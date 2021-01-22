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"Чтобы понять, что такое локдаун, надо посмотреть на европейские страны", - Степанов. ВИДЕО
Ужесточение карантина в Украине нельзя называть локдауном.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Глава Минздрава отметил, что в Европе карантинные ограничения намного строже.
"Давайте не называть это локдауном - это карантин с жесткими ограничениями. Чтобы понять, что такое локдаун, надо посмотреть на европейские страны, как они вводят локдаун, и какие ограничения действуют у них", - подчеркнул министр.
По словам Степанова, в некоторых странах нельзя собираться несколькими семьями, либо же нельзя самостоятельно выходить из дома без предварительной записи, а вотдельных странах введен комендантский час.
Топ комментарии
+31 Владимир Иванец
показать весь комментарий22.01.2021 10:08
+19 Al Be
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+19 Tat Prut
показать весь комментарий22.01.2021 10:10
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А Альхен в то время застенчиво перепродавал в частные лавочки добытые сахар, муку, чай и маркизет.
-- Слушай, Генриетта, -- сказал он жене, -- пора уже переносить мануфактуру к шурину.
-- А что, разве придут? -- спросила Генриетта Кислярская.
-- Могут прийти. Раз в стране нет свободы торговли, то должен же я когда-нибудь сесть?(с)
"крестик" на пузе и отдых, как в день 20 пенсий..... пенсионеров. за месяц то.
и да, он правослабен. нам смешно же, правда? этот колобок реально думает шо пролезет "в игольное ушко"(притча) - согласись шо это как минимум нелепо
Люди боятся ложится в "больницу", бо там или заразят, или разденут до синих трусов. или возвратят: берите больного взад, вот 4 доски за счет гос-ва(твари, не дали бабла на аспирин)
понять,почему люди в Европе могут сидеть на локдаунах, нужно жить, как в Европе, а не выживать, как в Украине.
Буковель и Куршавель
И еще чтобы посмотреть на разумное поведение и рациональные решения - не обязательно идти под копирку действий с других государств. Надо своими головами пользоваться для развития демократии и страны, а не головками, пользуясь нашими согражданами по полной "беря от жизни лучшее пока есть место у корыта".
Например, Польша. Если у фирмы, которая трудоустраивает от 1 до 9 работников, на треть упали обороты - на каждого работника она сможет получить более 8 тысяч евро. Максимальная помощь для такой фирмы - 72 тысячи евро. Если бизнес продержится год, эти деньги не нужно возвращать государству.
https://www.mk.ru/politics/2020/12/29/potratim-na-lyudey-v-ssha-razdadut-po-2000-na-cheloveka.html
А у нас - 0
Пол фонда от короновируса списали на стройки дорого!!!