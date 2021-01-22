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К процессу передачи удерживаемых лиц нужно подходить взвешенно, чтобы не сорвать минские договоренности и общий обмен пленными, - Разумков. ВИДЕО

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призывает к взвешенному подходу в вопросе обмена удерживаемыми лицами, в частности, в обход Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Если мы говорим о моей позиции, то я думаю, что тут главное – не навредить", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу, отвечая на вопрос о его отношении к передаче части удерживаемых граждан Украины частному лицу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Потому что если это может поставить под срыв процесс общего обмена или исполнения минских договоренностей со всеми другими отображенными аспектами, другими договоренностями, происходившими на уровне представителей и ТКГ, и "нормандского формата", - это обязательно нужно учитывать. Конечно, мы хотим как можно скорее вернуть всех наших пленных, всех наших заложников, которые находятся на временно оккупированных территориях, но нужно подходить к этому процессу взвешенно", - добавил Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Денисова о заявлении террористов: Готова содействовать возвращению удерживаемых граждан Украины из ОРДЛО

Как сообщалось, украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой в четверг подтвердили два маршрута, по которым может произойти процесс односторонней передачи на подконтрольную правительству территорию граждан Украины, которые незаконно содержались на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В то же время омбудсмен подчеркнула, что количество украинцев, которое планируют передать, постоянно меняется.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук и МИД Украины расценили передачу части удерживаемых граждан Украины Медведчуку, как частному лицу, нарушением международных договоренностей на высшем уровне.

Позже Кравчук сообщил, что процесс передачи части удерживаемых граждан Украины Медведчуку остановлен, поскольку самолет, который должен был их привезти, не вылетел.

Автор: 

Денисова Людмила (996) Кравчук Леонид (1226) обмен (1374) плен (2609) минские соглашения (3229) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+4
Процем обміну полоненими потрібно повністю припинити бо він не відповідає Конституції України. Конституція України забороняє видавати громадян України і взагалі ніяких людей російським міжнародним терористам видавати не можна! росія має звільняти заручників та військовополонених без будь яких обмінів та умов, через тиск міжнародної спільноти. А видавати громадян росії можна тільки представникам третії країн і тільки після відбуваня ними покарання за злочини, вичнені проти України!
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22.01.2021 10:39
+4
Мало того,что они заведомо-пораженические,так еще и не работают.
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22.01.2021 10:39
+4
чтобы не сорвать минские договоренности и общий обмен пленными..

Какой такой "общий обмен пленными"? Клоун за год хоть кого-то освободил? Нет никакого обмена ни общего никакого другого. Опять клоун сбрехал...
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22.01.2021 10:39
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"Процесс исполнения минских договоренностей"?! Ты о чем, Дима? За 5 лет что "исполнили"?
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22.01.2021 10:36 Ответить
Процем обміну полоненими потрібно повністю припинити бо він не відповідає Конституції України. Конституція України забороняє видавати громадян України і взагалі ніяких людей російським міжнародним терористам видавати не можна! росія має звільняти заручників та військовополонених без будь яких обмінів та умов, через тиск міжнародної спільноти. А видавати громадян росії можна тільки представникам третії країн і тільки після відбуваня ними покарання за злочини, вичнені проти України!
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22.01.2021 10:39 Ответить
Если это пленные-где "Международный Красный Крест"?Если-заложники,тогда другой подход,нужен.
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22.01.2021 10:42 Ответить
Поки немає воєнного стану і втрачені території не оголошені окупованими всі затримані заручники міжнародних терористів не мають якогось певного статусу але їх можна прирівняти до військовополонених.
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22.01.2021 10:52 Ответить
Ты как-то, мягко говоря, странно интерпретируешь Конституцию. Америка организовывает целые военные операции с целью освобождения своих граждан. У них Конституция правильная, а у нас не правильная? Или может дел в "яйцах", которые у некоторых "яйчишки"?
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22.01.2021 10:49 Ответить
Ми вийшли з правового поля Конституції України в 2014 році, коли не оголосили воєнний стан, тому поки ми не ввели воєнний стан ми не маємо право обмінюватись полоненими, бо їх не може бути де-юре. Без війни немає полонених! Тому потрібно вводити воєнний стан для обміну полоненими, або припиняти ці обміни як такі що не відповідають Конституції України. Нарешті потрібно діяти в правовому полі!
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22.01.2021 10:54 Ответить
Есть дефиниции, а есть суть. Я говорю о сути - освобождение украинцев из застенков ОРДЛО.

