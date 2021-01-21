Киевлянина задержали за убийство 3 щенков и могут посадить на срок от 5 до 8 лет. ВИДЕО
Трех щенков пьяный мужчина задушил, четвертому - повредил позвоночник. В полицию его сдал родной брат, который в это время тоже находился в квартире.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.
"В столичную полицию по спецлинии "102" поступило сообщение от жителя Голосеевского района об убийстве его щенков. На вызов немедленно выехали наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального управления полиции", - сказано в сообщении.
Полицейские установили, что животных убил брат потерпевшего.
"Злоумышленник находился в квартире вместе со своим 43-летним братом и знакомой. Когда на несколько минут фигурант остался в квартире один с четырьмя щенками, то начал по одному их душить. Так он убил трех собак, еще одну ударил рукой. Последняя госпитализирована в ветлечебницу с травмой позвоночника. Свои действия мужчина объясняет тем, что щенки ему надоели", - рассказала следователь Голосеевского управления полиции Юлия Кустова.
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Патрульные полицейские провели тестирование правонарушителя на драгере, который показал результат 1,98 промилле алкоголя.
Мужчину задержали. Выяснилось, что раньше его уже судили за незаконное обращение с оружием.
Теперь ему сообщили о подозрении по ч.3 ст.299 (жестокое обращение с животными). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
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Тоне "порохобандерівець", а "рашамільчаковець".
Якщо Ваш, то скиньте, будь ласка, той пост ще раз сюди - я скопіюю. Це дійсно цікавий факт - якщо хтось ставить людей на рівень тварин - то це психічно хвора і небезпечна людина...
пля... але ж ця проблема (маю на увазі "забанять") вона дуже небезпечна чим:
коли привчають людей до брехні - типу - не можна казати правду, називати речі своїми іменами - типу - негра не можна називати негром, циган - це якийсь рома, содоміт - не содоміт і т.і. Чому порушують права мільйонів людей забороняючи казати як воно є ? На догоду кому?
Цю небезпеку не бачать - а вона дійсно приведе до оскотинення людини на догоду диригентам цього цирку.
Та так воно і буде якщо українці не прокинуться і не врятують людину і людство...
Психически больной - это как раз человек убивающий беззащитных животных.
Одне те, що ти готовий вбивати догхантера (людину) через тварини, говорить, що ти дебіл.
Собаки вредителями не являются, особенно щенки и котят, которых ты любишь топить
Мишки будуть стерегти твій дім від грабіжників?
Не пиши х*рню, порівнюючи шкідників сільського господарства з найближчим другом людини.
https://censor.net/ru/video_news/3204174/u_poluchateleyi_sotspomoschi_rojdayutsya_deti_nizkogo_kachestva_kotorye_toje_sadyatsya_na_gosudarstvennye
И..тишина..
Нормальные люди не могут получить соцпомощь..некогда ...либо работают, либо следят за ребенком...
Зато алкашки-свиноматки, цыганки, шоферские соски плодят дебильных детей и получают пособие..не работают, за детьми не смотрят...на пособие бухают
Ти мабуть таки кацап
Причому, з псами нічого не сталося. Жодної шкоди. А дитина лишилася без батька. Батьки - без сина.
П - "правосуддя".