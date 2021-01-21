"Слуга народа" Васильковский лоббировал гастроли в Украине российского рэпера Элджея, которому был запрещен въезд в нашу страну, - СМИ. ВИДЕО

Игорь Васильковский направил главе Госпогранслужбы Сергею Дейнеко депутатское обращение по поводу возможности приезда Элджея в Украину. Ранее рэперу запретила въезд СБУ из-за концерта в оккупированном Крыму.

Речь об этом идет в расследовании программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

Обращение Васильковского на имя Дейнеко датировано 19 мая 2020 года. Он просил сообщить официальную позицию и разъяснения "о возможности въезда и допуска к участию в гастрольных мероприятиях на территории Украины гражданина Российской Федерации Узенюка Алексея Константиновича (псевдоним - Элджей)".

По словам Васильковского, с такой просьбой к нему обратились организаторы концертов и гастролей в Одессе и области.

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На вопрос о том, в чьих интересах "слуга народа" писал обращение, Васильковский ответил: "В интересах Элджея, он парень творческий, должен выступать".

Госпогранслужба тогда ответила, что готова разрешить Элджею пересечение границы "в случае выполнения им всех условий въезда в Украину, определенных статьей 8 Закона "О пограничном контроле".





Въезд в Украину был запрещен Элджею с 2018 года решением СБУ. Это решение приняли по обращению тогда еще нардепа Парасюка, который увидел на YouTube выступление рэпера в оккупированном Коктебеле.

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В июне 2020 года по иску Элджея Окружной админсуд Киева отменил ему запрет на въезд. Одна из мотиваций решение - суд заметил, что видео пребывания Элджея в Крыму содержит надпись "видео недоступно". В СБУ это решение суда не обжаловали.