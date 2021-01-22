К процессу передачи удерживаемых лиц нужно подходить взвешенно, чтобы не сорвать минские договоренности и общий обмен пленными, - Разумков. ВИДЕО

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призывает к взвешенному подходу в вопросе обмена удерживаемыми лицами, в частности, в обход Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Если мы говорим о моей позиции, то я думаю, что тут главное – не навредить", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу, отвечая на вопрос о его отношении к передаче части удерживаемых граждан Украины частному лицу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Потому что если это может поставить под срыв процесс общего обмена или исполнения минских договоренностей со всеми другими отображенными аспектами, другими договоренностями, происходившими на уровне представителей и ТКГ, и "нормандского формата", - это обязательно нужно учитывать. Конечно, мы хотим как можно скорее вернуть всех наших пленных, всех наших заложников, которые находятся на временно оккупированных территориях, но нужно подходить к этому процессу взвешенно", - добавил Разумков.

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Как сообщалось, украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой в четверг подтвердили два маршрута, по которым может произойти процесс односторонней передачи на подконтрольную правительству территорию граждан Украины, которые незаконно содержались на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В то же время омбудсмен подчеркнула, что количество украинцев, которое планируют передать, постоянно меняется.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук и МИД Украины расценили передачу части удерживаемых граждан Украины Медведчуку, как частному лицу, нарушением международных договоренностей на высшем уровне.

Позже Кравчук сообщил, что процесс передачи части удерживаемых граждан Украины Медведчуку остановлен, поскольку самолет, который должен был их привезти, не вылетел.