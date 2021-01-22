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"Представителем общественности ДНР" в ТКГ стала аферистка и алкоголичка Пирогова, - Казанский. ВИДЕО

Донецкая Мошенница Майя Пирогова, которая имеет судимость и пристрастие к алкоголю, назначена "представителем общественности ДНР" в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу.

Об этом сообщает блогер Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Казанского, Пирогова до войны проходила по ряду уголовных дел за квартирные аферы и подделку документов, заключалась под стражу, получила в итоге условный срок.

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"В 2005 году была арестована по обвинению в легализации доходов, полученных преступным путем. Статьи 209 ч. 3 и 205 ч. 2 УК Украины. Уголовное дело 05167-1-1-2005/001572 от 23.12.2005.

10.04.2007 осуждена Киевским райсудом Донецка по статьям 358 ч. 2, 28 ч. 2, 358 ч. 3, 70 ч. 1, УК Украины 2001 г. к ограничению свободы на срок 2 года. На основании ст. 75, 76 УК Украины 2001 г, освобождена от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года", - уточняет Казанский, добавляя, что статьи Пироговой - это фиктивное предпринимательство, легализация преступных доходов, подделка и сбыт фиктивных печатей, документов и бланков.

Помимо уголовного прошлого, пишет Казанский, Пирогова также известна пристрастием к алкоголю. 

"Как думаете, такого "переговорщика" приводят на ТКГ, чтобы реально получить какой-то конструктив? Или просто для того, чтобы довести ситуацию до полного фарса?" - подытоживает журналист.

Представителем общественности ДНР в ТКГ стала аферистка и алкоголичка Пирогова, - Казанский 01

