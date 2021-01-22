"Чтобы понять, что такое локдаун, надо посмотреть на европейские страны", - Степанов. ВИДЕО

Ужесточение карантина в Украине нельзя называть локдауном.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Глава Минздрава отметил, что в Европе карантинные ограничения намного строже.

"Давайте не называть это локдауном - это карантин с жесткими ограничениями. Чтобы понять, что такое локдаун, надо посмотреть на европейские страны, как они вводят локдаун, и какие ограничения действуют у них", - подчеркнул министр.

По словам Степанова, в некоторых странах нельзя собираться несколькими семьями, либо же нельзя самостоятельно выходить из дома без предварительной записи, а вотдельных странах введен комендантский час.

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