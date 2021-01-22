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Две студентки университета МВД в Харькове рассказали в соцсети о "плюсах встречаться" с российским полицейским: "Всегда красивый, всегда отмажет". ВИДЕО

Две студентки Харьковского национального университета внутренних дел опубликовали в соцсети совместное видео с российским полицейским и рассказали о "плюсах" знакомства с ним.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет харьковский активист Pozdniakov Vadym.

"А у нас новий скандал пов'язаний з Тіктоком. Тепер харківські тупі розкішниці з університету МВС записали спільне відео спільно з російським поліцаєм", - пишет он и публикует видеозапись.

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Две студентки университета МВД в Харькове рассказали в соцсети о плюсах встречаться с российским полицейским: Всегда красивый, всегда отмажет 01

Автор: 

МВД (9318) россия (95515) Харьков (7479) студенты (667)


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Топ комментарии
+106
Потрібно закрити цю ментовську школу в Харкові, це вже не перший зальот її курсантів! Минулий раз курсантки танцювали під російський блатняк на відео! В цей заклад йдуть вчитись діти харківських правоохоронців і не дивно що вони проросійські курви! Правда Аваков?
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22.01.2021 13:17
+103
шалави кацапські... тьху бл хвойди дешеві смердючі
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22.01.2021 13:05
+74
Ко им будет рассказывать, для примера посмотрите, что у нас в юракадемии Одесской творится, там Новинский и Портнов в наблюдательном совете сидят, вы представляете, кого они воспитают?! А ведь это будущие прокуроры и судьи.
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22.01.2021 13:09
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сам то как думаешь?
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22.01.2021 17:10 Ответить
Пацани, де ответочка курвам в погонах?
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22.01.2021 17:11 Ответить
что за ********* с выщипанными бровями? кацапский будущий мент с анальной пробкой?
или с бутылкой?
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22.01.2021 17:12 Ответить
Ескорт-сервіс МВС.Відтепер можна замовити дівчинку по виклику прямо з МВС...Негідне покоління тік-току і іншої дряні.Схоже на провокацію..Наші курсантки - найкращі в світі дівчата!!! Але Аваков маленьке зелене звірятко всеодно ЛОХи!
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22.01.2021 17:19 Ответить
Быдло
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22.01.2021 17:21 Ответить
Зараз почитала на лурку про цей тік ток, обхохоталась.
Треба поцікавитися, хто із знайомих лічінок сидить у цій помийці, щоб знати, як з цим малолїтнім непотребом спілкуватись у майбутньому.
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22.01.2021 17:46 Ответить
Можна припустити, що якщо личинка, то там і сидить.
Одного не розумію: про що з ними можна спілкуватись?
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22.01.2021 22:36 Ответить
От і я не знаю про що. Кума казала, що зайде у гості зі своєю лічінкою, мені треба підготуватися. Я впевнена, що її лічінка сидить і в тік ток, і в лайке. Хоча її мама каже, що донечка у вільний час грає у шахмати та читає Біблію.
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22.01.2021 23:56 Ответить
Схоже, Ваша кума здогадується, що доця її, даруйте, за носа водить. Але їй якось треба гідно вийти з того становища. Не заважайте їй. А краще - трохи підіграйте.
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23.01.2021 00:01 Ответить
Звичайно підіграю. Не буду ж я через це стосунки псувати. Вже доводилось підігрувати, щоб і дитину не засмучувати, і батьків не ображати.
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23.01.2021 00:06 Ответить
время отделять семена от плевел, граждан Украины от малороссов. да, быдло, причём это быдло не осознает что и в России они быдло и дешёвые соски
а чего не называют их именафамилии, это же не только быдло а и коллаборанты
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22.01.2021 17:53 Ответить
Вот такие рускоговорящие украинки будут сосать росиянам всегда, везде.
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22.01.2021 18:57 Ответить
Риба гніє з голови. Дівчинки - наші українські красуні, хочуть уваги на антагонизмі, це нормально)))
А чому ця вата лізе з їхніх ртів, треба спитати в 'педагогів' та батьків, які свідомо влили в їх мізки настойку бояришніка.
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22.01.2021 19:49 Ответить
Недороблені сукі.
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22.01.2021 19:53 Ответить
отмажет бл ... уже заточенны под правонарушения потаскушки мусарские
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22.01.2021 20:11 Ответить
Дві студентки університету МВС в Харкові розповіли в соцмережі про "плюси зустрічатися" з російським поліцейським: "Завжди гарний, завжди відмаже" - Цензор.НЕТ 5566
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22.01.2021 21:04 Ответить
Чому дивуватись, якщо "папамусар", а не коп чи поліцейський.
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22.01.2021 21:46 Ответить
Чого їх там вчать в тому Харкові, Аваков "нєзамєнімий і лучший міністр"?!
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22.01.2021 21:48 Ответить
через місяць буде 7 років , як аваков на посту міністра - пережив всіх у владі і всіх влаштовував - Пластиря , Яйценюка , Пороха , Зеленського ... такий от він незамінний .
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22.01.2021 21:57 Ответить
Робіть висновки.
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22.01.2021 22:12 Ответить
ЯКi висновки, разве шо запостить картинку про зайчикiв у нiрцi.
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23.01.2021 08:28 Ответить
Що Вам сказати... Тут вибір невеликий. Хтось плюне і згадає цих діячів "незлим тихим словом", а хтось інший - тицьне зайчиків у нірці чи якусь іншу дурню.