Донбасс (26956) Казанский Денис (311) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+64
"Представителем общественности ДНР" в ТКГ стала аферистка и алкоголичка Пирогова, - Казанский - Цензор.НЕТ 7743
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22.01.2021 12:39
+45
Рузьге мир во всей красе.
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22.01.2021 12:38
+39
Так там других нет. И так лучшие из лучших.
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22.01.2021 12:40
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Рузьге мир во всей красе.
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22.01.2021 12:38 Ответить
"Не смотря на милое личико ???...)))))))))))))))))))))"
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22.01.2021 12:42 Ответить
Да что вы понимаете, это лучшие из лучших, ылита Лугандонии.)
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22.01.2021 12:59 Ответить
И это факт!
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22.01.2021 15:08 Ответить
Це відповідний представник на 100%.
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22.01.2021 12:39 Ответить
"Представителем общественности ДНР" в ТКГ стала аферистка и алкоголичка Пирогова, - Казанский - Цензор.НЕТ 8220
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22.01.2021 12:48 Ответить
"Представителем общественности ДНР" в ТКГ стала аферистка и алкоголичка Пирогова, - Казанский - Цензор.НЕТ 7743
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22.01.2021 12:39 Ответить
100 лайків
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22.01.2021 14:03 Ответить
Весь в пределах досягаемости.
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22.01.2021 14:16 Ответить
А чем она хуже афериста и наркомана зеленского?
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22.01.2021 12:39 Ответить
Тем,что ее никто президентом не выбрал.
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22.01.2021 12:46 Ответить
Наоборот. В этом ее достоинство. Она не президент, в отличие от зеленского.
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22.01.2021 12:47 Ответить
Ну так женись на ней.
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22.01.2021 12:49 Ответить
оно мне надо? Я не про женись или не женись. Я про то, что эту аферистку не подпустили и не подпустят к гос. управлению. А вот аферист и наркоман зеленский такое управление получил. Ну и если следовать твоей логике, то ты либо любишь наркотики, либо зеленского, либо аферистов. Или все вместе. Любопытно...
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22.01.2021 12:52 Ответить
Любопытная логика-это сравнивать какую-то бомжиху и зарыгань с человеком,который чего-то в этой жизни добился. Даже несмотря на то,что этот человек нечистоплотен.
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22.01.2021 12:58 Ответить
нечистоплотен настолько, что уже нет никакой разницы между ней и ним.
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22.01.2021 13:00 Ответить
А между ней и путлером какая разница? А между ней и тобой? В любом случае по поводу клована это к 73%.
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22.01.2021 13:10 Ответить
а у кота блохи. Вот и логика у тебя блошиная.
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22.01.2021 13:17 Ответить
Ну а тебе лишь бы гавкать. Псина кацапская судя по всему.
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22.01.2021 13:19 Ответить
не суди по всему. Всегда есть риск ошибиться.
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22.01.2021 13:22 Ответить
А что, собственно, Казанского удивило?
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22.01.2021 12:39 Ответить
Так там других нет. И так лучшие из лучших.
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22.01.2021 12:40 Ответить
Дипломаты ДНР на трехсторонной встрече украли 2 смартфона
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22.01.2021 12:41 Ответить
ні ! вкрали 3 !
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22.01.2021 14:06 Ответить
не крутіть носом, інших немає....
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22.01.2021 12:42 Ответить
тю...так тут все ллогично : какая общественность - такой и представитель...не? ))))
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22.01.2021 12:42 Ответить
какая рицпублека такие и представители.
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22.01.2021 12:42 Ответить
в нас клоуни і дегенерати масово представлені у владі- тож бгатья по уму
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22.01.2021 12:43 Ответить
Яркий преставитель дружеского прастова нариду дамбаса,в поте лица борящегося с клятым порошенкой.
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22.01.2021 12:45 Ответить
Єто наши люді чи нє очєнь?
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22.01.2021 12:46 Ответить
КупиТЕ ей платье и нах., в ДНР.
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22.01.2021 12:46 Ответить
Идиоты...а что хотели в ответ на арестовича-девочку конфетку -неадеквата.
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22.01.2021 12:46 Ответить
"Представителем общественности ДНР" в ТКГ стала аферистка и алкоголичка Пирогова, - Казанский - Цензор.НЕТ 8852"Представителем общественности ДНР" в ТКГ стала аферистка и алкоголичка Пирогова, - Казанский - Цензор.НЕТ 7062
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22.01.2021 12:47 Ответить
А там все такие...
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22.01.2021 12:47 Ответить
Не,ну а что? Достойный собеседник аферистовичу.
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22.01.2021 12:49 Ответить
А перстеньков да колечек у тёти- комплект, однако. Красавица, блин. Редко я до такой степени бухих тёть видел. Може пару-тройку раз всего. Так это в мои-то 59 лет!
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22.01.2021 12:49 Ответить
Відчуваю жаль в ваших словах, що мало таких тьоть в житті зустрічали.
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22.01.2021 13:08 Ответить
Не-е-е-е-е! Вот шо с ней делать, с такой??? У них же тестостерон не вырабатывается. Там тормоза наглухо пропадают. Может и ножичком пырнуть, чисто случайно.
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22.01.2021 13:14 Ответить
самая подходящая представительница
попробуй договорись
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22.01.2021 12:50 Ответить
стакан горілки і вона твоя навєкі.
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22.01.2021 13:09 Ответить
склянки буде замало...
та і взагалі, я стільки не вип'ю
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22.01.2021 13:31 Ответить
"Представителем общественности ДНР" в ТКГ стала аферистка и алкоголичка Пирогова, - Казанский - Цензор.НЕТ 6522 А коли об"єднаємось,то й ми так заживемо.
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22.01.2021 12:50 Ответить
Ну так яркий представитель общественности, а где других взять?
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22.01.2021 12:51 Ответить
Занадто яркій, затьмарив всю делегацію ДиРи, брільянт.
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22.01.2021 13:00 Ответить
Удивляться не приходиться.Ганька г(х)ерман на zikе зажигала:"Прежде всего, позвольте мне просить вас всех встать и почтить минутой молчания людей, погибших сегодня в Харькове (жертвы пожара в доме престарелых. - Ред.) и всех погибших на Майдане. И тех, кто протестовал, и тех 19 правоохранителей, которые были убиты на Майдане. И тех людей, которые погибли на Донбассе с одной и с другой стороны. Все они - наши люди", - высказалась Герман.

