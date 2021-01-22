Билборд с гербом контрразведки СБУ под посольством РФ в Киеве демонтировали. ВИДЕО
В четверг вечером, 21 января, неизвестные срезали билборд с гербом украинской контрразведки, который не случайно был установлен возле посольства России. Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава одного из подразделений "Муниципальной стражи" Киева Сергей Бондарь на своей странице в Facebook. Позже к нему присоединился активист и лидер организации "Суспільство майбутнього" Евгений Карась.
Как только жители Соломенки заметили, что билборд пытаются увезти, у посольства собрались активисты. Подрядчик, ответственный за демонтаж билборда заявил, что он его и устанавливал.
Как отмечают активисты, это не первая попытка демонтировать билборд. Впервые коммунальщики пытались его убрать 7 июля. Тогда под давлением общественности билборд вернули на место.
По информации "Киев в городе", вчера активистам лишь удалось добиться ответа от подрядчика. Сообщается, что билборд вернут через неделю.
Билборд с гербом украинской контрразведки установили в День России в июне 2020 года. Его расположение выбрали не случайно - он должен служить своеобразным напоминанием о том, что против сил российской оккупации существует противодействие в виде контрразведки Украины. Его установку инициировала Служба Безопасности Украины.
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перетворилася на гє плюс гє і стала голосом окупанта
https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://twitter.com/compdemon @compdemon https://twitter.com/compdemon/status/1352349542407172099 1 ч
Забанений відос, на який зобидевся "Г+Г", бо там показана його історія скочування з українського каналу з якісним контентом в мозгомийну трешачіну після переходу під керівництво Коломоя. - https://fex.net/uk/s/vzefama
https://twitter.com/DjFro_ Digital_Frog https://twitter.com/DjFro_ @DjFro_ https://twitter.com/DjFro_/status/1352525318733656068 13 ч
Мені здається, що поряд з https://twitter.com/hashtag/saveGeekJournal?src=hashtag_click #saveGeekJournal тре запускати хештег https://twitter.com/hashtag/*************?src=hashtag_click #************* цих покидьків треба анігілірувать!
«В Россию ездить нельзя. Нельзя пересекать границу государства, которое напало на нашу страну. Арест в российской столице корреспондента «Укринформа» Романа Сущенко - ещё одна иллюстрация того, что может в любой момент произойти с любым украинским гражданином». Конец цитаты.
Московские полицейские нелицеприятны. Они в одинаковой степени могут арестовать и алкоголика и служителя культа и гражданина другой страны с дипломатическим паспортом. Как-то им «под руку» попал украинский депутат одессит Алексей Гончаренко, которого они избили, доставили в дежурную часть районного отдела полиции и посадили в «обезьянник».
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев отметил факт нарушения российской полицией дипломатического иммунитета Алексея Гончаренко и тем самым - международного права. Но имперцам наплевать на мнение Европы. «Московия - оккупант азиатского типа, поэтому на милосердие с их стороны полагаться не стоит».
Сделать сделали, а ни о законности конструкции, ни об условиях аренды не побеспокоились...
Если что-то раздражат/злит мокселей - это что-то нужно взять под охрану).
роССия еще раз показала кто в Украине хозяин.
ЧИ У КОНТРРОЗВІДЦІ НЕМАЄ ГРОШЕЙ щоб виготовити та поставити бігборд у "правильних" місцях? Що, знову 73% зє-бланів у штаті?
А де ССО, підрозділи ІПСО, які мають робити подібні речі?
А я вам скажу де. Вони, як ті ховрахи.
Їх не видно, а вони є!
І ******** гроші ЩОМІСЯЦЯ отримують з наших податків. І генерали у них є, які ПОВИННІ займатись цими справами.
А чого у них немає? Ну ви здогадалися?
Це має назву чоловічі причиндали!
А мовчать тому,що не получили КОМАНДИ від свого керівництва. Ну а ще, мабуть, у них теж 73% Зє-бланів у штаті.
Пічалька.