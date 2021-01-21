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Киевлянина задержали за убийство 3 щенков и могут посадить на срок от 5 до 8 лет. ВИДЕО

Трех щенков пьяный мужчина задушил, четвертому - повредил позвоночник. В полицию его сдал родной брат, который в это время тоже находился в квартире.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"В столичную полицию по спецлинии "102" поступило сообщение от жителя Голосеевского района об убийстве его щенков. На вызов немедленно выехали наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального управления полиции", - сказано в сообщении.

Полицейские установили, что животных убил брат потерпевшего.

"Злоумышленник находился в квартире вместе со своим 43-летним братом и знакомой. Когда на несколько минут фигурант остался в квартире один с четырьмя щенками, то начал по одному их душить. Так он убил трех собак, еще одну ударил рукой. Последняя госпитализирована в ветлечебницу с травмой позвоночника. Свои действия мужчина объясняет тем, что щенки ему надоели", - рассказала следователь Голосеевского управления полиции Юлия Кустова.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В Киеве разыскивают собаку, которую избивал хозяин. ВИДЕО

Патрульные полицейские провели тестирование правонарушителя на драгере, который показал результат 1,98 промилле алкоголя.

Мужчину задержали. Выяснилось, что раньше его уже судили за незаконное обращение с оружием.

Теперь ему сообщили о подозрении по ч.3 ст.299 (жестокое обращение с животными). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Также на Цензор.НЕТ: Суд оправдал догхантера Святогора

Автор: 

животные (931) Киев (25518) Нацполиция (16459)


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Топ комментарии
+15
А ну где форумные защитнички "сявтогора"?
Начинайте свою песню что права этого урода надо ставить выше прав убиенных им безневинных животных!
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21.01.2021 16:27
+13
це майбутній серійник.
його взагалі загратувати допоки не сконає.
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21.01.2021 16:28
+12
Це не людина.... Не може людина то зробити..
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21.01.2021 16:29
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Попроси свого психіатра, хай збільшить тобі дозу галоперидолу.
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21.01.2021 17:10 Ответить
Тут , на форуме, полно больных и неполноценных, для которых это живодёр станет героем...
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21.01.2021 16:47 Ответить
Нарешті форум пожвавився. А то щось нудно....
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21.01.2021 16:49 Ответить
Бачу ці виродки, які пасуться на темі ще й прихильників України й Порошенка лайном обливають. Нік "порохобандерівець" - яскравий тому приклад. Паскуди нав'язують кацапські наративи скрізь, де тільки дістануть.
Тоне "порохобандерівець", а "рашамільчаковець".
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21.01.2021 16:50 Ответить
Оксано, а скількох бродячих собак Ви забрали додому з вулиці?
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21.01.2021 16:56 Ответить
Больше, чем ты котят утопил
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21.01.2021 17:03 Ответить
Не твоє мелеться- з ковшиком не бігай.
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21.01.2021 17:11 Ответить
село неасфальтоване
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21.01.2021 17:18 Ответить
У Вас приступ раптової шизофренії?
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21.01.2021 17:31 Ответить
Це Ваш пост був де перераховані серійні вбивці які виправдовували свої злочини любов'ю до тварин? Не скопіював - а його швиденько видалив адмін.

Якщо Ваш, то скиньте, будь ласка, той пост ще раз сюди - я скопіюю. Це дійсно цікавий факт - якщо хтось ставить людей на рівень тварин - то це психічно хвора і небезпечна людина...
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21.01.2021 17:31 Ответить
Забанять.
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21.01.2021 17:56 Ответить
є така проблема... ну і ладно...

пля... але ж ця проблема (маю на увазі "забанять") вона дуже небезпечна чим:

коли привчають людей до брехні - типу - не можна казати правду, називати речі своїми іменами - типу - негра не можна називати негром, циган - це якийсь рома, содоміт - не содоміт і т.і. Чому порушують права мільйонів людей забороняючи казати як воно є ? На догоду кому?

Цю небезпеку не бачать - а вона дійсно приведе до оскотинення людини на догоду диригентам цього цирку.

