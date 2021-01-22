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В 2021 году Рада рассмотрит законы о референдуме, сокращении количества депутатов и реинтеграции оккупированных территорий, - Стефанчук. ВИДЕО

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал о законодательном плане работы Верховной Рады на 2021 год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Слуги народа".

"Это ряд изменений в Конституцию Украины... и они в первую очередь будут связаны с вопросами децентрализации. Это процесс, который был начат и продолжается сейчас. Кроме этого, мы планируем довести до конца те изменения в Конституцию, которые были представлены в предыдущих созывах. И одно из них - это вопрос уменьшения состава Верховной Рады до 300 человек", - сказал Стефанчук.

Он добавил, что Рада также планирует рассмотреть законы о народовластии.

"В ближайшее время в Верховной Раде будет проголосован во втором чтении закон о всеукраинском референдуме и после этого будет подан закон о местном референдуме", - рассказал Стефанчук.

Кроме того, по его словам, парламент рассмотрит вопрос реинтеграции оккупированных территорий.

"Здесь и вопросы, связанные с защитой прав мирных граждан, пострадавших от военной агрессии, вопросы переходного правосудия, коренных народов (это особенно важно для возвращения АР Крым", - сказал Стефанчук.

По его словам, Рада в 2021 году также планирует рассмотреть ряд законопроектов о евроинтеграции и дигитализации, а также о реформе судоустройства и правоохранительных органов.

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Автор: 

ВР (29245) закон (3177) реформы (3951) Стефанчук Руслан (656)


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Топ комментарии
+7
Снова о "референдуме" заблеяли и ждут - как же отреагируют на это украинцы
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22.01.2021 13:41
+6
Та ви ж, падлюки зелені, результати будь-якого референдуму спотворите! Хоча...можете до нього й не дожити...)))
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22.01.2021 13:55
+5
сокращать путем отстрела
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22.01.2021 13:41
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Снова о "референдуме" заблеяли и ждут - как же отреагируют на это украинцы
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22.01.2021 13:41 Ответить
сокращать путем отстрела
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22.01.2021 13:41 Ответить
этот зеленый кабан вообще потерял ориентацию ! где вопросы о тарифах,коррупции ,беспределе в администрации идиота,ГДЕ ПОСАДКИ ЗЕЛЕНЫХ ВОРОВ ??????
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22.01.2021 14:12 Ответить
посадки зеленых воров- там же где и предыдущих, неужели не понял? ворам разрешают прийти к власти, воровать , взамен на лояльность к указаниям ес и сша
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22.01.2021 14:16 Ответить
Украине нужен не закон об окупендуме, а изменение в конституции на позволение размещения баз НАТО, потому что сейчас конституция этого не позволяет
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22.01.2021 19:06 Ответить
Та ви ж, падлюки зелені, результати будь-якого референдуму спотворите! Хоча...можете до нього й не дожити...)))
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22.01.2021 13:55 Ответить
"В 2021 году Рада рассмотрит законы о референдуме, сокращении количества депутатов и реинтеграции оккупированных территорий, - Стефанчук." - В настоящее время в бундестаге 709 депутатов.

Реинтеграция оккупированных территорий - Реинтеграция, это объединение того, что прежде распалось. Как можно объединить оккупированные территории с Украиной?
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22.01.2021 13:56 Ответить
Сейм Республіки Польща460 депутатів.
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22.01.2021 14:02 Ответить
І що ці питання повинні вирішити? Як це повинно покращити життя?
Референдум.
Протягування рішень потрібних олігархам і фуйлу. Зняття відповідальності з вазеленського, його міністрів і монобільшості. Перекладання провини на нарід.
Зменшити кількість депутатів.
Здешивити олігархам купівлю і контроль над депутанами.
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22.01.2021 14:00 Ответить
гамадріл, а закон про реінтеграцію мізків "шлюхам урода" коли розглянете?
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22.01.2021 14:22 Ответить
Если сократить количество депутатов, то это будет уже не стадо, а упряжка цугом... -- управлять легче.
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22.01.2021 14:22 Ответить
Стефанчук... ...хм -- лицо Власти.

-- аж парик вбок съезжает с маклобана...*)
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22.01.2021 14:25 Ответить
сокращение депутатов и референдум на хлеб не намажешь
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22.01.2021 14:40 Ответить
Потвора
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22.01.2021 14:59 Ответить
хряк
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22.01.2021 15:08 Ответить
 
 