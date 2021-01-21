РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11243 посетителя онлайн
Новости Видео
7 060 64

"Слуга народа" Васильковский лоббировал гастроли в Украине российского рэпера Элджея, которому был запрещен въезд в нашу страну, - СМИ. ВИДЕО

Игорь Васильковский направил главе Госпогранслужбы Сергею Дейнеко депутатское обращение по поводу возможности приезда Элджея в Украину. Ранее рэперу запретила въезд СБУ из-за концерта в оккупированном Крыму.

Речь об этом идет в расследовании программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

Обращение Васильковского на имя Дейнеко датировано 19 мая 2020 года. Он просил сообщить официальную позицию и разъяснения "о возможности въезда и допуска к участию в гастрольных мероприятиях на территории Украины гражданина Российской Федерации Узенюка Алексея Константиновича (псевдоним - Элджей)".

По словам Васильковского, с такой просьбой к нему обратились организаторы концертов и гастролей в Одессе и области.

Читайте на Цензор.НЕТ: Российскому рэперу Элджею запретили въезд в Украину на 3 года, - СБУ. ДОКУМЕНТ

На вопрос о том, в чьих интересах "слуга народа" писал обращение, Васильковский ответил: "В интересах Элджея, он парень творческий, должен выступать".

Госпогранслужба тогда ответила, что готова разрешить Элджею пересечение границы "в случае выполнения им всех условий въезда в Украину, определенных статьей 8 Закона "О пограничном контроле".

Слуга народа Васильковский лоббировал гастроли в Украине российского рэпера Элджея, которому был запрещен въезд в нашу страну, - СМИ 01
Слуга народа Васильковский лоббировал гастроли в Украине российского рэпера Элджея, которому был запрещен въезд в нашу страну, - СМИ 02

Въезд в Украину был запрещен Элджею с 2018 года решением СБУ. Это решение приняли по обращению тогда еще нардепа Парасюка, который увидел на YouTube выступление рэпера в оккупированном Коктебеле.

Также на Цензор.НЕТ: Суд отменил решение СБУ о запрете на въезд в Украину российскому рэперу Элджею

В июне 2020 года по иску Элджея Окружной админсуд Киева отменил ему запрет на въезд. Одна из мотиваций решение - суд заметил, что видео пребывания Элджея в Крыму содержит надпись "видео недоступно". В СБУ это решение суда не обжаловали.

Автор: 

Госпогранслужба (6425) россия (95515) рэпер (46) Слуга народа (2630) Дейнеко Сергей (83)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+24
российский рэппер....Уже смешно
показать весь комментарий
21.01.2021 23:11
+18
Якась лавина йде від мокшанських слуг за яких проголосував мудрій нарід-довбойоб та опєзєжє..
показать весь комментарий
21.01.2021 23:10
+15
Здавалося б, що може пов'язувати нардепа від «Слуги народу» з російським репером, якому СБУ забороняла в'їжджати через гастролі в Криму після анексії Московією?
показать весь комментарий
21.01.2021 23:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Здавалося б, що може пов'язувати нардепа від «Слуги народу» з російським репером, якому СБУ забороняла в'їжджати через гастролі в Криму після анексії Московією?
показать весь комментарий
21.01.2021 23:09 Ответить
Якась лавина йде від мокшанських слуг за яких проголосував мудрій нарід-довбойоб та опєзєжє..
показать весь комментарий
21.01.2021 23:10 Ответить
Что им Закон, это же ДЕПУТАТ!!!
"Слуга народа" Васильковский лоббировал гастроли в Украине российского рэпера Элджея, которму был запрещен въезд в нашу страну, - СМИ - Цензор.НЕТ 305
показать весь комментарий
21.01.2021 23:29 Ответить
та, скорее всего, у отпрыска этого депутата в этот период днюха была
показать весь комментарий
21.01.2021 23:17 Ответить
етапи бальшова...Г+Г

https://twitter.com/compdemon

https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://twitter.com/compdemon @compdemon https://twitter.com/compdemon/status/1352349542407172099 1 ч