Та так воно і буде якщо українці не прокинуться і не врятують людину і людство...
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21.01.2021 18:21 Ответить
зате можна запросто тебе назвати довбодятлом, "українець"
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09.02.2021 18:27 Ответить
Ниже, а не на уровень! Посмотри на себя в зеркало - поймешь в чем дело
Психически больной - это как раз человек убивающий беззащитных животных.
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09.02.2021 18:26 Ответить
Вбивство тварини не охоплюється складом цього злочину. Якщо не було знущання, то це не злочин.
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21.01.2021 16:53 Ответить
Удушение - это не издевательство? Надо взять на заметку при отлове догхантеров
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21.01.2021 17:04 Ответить
Уяви собі. Пленум ВСУ чітко висловлюється на подібні питання. Візьміть за приклад вбивство людини із особистою жорстокістю. Має бути мета не на вбивство, а на катування. У Постанові суд наводить приклад, коли людина нанесла іншій 9 ударів молотком у голову і роз'яснює, що оскільки удари наносились із метою вбити, а не катувати, то ніяка це не особлива жорстокість? То чому у підході до тварин має бути інше бачення???
Одне те, що ти готовий вбивати догхантера (людину) через тварини, говорить, що ти дебіл.
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22.01.2021 10:52 Ответить
Ні, дебілу було б пох на догхантерів. Догхантер за визначення не людина, тому його знищення - це очищення екосистеми від шкідників
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09.02.2021 18:30 Ответить
Який жах. Аж серце кров'ю обливається. Бідна мишка, вона тільки починали жити! Заманили голодну істоту на шматок ароматного сиру, щоб нагло і підступно позбавити її життя...
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21.01.2021 16:59 Ответить
Она была вредителем. Как и ты.
Собаки вредителями не являются, особенно щенки и котят, которых ты любишь топить
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21.01.2021 17:05 Ответить
Цікаво, а багато випадків коли миші напали на дитину і загризли її?
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22.01.2021 10:54 Ответить
Тебе миши будуть через дорогу перводити коли ти не дай Бог осліпнеш і залишишся без зору?
Мишки будуть стерегти твій дім від грабіжників?
Не пиши х*рню, порівнюючи шкідників сільського господарства з найближчим другом людини.
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21.01.2021 18:06 Ответить
Вот если бы задушил, а потом пожарил и съел - это вообще нормально. Курицам вообще голову рубают перед тем как жарить. А просто задушил - тут нужно разбираться. Таракана тапком насмерть - за это почему-то в суд не ведут. Даже целую тараканью семью зверски убить - это вроде нормально. Бедную мышку по фашистски в мышеловке смерти предать - почему-то нормально. Собака чем лучше таракана или мыши? Тем что больше размером? А корову зверски убить и сожрать? Лицемерие на каждом углу. Тут можно, а тут нельзя..
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21.01.2021 17:00 Ответить
И кстати... а с картошки живьем шкуру содрать и в кипящее масло сунуть - да за это вообще расстрел полагается!
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21.01.2021 17:02 Ответить
З тиждень тому купив карасів (невеликих, з долоню). Чистити замучився, проте смачні ж були. Проте до чого це я? А коли я їх різав, то вони живі були... Навіть у киплячій олії стрибали...
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09.02.2021 21:08 Ответить
Ну вот мы и нашли главного живодера. Держи его!!!
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09.02.2021 21:55 Ответить
и курицам рубают, и петухам пупкиным тоже
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21.01.2021 17:06 Ответить
У получателей соцпомощи рождаются дети "низкого качества", которые "тоже садятся на государственные средства", - "слуга народа" Третьякова. ВИДЕО
https://censor.net/ru/video_news/3204174/u_poluchateleyi_sotspomoschi_rojdayutsya_deti_nizkogo_kachestva_kotorye_toje_sadyatsya_na_gosudarstvennye
И..тишина..
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21.01.2021 17:08 Ответить
У нас все делается через жопу...
Нормальные люди не могут получить соцпомощь..некогда ...либо работают, либо следят за ребенком...
Зато алкашки-свиноматки, цыганки, шоферские соски плодят дебильных детей и получают пособие..не работают, за детьми не смотрят...на пособие бухают
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21.01.2021 17:23 Ответить
НизабудимНипрастим!
Киянина затримали за вбивство 3 цуценят і можуть посадити на термін від 5 до 8 років - Цензор.НЕТ 5425
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21.01.2021 17:21 Ответить
Конечно посадят - он же не бывшый мэр Киева Омельченко или Костя Меладзе - сбившие НАСМЕРТЬ людей.Их вот не посадили - то ж люди погибли на зебре переходя дорогу, а тут ЩЕНКИ - обязательно ПОСАДИТЬ .....
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21.01.2021 17:21 Ответить
Нет логики. Садить нужно и за то и за другое. А не посадили Омельченку ты сам знаешь почему. Потому, что в стране все решает бабло. Если этот больной ублюдок найдет деньги на взятку-его тоже не посадят.
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21.01.2021 17:32 Ответить
В Украине сегодня умер 241 человек от короновируса.....Это много - кого посадят?????????????Я считаю что власть не справилась с болезнью - люди мрут - нужно сажать....Вот не до щенков нам сейчас....Станем страной где будут люди жить - может и щенками займемся....
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21.01.2021 17:54 Ответить
Ніколи не стане Україна Європою як що в неї спочатку у людей не з явиться європейська ь, а не РУЦКОМІРОВСКАЯ мораль - менше народу, більше кіслороду


