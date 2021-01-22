Билборд с гербом контрразведки СБУ под посольством РФ в Киеве демонтировали. ВИДЕО

В четверг вечером, 21 января, неизвестные срезали билборд с гербом украинской контрразведки, который не случайно был установлен возле посольства России. Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава одного из подразделений "Муниципальной стражи" Киева Сергей Бондарь на своей странице в Facebook. Позже к нему присоединился активист и лидер организации "Суспільство майбутнього" Евгений Карась.

Как только жители Соломенки заметили, что билборд пытаются увезти, у посольства собрались активисты. Подрядчик, ответственный за демонтаж билборда заявил, что он его и устанавливал.

Как отмечают активисты, это не первая попытка демонтировать билборд. Впервые коммунальщики пытались его убрать 7 июля. Тогда под давлением общественности билборд вернули на место.

По информации "Киев в городе", вчера активистам лишь удалось добиться ответа от подрядчика. Сообщается, что билборд вернут через неделю.

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Билборд с гербом украинской контрразведки установили в День России в июне 2020 года. Его расположение выбрали не случайно - он должен служить своеобразным напоминанием о том, что против сил российской оккупации существует противодействие в виде контрразведки Украины. Его установку инициировала Служба Безопасности Украины.