Забанений відос, на який зобидевся "Г+Г", бо там показана його історія скочування з українського каналу з якісним контентом в мозгомийну трешачіну після переходу під керівництво Коломоя. - https://fex.net/uk/s/vzefama
показать весь комментарий
21.01.2021 23:57 Ответить
І ось така фігня від "слуг" майже кожен день!
показать весь комментарий
21.01.2021 23:09 Ответить
Понабирають по обьяві унікумів
показать весь комментарий
21.01.2021 23:10 Ответить
Лобкова гнида ...
показать весь комментарий
21.01.2021 23:10 Ответить
это такой каминг аут ?
показать весь комментарий
21.01.2021 23:18 Ответить
Ось така вона справжня, дивовижно непередбачувана «реинкарнация - перевоплощения» В.Ф.Януковича!
показать весь комментарий
21.01.2021 23:24 Ответить
российский рэппер....Уже смешно
показать весь комментарий
21.01.2021 23:11 Ответить
и не скрэпна и бэздуховна ...
показать весь комментарий
21.01.2021 23:22 Ответить
а русскій рок?..
показать весь комментарий
21.01.2021 23:25 Ответить
Не может даже чистить сапоги Украинскому року.

https://www.youtube.com/watch?v=9vA9y5u6hcs KOZAK SYSTEM - *****
показать весь комментарий
21.01.2021 23:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jM8dCGIm6yc Или даже Монгольскому.
показать весь комментарий
21.01.2021 23:42 Ответить
Депутата на 0 на схід. Там репаник начистять сходу.
показать весь комментарий
21.01.2021 23:12 Ответить
Це у клоунів вже тенденції?.
https://m.facebook.com/groups/315895532526594/permalink/890961485019993/
показать весь комментарий
21.01.2021 23:16 Ответить
"Слуга народа" Васильковский лоббировал гастроли в Украине российского рэпера Элджея, которму был запрещен въезд в нашу страну, - СМИ - Цензор.НЕТ 7025
показать весь комментарий
21.01.2021 23:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nkJA6SYwa94 Tupak Shakur " Heil Mary"
показать весь комментарий
21.01.2021 23:17 Ответить
гнилая вся власть до последнего. Украине нужно заново строить новое государство! С нуля нужно создавать новую систему. Первым делом олигархов нужно уничтожить, а для этого нужно ждать восстания, а затем народ должен идти в замки олигархов, можно народу в награду за Линчевание олигархов забрать все, что они заполучат на поле боя - сокровища в замках олигархов. А затем нужно менять всю систему в стране! систему можно изменить только уничтожением олигархов, а лишь затем алгоритм действий должен начать не менять систему даже, а нужно заново строить новое государство, и с нуля создавать новые спецслужбы, избирать уже новую власть за которой уже не будут стоять олигархи, также нужно все органы разделить, чтобы никто не мог ни на кого оказывать влияния, то бишь чтобы власть не могла влиять на Ген прокурора, директора спецслужбы, и т.д. И только народ должен на демократических выборах выбирать и президента, и депутатов и даже министров народ должен выбирать на выборах и кандидаты должны предоставлять свое досье и народ должен читать опыт и биографию и народ судя из этого должен выбирать министров по каждой сфере, и народ должен выбирать Службы безопасности и Ген Прокурора и во всех остальных органах также, и очень важное прилагающее к этому - это у народа должно быть право не только избирать их всех, а и у народа должно быть право их всех отзывать или увольнять, если они плохо выполняют свою работу. Допустим если Спецслужба под руководством директора службы не сажает коррупционеров и коллаборантов и народ видит это, то народ может уволить его ибо вся ответственность будет лежать на нем! Тоже самое и по министрам, что если преступность в стране огромная и министр внутренних дел не справляется со своими задачами, то вся ответственность лежит на нем и он не справляется с задачами, которые ставились перед ним народом Украины, или если медицина в стране не выдерживает никакой критики, то народ может уволить министра здравоохранения ибо вся ответственность лежит на нем и он может себе брать сколько угодно помощников, но вся ответственность будет только на нем, или если образование в стране плохое, то народ может уволить министра образования, тоже по культуре, если та не развивается, то министра культуры увольняет народ и так по всем. Тоже самое и ген прокурор назначенный народом может быть уволен и также на ген прокурора никто не может влиять - это отдельная важная фигура на доске государства и она должна сажать коррупционеров или коллаборантов и в первую очередь из самой власти и это значит нельзя допускать влияния власти над ген прокурором. Украине нужно строить заново все государство и система должна быть уже выстроена по новым кристально честным принципам.
показать весь комментарий
21.01.2021 23:22 Ответить
Не відстають в любові до руських грошей..
"Слуга народа" Васильковский лоббировал гастроли в Украине российского рэпера Элджея, которму был запрещен въезд в нашу страну, - СМИ - Цензор.НЕТ 3277"Слуга народа" Васильковский лоббировал гастроли в Украине российского рэпера Элджея, которму был запрещен въезд в нашу страну, - СМИ - Цензор.НЕТ 3571
показать весь комментарий
21.01.2021 23:23 Ответить
Наобирали ЗЕлохи шпани з підворотень.
показать весь комментарий
21.01.2021 23:31 Ответить
Это кого то удивляет?
показать весь комментарий
21.01.2021 23:39 Ответить
Ну опзжо не удивляет, но отьявленный патриот гончаренко, такая же гнида, но лицемерная.
показать весь комментарий
21.01.2021 23:40 Ответить
а Юлия Владимировна ?
показать весь комментарий
22.01.2021 00:40 Ответить
"Слуга народа" Васильковский лоббировал гастроли в Украине российского рэпера Элджея, которму был запрещен въезд в нашу страну, - СМИ - Цензор.НЕТ 9403
показать весь комментарий
21.01.2021 23:53 Ответить
Так шуруй на росію , ку@ ва !
показать весь комментарий
22.01.2021 00:02 Ответить
Імбіцилка. не здивиюсь як що ій на картку скидували грощі з фондів фсб
показать весь комментарий
22.01.2021 13:07 Ответить
Я просто залишу це тута:

