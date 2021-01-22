Две студентки университета МВД в Харькове рассказали в соцсети о "плюсах встречаться" с российским полицейским: "Всегда красивый, всегда отмажет". ВИДЕО

Две студентки Харьковского национального университета внутренних дел опубликовали в соцсети совместное видео с российским полицейским и рассказали о "плюсах" знакомства с ним.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет харьковский активист Pozdniakov Vadym.

"А у нас новий скандал пов'язаний з Тіктоком. Тепер харківські тупі розкішниці з університету МВС записали спільне відео спільно з російським поліцаєм", - пишет он и публикует видеозапись.

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