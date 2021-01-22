"Представителем общественности ДНР" в ТКГ стала аферистка и алкоголичка Пирогова, - Казанский. ВИДЕО

Донецкая Мошенница Майя Пирогова, которая имеет судимость и пристрастие к алкоголю, назначена "представителем общественности ДНР" в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу.

Об этом сообщает блогер Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Казанского, Пирогова до войны проходила по ряду уголовных дел за квартирные аферы и подделку документов, заключалась под стражу, получила в итоге условный срок.

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"В 2005 году была арестована по обвинению в легализации доходов, полученных преступным путем. Статьи 209 ч. 3 и 205 ч. 2 УК Украины. Уголовное дело 05167-1-1-2005/001572 от 23.12.2005.

10.04.2007 осуждена Киевским райсудом Донецка по статьям 358 ч. 2, 28 ч. 2, 358 ч. 3, 70 ч. 1, УК Украины 2001 г. к ограничению свободы на срок 2 года. На основании ст. 75, 76 УК Украины 2001 г, освобождена от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года", - уточняет Казанский, добавляя, что статьи Пироговой - это фиктивное предпринимательство, легализация преступных доходов, подделка и сбыт фиктивных печатей, документов и бланков.

Помимо уголовного прошлого, пишет Казанский, Пирогова также известна пристрастием к алкоголю.

"Как думаете, такого "переговорщика" приводят на ТКГ, чтобы реально получить какой-то конструктив? Или просто для того, чтобы довести ситуацию до полного фарса?" - подытоживает журналист.