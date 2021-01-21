Киевлянина задержали за убийство 3 щенков и могут посадить на срок от 5 до 8 лет. ВИДЕО

Трех щенков пьяный мужчина задушил, четвертому - повредил позвоночник. В полицию его сдал родной брат, который в это время тоже находился в квартире.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"В столичную полицию по спецлинии "102" поступило сообщение от жителя Голосеевского района об убийстве его щенков. На вызов немедленно выехали наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального управления полиции", - сказано в сообщении.

Полицейские установили, что животных убил брат потерпевшего.

"Злоумышленник находился в квартире вместе со своим 43-летним братом и знакомой. Когда на несколько минут фигурант остался в квартире один с четырьмя щенками, то начал по одному их душить. Так он убил трех собак, еще одну ударил рукой. Последняя госпитализирована в ветлечебницу с травмой позвоночника. Свои действия мужчина объясняет тем, что щенки ему надоели", - рассказала следователь Голосеевского управления полиции Юлия Кустова.

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Патрульные полицейские провели тестирование правонарушителя на драгере, который показал результат 1,98 промилле алкоголя.

Мужчину задержали. Выяснилось, что раньше его уже судили за незаконное обращение с оружием.

Теперь ему сообщили о подозрении по ч.3 ст.299 (жестокое обращение с животными). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

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