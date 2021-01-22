РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11487 посетителей онлайн
Новости Видео
21 233 54

Билборд с гербом контрразведки СБУ под посольством РФ в Киеве демонтировали. ВИДЕО

В четверг вечером, 21 января, неизвестные срезали билборд с гербом украинской контрразведки, который не случайно был установлен возле посольства России. Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава одного из подразделений "Муниципальной стражи" Киева Сергей Бондарь на своей странице в Facebook. Позже к нему присоединился активист и лидер организации "Суспільство майбутнього" Евгений Карась.

Как только жители Соломенки заметили, что билборд пытаются увезти, у посольства собрались активисты. Подрядчик, ответственный за демонтаж билборда заявил, что он его и устанавливал.

Как отмечают активисты, это не первая попытка демонтировать билборд. Впервые коммунальщики пытались его убрать 7 июля. Тогда под давлением общественности билборд вернули на место.

По информации "Киев в городе", вчера активистам лишь удалось добиться ответа от подрядчика. Сообщается, что билборд вернут через неделю.

Смотрите также: Занесло на склоне: мусоровоз разбил 9 машин в Киеве. ФОТО

Билборд с гербом украинской контрразведки установили в День России в июне 2020 года. Его расположение выбрали не случайно - он должен служить своеобразным напоминанием о том, что против сил российской оккупации существует противодействие в виде контрразведки Украины. Его установку инициировала Служба Безопасности Украины.

демонтаж (201) Киев (25518) контрразведка (496) россия (95515) СБУ (19893)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+27
на 7 год войны существует посольство..только у нас бесплатный цирк уродов
показать весь комментарий
22.01.2021 10:04
+27
А шо такоє? Бізнеспартнери зЕзидента були незадоволені видом з вікна?
показать весь комментарий
22.01.2021 10:39
+16
То есть осталось отделение разведки-посольство эрф.
показать весь комментарий
22.01.2021 10:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
потреотично седня ж день соборности а неватной оккупантности
показать весь комментарий
22.01.2021 10:03 Ответить
Білборд із гербом контррозвідки СБУ під посольством РФ у Києві демонтували - Цензор.НЕТ 6343
показать весь комментарий
22.01.2021 11:20 Ответить
сказ про те, як "зірка телебачення України"
перетворилася на гє плюс гє і стала голосом окупанта

https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://twitter.com/compdemon @compdemon https://twitter.com/compdemon/status/1352349542407172099 1 ч

Забанений відос, на який зобидевся "Г+Г", бо там показана його історія скочування з українського каналу з якісним контентом в мозгомийну трешачіну після переходу під керівництво Коломоя. - https://fex.net/uk/s/vzefama
показать весь комментарий
22.01.2021 12:59 Ответить
https://twitter.com/DjFro_

https://twitter.com/DjFro_ Digital_Frog https://twitter.com/DjFro_ @DjFro_ https://twitter.com/DjFro_/status/1352525318733656068 13 ч

