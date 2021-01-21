"Слуга народа" Васильковский лоббировал гастроли в Украине российского рэпера Элджея, которому был запрещен въезд в нашу страну, - СМИ. ВИДЕО
Игорь Васильковский направил главе Госпогранслужбы Сергею Дейнеко депутатское обращение по поводу возможности приезда Элджея в Украину. Ранее рэперу запретила въезд СБУ из-за концерта в оккупированном Крыму.
Речь об этом идет в расследовании программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.
Обращение Васильковского на имя Дейнеко датировано 19 мая 2020 года. Он просил сообщить официальную позицию и разъяснения "о возможности въезда и допуска к участию в гастрольных мероприятиях на территории Украины гражданина Российской Федерации Узенюка Алексея Константиновича (псевдоним - Элджей)".
По словам Васильковского, с такой просьбой к нему обратились организаторы концертов и гастролей в Одессе и области.
Читайте на Цензор.НЕТ: Российскому рэперу Элджею запретили въезд в Украину на 3 года, - СБУ. ДОКУМЕНТ
На вопрос о том, в чьих интересах "слуга народа" писал обращение, Васильковский ответил: "В интересах Элджея, он парень творческий, должен выступать".
Госпогранслужба тогда ответила, что готова разрешить Элджею пересечение границы "в случае выполнения им всех условий въезда в Украину, определенных статьей 8 Закона "О пограничном контроле".
Въезд в Украину был запрещен Элджею с 2018 года решением СБУ. Это решение приняли по обращению тогда еще нардепа Парасюка, который увидел на YouTube выступление рэпера в оккупированном Коктебеле.
Также на Цензор.НЕТ: Суд отменил решение СБУ о запрете на въезд в Украину российскому рэперу Элджею
В июне 2020 года по иску Элджея Окружной админсуд Киева отменил ему запрет на въезд. Одна из мотиваций решение - суд заметил, что видео пребывания Элджея в Крыму содержит надпись "видео недоступно". В СБУ это решение суда не обжаловали.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/compdemon
https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://twitter.com/compdemon @compdemon https://twitter.com/compdemon/status/1352349542407172099 1 ч
Забанений відос, на який зобидевся "Г+Г", бо там показана його історія скочування з українського каналу з якісним контентом в мозгомийну трешачіну після переходу під керівництво Коломоя. - https://fex.net/uk/s/vzefama
https://www.youtube.com/watch?v=9vA9y5u6hcs KOZAK SYSTEM - *****
https://m.facebook.com/groups/315895532526594/permalink/890961485019993/
Музичний смак залежить від рівня інтелекту
В ході досліджень, присвячених визначенню, які музичні напрямки притупляють розумові здібності, з'ясувалося, що інтелектуальний розвиток людини дійсно пов'язаний з її музичними вподобаннями.
Хіп-хоп, r'n'b і реп подобався випробуваним з найнижчим рівнем IQ. На другому місці за розвитком інтелекту виявилися любителі класичної та симфонічної музики. На подив дослідників, найрозумнішими довелося визнати тих, хто захоплювався важким роком.
Rock forever!
Класичну музику слухають дауни топ менеджери і міліардери ?
Кого рок музика зробила розумнішим? Там або наріки, або мертві.
А мільярдери Маск і Бренсон слухають рок, Бренсон взагалі починав у 70-х як продюсер рок-гуртів зі своєю студією звукозапису!
Ну і купу професорів КНУ чи Могилянки можна побачити на концертах, наприклад, Плачу Єремії чи Мертвого півня - особисто бачив своїх преподів.
Опера та класична музика це вибір аристократичної публіки, а дебілів там немає, а от блатняк то музика люмпєна, особливо маршрутчиків і таксистів старої закваски.
І ніхто і не казав про дебілів... Там з усіх музичних стилів у дослідженні рок на першому місці, а класика на другому. Далі там куча стилів ще, а у кінці - реп. Я уривки дослідження навів.
І так, якщо класика - вибір аристократів, то рок - вибір інтелігенції. ІТ-шники - не аристократи, але й не тупі, а переважна їх більшість ******* рок і навіть метал!
ну то значить той попередній твій комент не зовсім вдало був написаний )))
Хіп-хоп, r'n'b і реп подобався випробуваним з найнижчим рівнем IQ. На другому місці за розвитком інтелекту виявилися любителі класичної та симфонічної музики
Здалося, шо реп на першому місці по дебілізму, а класика на другому
дійсно, не він же проводив
P.S. А як тобі бути з рок-операми?))
Ну а рок опера це більш опера нід рок концерт. Я до того що рок музика це завжди бунт, а не музика для розслаблення і релаксації.
По перше у "Богемський рапсодії" головний герой зізнається матері щоб вбив людину, а по друге вся рок музика це бунт, а лагідний він як Дюран чи Квін чи жорсткий як Рамштайн це вже інша справа.
І чим ж є тоді пісня Бітлів Because, яка, по суті, є Місчною сонатою Бетховена, зіграною задом наперед?
Чи В печері гірського короля у виконанні Апокаліптики? От Апокаліптика - взагалі цікавий гурт - грають на віолончелях, у них половина композицій кавери на рок, інша половина - кавери на класику...
Якшо лікар херовий, то барикади (ампутація) - це єдиний можливий спосіб.
А музика Вагнера - це заклик до лікаря віртуозно зробити свою лікарську справу, не доводячи лікування до ампутації. Тому не дивно, шо Вагнер не гнав на барикади.
От якби в нас до 2013 року серед політичних еліт було більше пошановувачів Вагнера, то в Вакарчукові взагалі не було б потреби. Але так сталося, шо українська політична "еліта" лабала "Мурку" і тащілась від Сердючки.
під Блек Себбет запросто можна з дітлахами хороводи водити навкруг новорічної ялинки, якшо зіграти їх композицію без штучно награного надриву і екзальтації,
а "В лєсу раділась йолачка" у потрібному виконанні може надихнути пенсіонерів йти перекидати міліцейські бобіки
Не пам'ятаю, хто сказав, але мысля приблизно така :
- справді талановитий фільм жахів - це не тоді, коли з екрану під страшенний грюкіт летять відірвані голови і ріками ллється кров. Справді талановитий фільм жахів - це коли під дитячу пісеньку на екрані тихенько з'являється їжачок а весь зал при цьому обсирається від страху.
На мою думку, в музиці головне - сінкопа.
Під різний настрій піде все - і "Оранж блоссом спешл" у виконанні Спотнікс, і "Історія доктора Фаустуса" Шнітке.
Можливо ті дебіли з низьким IQ з класикою знайомі тільки завдяки рінгтонам на мобілці, але я шось не уявляю собі, шоб дебіл читав "Жадання влади" Ніцше або слухав Кончерто гроссо № 6 Шнітке.
а акцентував лише на тому, шо якість не залежить від стилю, на мою особисту думку.
До влади прийшли звичайні жуліки і подонки !
Серед них же немає ветеранів АТО наскільки я знаю, тому для них Мацква це друг
Символічно
Вырисовывается неприглядная картина депутата-коррупционера, иудушки и изменника Родине
(да всем пофиг).
...Руки вверх, руки вниз, затянулся, подвис,
Fuck police, one love каннабис, дела за.бись.
И да, я обрубил провода и выпустил дыма,
По ним льется вода, но, ребятам не стыдно.
Я скручиваю, не очень люблю легавых,
Из тачек местных долбо.бов воняет легалом.
Как раньше пацаны сели на колеса...