Музичний смак залежить від рівня інтелекту
В ході досліджень, присвячених визначенню, які музичні напрямки притупляють розумові здібності, з'ясувалося, що інтелектуальний розвиток людини дійсно пов'язаний з її музичними вподобаннями.
Хіп-хоп, r'n'b і реп подобався випробуваним з найнижчим рівнем IQ. На другому місці за розвитком інтелекту виявилися любителі класичної та симфонічної музики. На подив дослідників, найрозумнішими довелося визнати тих, хто захоплювався важким роком.

Rock forever!
показать весь комментарий
21.01.2021 23:57 Ответить
Від себе додам, це дослідження в Британії проводили, то там ще не стикалися з адептами русскава шансончіка - у цих інтелект мабуть ще нижчий, ніж у реперів!
показать весь комментарий
21.01.2021 23:58 Ответить
То не шансон (справжній шансон це Патріція Каас і Шарль Азнавур) а галімий руцкій блатняк з чотирьма акордами
показать весь комментарий
22.01.2021 00:17 Ответить
Як що це дослідження з жовтої преси то довіри йому нуль

Класичну музику слухають дауни топ менеджери і міліардери ?
Кого рок музика зробила розумнішим? Там або наріки, або мертві.
показать весь комментарий
22.01.2021 00:16 Ответить
Наприклад, гітарист Queen Браян Мей - доктор з астрофізики і навіть брав участь в програмах запуску космічних апаратів... Панк Декстер Холланд з Offspring має PhD з біології. Тоні Айомі з Black Sabbath - теж PhD. Навіть Славко Вакарчук - кандидат фізико-математичних наук і альбом Суперсиметрія названий в честь теми його дисертації.

А мільярдери Маск і Бренсон слухають рок, Бренсон взагалі починав у 70-х як продюсер рок-гуртів зі своєю студією звукозапису!

Ну і купу професорів КНУ чи Могилянки можна побачити на концертах, наприклад, Плачу Єремії чи Мертвого півня - особисто бачив своїх преподів.
показать весь комментарий
22.01.2021 00:37 Ответить
А вся інща більщість професури тоже слухають рок?
Опера та класична музика це вибір аристократичної публіки, а дебілів там немає, а от блатняк то музика люмпєна, особливо маршрутчиків і таксистів старої закваски.
показать весь комментарий
22.01.2021 00:45 Ответить
Я можу багато рокерів-професорів наводити... Гітарист Velvet underground захистився по середньовічній літературі, наприклад. Недостатньо аристократично?

І ніхто і не казав про дебілів... Там з усіх музичних стилів у дослідженні рок на першому місці, а класика на другому. Далі там куча стилів ще, а у кінці - реп. Я уривки дослідження навів.

І так, якщо класика - вибір аристократів, то рок - вибір інтелігенції. ІТ-шники - не аристократи, але й не тупі, а переважна їх більшість ******* рок і навіть метал!
показать весь комментарий
22.01.2021 00:52 Ответить
І ніхто і не казав про дебілів... Там з усіх музичних стилів у дослідженні рок на першому місці, а класика на другому


ну то значить той попередній твій комент не зовсім вдало був написаний )))

Хіп-хоп, r'n'b і реп подобався випробуваним з найнижчим рівнем IQ. На другому місці за розвитком інтелекту виявилися любителі класичної та симфонічної музики

Здалося, шо реп на першому місці по дебілізму, а класика на другому
показать весь комментарий
22.01.2021 02:07 Ответить
Він просто привів дослідження, чому ви закидуєте, що саме він вважає поціновувачів клсичної музики дебілами?
показать весь комментарий
22.01.2021 06:43 Ответить
та я не закидаю.