На это кто-то из гостей в студии ей возразил: "Кроме россиян, которые пришли сюда". Однако скандальная Надежда Савченко, которая также была приглашена на программу, парировала: "Даже россиян можно помянуть".После этого Герман продолжила свой оскорбительный спич об Украине, обвинив участников Революции Достоинства в якобы организации "вооруженного госпереворота".
"Мы сегодня, почтив молчанием память всех людей, всех наших сограждан, должны думать о будущем. О том, как объединиться против тех внутренних "террористов", которые, воспользовавшись доверием народа, ограбив милицию, взяв оружие там, сделали "государственный переворот", пытались и пытаются дальше уничтожить Украину", - завершила свою пропагандистскую речь с российскими нарративами Герман
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22.01.2021 12:53 Ответить
Ганька - агент КГБ-ФСБ. Нам потрібен закон, аналогічний закону в Ізраїлі про покарання за заперечення Голокосту.
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22.01.2021 13:05 Ответить
Да-да помянем и рф-овские
мины и и снаряды, буки , грады с Гуково,помянем рэбы новейшие ,и буратино не успевшего станцевать на укропах ,добровольцев со всей необьятной .....суки....
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22.01.2021 16:04 Ответить
Всё логично. Неужели кто-то всерьёз ожидал, что на эту должность согласится академик?
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22.01.2021 12:55 Ответить
Януковощ був академіком каліфорнійських наук, доктор економіки. Ну і чьо?
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22.01.2021 12:58 Ответить
Какое общество, такой и представитель)
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22.01.2021 12:57 Ответить
Це вона таке витворяє на засіданнях ТКГ? рабочая баба, корабєльная сосна
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22.01.2021 12:57 Ответить
типова кацапка, дівчача кончина, таких ******* в ДиРі ще немало
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22.01.2021 12:58 Ответить
"Как думаете, такого "переговорщика" приводят на ТКГ, чтобы реально получить какой-то конструктив? Или просто для того, чтобы довести ситуацию до полного фарса?"
Уважаемый Денис, ты этот вопрос кому задаешь? Нам, украинцам, уже давно все понятно: и с "минском", и с ТКГ, и с ОРДЛО. Задай этот вопрос нашим "европейским друзьям", которые бегаю с этим "минском" как дурень с писанной торбой.
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22.01.2021 13:02 Ответить
"Кадровый голод"(тм)😁
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22.01.2021 13:02 Ответить
Цеж кацапи,нема в них інших, окрім таких.
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22.01.2021 13:08 Ответить
какая общественность, такие и представители
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22.01.2021 13:18 Ответить
""Представителем общественности ДНР" в ТКГ стала аферистка и алкоголичка Пирогова." - какие есть , такие и представляют. Других негде взять.
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22.01.2021 13:19 Ответить
в дыре ситуация с кадрами как у ЗЕбени: нормальный не хочет, берут из того, что есть.
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22.01.2021 13:30 Ответить
*****! - 2.
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22.01.2021 13:31 Ответить
https://myrotvorets.center/criminal/pirogova-majya-yurevna/ «МИРОТВОРЕЦЬ»

"Представницею громадськості ДНР" у ТКГ стала аферистка й п'яничка Пирогова, - Казанський - Цензор.НЕТ 8720
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22.01.2021 13:37 Ответить
https://likorg.ru/post/v-parlament-dnr-popala-iniciator-seks-olimpiady-v-donecke-mamina-dochka-mashenka-pirogova В парламент ДНР попала инициатор проведения "секс-олимпиады" в Донецке, "мамина дочка", Машенька Пирогова.

"Представницею громадськості ДНР" у ТКГ стала аферистка й п'яничка Пирогова, - Казанський - Цензор.НЕТ 9093
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22.01.2021 14:23 Ответить
Какая общественность - такая и представитель😁
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22.01.2021 13:39 Ответить
Видео, кстати, снято прям на заседании ТГК. Платье ей так никто и не купил, но Арестович отдал своё."Представницею громадськості ДНР" у ТКГ стала аферистка й п'яничка Пирогова, - Казанський - Цензор.НЕТ 9444
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22.01.2021 13:47 Ответить
Цікаво як президент України буде сидіти поруч з бомжами від СЗР РФ, які приперлись з ДНР
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22.01.2021 13:59 Ответить
конкурентка Люсі
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22.01.2021 14:15 Ответить
"Представницею громадськості ДНР" у ТКГ стала аферистка й п'яничка Пирогова, - Казанський - Цензор.НЕТ 5519
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22.01.2021 14:43 Ответить
"Представницею громадськості ДНР" у ТКГ стала аферистка й п'яничка Пирогова, - Казанський - Цензор.НЕТ 4268
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22.01.2021 14:45 Ответить
"Представницею громадськості ДНР" у ТКГ стала аферистка й п'яничка Пирогова, - Казанський - Цензор.НЕТ 6359
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22.01.2021 14:47 Ответить
"Представницею громадськості ДНР" у ТКГ стала аферистка й п'яничка Пирогова, - Казанський - Цензор.НЕТ 7486
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22.01.2021 14:53 Ответить
Какая "республика", такие и представители.
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22.01.2021 15:04 Ответить
Ну боевики не подходят , интеллигенция вся выехала , кацапы , ну те которые граждане Мордора то же были посланы нашими , вот и остаются такие личности как это чепушило.
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22.01.2021 15:05 Ответить
Ачётакова,***...? Гордость даунбасии патамушта!
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22.01.2021 15:20 Ответить
какая прелесть.. )
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22.01.2021 15:26 Ответить
там просто адекватних вже не залишилось, напевно, то і доводится вибирати з найгіршого найкраще ))
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22.01.2021 15:27 Ответить
Ту, ТАК - "цвет даунбасской нации".... )))
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22.01.2021 19:17 Ответить
 
 