Мені здається, що поряд з https://twitter.com/hashtag/saveGeekJournal?src=hashtag_click #saveGeekJournal тре запускати хештег https://twitter.com/hashtag/*************?src=hashtag_click #************* цих покидьків треба анігілірувать!
показать весь комментарий
22.01.2021 22:57 Ответить
За семь лет войны с православными российскими оркупантами, в Киеве до сих пор работают агенты ФСБ и ГРУ под прикрытием посольства Залесья. Министр инфраструктуры Украины пан Владимир Омелян, при каденции Гетьмана, подписал исторический документ. «В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена», - заявил журналистам украинский министр. Ту же самую мысль, но гораздо раньше министра озвучил пан Виталий Портников:
«В Россию ездить нельзя. Нельзя пересекать границу государства, которое напало на нашу страну. Арест в российской столице корреспондента «Укринформа» Романа Сущенко - ещё одна иллюстрация того, что может в любой момент произойти с любым украинским гражданином». Конец цитаты.
Московские полицейские нелицеприятны. Они в одинаковой степени могут арестовать и алкоголика и служителя культа и гражданина другой страны с дипломатическим паспортом. Как-то им «под руку» попал украинский депутат одессит Алексей Гончаренко, которого они избили, доставили в дежурную часть районного отдела полиции и посадили в «обезьянник».
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев отметил факт нарушения российской полицией дипломатического иммунитета Алексея Гончаренко и тем самым - международного права. Но имперцам наплевать на мнение Европы. «Московия - оккупант азиатского типа, поэтому на милосердие с их стороны полагаться не стоит».
показать весь комментарий
22.01.2021 12:40 Ответить
на 7 год войны существует посольство..только у нас бесплатный цирк уродов
показать весь комментарий
22.01.2021 10:04 Ответить
Які ви, такий і цирк у вас.
показать весь комментарий
22.01.2021 10:06 Ответить
На 8 рік війни,ні мови не знаєш,ні рахувать не вмієш пацак.
показать весь комментарий
22.01.2021 10:49 Ответить
куркулятор купи на пэрфокартах
показать весь комментарий
23.01.2021 10:38 Ответить
То есть тысячи других нелегальных бордов, которым засрали Киев они не видят годами?
показать весь комментарий
22.01.2021 10:07 Ответить
То есть осталось отделение разведки-посольство эрф.
показать весь комментарий
22.01.2021 10:14 Ответить
Пшел вон,смерд.
показать весь комментарий
22.01.2021 10:35 Ответить
Очень характерно для патриотических действий!
Сделать сделали, а ни о законности конструкции, ни об условиях аренды не побеспокоились...
показать весь комментарий
22.01.2021 10:15 Ответить
Теперь на том же месте нужно поставить "Абрамс" и билборд ФБР.
показать весь комментарий
22.01.2021 10:29 Ответить
Позвонили кацапы д'ерьмаку да "попросили". Д'ерьмак не отказал. Подрядчик-это пешка.
показать весь комментарий
22.01.2021 10:34 Ответить
кацапка тоже авакяну побежала жаловаться
Білборд із гербом контррозвідки СБУ під посольством РФ у Києві демонтували - Цензор.НЕТ 523
показать весь комментарий
22.01.2021 10:43 Ответить
Она любит Брежнева судя по бровям.
показать весь комментарий
22.01.2021 11:19 Ответить
державный бровеносец
показать весь комментарий
22.01.2021 11:41 Ответить
А шо такоє? Бізнеспартнери зЕзидента були незадоволені видом з вікна?
показать весь комментарий
22.01.2021 10:39 Ответить
не бізнеспартнери а ХОЗЯЕВА "Слуги"
показать весь комментарий
22.01.2021 12:33 Ответить
Відправити н... це посольство в ростов разом з мертвечуком і ко...
показать весь комментарий
22.01.2021 10:44 Ответить
Отлично! Молодцы! Ждём капитуляции кацапляндии!
показать весь комментарий
22.01.2021 10:50 Ответить
!!!!
показать весь комментарий
22.01.2021 13:42 Ответить
Why are you hiding behind the US flag?
показать весь комментарий
22.01.2021 11:10 Ответить
Are you soi ashamed of your russian tri-colour?
показать весь комментарий
22.01.2021 11:17 Ответить
Судячи з твого тявкання, кацапсинко, правельний борд в правельному місці. А виходячи з твого ніку, вбоге, особисто ти дуже болісно відносишся до подібного тролінгу. Так що гавкай далі, наволоч, твоя істерика нам приємна.
показать весь комментарий
22.01.2021 11:59 Ответить
Ти погано вмієш читати, лаптеноге, або просто не розумієш прочитаного. Це не перша (судячи з тексту) спроба прибрати борд, і (виходячи з дій активістів) не остання.
показать весь комментарий
22.01.2021 12:05 Ответить
Як ти можеш зрозуміти коли нічим? Вон, у вас, вєсь казлостан перваго января бухой в драбадан, то мабуть день народження Степана Андрійовича Бандери атмічаєєтє?
показать весь комментарий
22.01.2021 12:16 Ответить
Треба два поставити, раз так комусь припікає
показать весь комментарий
22.01.2021 10:56 Ответить
Надо было бы просто и душевно установить ГЕРБ УКРАИНЫ!
показать весь комментарий
22.01.2021 11:22 Ответить
напевно шмарклі зателефонували з кремля і нагадали, скільки ще в них є цікавих відеороликів з його участю
показать весь комментарий
22.01.2021 11:43 Ответить
вот Зеля "удивится", когда приедет с харьковских гастролей..
показать весь комментарий
22.01.2021 12:22 Ответить
Може вже час зачистити кацапщіну в країні,чи ще рано?
показать весь комментарий
22.01.2021 13:11 Ответить
Враги, Нардепы из ОПЗЖ попросили лейтенанта Ивана Баканова поспособствовать чтобы убрали билборд возле посольства кацапстана, так как он раздражает кацапов.
Если что-то раздражат/злит мокселей - это что-то нужно взять под охрану).
показать весь комментарий
22.01.2021 13:45 Ответить
Кацапе тупорилий, не палися, постав нормальну карту))))
показать весь комментарий
22.01.2021 15:11 Ответить
Как было во времена Януковича и ПР - РФ внедряет свою агентуру в СБУ, МВД, во властные структуры. Эта зеленая плесень сдает страну врагу.
показать весь комментарий
22.01.2021 15:26 Ответить
Респект небайдужим!
показать весь комментарий
22.01.2021 16:06 Ответить
Символично российские коллаборанты снесли "Билборд с гербом контрразведки СБУ под посольством РФ в Киеве" на день Соборности Украины. Алексей Юрьевич Резников против Закона о коллаборантах.

роССия еще раз показала кто в Украине хозяин.
показать весь комментарий
22.01.2021 17:29 Ответить
А в контррозвідці НЕМАЄ ОФІЦЕРІВ ПО РОБОТІ З ГРОМАДСЬКІСТЮ?
ЧИ У КОНТРРОЗВІДЦІ НЕМАЄ ГРОШЕЙ щоб виготовити та поставити бігборд у "правильних" місцях? Що, знову 73% зє-бланів у штаті?
А де ССО, підрозділи ІПСО, які мають робити подібні речі?

А я вам скажу де. Вони, як ті ховрахи.
Їх не видно, а вони є!
І ******** гроші ЩОМІСЯЦЯ отримують з наших податків. І генерали у них є, які ПОВИННІ займатись цими справами.

А чого у них немає? Ну ви здогадалися?
Це має назву чоловічі причиндали!

А мовчать тому,що не получили КОМАНДИ від свого керівництва. Ну а ще, мабуть, у них теж 73% Зє-бланів у штаті.

Пічалька.
показать весь комментарий
22.01.2021 23:10 Ответить
#атопутеннападёт
показать весь комментарий
23.01.2021 13:53 Ответить
 
 