дійсно, не він же проводив
показать весь комментарий
22.01.2021 10:41 Ответить
Так і є - господарі світу слухають оперу і класіку, а обслуга рок музику.
показать весь комментарий
22.01.2021 13:05 Ответить
Розкажіть це принцам Чарльзу і Гаррі, які на рок-концерти ходять... Чи Бушу-молодшому, у якого улюблений гурт - ZZ top, чи королеві Єлизаветі, яка роздає дворянські титули Міку Джаггеру, полу МакКартні, Боно і тд...

P.S. А як тобі бути з рок-операми?))
показать весь комментарий
22.01.2021 13:25 Ответить
Ну раздавати титули то ще не слухати їх музику, а Буш великим інтелектом ніколи не відрізнявся, про принца Гаррі нічого не знаю, а Чарльз більше схож на бовдура тим паче у історії з Діаною.
Ну а рок опера це більш опера нід рок концерт. Я до того що рок музика це завжди бунт, а не музика для розслаблення і релаксації.
показать весь комментарий
22.01.2021 14:10 Ответить
Який бунт в Богемній Рапсодії? Це якраз більше міні-опера, ніж рок... А Діана зізналася, що її улюблена музика - пісні рок-гурту Duran Duran
показать весь комментарий
22.01.2021 16:36 Ответить
Ви наївний аж край
По перше у "Богемський рапсодії" головний герой зізнається матері щоб вбив людину, а по друге вся рок музика це бунт, а лагідний він як Дюран чи Квін чи жорсткий як Рамштайн це вже інша справа.
показать весь комментарий
23.01.2021 19:01 Ответить
Я думаю, у Польоті Валькірії Вагнера набагато більше бунту, ніж в романтичній ліриці Дюран Дюран))

І чим ж є тоді пісня Бітлів Because, яка, по суті, є Місчною сонатою Бетховена, зіграною задом наперед?

Чи В печері гірського короля у виконанні Апокаліптики? От Апокаліптика - взагалі цікавий гурт - грають на віолончелях, у них половина композицій кавери на рок, інша половина - кавери на класику...
показать весь комментарий
23.01.2021 19:10 Ответить
У цих музичних стилів різні корені і у класиці по суті немає ударних інструмкентів і завивання електрогітар, тому казати що вони однакові це недоречно. Відміність у ритмі як мінімум.
показать весь комментарий
23.01.2021 20:06 Ответить
Ну і рок - музика протестного електорату, який прагне змін... За свободу боролися під пісні Леннона, Джаггера, Цоя і навіть Вакарчука. При всій повазі до класиків не Моцарт і навіть не Вагнер гнали людей на барикади (хоча саме Вагнера музикознавці вважають батьком важкої музики!)
показать весь комментарий
22.01.2021 00:57 Ответить
Барикади - це свого роду ампутація при гангрені.

Якшо лікар херовий, то барикади (ампутація) - це єдиний можливий спосіб.

А музика Вагнера - це заклик до лікаря віртуозно зробити свою лікарську справу, не доводячи лікування до ампутації. Тому не дивно, шо Вагнер не гнав на барикади.

От якби в нас до 2013 року серед політичних еліт було більше пошановувачів Вагнера, то в Вакарчукові взагалі не було б потреби. Але так сталося, шо українська політична "еліта" лабала "Мурку" і тащілась від Сердючки.
показать весь комментарий
22.01.2021 01:59 Ответить
І до чого призвели протести 1960 - 70х ? До росту хіппі, поширеня наркотиків серед людства, ріст злочиності, відміна молитви у школах по всьому світі, узаконення громадянського шлюбу, ріст абортів і інши радості "прогресу". Це правильно - рок музика це завжди протест і бунт проти встановленого порядку.
показать весь комментарий
22.01.2021 12:59 Ответить
між роком, попсою і класикою є лише одна-єдина різниця - оранжування мелодії.

під Блек Себбет запросто можна з дітлахами хороводи водити навкруг новорічної ялинки, якшо зіграти їх композицію без штучно награного надриву і екзальтації,

а "В лєсу раділась йолачка" у потрібному виконанні може надихнути пенсіонерів йти перекидати міліцейські бобіки
показать весь комментарий
22.01.2021 00:48 Ответить
Не забувайте про тексти - ну немає у Полякової філософських текстів, як у Пінк Флойд чи Дорз
показать весь комментарий
22.01.2021 00:53 Ответить
У Полякової немає, а от тексти фіолетових та дверей, якщо їх прочитати без екзальтованого музичного супроводу, виявляться досить посередньою поезією.