По "объявлению военного положения" - полностью с тобой согласен. Но это не "завтра" и даже не "после завтра". А наших надо освобождать "вчера". Согласен?
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22.01.2021 11:07 Ответить
Звільняти українців потрібно без незаконних обмінів, під тиском світової спільноти та санкцій. Ми бачимо що практика обмінів абсолютно ганебна і нікчемна. Справжні солдати ЗСУ роками сидять в застінках ворога, а нам передають цивільних осіб які не мають жодної цінності в військовому сенсі, СБУ ще намагається спекулювати списками на обмін і продавати за долари місця в списку, що взагалі є недопустимим і вимагає жорсткого покарання! Ворог пристосувався використовувати обміни полоненими для заслання своїх агентів в Україну і проведення антиукраїнської агітації на українських телеканалах, просуваючи проросійських політиків в Україні. Враховуючі всі ці ганебні явища які проявились на фоні обмінів полоненими, потрібно негайно припинити ці обміни як незаконні! росія вимагає щоб Україна віддавала справжніх бандитів та терористів, а натомість в обмін дає якихось лохів, ще й ми віддаємо в рази більше полонених ніж росіяни і срані переговорники порошенка погоджувались на ці умови тільки щоб зробити піар порошенку! Це ганьба! Від цих обмінів більше шкоди ніж користі і тому обміни мають бути припинені до введення воєнного стану!
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22.01.2021 11:14 Ответить
Какой "тиск світової спільноти та санкціи"? Очнись! Ты реально считаешь, что Меркель (например) пожертвует интересами своего народа ради наших военнопленных? В Евросоюзе работают целые аналитические отделы, которые просчитывают минимизацию ущерба "санкций" для собственных экономик. И, естественно, подобные "санкции" имеют эффект комариного укуса для Мордора.
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22.01.2021 11:25 Ответить
Меркель з радістю попіариться на передачі полонених від путіна в Україну, ми просто не даємо їй такої можливості, організовуючи ці обміни напряму, а потрібно вивести ці обміни на міжнародний рівень, тоді путін буде заради піару віддавати наших полонених без умов.
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22.01.2021 11:32 Ответить
Извини друг, без обид, но ты типичный "******-теоретик". Я тебе о деньгах и шкурном интересе, а ты мне о пиаре. Не нужен путину никакой пиар. Он повернут на "вяличии россии". И у него абсолютно гопническое представление об этом самом "вяличии" - кто сильней, тот и главней.
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22.01.2021 11:37 Ответить
Якщо мова йде про відносини росії та України то путін буде намагатись продавити свою позицію, а якщо мова йде про відносини росії та ЄС, то путін буде радий хоч чимось прислужитсь щоб зняли санкції. Якщо ми припинимо обміни полоненими, то ситуація вийде на рівень США-ЄС проти росії а там росія веде себе інакше і не бикує і робить все що їх скажуть.
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22.01.2021 13:10 Ответить
Ошибка в твоих рассуждения в том, что ты ставишь "обмен пленными" во главу угла. А это далеко не главный фактор в переговорном процессе (а возможно - наименее значимый). Главное, если говорить о Донбасе - это деокупация. Деокупация автоматически решает все вопросы с военнопленными. Тогда как "освобождение военнопленных" никак не решает вопрос деокупации. Именно поэтому никто и никак не будет связывать санкции с вопросом военнопленных.
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22.01.2021 13:47 Ответить
Для України важлива не деокупація а перемога над ворогом. З деокупацією ми можемо почекати, головне перемогти ворога, не дати йому панувати над Україною і не дати йому впливати на розвиток України! Поки що Україна перемагає путіна, хоч і втрачає території і населення і важливо підтримувати цю перемогу, щоб путін не отримував нові інформаційні приводи розповсюджувати свою антиукраїнську пропаганду в Україні і просувати своїх агентів медведчуків на політичній арені. Якщо ми будемо підтримувати свою перемогу над ворогом в інформаціному полі і на полі бою, деокупація буде лише питанням часу, бо всі звикнуть що Україна перемагає і навіть у ворога не буде сумніву що Україна врешті решт переможе, а це в свою чергу зміцнить проукраїнські настрої населення в Україні та на окупованих територіях! Ми маємо робити Україну сильною, привабливою, успішною, перспективною, а це робиться щоденними зусиллями, перемогою над корупцією, над беззаконням, над мафією, над олігархами, над сепаратистами, над терористами! А для цієї перемоги вкрай важливо припинити обміни полоненими між росією та Україною. росія має звільняти заручників та військовополонених без попередніх умов і без жодних обмінів.
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22.01.2021 14:02 Ответить
Что там можно сорвать,эти "минские"-дня не работали.На что ПАПа расчитывал-подписывая их?
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22.01.2021 10:38 Ответить
Тролль, не суетись. Не твоего пригожинского ума это дело. Иди хлебни кваску, про "вяличие" че- нить накатай. И уже план выполнишь.
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22.01.2021 10:48 Ответить
Мало того,что они заведомо-пораженические,так еще и не работают.
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22.01.2021 10:39 Ответить
чтобы не сорвать минские договоренности и общий обмен пленными..