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23.01.2021 11:16 Ответить
Якщо Одеською юракадемією керує підрахуй...
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22.01.2021 21:51 Ответить
А в наглядовій раді Портнов з Новинським і ми ще дивуємось звідки в нас продажні менти, прокурори, і навіть судді КСУ!...
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22.01.2021 21:58 Ответить
одна лише гидота йде в мусарку "навчатись", а по суті представники своїх батьків покидьків продовжувати їх корупційну справу. нахуа працювати, як що можна пиСдити гроші налогоплатників та брати хобарі та продовжувати корупцію...ці "соски тупорилі", мʼяко кажучі, повинні бути утілізовані. Коли в країні йде війна з москалями, дівчата та жінки, хлопці та діди кладуть своє життя та благополучча на захист країни... ЦЯ ГИДОТА НЕ МАЄ ПРАВА ТУТ ІСНУВАТИ!!!
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22.01.2021 21:56 Ответить
Так а чому такі люди як ви не йдуть туди, щоб в Україні, нарешті, з'явились порядні поліцейські?
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23.01.2021 08:29 Ответить
О ! Ещё две "Таисии" ! Вообще - Харьков это ОПЛЭАИМ.
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22.01.2021 21:58 Ответить
При Януковичу курсанти з Харкова були набагато адекватніші. Пам'ятаю перший час вони 3- курсники стояли коло стадіону Лобановського. З ними почали спокійно розмовляти, пояснювати чому люди вийшли на Майдан і за пару днів їх забрали з Майдану, бо вони не захотіли лізти в то лайно за зека і навіть щити залишили майданівцям, які рятували людей. Видно то ригаанальне кодло зробило висновки і в Харкові і в Одесі "виховує" антиукраїнський ватаконтингент...
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22.01.2021 22:04 Ответить
А потім ми всі хором ректально цеглоутворюєм дивуємось, звідкіля у нас замість правоохоронців відморозки, садисти та інші покидьки.
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22.01.2021 22:09 Ответить
так это стёб и сарказм, но актывист не понял.
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22.01.2021 22:11 Ответить
На фоте две шалавы с трассы и один гомик тоже с трассы. Форму напялили чтобы клиенты больше платили типа за маскарад. Я их знаю - лично тех шалав снимал на обочине за 700 грн.
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22.01.2021 22:52 Ответить
они просто не видели какие большие причиндалы у афроукранцев
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22.01.2021 23:11 Ответить
закрийте той гадючник харківський
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22.01.2021 23:46 Ответить
Діло в тому, що ці ватні дурепи спалилися. А скільки там ще таких? При нормальній владі весь цей заклад треба перевіряти, звільняти винних керівників і т.п.
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23.01.2021 00:02 Ответить
Думаю ВСУшницам или СБУшницам будет справедливо прикопать этих тупых куриц прямо на месте)
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23.01.2021 00:30 Ответить
ФСБушницам ? там то же самое
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23.01.2021 11:13 Ответить
Ніхто нікого не п.....ь і не учить , не людського не святого , ні честі ні совісті, далі буде веселіше.
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23.01.2021 00:37 Ответить
это и есть луТшие из луТших как блеял один жидоарАмян?
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23.01.2021 01:28 Ответить
и этих потаскух какой то алень возьмет замуж
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23.01.2021 02:25 Ответить
Читаю коментарі і розумію, що головний ворог України не корупція, не коронавірус і навіть не Росія, а озлобленість і тупість.
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23.01.2021 05:51 Ответить
... тупiсть... та самозадоволення... - сделав левой, делай правой... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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23.01.2021 08:32 Ответить
вот так и происходит вербовка, причем именно студентов-- будущих офицеров... Благодаря интернету теперь можно вербовать и на расстоянии...
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23.01.2021 08:35 Ответить
Тю , та не судите строго(политически) , бо они тупые для такого... Це приспособленки звичайнi... Они тупые то тупые, но догоняют, шо со своей внешностью далеко не пойдут. Но среди ааленей будут на расхват, бо там телки еще страшнее... Чего тока стоит взглянуть на вальку полстакана... - Страшная , шо моя смерть.
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23.01.2021 08:43 Ответить
Нічого дивного, - який пастух, таке й стадо. Якщо цю ракову пухлину на тілі України вчасно не випалити променевою терапією, метастази поширюватимуться. А починати лікувати потрібно з міністра...
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23.01.2021 09:17 Ответить
сегодня таких по судам и райотделам полно в Украине .
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23.01.2021 11:12 Ответить
достойні кандидатки для відпустки кудись так на... КОЛИМУ чи в... МАГАДАН! Любиш москалів - люби і ГУЛАГ! І я тоді подивлюсь, як вони заспівають!!!
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23.01.2021 11:43 Ответить
Як думаєте, з цих тупих повій виростуть чесні, порядні та компетентні юристи?Таке враження, що в цьому університеті готовлять кадри для ФСБ...
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23.01.2021 12:18 Ответить
Кацапки до кацапа Україна їм чужа мусора потенційні колаборанти московських терористів.Аваков чорт.
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23.01.2021 12:37 Ответить
в Харькове это норма ...., чему вы удивляетесь ???
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23.01.2021 14:19 Ответить
Твої дірки не "одмажуть" - ще заразу в своє кубло привезеш!!! ШЛЯЙпатріотка!!!
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23.01.2021 18:34 Ответить
Твої дірки не "одмажуть" - ще заразу в своє кубло привезеш!!! ШЛЯЙпатріотка!!!
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23.01.2021 18:35 Ответить
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