В 2021 году Рада рассмотрит законы о референдуме, сокращении количества депутатов и реинтеграции оккупированных территорий, - Стефанчук. ВИДЕО
Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал о законодательном плане работы Верховной Рады на 2021 год.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Слуги народа".
"Это ряд изменений в Конституцию Украины... и они в первую очередь будут связаны с вопросами децентрализации. Это процесс, который был начат и продолжается сейчас. Кроме этого, мы планируем довести до конца те изменения в Конституцию, которые были представлены в предыдущих созывах. И одно из них - это вопрос уменьшения состава Верховной Рады до 300 человек", - сказал Стефанчук.
Он добавил, что Рада также планирует рассмотреть законы о народовластии.
"В ближайшее время в Верховной Раде будет проголосован во втором чтении закон о всеукраинском референдуме и после этого будет подан закон о местном референдуме", - рассказал Стефанчук.
Кроме того, по его словам, парламент рассмотрит вопрос реинтеграции оккупированных территорий.
"Здесь и вопросы, связанные с защитой прав мирных граждан, пострадавших от военной агрессии, вопросы переходного правосудия, коренных народов (это особенно важно для возвращения АР Крым", - сказал Стефанчук.
По его словам, Рада в 2021 году также планирует рассмотреть ряд законопроектов о евроинтеграции и дигитализации, а также о реформе судоустройства и правоохранительных органов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Реинтеграция оккупированных территорий - Реинтеграция, это объединение того, что прежде распалось. Как можно объединить оккупированные территории с Украиной?
Референдум.
Протягування рішень потрібних олігархам і фуйлу. Зняття відповідальності з вазеленського, його міністрів і монобільшості. Перекладання провини на нарід.
Зменшити кількість депутатів.
Здешивити олігархам купівлю і контроль над депутанами.
-- аж парик вбок съезжает с маклобана...*)