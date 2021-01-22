В 2021 году Рада рассмотрит законы о референдуме, сокращении количества депутатов и реинтеграции оккупированных территорий, - Стефанчук. ВИДЕО

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал о законодательном плане работы Верховной Рады на 2021 год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Слуги народа".

"Это ряд изменений в Конституцию Украины... и они в первую очередь будут связаны с вопросами децентрализации. Это процесс, который был начат и продолжается сейчас. Кроме этого, мы планируем довести до конца те изменения в Конституцию, которые были представлены в предыдущих созывах. И одно из них - это вопрос уменьшения состава Верховной Рады до 300 человек", - сказал Стефанчук.

Он добавил, что Рада также планирует рассмотреть законы о народовластии.

"В ближайшее время в Верховной Раде будет проголосован во втором чтении закон о всеукраинском референдуме и после этого будет подан закон о местном референдуме", - рассказал Стефанчук.

Кроме того, по его словам, парламент рассмотрит вопрос реинтеграции оккупированных территорий.

"Здесь и вопросы, связанные с защитой прав мирных граждан, пострадавших от военной агрессии, вопросы переходного правосудия, коренных народов (это особенно важно для возвращения АР Крым", - сказал Стефанчук.

По его словам, Рада в 2021 году также планирует рассмотреть ряд законопроектов о евроинтеграции и дигитализации, а также о реформе судоустройства и правоохранительных органов.

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