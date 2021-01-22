Посольство США в День Соборности напомнило РФ о Донбассе и Крыме: Россия должна уважать территориальную целостность Украины. ВИДЕО

В День Соборности Украины США призывают РФ уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включительно с Крымом, Донбассом и ее территориальными водами, заявил и.о. заместителя главы миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.

"Украинцы продолжают демонстрировать единство: своими неутомимыми усилиями по созданию свободной и демократической Украины, своей храброй реакцией на российскую агрессию, своим твердым убеждением в необходимости осуществлять реформы, для того, чтобы Украина была богатой", - сказал Пеннингтон в видеообращении, обнародованном на странице посольства США в Украине в Facebook в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Мы присоединяемся к народу Украины, призывая Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включительно с Крымом, Донбассом и ее территориальными водами. Мы с вами, народ Украины, в День Соборности Украины и каждый день", - добавил он.

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