Ти мабуть таки кацап
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21.01.2021 18:09 Ответить
А вам с Мильчаковым и этому живодером заниматься щенками как раз и не надо. Живодеров почему -то влечет к обсуждению тем по убийствам животных. Расслабтесь, сядьте у телевизора, там какие-никакие Кварталы показывают, да и Халабаротька еще на велике кататается. Все. Забудте и рассабтесь.
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21.01.2021 18:29 Ответить
Киевлянина задержали за убийство 3 щенков и могут посадить на срок от 5 до 8 лет.- И теперь, возможно, эти странности закончатся. Суд полностью оправдал владелицу ресторана Саенко, сбившую 15-летнего велосипедиста на пешеходном переходе. Парень умер. / Суд отпустил под залог 40 тыс. грн подозреваемого в избиении бойца "Азова" Черевко .Избитый Черевко умер в больнице / Волынский суд отпустил подозреваемого в убийстве /Подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, вышли из СИЗО /Суд в Киеве освободил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка . / Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Сергиенко Мельника /Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко освобожден из-под стражи/ Убийца 29 украинцев Кирсанов вышел на свободу .
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21.01.2021 17:27 Ответить
для Вас яка нога більш важлива - права чи ліва ?
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21.01.2021 17:31 Ответить
для Вас яка нога більш важлива - права чи ліва ?/ Благодарю за вопрос но связь его с комментом не уловил./ Хорошо тому живется У кого одна нога,И портянок меньше трется,И не надо сапога.
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21.01.2021 17:50 Ответить
Що я скажу - собаки це найближчі і найвіданіши друзі людини, як що людина починає вбивати собак, то це свідчить про серьйозні психічні відхилення у свідомості людини і така людина небезпечна для оточуючих, тому тюремний строк за таке "дійство" виправданий
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21.01.2021 18:12 Ответить
за щенков будет сидеть 5 лет, вот это иблан
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21.01.2021 18:15 Ответить
Там від делірію потрібно лікувати.
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21.01.2021 18:39 Ответить
Тут хвора та напідпитку істота, а місцеві дебіли згадують Святогора, з яким геть інша історія.
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21.01.2021 22:16 Ответить
Це якими ж виродками треба бути, щоб людину посадити на 8 років за цуценят. У тоді поверніть закон трьох колосків. Призначте йому громадські роботи. Має ж бути якесь елементарне розуміння. Вже псів цінують більше як людей. А як з тим що інвалід 1 групи без рук отримує пенсію 2100. Це не важливо. А от за песиків 8 років, це супер досягнення.
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21.01.2021 22:39 Ответить
Ще повернеться і закон трьох колосків. Не для всіх, зрозуміло...
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21.01.2021 22:45 Ответить
А боксера, який вбив людину через псів, які були без повідків на прилеглій до будинку території (порушення правил вигулу тварин) - виправдали.
Причому, з псами нічого не сталося. Жодної шкоди. А дитина лишилася без батька. Батьки - без сина.
П - "правосуддя".
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22.01.2021 05:19 Ответить
Конечно, на него напали трое жлобенят с корочками - это была необходимая самооборона. Его собаки никому не мешали и никого не тронули.
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09.02.2021 18:32 Ответить
Бика ніхто не чіпав.
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09.02.2021 21:02 Ответить
досягнення ціеі влади првний маразм влади
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22.01.2021 05:47 Ответить
пару месяцев назад на джипе ублюдок убил двух людей неподалеку - дали условно . но в этой стране собаки важнее.
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22.01.2021 09:53 Ответить
у некоторых служивых здесь на цензоре аж ноздри заворачиваются когда такое пишешь
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22.01.2021 09:54 Ответить
Одно преступление не оправдывает лругое
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22.01.2021 18:06 Ответить
У меня есть собака 3 года. Я ее ни разу не то ,что не ударил, даже не пнул. Веселый, жизнерадостный пёсик. Иногда чересчур. Не понимаю как можно было мучить-убивать щенков. Виновник просто моральный урод, создающий элементы садизма в обществе, что вредно влияет на детей, подростков. Они же видят такое
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22.01.2021 18:05 Ответить
Это четкий маркер психопата. В пьяном состоянии у него просто снялись тормоза, навязанные воспитанием и социумом. Поубивал беззащитных детенышей.
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09.02.2021 18:34 Ответить
А його не виправдовую,але нашим доблесним поліціянтам і системі,тільки таке і подавай.Давайте далі напишу думку.Ті хто працює на скотобійнях,ще в рази гірші.Чи хтось думає,що ні?Є ж фільм Земляни,який Зеленський рекомендував,де показані катування тварин на скотобійнях і не тільки там.Фільм був зняти для пропаганди веганства до речі.Багато хто відмовився від м'яса,подивившись його.Люди наївні і живуть у своєму вимірі.Кожен день купують м'ясні вироби і напевне думають,що це саме м'ясо десь росте.А ще поїдьте в село і подивіться,як свиню ріжуть,чи телятко б'ють,будете здивовані.Звісно,що тут ніхто не мав їсти собак.Хоча хрін його знає.Продовжую думку.Хтось відмовиться від косметики і ліків? На тваринах все випробовується.Світ жорстокий.Люди все своє існування воюють і вбивають.Скільки від війн помирає тварин?
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09.02.2021 21:25 Ответить
Таких як цей чоловік дуже багато.Можливо сотні тисяч,а той більше в Україні.Маю на увазі,хто таке може робити.
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09.02.2021 21:28 Ответить
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