Какой такой "общий обмен пленными"? Клоун за год хоть кого-то освободил? Нет никакого обмена ни общего никакого другого. Опять клоун сбрехал...
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22.01.2021 10:39 Ответить
Вскрилась консерва медведчука
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22.01.2021 10:42 Ответить
Читаю та дивуюсь:
"До процесу передачі утримуваних осіб потрібно підходити виважено ..."
"передачу частини утримуваних громадян України Медведчуку, як приватній особі, порушенням міжнародних домовленостей на вищому рівні ..."


ТЛЯ! ТА ЯКЕ МАЄ ЗНАЧЕННЯ, ХТО ЗАБЕРЕ З ПОЛОНУ ЗАРУЧНИКІВ? ОТ ЦЬОГО Я НЕ ВТОРОПАЮ.
Це, щось на кшталт заборони спасіння людей при пожежі, нехай тільки пожежники спасають.
Чи спасіння людей, що тонуть, тільки МЧС.
А тут тільки Зеля з Єрмаком мають права вивільняти з полону?
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22.01.2021 10:44 Ответить
И тебе тролль это надо? "Освобождение" непонятных пока никому людей через твоего шефа Ведмедчука, минуя официальные каналы, означает только одно:- Ведмедчук привезет вообще непонятно кого, настоящие заложники останутся у Кремля и Путэн скажет- " Я вам все наотдавал-тащите мне очередного Цемаха за этих ". Мелкие аферисты твои работодатели. Дешево и несердито.
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22.01.2021 10:54 Ответить
Взагалі, у Вас усі дома Таку єресь несете. Яке має значення кого привезе Медведчук. То є наші громадяни, яких, доречі, теж СБУ друга Зелі буде перевіряти. І їх не НА ОБМІН ВІДДАЮТЬ, А ДАРОМ, НІЯКИХ ЦЕМАХІВ ВІДДАВАТИ ВЗАМІН НЕ ТРЕБА!
Це приблизно теж саме, як громадянину України не давали би повернутися в Україну, чи як тому, хто збіг с полону сам не давали повернутися, тому що у нього паспорта не має
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22.01.2021 11:08 Ответить
Откуда ты можешь знать кого отдают? Окуда ты знаешь, что во время переговоров в будущем факт передачи Украине непонятных людей с непонятным статусом не будет входить в "Квоту по обмену"? Ты, шо любимая жена Путина и интимная подружка Ведмедчука, шо они тебе одному это уже рассказали?
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22.01.2021 15:08 Ответить
гидота ... додати нічого ...
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22.01.2021 10:45 Ответить
Цензор! А можно спросить, почему отключены комментарии под предыдущей статьей "Воин 36-й ОБрМП Александр Отрепьев погиб в зоне ООС 21 января от пули снайпера наемников РФ."
Столько сказать хочется!!!
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22.01.2021 10:52 Ответить
нужно подходить взвешенно.-Очередное откровение барыги народу./ будет, - Разумков / не будет, - Разумков / придется изменить, - Разумков/ Разумков: вряд ли/ Разумков: много чего может произойти / можно, - Разумков./ Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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22.01.2021 10:52 Ответить
було б дивно коли б цей слимак відповів би по іншому - хитро, слизько, і без наслідків.
посада зобовязує.
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22.01.2021 11:05 Ответить
Конечно....Нам надо взвешивать! А "той стороне" взвешивать не надо? Стало быть ,они серут вам на голову,а вы взвешиваете.
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22.01.2021 11:10 Ответить
Висельников тоже взвешивали.
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22.01.2021 11:16 Ответить
Пленные - валюта, которую использует Кремль.
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22.01.2021 11:59 Ответить
 
 