Не пам'ятаю, хто сказав, але мысля приблизно така :

- справді талановитий фільм жахів - це не тоді, коли з екрану під страшенний грюкіт летять відірвані голови і ріками ллється кров. Справді талановитий фільм жахів - це коли під дитячу пісеньку на екрані тихенько з'являється їжачок а весь зал при цьому обсирається від страху.

На мою думку, в музиці головне - сінкопа.

Під різний настрій піде все - і "Оранж блоссом спешл" у виконанні Спотнікс, і "Історія доктора Фаустуса" Шнітке.

Можливо ті дебіли з низьким IQ з класикою знайомі тільки завдяки рінгтонам на мобілці, але я шось не уявляю собі, шоб дебіл читав "Жадання влади" Ніцше або слухав Кончерто гроссо № 6 Шнітке.
показать весь комментарий
22.01.2021 01:45 Ответить
Ви плутаєте поняття текст, музика та пісня, буває музика чудова, а текст лайно, буває текст відмінний, але виконаний жахливо, а буває, коли текст гармонійно вписується у музику та добре виконується, саме це називається - хороша пісня.
показать весь комментарий
22.01.2021 06:46 Ответить
і я з цим повністю погоджуюсь,

а акцентував лише на тому, шо якість не залежить від стилю, на мою особисту думку.
показать весь комментарий
22.01.2021 10:43 Ответить
Якщо ви про мільярдерів на кшталт Ахметова чи Абрамовіча - то серед таких дійсно рокерів немає))
показать весь комментарий
22.01.2021 00:39 Ответить
Такі Елтона Джона слухають - їм личить
показать весь комментарий
22.01.2021 00:46 Ответить
Елтон Джон - то до Пінчука, він його привозив! Хоча і учасників Квін і Пола МакКартні теж привіз Пінчук...
показать весь комментарий
22.01.2021 00:54 Ответить
Ура-а-а! Я самый умный!
показать весь комментарий
22.01.2021 08:56 Ответить
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИСВОЇВ ЗВАННЯ "ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ" СВОЄМУ "ПСИХОЛОГУ" З СЕРІАЛУ "СЛУГА НАРОДУ"😡
До влади прийшли звичайні жуліки і подонки !
показать весь комментарий
22.01.2021 00:01 Ответить
А що від Зе клоунів слуг хтось чекав іншого...?
Серед них же немає ветеранів АТО наскільки я знаю, тому для них Мацква це друг
показать весь комментарий
22.01.2021 00:13 Ответить
Дім з химерами навпроти Одміністрації ПреЗедєнта.
Символічно
"Слуга народу" Васильковський лобіював гастролі в Україні російського репера Елджея, якому було заборонено в'їзд у нашу країну, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2721
показать весь комментарий
22.01.2021 01:19 Ответить
"Слуга народу" Васильковський лобіював гастролі в Україні російського репера Елджея, якому було заборонено в'їзд у нашу країну, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4914
показать весь комментарий
22.01.2021 01:21 Ответить
"Я так сказать, абсолютно бесплатно помогаю простому парню из простых, как три копейки, русских оккупантов-крымнашистов выступить в Украине".

Вырисовывается неприглядная картина депутата-коррупционера, иудушки и изменника Родине
(да всем пофиг).
показать весь комментарий
22.01.2021 06:42 Ответить
Эти твари со всех сторон атакуют нашу страну. Уже очень давно они взялись за умы наших детей. Запрещайте детям слушать кацапский говнонедорэп. Что могут привить тексты кацапских частушек нашим детям? Вот маленький пример высера этого недорэпэра:
...Руки вверх, руки вниз, затянулся, подвис,
Fuck police, one love каннабис, дела за.бись.
И да, я обрубил провода и выпустил дыма,
По ним льется вода, но, ребятам не стыдно.
Я скручиваю, не очень люблю легавых,
Из тачек местных долбо.бов воняет легалом.
Как раньше пацаны сели на колеса...
показать весь комментарий
22.01.2021 08:58 Ответить
Вони виявляється не тільки слуги Бені, а ще й мордору. Нормально 73%, ви являєтеся ворогами свого народу? Ви за це голосували?
показать весь комментарий
22.01.2021 09:10 Ответить
 
 