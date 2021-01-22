Две студентки университета МВД в Харькове рассказали в соцсети о "плюсах встречаться" с российским полицейским: "Всегда красивый, всегда отмажет". ВИДЕО
Две студентки Харьковского национального университета внутренних дел опубликовали в соцсети совместное видео с российским полицейским и рассказали о "плюсах" знакомства с ним.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет харьковский активист Pozdniakov Vadym.
"А у нас новий скандал пов'язаний з Тіктоком. Тепер харківські тупі розкішниці з університету МВС записали спільне відео спільно з російським поліцаєм", - пишет он и публикует видеозапись.
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+106 Igor Lyashenko #336463
показать весь комментарий22.01.2021 13:17
+103 Палиця Василь
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+74 Хм #474109
показать весь комментарий22.01.2021 13:09
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или с бутылкой?
Треба поцікавитися, хто із знайомих лічінок сидить у цій помийці, щоб знати, як з цим малолїтнім непотребом спілкуватись у майбутньому.
Одного не розумію: про що з ними можна спілкуватись?
а чего не называют их именафамилии, это же не только быдло а и коллаборанты
А чому ця вата лізе з їхніх ртів, треба спитати в 'педагогів' та батьків, які свідомо влили в їх мізки настойку бояришніка.
ректально цеглоутворюємдивуємось, звідкіля у нас замість правоохоронців відморозки, садисти та інші покидьки.