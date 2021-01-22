"Представителем общественности ДНР" в ТКГ стала аферистка и алкоголичка Пирогова, - Казанский. ВИДЕО
Донецкая Мошенница Майя Пирогова, которая имеет судимость и пристрастие к алкоголю, назначена "представителем общественности ДНР" в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу.
Об этом сообщает блогер Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Казанского, Пирогова до войны проходила по ряду уголовных дел за квартирные аферы и подделку документов, заключалась под стражу, получила в итоге условный срок.
"В 2005 году была арестована по обвинению в легализации доходов, полученных преступным путем. Статьи 209 ч. 3 и 205 ч. 2 УК Украины. Уголовное дело 05167-1-1-2005/001572 от 23.12.2005.
10.04.2007 осуждена Киевским райсудом Донецка по статьям 358 ч. 2, 28 ч. 2, 358 ч. 3, 70 ч. 1, УК Украины 2001 г. к ограничению свободы на срок 2 года. На основании ст. 75, 76 УК Украины 2001 г, освобождена от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года", - уточняет Казанский, добавляя, что статьи Пироговой - это фиктивное предпринимательство, легализация преступных доходов, подделка и сбыт фиктивных печатей, документов и бланков.
Помимо уголовного прошлого, пишет Казанский, Пирогова также известна пристрастием к алкоголю.
"Как думаете, такого "переговорщика" приводят на ТКГ, чтобы реально получить какой-то конструктив? Или просто для того, чтобы довести ситуацию до полного фарса?" - подытоживает журналист.
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попробуй договорись
та і взагалі, я стільки не вип'ю
На это кто-то из гостей в студии ей возразил: "Кроме россиян, которые пришли сюда". Однако скандальная Надежда Савченко, которая также была приглашена на программу, парировала: "Даже россиян можно помянуть".После этого Герман продолжила свой оскорбительный спич об Украине, обвинив участников Революции Достоинства в якобы организации "вооруженного госпереворота".
"Мы сегодня, почтив молчанием память всех людей, всех наших сограждан, должны думать о будущем. О том, как объединиться против тех внутренних "террористов", которые, воспользовавшись доверием народа, ограбив милицию, взяв оружие там, сделали "государственный переворот", пытались и пытаются дальше уничтожить Украину", - завершила свою пропагандистскую речь с российскими нарративами Герман
мины и и снаряды, буки , грады с Гуково,помянем рэбы новейшие ,и буратино не успевшего станцевать на укропах ,добровольцев со всей необьятной .....суки....
Уважаемый Денис, ты этот вопрос кому задаешь? Нам, украинцам, уже давно все понятно: и с "минском", и с ТКГ, и с ОРДЛО. Задай этот вопрос нашим "европейским друзьям", которые бегаю с этим "минском" как дурень с писанной торбой.