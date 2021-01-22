Посольство США в День Соборности напомнило РФ о Донбассе и Крыме: Россия должна уважать территориальную целостность Украины. ВИДЕО
В День Соборности Украины США призывают РФ уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включительно с Крымом, Донбассом и ее территориальными водами, заявил и.о. заместителя главы миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.
"Украинцы продолжают демонстрировать единство: своими неутомимыми усилиями по созданию свободной и демократической Украины, своей храброй реакцией на российскую агрессию, своим твердым убеждением в необходимости осуществлять реформы, для того, чтобы Украина была богатой", - сказал Пеннингтон в видеообращении, обнародованном на странице посольства США в Украине в Facebook в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
"Мы присоединяемся к народу Украины, призывая Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включительно с Крымом, Донбассом и ее территориальными водами. Мы с вами, народ Украины, в День Соборности Украины и каждый день", - добавил он.
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За 5 років роботи, за які щотижнево випускали відео, https://www.youtube.com/channel/UC0vnG5218gR_SRvWjl6D4fA канал добився 100 тис. підписників. Це перший україномовний канал про кіно, який отримав багатотисячну аудиторію.
"Іронія полягає, в тому, що навіть через понад 100 років, після акту злуки, українці самі повинні боротись за те щоб бути українцями. Фізичний простір, себто землю ми таки вибороли. А от простір медіа гнеться під ногами російського контенту. Але ми не здаємось. І вам не радимо. Україна всю свою історію тримається на єднанні. Тож єднаємось і сьогодні. З днем Соборності, друзі!", - повідомляє https://www.facebook.com/geek.journal.ua/ сторінка блогера у Facebook
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Взлетев с американской авиабазы Сигонелла, что на острове Сицилия, беспилотник вошел в акваторию Черного моря, пролетел вдоль побережья оккупированного Крыма, затем над Кавказом, отметился над Грузией, осмотрев Нагорный Карабах.
На обратном пути «Глобал Хоук» вошел в воздушное пространство Украины в районе Очакова, пролетел над авиабазой «Кульбакино», а затем провел разведку позиций российских оккупационных войск по всей территории соприкосновения - от Мариуполя до Луганска.
а занепад і перетворення колишніх "плюсів" у теперішнє ге плюс ге почалися отут https://detector.media/withoutsection/article/40554/2008-09-12-novyny-dlya-barbosa/