращаемых ехать на свободную украинскую территорию. Ведь жизнь в "процветающей ДНР" намного прекраснее, чем в "фашистской" и "гейской колонии", находящейся под "внешним управлением" США!

В реализации такого сценарии даже не сомневаюсь, ведь люди, которых намерены вернуть, напомню, находятся в статусе заложников, равно как и их родственники на оккупированных территориях. И заставить их делать и говорить, особенно после длительного заключения, могут всё, что угодно.

А потому можно подолгу рассматривать действия Медведчука как элемент очередной российской ИПСО, со всеми хитросплетениями, но важно другое. Его действия несут преступный элемент, и он является не столько "миротворцем" или "спасителем", сколько пособником похищения людей, соучастником преступлений, которые в его же угоду чинятся на оккупированных территориях.

Александр КОВАЛЕНКО
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21.01.2021 19:18 Ответить
хреновая "аналитика". весь лохторат пєти порошенка, перебежавший к ЗЕбене, ныне уже стопроцентно лохторат мертвячука. т.е. у мертвячука (или другой марионетки от зажопы) очень неплохой шанс стать следующим ************ Украины.
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21.01.2021 19:34 Ответить
убейся аналитик хренов.
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21.01.2021 19:56 Ответить
Видно, в ольгіно теж криза, коли вже мобілізували таких оленів, як ти.
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21.01.2021 21:44 Ответить
посмотрим, что запоют такие олени, как ты, когда ************ станет мертвячук...
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21.01.2021 22:33 Ответить
Давайдасвіданія, казламорда.
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21.01.2021 22:40 Ответить
и тебе не хворать, "патриот".
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21.01.2021 22:43 Ответить
парашный мир - простая производная от параши и его кризис это следствие и показатель кризиса самой параши, который ведёт её от промежуточного к окончательному распаду. скоро ей будет не до постсовковой периферии. там такое начнётся в ей самой, шо быть бы живу, хотя бы на коленях, а не то шоб жирную из себя корчить. нам повезло, мы стали свидетелями того, как эта её смерть начиналась. и возможно, "окорочка байдена" тоже войдут в историю )
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21.01.2021 21:00 Ответить
Проєкт "Без цензури": Криза в Медведчука та ОПЗЖ. Чому у вати та "русского мира" немає майбутнього в Україні - Цензор.НЕТ 3920
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21.01.2021 22:11 Ответить
Панове модератори! Годі пасьянсами бавитись проведіть дезінсекцію від бавовняних тарганів. Бо понабігло їх дохолєри.
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21.01.2021 22:47 Ответить
Проєкт "Без цензури": Криза в Медведчука та ОПЗЖ. Чому у вати та "русского мира" немає майбутнього в Україні - Цензор.НЕТ 7523
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22.01.2021 01:54 Ответить
Мне были интересны ваши взгляды, но вы стали мне не интересны как человек. Вы обзываете и унижаете других людей и поэтому стали похожи на них. Лично мне не приятна такая позиция человека , который хочет донести до людей свою точку зрения. Давайте не будем похожи на тех , кто за деньги или нет , так не любит свою страну. С уважением.
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22.01.2021 08:53 Ответить
Він не ображає людей , він все це говорить на адресу ідеологічних противників . Люди , і саме - ідеологічні противники , це не одне й те ж .

Щоб вижити в цьму світі , з класовим ворогом не сюсюкаються , його знищують ,, і медійно в тому числі . Такі реалії життя - або ти , або тебе , третього варіанту ( яким називають - примирення між ідеологічними противниками ) не існує . За всю історію людства , цього варіанту так і не знайшли . На жаль ! .

Звісно ж -в цілому ,примирення можливе , але , ще раз -тільки не на ідеологічному фронті .
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22.01.2021 09:45 Ответить
Вы, знаете иногда вежливым ответом , можно убить на повал. Попробуйте . Очень даже интересно. У него ступор, а вам уже с ним неинтересно.
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25.01.2021 17:42 Ответить
Почему у ваты и "русского мира" нет будущего в Украине. (c)

А напомните мне какой процент населения на донбасе говорил на украинском лет 50 назад и сколько говорит сейчас.
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22.01.2021 17:04 Ответить
 
 